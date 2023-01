–

De parte de Ateneo Libertario Carabanchel Latina January 22, 2023 218 puntos de vista

El esp铆ritu an谩rquico es esencialmente contrario al fanatismo. Ansiosa de libertad, no puede faltar dogmas, ni disciplinas, ni mandamientos humanos o divinos y, mucho menos, inquisiciones, santos oficios, 铆ndices y actos de fe. Predicando el trabajo libre, el pensamiento libre, el amor libre, la acci贸n libre, no acepta ninguna limitaci贸n a las facultades intelectuales o emocionales, ni reconoce calibres, bastidores, pautas, la exteriorizaci贸n de ideas o sentimientos. S贸lo el individuo tiene derecho a dirigir su razonamiento, regular su lenguaje, confrontar su estilo, moderar su juicio, orientar su acci贸n. El anarquismo combate a toda costa el despotismo de cualquier tipo, el doerismo de todas las castas, todo lo que se asemeje al mando, al liderazgo, al yugo, al servilismo, al dominio f铆sico, ps铆quico o moral. As铆, repele el r茅gimen carcelario del capitalismo, condena las f谩bricas de m茅dicos, curas, soldados, hombres fundidos en un solo molde, maniqu铆es tallados en un solo modelo, manipan莽os cuyo relleno es la misma paja seca. S贸lo el individuo conoce sus caminos. Imponer la marcha hacia el este a quienes se inclinan hacia el norte es robarles su destino, su vida, su personalidad. Los anarquistas aplicamos con rigor estos principios en la lucha por la emancipaci贸n de los hombres. Y al decir 芦de los hombres禄, hiero un punto esencial del anarquismo. El anarquismo no s贸lo pretende emancipar a los trabajadores, pretende emancipar a los hombres. Su problema es mucho m谩s amplio que el de los pol铆ticos o socialistas de cualquier tipo.

Por encima de la mera emancipaci贸n econ贸mica est谩 ciertamente la emancipaci贸n moral y mental. M谩s all谩 del trabajo libre est谩 el pensamiento libre y la acci贸n libre. Liberar a los hombres del jefe es mucho, pero no lo es todo. Hay que sacarlos de la tutela de gu铆as pol铆ticos o religiosos; y la tiran铆a de la 鈥渕oral鈥, creaci贸n de los opresores para fanatizar a los esclavos. As铆, no entendemos un revolucionario cuya acci贸n se deriva de la servidumbre. 驴C贸mo instituir un r茅gimen libre si no nos deshacemos de las trabas tradicionales? 驴C贸mo pretender una vida libre, si vivimos imponiendo reglas y escuchando 贸rdenes? 驴C贸mo puede el hombre querer 鈥渕antenerse solo鈥, acostumbr谩ndonos a nosotros ya otros a disciplinas vejatorias, censuras obsoletas y castigos degradantes? Mal convencidos de esta concepci贸n de la libertad, varios anarquistas lamentan las divergencias en la acci贸n entre los anarquistas. Peor a煤n, a menudo se leen acusaciones de anarquistas-individualistas a anarquistas-comunistas, de anarcosindicalistas a extrasindicalistas, etc., etc. Todos estos ataques y lamentos revelan la milenaria tendencia sectaria arraigada en los hombres. Por m谩s que estudiemos, aprendamos, eduquemos el esp铆ritu, la presi贸n tradicional es tan fuerte, el ambiente, todo dogm谩tico, registra, enjaula, es tan r铆gido, que dif铆cilmente podemos alejarnos de estos determinantes poderosos. Personalmente, por el contrario, veo en estas diversas tendencias an谩rquicas el mejor signo de vida anarquista. Todos los hombres no pueden ver las cosas de la misma manera, ni resolver los problemas por el mismo proceso. La transformaci贸n social es un problema con m煤ltiples soluciones. Los anarquistas presentamos la nuestra. Sin embargo, no lo presentamos de la misma manera. La belleza de nuestra concepci贸n y la superioridad de nuestro m茅todo est谩n positivamente en esta multiplicidad de medios, que conducen todos al mismo fin. Por lo tanto, que cada tendencia sea libre en la ejecuci贸n de su forma de entender la soluci贸n final. Todas las aguas afluentes fluir谩n a la misma boca. El verdadero anarquista, pienso, el que se ha liberado por completo de los prejuicios sectarios, colabora en todos los grupos, act煤a en cualquier tendencia. Adem谩s, coopera con los no anarquistas dondequiera que su acci贸n incremente la oposici贸n revolucionaria.

As铆, es anticlerical con los anticlericales; es democr谩tico en la defensa de los principios liberales frente a los reaccionarios; est谩 con los bolcheviques, cada vez que reclaman derechos, refuerza el ala antimilitarista, aunque los antimilitaristas sean burgueses; colabora con la escuela racionalista moderna, aunque s贸lo reformista; anima a los te贸sofos en la propaganda fraternista, a los vegetarianos en la extirpaci贸n de los vicios, al propio Estado Liberal en su lucha contra el imperialismo vaticanista. No hacerlo ser铆a limitarse al sectarismo y negar, de hecho, la doctrina anarquista, que es esencialmente antisectaria.

Jos茅 Oiticica; A莽茫o Direta. Rio, 10.01.1929

