–

De parte de Kurdistan America Latina December 19, 2022 220 puntos de vista

Durante la ola de ataques lanzados por el Estado turco contra la región autónoma del norte y el este de Siria en la noche del 19 al 20 de noviembre, 16 civiles murieron, incluido un niño de 12 años. Los ataques fueron dirigidos contra la población y la infraestructura de las ciudades, principalmente escuelas y clínicas, así como instalaciones de suministro de energía.

Sin embargo, las fuerzas de seguridad en el campamento de refugiados de Al Hol y una prisión exclusiva para integrantes de ISIS, en la localidad de Qamishlo, también fueron atacadas. Ocho combatientes de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) cayeron como mártires durante el ataque turco al campamento. Los milicianos de ISIS que intentaron aprovechar el caos para escapar, fueron capturados por las fuerzas de seguridad.

Al Hol, cerca de Hesekê, alberga en la actualidad más de 50.000 personas de más de cincuenta países diferentes. La mayoría proviene de Siria e Irak, otros de Europa, el Cáucaso, África del Norte, y del mismo Oriente Medio. Debido a que ISIS se estaba volviendo cada vez más activo en el campamento, las fuerzas de seguridad de la Administración Autónoma del Norte y el Este de Siria (AANES) lanzaron una operación en marzo de 2021 que descubrió células secretas del grupo terrorista y arrestó a casi 300 partidarios de ISIS. Otra operación comenzó en agosto de este año y duró varias semanas.

Las FDS habían alertado que Al Hol se convirtió en el centro de las actividades encubiertas de ISIS. Según la información difundida por las fuerzas de autodefensa, 44 personas fueron asesinadas este año, incluidas 14 mujeres y menores de edad dentro del campamento. La mayoría de las víctimas parecen que se “desviaron” de la doctrina de ISIS. La operación de las FDS liberó a varias mujeres yezidíes, que habían sido secuestradas por el grupo terrorista en Shengal, en 2014, y vendidas en un mercado de esclavos. En el noreste de Siria, unos 12.000 miembros de ISIS están retenidos en prisiones.

El vocero de las FDS, Ferhad Şamî, habló con la agencia de noticias ANF sobre la situación en Al Hol y en las prisiones donde se encuentran miles de personas vinculadas a ISIS.

-¿Cuál es la situación actual en el campamento de Al Hol y las prisiones de ISIS?

-ISIS quiere utilizar la situación actual en la región como una oportunidad para demostrar su valía después de dar muerte a varios comandantes en Siria, el noreste sirio e Irak. Actualmente, las áreas desérticas en Siria están bajo el control de ISIS y se están produciendo movimientos en Homs, Deir Ezzor y otras áreas en la frontera con Irak. ISIS quiere tomar nuevos lugares y ocupa aldeas todos los días. En el norte y el este de Siria, la presión se ejerce principalmente sobre la población en Deir Ezzor, a veces también cerca de Raqqa y en el sur de Hesekê.

Las células de ISIS operan principalmente por las tardes y por la noche, recolectando dinero como ofrendas, pero usándolo para la reorganización. ISIS necesita dinero y equipo para sus actividades, y el dinero recaudado no es una pequeña suma. Por supuesto, tiene ciertos estados detrás y también se transfieren grandes sumas desde el extranjero, pero a nivel nacional se financia a través de este método.

Según la información que obtuvimos cuando capturamos Baghouz (el último enclave de ISIS en el este de Siria, donde fue derrotado por las FDS en la primavera de 2019), 20.000 miembros de ISIS del extranjero han desaparecido. 46.000 islamistas de origen extranjero se habían unido a ISIS, de los cuales 26.000 han sido asesinados o arrestados, y el resto han desaparecido. ISIS ha retirado cuadros elementales, especialmente en las batallas en Mosul y Raqqa, y los ha colocado en áreas ocupadas por el Estado turco, como el caso de Abu Bakr Al Baghdadi y otros islamistas. Según nuestros hallazgos, hay cincuenta comandantes de ISIS solo en las áreas ocupadas. Además, hay miles de otros islamistas allí. También lo hemos comunicado a la Coalición Internacional.

-Turquía ha atacado el campamento de Al Hol y una prisión. ¿Qué peligro plantea esto?

-En última instancia, ISIS quiere usar los ataques turcos para sí mismo. En este sentido, hay mucha inteligencia de los centros de detención para miembros de ISIS, así como del campamento de Al Hol. En enero, se produjo un ataque a gran escala contra la prisión de Sina, en Hesekê. Este ataque fue sólo un aspecto de los planes de ISIS. Todavía hay células encubiertas en la región, y estamos tomando medidas contra ellas todos los días.

ISIS necesita una estructura de liderazgo y sus comandantes están actualmente encarcelados. Deben ser liberados para que pueda reorganizarse. El campamento (de Al Hol) es más un espacio ideológico para ISIS. Sin embargo, hay un área militar y otra ideológica allí. Esto se encontró durante nuestra última operación de seguridad humanitaria. No se encontraron armas en el área utilizada para el entrenamiento, pero se incautó equipo militar en el otro sector. Por lo tanto, ISIS se está reorganizando en dos niveles en el campamento.

En los últimos meses, se han descubierto niños de tan solo dos años de edad en el área para mujeres extranjeras. Esto no se ha informado públicamente hasta ahora. ¿Cómo llegan estos niños allí? No hay hombres en el sector para mujeres extranjeras. Parece que los matrimonios se contraen con menores. Al casarse con niños, a la edad de 12 o 13 años, se asegura la procreación. Por esta razón, los niños de esta edad ahora son sacados del sector por las fuerzas de seguridad.

En el noreste de Siria, 65.000 miembros de ISIS están actualmente internados en campos y prisiones, de los cuales 12.000 están en centros de detención. Los prisioneros son comandantes de 60 países. ISIS ha emprendido varias ofensivas para su liberación y quiere utilizar los ataques del Estado turco como una oportunidad. Ocho intentos de ataque islamista han tenido lugar en 20 días. Uno de ellos estaba dirigido contra Al Hol, mientras que los otros apuntaban a la prisión de Hesekê, así como a la región alrededor de Raqqa y Deir Ezzor y al sur de Hesekê.

Los ataques turcos contra Kobanê tenían la intención de dar esperanza a ISIS. Mekmen fue bombardeada por la fuerza aérea turca. El pueblo está a 80 kilómetros de la frontera turca, en una ubicación estratégicamente importante entre Raqqa, Deir Ezzor y Hesekê. Con la liberación de Mekmen, Deir Ezzor y Raqqa también podrían ser liberados en ese momento. ISIS llevó a cabo numerosos ataques en Mekmen y trató de volver a la vida allí. Y el Estado turco bombardeó deliberadamente Mekmen. Esto no es una coincidencia, sino un ataque de represalia contra ISIS. ISIS ha utilizado los bombardeos turcos como una oportunidad para llevar a cabo ocho ataques propios. Mientras estamos ocupados con la ola turca de ataques, tuvimos que repeler ocho ataques de ISIS al mismo tiempo.

-¿Se están tomando medidas suficientes?

-Se debe prestar atención a los que están en las prisiones y campos. Hay miembros de ISIS de más de 50 países solo en la prisión de Sina. La mayoría de los miembros de ISIS de Europa están en prisión. También hay personas de varios países en los campamentos. Muchos de ellos eran niños, pero desde entonces han crecido y han sido educados con las ideas radicales de ISIS. Son como una bomba de tiempo en nuestras manos. El campamento de Al Hol, en particular, ahora es menos un campo de recepción y más un campamento militar. El Estado turco no considera a ISIS una organización terrorista, sino que la llama una organización armada. Lo que sucederá en Al Hol y las prisiones en el futuro no está nada claro en este momento. Estos lugares representan un peligro. Se están reconstruyendo prisiones y se está gastando dinero en ellas, pero no es suficiente. Al final, no sirve de nada. Es sólo una medida temporal.

En primer lugar, los juicios contra los miembros de ISIS deben tener lugar en nuestra región. Decimos que estos juicios deben celebrarse aquí porque los prisioneros están aquí con nosotros. Además, las personas que han sufrido bajo ISIS viven aquí. Además, tenemos las pruebas de los crímenes cometidos. Algunos estados argumentan que los juicios deberían llevarse a cabo en otro lugar. Sin embargo, eso no tendría sentido porque los cinco millones de testigos no pueden ser llevados allí. Del mismo modo, es difícilmente factible trasladar a un número tan grande de presos a otro lugar. Básicamente, esto está destinado a fragmentar todo el juicio, no está destinado a ser sobre ISIS en su conjunto. Sin embargo, ISIS no es una colección de casos individuales. No hemos luchado contra individuos, sino contra una mentalidad. Desde que el califato de ISIS fue aplastado en 2019, alrededor de 3.000 miembros de ISIS han sido repatriados a Irak y alrededor de 2.000 de otros países de origen. Esto no es suficiente, porque hay 65.000 miembros de ISIS en nuestro país. Si continúa a este ritmo, se quedarán aquí por otros 25 años. Hay que encontrar una solución. Se debe establecer un tribunal o cada país debe recuperar a sus propios miembros de ISIS.

-El control sobre los islamistas no es sólo responsabilidad de la región autónoma, sino también de la Coalición Internacional. ¿Hasta qué punto los estados representados en la Coalición anti-ISIS se ocupan del asunto? ¿Está manteniendo conversaciones con la Coalición sobre este asunto?

-Por supuesto, tales conversaciones están teniendo lugar. Estos 85 países están en nuestra región como una Coalición Internacional. Sin embargo, están haciendo muy poco para proporcionar inteligencia u otro tipo de apoyo a las FDS. Esto no es suficiente para la lucha contra ISIS.

Se necesita mucho más apoyo tanto para la lucha militar como para la sociedad. ISIS ha causado una gran destrucción en la región, nuestra infraestructura ha sido destruida, muchas escuelas están en ruinas, las instalaciones para el suministro de electricidad y agua están rotas, las ciudades y pueblos han sido saqueados y destruidos. Necesitamos apoyo directo para la reconstrucción. Además, la región también debe ser reconocida políticamente a largo plazo. La lucha contra ISIS no es sólo a nivel militar, sino también a nivel político e ideológico. Mientras nuestra región no reciba reconocimiento oficial, la amenaza de ISIS permanecerá y el Estado turco continuará apoyando a ISIS. Hemos hablado largo y tendido de esto con la Coalición.

La Coalición admite que la lucha contra ISIS no tiene ninguna posibilidad de éxito sin las FDS y las YPJ/YPG. Solo Turquía no admite esto, pero financia a ISIS de todos modos. Aparte de las FDS, no hay fuerza que pueda luchar contra ISIS. Si esta lucha va a producir resultados e ISIS no va a amenazar a toda la humanidad de nuevo, las FDS deben ser apoyadas con más fuerza.

Hay resultados de la investigación sobre el ataque a la prisión de ISIS en Hesekê, que se publicarán en el próximo tiempo. Los campos y prisiones están bajo el mando de ISIS y son comandados. Los referentes estaban ubicados en Idlib y Afrin en el pasado, como lo están hoy. Esto fue confirmado durante la investigación del ataque en Hesekê. Hace un mes y medio, tres miembros de ISIS fueron capturados cuando querían establecer una célula para otro ataque a la prisión. Los mercenarios capturados habían sido entrenados en campamentos en Serêkaniyê, ocupada por Turquía. Sus declaraciones también se harán públicas en un futuro próximo.

FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina

<!–

–>