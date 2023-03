–

芦El estado del bienestar tiene sus or铆genes en la Alemania bismarckiana (煤ltimo tercio del siglo XIX ). Se trataba de contener el antagonismo social mediante la creaci贸n de la seguridad social.

Se consolid贸 de 1930 a 1940, despu茅s de la Gran Depresi贸n (New Deal de Roosvelt )

Su periodo de mayor expansi贸n fue de 1940 a 1960, coincidiendo con la reconstrucci贸n de los pa铆ses destruidos por la II Guerra Mundial. En Gran Breta帽a, a partir de 1942 se instauraron las bases del Welfare State (Estado del Bienestar) preconizado por el gobierno laborista posterior a la II Guerra Mundial: todo ciudadano en edad laboral debe pagar los costes de las tasas sociales con el objetivo de poder establecer un conjunto de prestaciones en caso de enfermedad, paro, jubilaci贸n y otras. Esta asunci贸n de funciones por parte del Estado permitir谩 a los industriales beneficios como el aumento de productividad y como consecuencia, de la competitividad.

M谩s tarde, el economista Keynes, justific贸 la intervenci贸n p煤blica para dinamizar la demanda y, por lo tanto, la econom铆a.

En Grecia, Italia, Espa帽a y Portugal el estado del bienestar se desarroll贸 en la d茅cada de los 70-80. En ellos, los sindicatos tienen una presencia importante asegurada por la extensi贸n de los acuerdos alcanzados en negociaciones colectivas.

En el modelo keynesiano sobre el que se fundamenta el estado del bienestar, el estado tiene una funci贸n interventora que se concreta en dos 谩mbitos:

1) El estado se convierte en un elemento dinamizador del sistema econ贸mico, cuyos objetivos son el mantenimiento de la actividad, impulsando la producci贸n, orientando la pol铆tica de gasto e inversi贸n y corrigiendo los desajustes. El estado reactiva la econom铆a, especialmente cuando el crecimiento no est谩 garantizado, debido a las fluctuaciones a las que se encuentra sometido el estado.

2) Distribuir la renta, financiando los servicios sociales de car谩cter asistencial y un sistema de seguridad social, articulado en torno al reparto.

Promoci贸n del pleno empleo, pol铆ticas de concertaci贸n social que garantice salarios elevados.

Suministrar recursos suficientes para fomentar el consumo interno y contribuir al mantenimiento de la productividad.

Una pol铆tica fiscal basada en un sistema progresivo y personalizado.

Los estados de las sociedades occidentales avanzadas han desarrollado una pol铆tica econ贸mica basada en inversiones p煤blicas y bonificaciones fiscales, garantizando en primer lugar los beneficios empresariales, posibilitando los procesos de acumulaci贸n del capital y, con ello, reactivando la econom铆a.

Fomentar el empleo, por medio de exenciones fiscales y subvenciones, evitar la destrucci贸n masiva de puestos de trabajo ,derivada de ajustes y reconversiones industriales y posibilitar niveles de ingresos que permitan el mantenimiento del consumo interior, contribuir a dinamizar el mercado y reactivar la econom铆a especialmente en los momentos recesivos del ciclo. Desarrollar una pol铆tica social y asistencial para hacer frente a la desigualdad y marginalidad que el mercado crea. Una pol铆tica social en la que se desarrollan los derechos ciudadanos recogidos en las constituciones, que afectan a 谩reas sociales, generadoras de bienestar y seguridad como la educaci贸n, sanidad, pensiones, vivienda禄 (Resumen de una p谩gina web dedicada al estado del bienestar )

-El estado del bienestar es un modelo de desarrollo para la pervivencia del capitalismo, comprando socialmente la anuencia de la poblaci贸n con ciertas prestaciones sociales

La instauraci贸n del consenso y la implantaci贸n de la asfixiante paz social se logra con la fusi贸n de intereses del estado y el capital, representados por el gobierno y los denominados agentes sociales -empresarios y sindicatos -. Para guardar las apariencias de diversidad donde no hay mas que homogeneidad, los medios de formaci贸n de masas recurren a una exposici贸n constante dela folcl贸rica pugna entre sindicatos y patronal -en la que unos hacen como que exigen y otros hacen como que ceden, intercambi谩ndose los papeles seg煤n convenga- en las que el gobierno tercia decant谩ndose por unos u otros seg煤n su l铆nea de propaganda pol铆tica cuando, en realidad, tanto el gobierno como la patronal y los sindicatos est谩n comprometido en el mantenimiento del sistema capitalista -esto es una obviedad que los sindicatos nunca reconocer谩n abiertamente son cogestores con diferencias t谩cticas que dependen de la coyuntura econ贸mica que se atraviese , con paliativos si se establece el estado del bienestar o crudamente en el caso del neoliberalismo.

El estado del bienestar viene determinado por la exigencia del consenso social, en la que cualquier atisbo de cr铆tica es desechada por marginal o producto del neoliberalismo. Esta disciplina de todos los sectores sociales desemboca en una devoci贸n por el estado y sus instituciones y llega hasta tal extremo que su presencia abrumadora en el discurso p煤blico institucional no es discutida ni por la derecha ni por la izquierda radical. El estado del bienestar es asumido como intocable 鈥 falsamente -por la derecha y reivindicado -verdaderamente- por la izquierda. Pero tanto si el modelo es el estado del bienestar como el neoliberalismo lo que queda inc贸lume es la estructura jer谩rquica de la sociedad. Sus or铆genes autoritarios en la Alemania de Bismarck, unificador de la naci贸n alemana y creador de la seguridad social, con la inestimable colaboraci贸n del dirigente socialista Ferdinand Lasalle, delatan que desmovilizar a la poblaci贸n con concesiones estatales es una vieja estratagema. Estas concesiones est谩n supeditadas al beneficio de la propia autoridad estatal y a las vicisitudes del r茅gimen capitalista. Son conquistas sociales en tanto que fue la presi贸n revolucionaria las que coadyuvaron en su consecuci贸n y conquistas del Estado-Capital en tanto que impiden o frenan la agitaci贸n social. Resolver esta trama bihelicoidal es la misi贸n de los enemigos del sistema, vulnerar este discurso un谩nime que funciona de facto como una dictadura. Si ha de haber educaci贸n, sanidad o pensiones p煤blicas y universales -otro punto a tratar en el que no nos vamos a extender ahora es que entiende el anarquismo por salud, educaci贸n y cuidado de los mayores, minusvalidoas e incapacitadoas. Apunto que Kropotkin, con la tecnolog铆a de su tiempo, hace mas de un siglo, calcul贸 que bastaba para mantener la sociedad sin Estado-Capital, con trabajar cuatro horas al d铆a de los veinticinco a los cincuenta y cinco a帽os y que con ello se cubrir铆an todas las necesidades sociales, eliminando la plusval铆a y los impuestos. Ya que es el pueblo quien lo paga todo, que sea el pueblo quien lo administre. El Estado -Capital en un ente econ贸micamente vacuo- y la pol铆tica consiste precisamente en encubrir este vac铆o 鈥 no genera nada por si mismo. Se limita a distribuir mala mente, y a demandar gratitud por ello, la riqueza que generan los productores y gravar su consumo.

Abajo el estado del bienestar y el bienestar del estado. Abajo el capital.

Aciago Bill