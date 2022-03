A pesar de ser una instituci贸n de derecha en una UE de derecha, no hubo una respuesta de Estado

El 10 de marzo pasado, el Parlamento Europeo, con 607 votos en favor, dos en contra y 73 abstenciones, emiti贸 una resoluci贸n sobre la situaci贸n de los periodistas y defensores de DDHH en M茅xico, que provoc贸 una r茅plica sui generis del encargado del Poder Ejecutivo, en la que tilda de borregos y reaccionarios a los diputados de ese organismo, y donde se usa el discurso nacionalista de que M茅xico no es tierra de conquista, ya no es colonia de nadie, sino un pa铆s libre, independiente y soberano. Sin embargo, tan inusitada nota diplom谩tica difumin贸 la litis del reclamo inicial, el cual, en consecuencia, no fue analizado ni reconocido a profundidad, y la narrativa oficialista r谩pidamente puso en el centro del debate la defensa de la soberan铆a nacional versus la injerencia colonialista al servicio de los enemigos de la Cuarta Trasformaci贸n. Esto es, no hubo una respuesta de Estado.

La resoluci贸n del Parlamento Europeo, en realidad, se fundamenta en hechos investigados, denunciados y condenados, en primer t茅rmino, por numerosos organismos de DDHH nacionales e internacionales, incluyendo la Comisi贸n Interamericana de DDHH, la Relator铆a Especial para la Libertad de Expresi贸n, y la Oficina en M茅xico del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH, sobre el asesinato, desaparici贸n forzada, acoso, vigilancia gubernamental y amenazas a periodistas, trabajadores de los medios de comunicaci贸n y defensores del ambiente, los territorios y recursos naturales, incremento de la violencia contra las mujeres y los feminicidios.

En el considerando B de la resoluci贸n se sostiene que M茅xico es desde hace mucho tiempo el lugar m谩s peligroso y mort铆fero para los periodistas fuera de zona oficial de guerra y, por tercer a帽o consecutivo, el pa铆s m谩s peligroso del mundo para los periodistas y ocup贸 el puesto 143 entre 180 pa铆ses en la Clasificaci贸n Mundial de la Libertad de Prensa de 2021. Se considera que 2022 marca el comienzo de a帽o m谩s mort铆fero para los periodistas, con al menos seis asesinados, y que la situaci贸n se ha deteriorado desde las 煤ltimas elecciones presidenciales de julio de 2018, y que al menos 47 periodistas han sido asesinados desde entonces, seg煤n fuentes oficiales.

El considerando G destaca: Que la corrupci贸n institucionalizada y generalizada, inducida por un sistema judicial deficiente, genera un problema end茅mico de impunidad, ya que casi 95 por ciento de los asesinatos de periodistas permanecen impunes, que, como ha se帽alado la Oficina de la Relator铆a Especial para la Libertad de Expresi贸n de la Comisi贸n Interamericana de DDHH, esta impunidad env铆a un mensaje de permisividad de la violencia, lo que alienta la comisi贸n de nuevos delitos y genera un efecto de autocensura; y que el gobierno mexicano no ha llevado a cabo de forma adecuada las reformas necesarias para reducir la violencia y la impunidad, incluidos los delitos contra periodistas y defensores de DDHH.

La resoluci贸n tambi茅n considera 鈥渜ue existen claros indicios de que el Estado mexicano ha utilizado herramientas de pirater铆a telef贸nica destinados a luchar contra el terrorismo y los c谩rteles, incluido el programa esp铆a Pegasus, contra periodistas y defensores de los DDHH,鈥 aunque, sin duda, fue el considerando E el que m谩s provoc贸 irritaci贸n en Palacio, ya que se refiere a la 鈥渞et贸rica populista en las conferencias de prensa diarias para denigrar e intimidar periodistas independientes, propietarios de medios de comunicaci贸n y activistas鈥 (Esta) ret贸rica de abuso y estigmatizaci贸n genera un ambiente de agitaci贸n incesante contra los periodistas independientes鈥.

La resoluci贸n no profundiza en aspectos claves para entender la violencia en M茅xico. Por ejemplo, su estrecha relaci贸n con el proceso de recolonizaci贸n de los territorios rurales y urbanos por parte de las corporaciones capitalistas (incluido el crimen organizado) y los megaproyectos neoliberales del actual gobierno, a la par de una creciente militarizaci贸n en marcha, que en nada coadyuva a disminuir violencias, delincuencias e impunidades. Tampoco se preocupan los diputados de inquirir en los da帽os que causan sus empresas.

Paralelamente, la nota diplom谩tica exhibe incongruencias en el tema del nacionalismo y la defensa de la soberan铆a, como la toma de la planta de Bonafont-Danone por la Guardia Nacional, en beneficio de una trasnacional extranjera y en perjuicio de los pueblos del entorno; el papel subordinado de contenci贸n de la migraci贸n hacia EEUU que est谩 cumpliendo nuestro pa铆s; la insistencia en el proyecto de Corredor Interoce谩nico, para conectar las costas este y oeste de nuestros buenos vecinos; o las pr贸ximas maniobras militares del Comando Norte en territorio nacional, que, obviamente, no parecen temas de inter茅s de la clase pol铆tica.

A Gustavo Esteva

La Jornada