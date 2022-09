–

Fuente: El fin de la era. Un ensayo sobre la revoluci贸n que se avecina, 1905

A las personas que viven en Estados fundados en la violencia, les parece que la abolici贸n del poder del Gobierno implicar谩 necesariamente el mayor de los desastres.

Pero la afirmaci贸n de que el grado de seguridad y bienestar que los hombres disfrutan est谩 garantizado por el poder del Estado es totalmente arbitraria. Conocemos los desastres y el bienestar que existen entre las personas que viven bajo la organizaci贸n del Estado, pero no sabemos la posici贸n en la que se encontrar铆a la gente si se librara del Estado. Si se tiene en cuenta la vida de las peque帽as comunidades que han vivido y viven fuera de los grandes Estados, tales comunidades, aunque se benefician de todas las ventajas de la organizaci贸n social, y est谩n libres de la coerci贸n del Estado, no experimentan ni la cent茅sima parte de los desastres que sufren las personas que obedecen a la autoridad del Estado.

Las personas de las clases dominantes para las que la organizaci贸n del Estado es ventajosa son las que m谩s hablan de la imposibilidad de vivir sin la organizaci贸n del Estado. Pero preguntad a los que s贸lo soportan el peso del poder del Estado, preguntad a los trabajadores agr铆colas, a los cien millones de campesinos de Rusia, y ver茅is que s贸lo sienten su carga, y que, lejos de considerarse m谩s seguros gracias al poder del Estado, podr铆an prescindir totalmente de 茅l. En muchos de mis escritos me he esforzado por demostrar que lo que intimida a los hombres -el temor de que sin el poder gubernamental triunfar铆an los peores hombres mientras que los mejores ser铆an oprimidos- es precisamente lo que ha sucedido hace mucho tiempo, y sigue sucediendo, en todos los Estados, ya que en todas partes el poder est谩 en manos de los peores hombres; como, en efecto, no puede ser de otro modo, porque s贸lo los peores hombres podr铆an hacer todos esos actos astutos, ruines y crueles que son necesarios para participar en el poder. Muchas veces me he esforzado en explicar que todas las principales calamidades que sufren los hombres, como la acumulaci贸n de enormes riquezas en manos de algunas personas y la profunda pobreza de la mayor铆a, el apoderamiento de la tierra por parte de quienes no la trabajan, los incesantes armamentos y guerras, y la privaci贸n de los hombres, provienen 煤nicamente del reconocimiento de la licitud de la coacci贸n gubernamental. Me he esforzado por demostrar que antes de responder a la pregunta de si la situaci贸n de los hombres ser铆a peor o mejor sin los gobiernos, hay que resolver el problema de qui茅nes constituyen el gobierno. 驴Los que lo constituyen son mejores o peores que el nivel medio de los hombres? Si son mejores que el nivel medio, entonces el Gobierno ser谩 ben茅fico; pero si son peores ser谩 pernicioso. Y que estos hombres -Iv谩n IV, Enrique VIII, Marat, Napole贸n, Arakcheyef, Metternich, Tallyrand y Nicol谩s- son peores que el conjunto de la poblaci贸n, lo demuestra la historia.

En toda sociedad humana hay siempre hombres ambiciosos, sin escr煤pulos, crueles, que, como ya me he esforzado en demostrar, est谩n siempre dispuestos a perpetrar cualquier tipo de violencia, robo o asesinato para su propio beneficio; y que en una sociedad sin gobierno estos hombres ser铆an ladrones, frenados en sus acciones en parte por la lucha con los perjudicados por ellos (justicia autoinstituida, linchamiento), pero en parte y principalmente por el arma m谩s poderosa de influencia sobre los hombres: la opini贸n p煤blica. Mientras que en una sociedad gobernada por la autoridad coercitiva, estos mismos hombres son los que se apoderar谩n de la autoridad y har谩n uso de ella, no s贸lo sin el freno de la opini贸n p煤blica, sino, por el contrario, apoyados, alabados y ensalzados por una opini贸n p煤blica sobornada y mantenida artificialmente.

Se dice:

芦驴C贸mo pueden vivir los pueblos sin gobiernos y sin coacciones?禄.

Por el contrario, habr铆a que decir:

鈥樎緾贸mo pueden los hombres, si son seres racionales, vivir reconociendo la violencia y no el acuerdo racional como nexo interno de su vida?鈥.

O lo uno o lo otro: los hombres son seres racionales o irracionales. Si no son seres racionales, entonces todos los asuntos entre ellos pueden y deben decidirse por la violencia, y no hay ninguna raz贸n para que unos tengan y otros no tengan este derecho a la violencia. Pero si los hombres son seres racionales, entonces sus relaciones deben fundarse, no en la violencia, sino en la raz贸n.

Se podr铆a pensar que esta consideraci贸n ser铆a concluyente para que los hombres se reconocieran como seres racionales. Pero los que defienden el poder del Estado no piensan en el hombre, en sus cualidades, en su naturaleza racional; hablan de una determinada combinaci贸n de hombres a la que aplican una especie de significaci贸n sobrenatural o m铆stica.

驴Qu茅 pasar谩 con Rusia, Francia, Gran Breta帽a, Alemania, dicen, si la gente deja de obedecer a los gobiernos? 驴Qu茅 pasar谩 con Rusia? 鈥 驴Rusia? 驴Qu茅 es Rusia? 驴D贸nde est谩 su principio o su fin? 驴Polonia? 驴Las provincias b谩lticas? 驴El C谩ucaso con todas sus nacionalidades? 驴Los t谩rtaros de Kaz谩n? 驴La provincia de Ferghana? Todo esto no s贸lo no es Rusia, sino que son nacionalidades extranjeras deseosas de liberarse de la combinaci贸n que se llama Rusia. La circunstancia de que estas nacionalidades sean consideradas como partes de Rusia es accidental y temporal, condicionada en el pasado por toda una serie de acontecimientos hist贸ricos, principalmente actos de violencia, injusticia y crueldad, mientras que en el presente esta combinaci贸n se mantiene s贸lo por el poder que se extiende sobre estas nacionalidades. En nuestra memoria, Niza era Italia y de repente se convirti贸 en Francia; Alsacia era Francia y se convirti贸 en Prusia. La provincia del Trans-Amur era China y se convirti贸 en Rusia, Sajal铆n era Rusia y se convirti贸 en Jap贸n. En la actualidad, el poder de Austria se extiende sobre Hungr铆a, Bohemia y Galicia, y el del Gobierno brit谩nico sobre Irlanda, Canad谩, Australia, Egipto e India, el del Gobierno ruso sobre Polonia y Guria. Pero ma帽ana este poder puede cesar. La 煤nica fuerza que une a todas estas Rusias, Austrias, Brit谩nicas y Francesas es el poder coercitivo, que es la creaci贸n de los hombres que, en contra de su naturaleza racional y de la ley de la libertad revelada por Jes煤s, obedecen a quienes les exigen malas obras de violencia. Basta que los hombres tomen conciencia de su libertad, natural de los seres racionales, y dejen de cometer actos contrarios a su conciencia y a la Ley, y entonces esas combinaciones artificiales de Rusia, Gran Breta帽a, Alemania, Francia, que parecen tan espl茅ndidas, dejar谩n de existir, y desaparecer谩 esa causa, en nombre de la cual los hombres sacrifican no s贸lo su vida, sino la libertad propia de los seres racionales.

Se suele decir que la formaci贸n de grandes Estados a partir de otros peque帽os que luchan continuamente entre s铆, al sustituir las peque帽as fronteras por una gran frontera exterior, disminuye las luchas y el derramamiento de sangre y los males que conllevan. Pero esta afirmaci贸n tambi茅n es bastante arbitraria, ya que nadie ha sopesado las cantidades de mal en una y otra posici贸n. Es dif铆cil creer que todas las guerras del per铆odo confederal en Rusia, o de Borgo帽a, Flandes y Normand铆a en Francia, hayan costado tantas v铆ctimas como las guerras de Alejandro o de Napole贸n o como la guerra de Jap贸n que acaba de terminar. La 煤nica justificaci贸n de la expansi贸n del Estado es la formaci贸n de una monarqu铆a universal, cuya existencia eliminar铆a toda posibilidad de guerra. Pero todos los intentos de formar tal monarqu铆a por parte de Alejandro de Macedonia, del Imperio Romano o de Napole贸n, nunca alcanzaron este objetivo de pacificaci贸n. Por el contrario, fueron la causa de las mayores calamidades para las naciones. De modo que la pacificaci贸n de los hombres no puede alcanzarse sino por el medio opuesto: la abolici贸n de los Estados con su poder coercitivo.

Han existido supersticiones crueles y perniciosas, sacrificios humanos, quemas por brujer铆a, guerras 芦religiosas禄, torturas鈥 pero los hombres se han liberado de ellas; mientras que la superstici贸n del Estado como algo sagrado contin煤a su dominio sobre los hombres, y a esta superstici贸n se le ofrecen sacrificios quiz谩 m谩s crueles y ruinosos que a todas las dem谩s.

La esencia de esta superstici贸n es la siguiente: que los hombres de diferentes localidades, h谩bitos e intereses est谩n persuadidos de que todos ellos componen un todo porque a todos ellos se les aplica una misma violencia, y estos hombres lo creen, y est谩n orgullosos de pertenecer a esta combinaci贸n. Esta superstici贸n ha existido durante tanto tiempo y se mantiene con tanto empe帽o que no s贸lo los que se benefician de ella -reyes, ministros, generales, militares y funcionarios- est谩n seguros de que la existencia, la confirmaci贸n y la expansi贸n de estas combinaciones artificiales es buena, sino que incluso los grupos dentro de las combinaciones se acostumbran tanto a esta superstici贸n que se enorgullecen de pertenecer a Rusia, Francia, Gran Breta帽a o Alemania, aunque esto no les sea en absoluto necesario, y no les traiga m谩s que males. Por lo tanto, si estas combinaciones artificiales en grandes Estados fueran abolidas por los pueblos, someti茅ndose mansa y pac铆ficamente a toda clase de violencia, y dejando de obedecer al Gobierno, tal abolici贸n s贸lo conducir铆a a que hubiera entre esos hombres menos coerci贸n, menos sufrimiento, menos maldad, y a que les fuera m谩s f谩cil vivir seg煤n la ley superior del servicio mutuo, que fue revelada a los hombres hace dos mil quinientos a帽os, y que gradualmente entra m谩s y m谩s en la conciencia de la humanidad.

En general, para el pueblo ruso, tanto la poblaci贸n de la ciudad como la del campo, es importante sobre todo, en una 茅poca tan cr铆tica como la actual, no vivir seg煤n la experiencia de los dem谩s, no seg煤n los pensamientos, las ideas, las palabras de los dem谩s, no seg煤n las diversas socialdemocracias, las constituciones, las expropiaciones, las mesas, los delegados, las candidaturas y los mandatos, sino pensar con su propia mente, vivir su propia vida, construyendo a partir de su propio pasado, de sus propios fundamentos espirituales nuevas formas de vida propias de este pasado y de estos fundamentos.