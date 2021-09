–

Muertos, sin ideas, vac铆as. Posteadores obedientes que se suman a la primera que pasa: un nieto, una vacuna, algo de la tele, un profesor de la UBA, un muerto famoso, una expropiaci贸n falopa. Explicadoras de todo, gatos de la jefa, bancadores de proyectos personales de otros, ricoteros de este Solari. Muertos, c贸modas, sin sangre. Odiadores disciplinados, termeadores digitales, tuiteras full de la nada. Muertos, meme, sticker, perro chico. Combatientes de una batalla cultural que es chamuyo, que no es propia ni es batalla. Comisarias de chistes malos, defensores de millonarios, sumisos lectores de un pasado. Muertos que no entienden la manija, horrible, cruel, hater, mezquina, pero manija al fin de esos fachos empastillados. Troskos que se repiten hasta el infinito en la TV, en la boleta, en los posteos, en las marchas. Muertos que no tenemos con quien respirar porque ya no quedan amigos, ni ideas, ni aire. Muertos que votamos muertos, que militamos muertos, que se sacan selfies con muertos. Estamos muertos, nuestro sistema nervioso lo est谩, nuestro estado de 谩nimo tambi茅n. Defensores de los derechos humanos seg煤n el distrito, el a帽o, el jefe, el desaparecido, el motivo, el juego, el victimario.

Estamos muertos, desorientados, caretas, sin nada. Ya no hay vitalidad, solo burocracia. Ya no hay fiesta, solo actos con acreditaciones. Ya no hay militancia, solo loros. Ya no hay vida, solo pol铆tica. El 2001 no existi贸, es un programa en la tv p煤blica. Muertos que justifican Guernica, que bancan a Berni, que no quieren ver que Axel es parte del encubrimiento. Muertos, buchones, obedientes, cuerpos que toleran el extractivismo propio. Ortibas que flashearon salud, cuidados, responsabilidad y solo se la pasaron vigilanteando a gente que sal铆a a la calle porque ten铆a que seguir viviendo. Muertos, detonados, bur贸cratas, obedientes, agotadas. No es que ellos est茅n vivos, es que nosotros estamos muertos.

