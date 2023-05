–

El co-presidente del Partido de la Unión Democrática (PYD, principal fuerza política de Rojava), Salih Muslim, habló con la agencia de noticia ANHA sobre los resultados de las elecciones en Turquía y Kurdistán del Norte (Bakur), y la alianza de los partidos turcos AKP, MHP y el grupo terrorista Hezbolá (diferente a la organización de mismo nombre en Líbano).

Muslim describió la segunda vuelta del 28 de mayo como “unas elecciones injustas” y afirmó: “El pueblo kurdo fue objeto de ataques por parte del Estado. El gobierno quería destruir y eliminar a los kurdos en estas elecciones. Quería finalizar los ataques llevados a cabo en el Kurdistán en los últimos ocho años, pero fracasó”.

Tras señalar que los kurdos triunfaron en las elecciones, Muslim continuó: “A pesar de todos los ataques, presiones y fraudes, el Partido de la Izquierda Verde (YSP) obtuvo 61 escaños parlamentarios. 31 de estos diputados son mujeres, lo que es un gran logro en sí mismo. Se defendieron y se convirtieron en el tercer partido más grande del Parlamento. Estos logros del pueblo kurdo permitirán a todas las mujeres y fuerzas de la libertad de Turquía recuperar su esencia. Los kurdos han demostrado que pueden defenderse y liderar la lucha por la democracia”.

El co-presidente del PYD también subrayó que los pueblos de Turquía deberían deshacerse del chovinismo y construir una vida común y democrática. “Decíamos que el Estado turco podría inclinarse hacia la democracia y reconocer los derechos de los kurdos –analizó-. Sin embargo, también hemos visto en las elecciones que el chovinismo se ha convertido en parte de su existencia. El pueblo de Turquía debería haber resistido al menos a los problemas políticos, sociales y económicos”.

Muslim advirtió que la alianza del AKP y el MHP con Hezbolá supondría grandes peligros para el pueblo kurdo: “Mientras por un lado están los kurdos y los que promueven la democracia, por otro están las bandas oscuras. Desataron al ISIS contra nosotros en Rojava. En Kurdistán del Norte, afligen al pueblo kurdo con Hezbolá. Reunieron al Partido de la Causa Libre (Hüda-Par, ala política del Hezbolá de Turquía), a la mafia y a los señores de la droga en torno a Erdogan para mantener su poder. El Estado turco entrará en un periodo oscuro, y nadie entenderá dónde acabará. Porque el Estado ha caído en manos de las redes del crimen, la mafia y Hezbolá”.

Muslim además alertó que en Rojava “debemos actuar sabiendo que un nuevo Afganistán es nuestro vecino”. “La política del AKP-MHP contra el norte y el este de Siria ha quedado al descubierto y se mantendrá. Si pueden, volverán a atacar –expresó-. Este gobierno representa un peligro para todo Oriente Medio. Consolidarán grupos mercenarios bajo su control y llevarán a cabo sus políticas a través de ellos. Pero el Estado turco se está derrumbando desde dentro. Ha quebrado económica, política y socialmente. Las potencias internacionales no apoyarán sus ataques. No hay nadie que respalde las políticas de Erdogan. Pero debemos tomar precauciones. No esperamos que nadie nos proteja. Nuestro pueblo ha asumido una responsabilidad y un liderazgo históricos en Oriente Próximo y seguirá haciéndolo”.

FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina

