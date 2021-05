May 17, 2021

Con el buen humor de siempre, Mumia reporta que se siente muy bien y agradece a todas y todos su apoyo.

Por lo regular, no hago esto, es decir, no escribo sobre m铆 mismo. Encuentro mucho m谩s interesante contar las historias de otras personas, del globo giratorio en que vivimos, historias generadas por la fr谩gil condici贸n humana y las luchas de liberaci贸n de la humanidad.

Pero me desv铆o del tema, inc贸modamente.

脡ste es un comentario sobre el comentador.

Hace varias semanas me somet铆 a un procedimiento medico conocido como la cirug铆a a coraz贸n abierto, un doble bypass despu茅s de que se supo que exist铆an obstrucciones en dos vasos sangu铆neos latiendo hacia mi coraz贸n que perjudicaron la funci贸n card铆aca.

Esta deficiencia fue reparada por algunos j贸venes cardi贸logos bien preparados y con amplia experiencia en este complejo procedimiento quir煤rgico.

Les digo que yo no ten铆a la menor idea de qu茅 sufr铆a de tal enfermedad. Pero ahora, para ser perfectamente honesto, me siento muy bien. De hecho, me siento con m谩s energ铆a de lo normal.

Les agradezco a todxs ustedes –a mi familia, a mis amigas y amigos– su amor y apoyo.

隆Vamos adelante hacia la libertad, de todo coraz贸n!

Desde la naci贸n encarcelada, soy Mumia Abu-Jamal.

鈥(c)鈥21 maj

12 de mayo de 2021

Grabaci贸n de Noelle Hanrahan, www.prisonradio.org

Circulaci贸n por Fatirah Litestar01@aol.com

Traducci贸n Amig@s de Mumia en M茅xico

***

Escr铆be una carta a Mumia. S贸lo aceptan cartas escritas en un papel blanco, sin dibujos o algo de color.

Smart Communications/PADOC

Mumia Abu-Jamal (#AM-8335) @ SCI Mahanoy

P.O. Box 33028

St. Petersburg, FL 33733