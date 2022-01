Estamos a finales de diciembre de 2021 y nos encontramos en un periodo de transici贸n econ贸mica y social de proporciones hist贸ricas. Desde hace casi dos a帽os, casi todos los pa铆ses del mundo -ya sean dictaduras o democracias parlamentarias- siguen en l铆neas generales la misma agenda.

Esta sincronizaci贸n global muestra que hay una fuerza que tiene m谩s poder que cualquiera de los cerca de 200 gobiernos que hay actualmente en nuestro planeta. Esta fuerza tiene un nombre: es el complejo digital-financiero. Est谩 liderada por las cinco mayores empresas inform谩ticas del mundo en la dimensi贸n digital: Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft y Meta, antes Facebook, y en la dimensi贸n financiera las mayores gestoras de activos, BlackRock y Vanguard.

Pero, 驴c贸mo ha llegado este complejo a ser tan poderoso y c贸mo consigue hacer valer sus intereses en todo el mundo al mismo tiempo?

Empecemos por la primera pregunta. Durante siglos, el poder se bas贸 en una cosa: el dinero. Quien ten铆a dinero ten铆a poder y quien ten铆a mucho dinero ten铆a mucho poder.

Esto sigue aplic谩ndose, pero ya no exclusivamente. Desde el uso de los ordenadores y el avance triunfal de Internet en el marco de la tercera revoluci贸n industrial, existe una segunda fuente de poder, la de los datos. Quien tiene datos tiene poder y quien tiene grandes cantidades de datos tiene mucho poder.

Sin embargo, cualquiera que, como las empresas inform谩ticas, organiza los flujos de datos de sectores enteros y tambi茅n de los gobiernos en el contexto de la digitalizaci贸n, obtiene una visi贸n adicional de su ser m谩s profundo, y puede as铆 hacerlos dependientes y, por tanto, sumisos.

Es precisamente este proceso el que ha hecho que las grandes empresas inform谩ticas est茅n hoy muy por encima de todas las dem谩s empresas y gobiernos del mundo. Ya se trate de armas, alimentos, productos farmac茅uticos, energ铆a o medios de comunicaci贸n, todas estas industrias y todas las instituciones estatales, incluidos los servicios secretos, est谩n ahora sometidas de las empresas digitales, que tambi茅n han construido su propio poder medi谩tico global con las redes sociales.

La industria financiera, por su parte, siempre a la b煤squeda de nuevas oportunidades de inversi贸n, ha promovido este proceso desde el principio y ahora participa en todos los grandes grupos inform谩ticos a trav茅s de sus representantes m谩s poderosos: las grandes empresas de gesti贸n de activos. Como tambi茅n depende de ellas al mismo tiempo, ambas se funden en una especie de comunidad de intereses.

BlackRock y Microsoft son un ejemplo especialmente llamativo: BlackRock subi贸 su sistema de an谩lisis de datos Aladdin, la mayor base de datos de las finanzas mundiales con diferencia, a la nube Azure de Microsoft en abril de 2020, por lo que ahora depende de Microsoft para obtener datos. Microsoft, a su vez, es una empresa p煤blica y, por tanto, dependiente de sus principales accionistas, y 茅stos no son otros que Vanguard y BlackRock, siendo adem谩s Vanguard el mayor accionista de BlackRock.

Hasta aqu铆 el surgimiento de la nueva potencia mundial. Pero, 驴c贸mo hace valer exactamente el complejo digital-financiero sus intereses? 驴Qu茅 mecanismos y canales utiliza?

El papel estrat茅gico m谩s importante lo desempe帽an los bancos centrales, que renunciaron oficialmente a su independencia a m谩s tardar durante la crisis financiera mundial de 2007/08. Desde entonces, Blackrock ha asesorado a los dos mayores bancos centrales del mundo, el Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal de Estados Unidos. Por lo tanto, Blackrock tiene voz y voto en la distribuci贸n de las enormes cantidades de dinero nuevamente creadas en el sector financiero.

Desde el punto de vista de los bancos centrales, no hay otra forma de hacerlo. BlackRock, con su principal accionista Vanguard, gestiona casi 17 billones de d贸lares, lo que equivale aproximadamente a la suma de los balances del BCE y de la Fed, y con Aladdin dispone de un conjunto de datos mucho mayor que cualquier banco central del mundo y podr铆a sabotear f谩cilmente cualquier decisi贸n que no se tome para su propio inter茅s.

El buen funcionamiento de utilizaci贸n de los bancos centrales ya se demostr贸 en 2015 en Grecia: cuando Syriza, una fuerza pol铆tica inaceptable para el complejo digital-financiero, lleg贸 al poder, el BCE cort贸 el pa铆s de todos los flujos de dinero hasta que Syriza 鈥 la direcci贸n revoc贸 y aplic贸 exactamente lo contrario de lo que hab铆a prometido al pueblo en la campa帽a electoral.

La interacci贸n entre los bancos centrales est谩 orquestada por el Banco de Pagos Internacionales (BPI), con sede en Basilea (Suiza), que cuenta con un total de 63 bancos centrales como miembros.

Adem谩s de los bancos centrales, el complejo digital-financiero, con su control del dinero y de los datos, tambi茅n se ha sometido a otra red de instituciones extremadamente influyentes. Estos incluyen, universidades, grupos de reflexi贸n, las ONG, muchas suborganizaciones de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el FMI y, sobre todo, muchas fundaciones extremadamente poderosas.

La eficacia de esta red es especialmente visible en la actual crisis sanitaria. He aqu铆 algunos ejemplos: la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins, que proporciona datos m茅dicos a las autoridades de todo el mundo, se llama desde 2014 Bloomberg School of Medicine, porque el multimillonario inform谩tico Michael Bloomberg le ha donado hasta la fecha m谩s de 3.500 millones de d贸lares. La facultad de medicina de la Universidad de Harvard se llama TH Chan School of Medicine en honor a un multimillonario y donante de Hong Kong.

La Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS), fundada y financiada por varios pa铆ses tras la Segunda Guerra Mundial, recibe ahora m谩s del 80% de su dinero de los donantes. El mayor donante es la Fundaci贸n Bill y Melinda Gates, fundada por el multimillonario inform谩tico Bill Gates, la fundaci贸n m谩s rica del mundo, con unos activos de casi 50.000 millones de d贸lares.

La Fundaci贸n Gates ha sido muy activa durante dos d茅cadas en la promoci贸n de los intereses de su fundador. En 2000 fund贸 la Alianza Mundial para las Vacunas y la Inmunizaci贸n (GAVI), en 2012 cofund贸 y cofinanci贸 la l鈥橝lliance Better Than Cash para la transici贸n de los pagos en efectivo hacia los pagos digitales, y distribuye millones a las empresas de medios de comunicaci贸n cada a帽o para garantizar informes ben茅volos.

La fundaci贸n m谩s importante en t茅rminos pol铆ticos es probablemente el Foro Econ贸mico Mundial, con sede en Suiza y dirigido por el profesor alem谩n Klaus Schwab. El FEM no s贸lo ha reunido y conectado en red a los ricos y poderosos del mundo cada a帽o durante medio siglo, sino que tambi茅n ha educado a la 茅lite pol铆tica y empresarial internacional desde principios de la d茅cada de 1990.

En el lado pol铆tico, estos incluyen Angela Merkel, Nicolas Sarkozy, Tony Blair, Emmanuel Macron o Annalena Baerbock y Cem zdemir, en el lado empresarial, entre otros, Bill Gates, Jeff Bezos, Steve Balmer o Jack Ma.

Por eso no es de extra帽ar que el hombre que fund贸 el FEM y reuni贸 a toda esta gente incluso escribiera el gui贸n de la actual crisis mundial con su obra 鈥淐ovid-19 鈥 El gran cambio鈥.

Todas estas informaciones no son m谩s que piezas individuales del mosaico, pero muestra c贸mo el complejo digital y financiero ha sido capaz de secuestrar una red cada vez m谩s densa de organizaciones a lo largo de 4 d茅cadas, o incluso desarrollarla por s铆 mismo y as铆 ejercer influencia a trav茅s de una amplia variedad de canales para influir y mover las cosas globalmente en la direcci贸n que quiere.

El concepto de Estado profundo, que se refiere al conjunto de organizaciones poderosas y no legitimadas democr谩ticamente que mueven los hilos entre bastidores dentro de un pa铆s, es por tanto cosa del pasado. El complejo digital-financiero nos ha proporcionado un nuevo poder global que hace tiempo que ha incorporado al Estado profundo de todas las naciones del mundo y que ahora ejerce mucha m谩s influencia de la que cualquier estado profundo individual podr铆a haber tenido jam谩s.

Y sin embargo, el complejo digital-financiero se enfrenta a un problema insoluble en nuestro tiempo: su ascenso va acompa帽ado de un proceso de concentraci贸n del dinero y del poder en cada vez menos manos, lo que le obliga a actuar de forma cada vez m谩s autoritaria y dictatorial, y as铆 -como acabamos de experimentar en los dos 煤ltimos a帽os- cada paso adicional conduce inevitablemente a una contradicci贸n cada vez m谩s aguda con la masa de la poblaci贸n.

Y esto es exactamente lo que finalmente ser谩 su perdici贸n.

