La Asociaci贸n para la Recuperaci贸n de la Memoria Hist贸rica denuncia la falta de colaboraci贸n de los gobiernos del PP y del PSOE en este asunto

diario16.com / Marcos L贸pez / 05/07/2021

La Asociaci贸n para la Recuperaci贸n de la Memoria Hist贸rica cree que el Gobierno espa帽ol ha puesto piedras en el camino de la investigaci贸n de los cr铆menes del franquismo, lo que se conoce como Querella Argentina. 芦Desde el momento en que la justicia argentina acept贸 el caso, el Gobierno espa帽ol comenz贸 a dificultar la evoluci贸n de la investigaci贸n禄. Primero el bloqueo vino del entonces fiscal general del Estado, C谩ndido Conde Pumpido; despu茅s de los dem谩s gobiernos. As铆, el Ejecutivo espa帽ol bloque贸 unas v铆deoconferencias que iban a tener lugar en la embajada argentina en Madrid, con las que la jueza quer铆a tomar declaraci贸n a algunas de las v铆ctimas.

En dos oportunidades, en septiembre de 2013 y octubre de 2014, la jueza argentina que instruye el caso solicit贸 la extradici贸n a Argentina de 19 ciudadanos espa帽oles acusados de cometer cr铆menes de derecho internacional durante la Guerra Civil y el franquismo. En ambas ocasiones, Espa帽a rechaz贸 las solicitudes. Casi seis a帽os despu茅s de presentarse la querella, la jueza solicit贸 a Espa帽a que se tomara declaraci贸n a estas 19 personas entre el 4 y el 22 de abril. La respuesta del Ministerio de Justicia espa帽ol fue devolver a Argentina la petici贸n de interrogatorio con una reclamaci贸n: el listado de preguntas, lo que oblig贸 a la justicia argentina a enviar de nuevo el exhorto.

Los implicados, entre los que est谩n Jos茅 Antonio Gonz谩lez Pacheco alias 芦Billy el ni帽o禄, fallecido recientemente y que fue condecorado tras la muerte de Franco, 芦podr铆a decirse que han disfrutado de cierto amparo en 谩mbitos pol铆ticos o econ贸micos que tienen mucho que agradecer a la dictadura禄, asegura la Asociaci贸n.

En estos a帽os se han ido sumando a la querella diferentes colectivos y v铆ctimas que tratan de obtener la verdad, la justicia y la reparaci贸n a la que tienen derecho y que sistem谩ticamente les ha negado el Estado espa帽ol. Uno de los principales pilares sobre los que se consolid贸 lo que para algunos es una transici贸n ejemplar fue la impunidad. 芦La falta de responsabilidades penales para las violaciones de derechos humanos de la dictadura se ha convertido con el paso de los a帽os en una cultura pol铆tica, un h谩bito para una 茅lite que ha conocido y disfrutado de la posibilidad de cometer terribles delitos y no tener por qu茅 responder con ellos禄, asegura la Asociaci贸n para la Recuperaci贸n de la Memoria Hist贸rica.

Argentina es quiz谩s el pa铆s que m谩s ha avanzado en la persecuci贸n de las violaciones de derechos humanos de una dictadura. Tras la detenci贸n y el encarcelamiento de numerosos perpetradores ahora inician incluso la investigaci贸n judicial de la trama econ贸mica, algo que si ocurriera en Espa帽a pondr铆a patas arriba buena parte de su estructura econ贸mica. 芦Espa帽a ni ha investigado, ni ha colaborado con la justicia argentina. Espa帽a tiene que asumir sus obligaciones de poner fin a la impunidad y de garantizar el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparaci贸n para todas las v铆ctimas禄, a帽ade el comunicado a prop贸sito de la causa contra el franquismo.

En mayo de 2012, la secci贸n espa帽ola de Amnist铆a Internacional present贸 un informe鈥 en el que analizaba la respuesta dada por la justicia espa帽ola a los cr铆menes cometidos durante la Guerra Civil y el r茅gimen de Franco y denunciaba que no se hab铆a llevado a cabo una investigaci贸n judicial exhaustiva por conocer los abusos cometidos durante el per铆odo dictatorial de 1936 a 1975.

Parte del informe se centra en la denuncia presentada por las v铆ctimas y organizaciones de Espa帽a y Argentina a este 煤ltimo pa铆s, bas谩ndose en el principio de jurisdicci贸n universal. Espec铆ficamente, el informe concluye que, a pesar de la respuesta de la Fiscal铆a General de Espa帽a y el gobierno a la jueza Mar铆a Romilda Servini de Cubr铆a a cargo de la querella argentina, seg煤n la cual 芦en Espa帽a se abrir谩n procedimientos judiciales sobre los hechos que ser谩n inhibidos la Audiencia Nacional禄, el hecho es que despu茅s de esta inhibici贸n se archivar谩 la 芦gran mayor铆a禄 de los casos.37鈥 Seg煤n Amnist铆a Internacional, 芦Espa帽a est谩 incumpliendo sus obligaciones internacionales con respecto al derecho a la justicia de las v铆ctimas y su deber de investigar los cr铆menes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el r茅gimen de Franco禄 y concluye que la situaci贸n de las v铆ctimas es de 芦total impotencia judicial禄 y que la 芦cooperaci贸n judicial penal (鈥) prevista por el derecho internacional禄 y llevada a cabo en este caso por Argentina debe continuar.鈥

En julio de 2014 el relator especial de la ONU Pablo de Greiff present贸 un informe que analiza 芦las medidas tomadas por las autoridades espa帽olas en (鈥 ) verdad, justicia, reparaci贸n y garant铆as de no repetici贸n, en relaci贸n con las graves violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario cometidas durante la guerra civil y la dictadura franquista 芦.38鈥

El franquismo no ha muerto

De Greiff reiter贸 la 芦incompatibilidad de los efectos de la ley de amnist铆a con las obligaciones internacionales adquiridas por Espa帽a禄, que tambi茅n contrajo antes de adoptar la ley de amnist铆a,39鈥 y que 芦el derecho internacional establece que, en relaci贸n con En los casos de desaparici贸n forzada, el per铆odo de prescripci贸n debe comenzar a contar desde el momento en que cesa la desaparici贸n forzada, es decir, desde el momento en que la persona aparece viva o se encuentra su cuerpo 鈥. El Gobierno espa帽ol considera que los delitos juzgados 芦ya prescribieron en Espa帽a禄 y que tambi茅n chocan con la Ley de amnist铆a espa帽ola de 1977. Sin embargo, las Naciones Unidas han insistido en que 芦Espa帽a est谩 obligada a extraditar a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos禄 y 芦no puede protegerse de los principios de limitaci贸n y terminaci贸n de la responsabilidad penal禄. Adem谩s, los expertos de la ONU han enfatizado que los argumentos del Gabinete no tienen fundamento y contradicen las 芦normas y est谩ndares internacionales de derechos humanos禄.鈥

Hace ahora dos a帽os, La jueza argentina Mar铆a Servini, que dirige la 煤nica causa en el mundo en la que se investigan los cr铆menes del franquismo en Espa帽a (1939-1975), recibi贸 en Buenos Aires a una delegaci贸n formada por familiares de v铆ctimas, nuevos querellantes y diputados espa帽oles que buscan el avance del caso.

En su despacho del Palacio de Tribunales ubicado en el centro de la ciudad, la magistrada, que desde 2010 encabeza los expedientes bajo el principio de justicia universal, mantuvo una charla con, entre otros, los hermanos de dos de las v铆ctimas en los primeros a帽os de la transici贸n a la democracia, cuando las instituciones franquistas segu铆an vigentes.

芦La compensaci贸n es que haya reconocimiento de los hechos que pasaron, de que se resuelvan y tener un poco de esperanza en que dado que hemos tenido que venir un mont贸n de kil贸metros para reclamar justicia, a alguien en Espa帽a se le remueva la conciencia y podamos reclamar la justicia donde nos corresponde que es en nuestro pa铆s禄, dijo a Efe Manuel Ruiz, hermano de Arturo.

En enero de 1977, durante la conocida como 芦semana negra禄 de Madrid, ese estudiante de 19 a帽os cay贸 muerto tras participar en una manifestaci贸n contra el franquismo proamnist铆a (de los presos pol铆ticos) no autorizada en el centro de Madrid. Dispersados por las cargas policiales, los manifestantes huyeron en varias direcciones; y el grupo en el que se encontraba Ruiz se top贸 con cuatro pistoleros, de los cuales uno dispar贸 y lo mat贸 al grito de 芦Viva Cristo Rey禄, haciendo referencia al grupo parapolicial Guerrilleros de Cristo Rey.

芦La esperanza es que en mi caso no se ha resuelto el tema porque el asesino no ha sido juzgado, el asesino huy贸 de Espa帽a, huy贸 con la complicidad de las fuerzas del orden p煤blico y todav铆a no ha sido encontrado禄, a帽adi贸 el hermano de la v铆ctima, quien esta semana volver谩 a ver a Servini para prestar declaraci贸n testimonial. Tambi茅n lo har谩 Ferm铆n Rodr铆guez, hermano de Germ谩n, muerto de un disparo de la polic铆a durante unos incidentes en las fiestas de San Ferm铆n de Pamplona en 1978, un caso que se incorpora a la querella.

La jueza Servini, hoy convaleciente del coronavirus, investiga los cr铆menes del r茅gimen en la distancia y con eventuales viajes a Espa帽a, ya que la Ley de Amnist铆a de 1977 impide juzgar a los responsables de la dictadura en territorio espa帽ol.

Jacinto Lara, uno de los abogados de la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra cr铆menes del franquismo (CEAQUA), que tambi茅n viaj贸 a Buenos Aires, especific贸 que el encuentro con Servini y el fiscal, Ramiro Gonz谩lez, sirvi贸 para dar importantes pasos en la causa contra el franquismo, que es 芦absolutamente capital禄. 芦Que se sigan incorporando querellas y pruebas que acrediten que todos aquellos hechos constituyeron cr铆menes contra la humanidad禄, relat贸.

El letrado destac贸 que se estudian alternativas para que los exhortos que libra el tribunal de Servini no sean 芦sistem谩ticamente devueltos禄 por parte de los juzgados espa帽oles a los que se pide colaboraci贸n y articular nuevas declaraciones testimoniales de v铆ctimas directas de la represi贸n. Actualmente, la causa contin煤a en fase de instrucci贸n, y se siguen incorporando nuevas denuncias.

Fotograf铆a destacada: Trabajo arqueol贸gico de localizaci贸n de la fosas comunes de Nerva, a finales de 2017. Foto: Onda Minera.

