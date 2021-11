El Estor: las dos caras del estado de sitio

12 nov 2021

Por Paolina Albani y Francisco Sim贸n Francisco

La presencia del Ej茅rcito y de la polic铆a solo ha devuelto la calma a los mineros. Los camiones de la mina rusa, cargados de carb贸n, ferron铆quel y otros materiales, transitan por las calles del municipio con libertad y son custodiados por la misma polic铆a que acosa a los comunitarios y que, d铆as antes, les lanz贸 bombas lacrim贸genas y allan贸 sus casas con veh铆culos blindados. Para los defensores del territorio no hay paz, 煤nicamente miedo y ese parece ser uno de los objetivos del Gobierno.

El 24 de octubre, el Gobierno de Alejandro Giammattei impuso sin muchos miramientos un estado de sitio en El Estor, Izabal, un municipio caribe帽o de habla Q鈥檈qchi鈥 al nororiente del pa铆s, con la promesa de 鈥渄evolver el orden y la paz鈥 a la comunidad, luego de que los Cuatro Consejos de Autoridades Ancestrales Maya Q鈥檈qchi麓 realizaron una manifestaci贸n pac铆fica que dur贸 20 d铆as para defender a las monta帽as y al Lago de Izabal de las consecuencias de la miner铆a a manos de CGN-Pronico. Exig铆an su derecho a ser incluidos en el proceso preparatorio para la consulta libre, previa e informada, ordenada por la Corte de Constitucionalidad.

El 6 de noviembre, periodistas de varios medios de comunicaci贸n arribaron al municipio para documentar la vida de El Estor bajo el estado de sitio como parte de la caravana 鈥淐aravana a El Estor鈥, en la que tambi茅n viajaban artistas y activistas, quienes hicieron actividades l煤dicas. Han pasado dos semanas desde que las fuerzas armadas y la polic铆a se instalaron en el lugar. Dos retenes instalados en la entrada a El Estor son algunos de los puestos de control encontrados en el camino a las comunidades. No hay un desborde de presencia policial como lo hubo previamente, pero las patrullas mantienen la vigilancia.

Al entrar al municipio, en las calles hay calma, sobre todo para los camiones de la mina, conocidos como 鈥済贸ndolas鈥 y custodiados por patrullas de la Polic铆a Nacional Civil (PNC) en su salida con destino al Puerto Santo Tom谩s de Castilla. En un per铆odo de dos horas, 22 de ellos salieron del municipio y fue f谩cil detectarlos por los ruidos y el temblor que generaban a su paso.

Custodiar a los camiones de la mina y asegurarse que lleguen a su destino no ha sido barato. En un requerimiento de informaci贸n p煤blica, el Ministerio de Gobernaci贸n (MINGOB) refiri贸 que en octubre destin贸 350 mil quetzales para la compra de cupones canjeables por combustibles para poder mantener una presencia constante de la polic铆a en El Estor. Tambi茅n dio 100 mil quetzales m谩s para abastecer a las unidades policiales que se encuentran actualmente apoyando el estado de sitio.

El MINGOB indic贸 que no pag贸 el hospedaje ni la alimentaci贸n a los agentes policiales mientras permanecen en el municipio. No obstante, un grupo de periodistas de Prensa Comunitaria logr贸 documentar que la polic铆a, desde el 21 de octubre, se hospeda al menos en cuatro hoteles de R铆o Dulce, albergando a decenas de patrullas.

Las autoridades no proporcionaron informes policiales, planes de intervenci贸n y la cantidad de agentes destinados al municipio en el marco del estado de sitio. Seg煤n esta dependencia, por tratarse de estrategias y asuntos de seguridad nacional que implementa la PNC en dicho municipio.

La resistencia pac铆fica del pueblo Q麓eqchi麓 de El Estor, inici贸 el 4 de octubre. En contra de la operaci贸n ilegal del proyecto minero F茅nix, una planta de producci贸n de ferron铆quel de la compa帽铆a suiza, Solway Investment Group, con capital ruso.

Con el plant贸n de resistencia antiminera instalada en la entrada principal del municipio, la Gremial de Pescadores Artesanales, en conjunto con los Cuatro Consejos de Autoridades Ancestrales Maya Q鈥檈qchi鈥, reclamaron no haber sido tomados en cuenta en el proceso de preconsulta que dirige el Ministerio de Energ铆a y Minas (MEM), en donde se decidir谩 si la mina que sigue extrayendo n铆quel, cobalto, hierro, cromo, magnesio y otros minerales, debe seguir operando en el lugar.

Hasta ahora, la mina funciona sin licencia y sin ning煤n control estatal, de donde extrae tambi茅n tierras raras para exportar hacia Rusia, As铆a y otros pa铆ses del mundo.

La exigencia de los pobladores y sus autoridades ancestrales se basaba en la resoluci贸n dictada por la Corte de la Constitucionalidad (CC) en 2019 y ratificada en 2020, en donde se declar贸 ilegal la operaci贸n de la mina por la falta de una consulta comunitaria que debe ser libre e informada, tal como establece el Convenio 169 de la Organizaci贸n Internacional del Trabajo (OIT). Por otro lado, los mineros no han cumplido con el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) adecuado para su funcionamiento. Un proceso que, hasta la fecha, no ha sido respetado por parte de los funcionarios del Gobierno central, dirigido por Alejandro Giammattei y sus ministros.

Mientras el Gobierno de Guatemala se despliega con la fuerza armada para proteger a los camiones de la minera, utiliza el estado de sitio para arremeter contra las autoridades ancestrales que protestaron por 20 d铆as en una resistencia pac铆fica por la operaci贸n ilegal de CGN-Pronico y por haber sido excluidos en el proceso de consulta que, en la actualidad ha respondido 煤nicamente a los intereses de quienes defienden la miner铆a en El Estor.

Testimonios de persecuci贸n

A casi 2 kil贸metros del centro del municipio est谩 la casa de Crist贸bal Pop, presidente de la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor. 脡l no se encuentra en su vivienda, pero s铆 est谩 su familia. Irene Pan谩 Pop, su esposa; Flor de Mar铆a, de 20 a帽os, la hija m谩s grande y quien se ha quedado a cargo del hogar; Estuardo, de 19; y dos hermanos de 17 y 12 a帽os.

El s谩bado 30 de octubre, mientras todav铆a dorm铆an, un contingente de la polic铆a entr贸 violentamente a la casa de la familia Pop, una vivienda de madera con tres ambientes, rompi贸 la puerta y revis贸 cada rinc贸n del hogar. Buscaban armas para incriminarlos y detenerlos, seg煤n contaron los entrevistados.

鈥淰inieron los agentes de la polic铆a, cuatro patrullas y un cami贸n de militares. Cuando sentimos ya est谩bamos rodeados. Fue como a las 7:00 u 8:00 de la ma帽ana. Yo ya estaba levantada y haciendo caf茅. Mis hermanos se estaban ba帽ando y cambiando. Ellos entraron sin permiso y nos dijeron que ten铆amos que poner los celulares en la mesa. La fiscal del Ministerio P煤blico dijo que no tomar铆an fotos o videos, pero lo hicieron. Ac谩 no tenemos armas, simplemente mi pap谩 es presidente de la Gremial de Pescadores que lleva 5 a帽os en esta lucha鈥, relat贸 Flor de Mar铆a sobre el allanamiento a su casa.

Flor de Mar铆a y su familia integraron la resistencia antiminera. Admiti贸 sin ning煤n problema que particip贸 en el plant贸n instalado por los Consejos de Autoridades Ancestrales que termin贸 en un desalojo violento por la PNC dirigido por el Gobernador de Izabal. Dej贸 en claro que hacerlo, es un derecho ancestral. Por eso, rechaza la criminalizaci贸n que han sufrido de parte del Gobierno.

Y tiene raz贸n. Las autoridades ancestrales ejercieron una resistencia pac铆fica, leg铆tima y legal. De acuerdo al art铆culo 33 de la Constituci贸n Pol铆tica, se reconocen los derechos de reuni贸n pac铆fica, manifestaci贸n p煤blica y sin armas. Todo esto pone en evidencia el actuar del Gobierno y la posible intenci贸n de criminalizar y perseguir a quienes se oponen a la mina.

鈥淣o es justo lo que est谩 haciendo la empresa. La CC orden贸 que dejara de operar, pero sigue haci茅ndolo. Hay muchas 贸rdenes de captura. Con mis hermanos no podemos salir. Necesitamos del apoyo y seguridad de la familia -para hacerlo-. Mi mam谩 ya no aguanta m谩s econ贸micamente, pasan muchas cosas鈥, expres贸 Flor de Mar铆a.

Su hermano, Estuardo, refiri贸 que su madre, quien padece de una enfermedad, se llev贸 un gran susto al ver a hombres desconocidos en su casa. Una escena que asegur贸 jam谩s olvidar谩 y que ha provocado que en las noches siguientes no pueda conciliar el sue帽o.

鈥淢i mam谩 piensa que pueden suceder muchas cosas -m谩s-鈥, agreg贸.

A m谩s de una semana del allanamiento, la polic铆a mantiene las rondas alrededor de la casa y, ocasionalmente, hombres vestidos de particular preguntan si su padre ya est谩 de vuelta.

En la casa de Pop, tambi茅n se encontraba Cristi谩n Xol, de 25 a帽os, quien es miembro de la Gremial de Pescadores igual que su padre Miguel Xol Coc. Despu茅s de lo que ha visto, Xol est谩 seguro que el objetivo de la minera es apropiarse del pueblo y criminalizar y difamar a las comunidades y a los pescadores.

Durante los d铆as que dur贸 la manifestaci贸n pac铆fica, el pescador fue se帽alado por la polic铆a, al igual que los dem谩s, de portar un arma de fuego en contra del desalojo. La polic铆a se present贸 en su casa el 30 de octubre.

鈥淓s una situaci贸n que incomoda bastante. Da rabia porque entran a lo bruto en las casas. Sin respetar si hay ancianos, ni帽os o beb茅s. Entraron sin avisar en la madrugada. Mi mam谩 est谩 enferma de diabetes y tiene la presi贸n alta. La hicieron llorar. Ac谩 nadie ha portado armas. Estamos para luchar por el bienestar del pueblo. No estamos en la resistencia por necesidad de dinero. La miner铆a est谩 causando tanta destrucci贸n鈥, dijo. 鈥淒a l谩stima ver a nuestro pueblo cada vez m谩s destruido, porque ac谩 no hay desarrollo. Alg煤n d铆a la gente se dar谩 cuenta de esto. Un d铆a nos quedaremos sin agua y sin 谩rboles鈥, agreg贸.

Antes y durante el estado de sitio, las comunidades han observado el actuar de las autoridades como la polic铆a y de la Gobernaci贸n Departamental, y aseguraron que han sido comprados por la empresa y no les faltan evidencias. 鈥淣o puede haber otra explicaci贸n para su actuar鈥, insisti贸 Xol.

Por ejemplo, el 22 de octubre, el gobernador H茅ctor Alarc贸n amenaz贸 con desalojar a los manifestantes si no liberaban el paso para el ingreso de veh铆culos al municipio, especialmente, las g贸ndolas de la miner铆a. Lo cumpli贸 y utiliz贸 gases lacrim贸genos para dispersarlos. Sin embargo, no logr贸 su objetivo. Al d铆a siguiente, reapareci贸 con el Ej茅rcito y los antimotines.

Aunque Alarc贸n asegur贸 que no iba 鈥渆n representaci贸n de ninguna empresa鈥, estaba especialmente obstinado con deshacer la manifestaci贸n y as铆 reanudar el ingreso de ocho camiones de la mina, que esperaban con el motor prendido del lado donde se encontraba la polic铆a.

Durante un 煤ltimo intercambio, Alarc贸n ignor贸 las peticiones de los consejos ancestrales de firmar un documento para que pudieran ser incluidos en el proceso de preconsulta.

Ese d铆a, la fuerza p煤blica pudo m谩s que la resistencia. No hubo c贸mo resistirse al desalojo al verse superados en n煤meros y ante el uso de bombas lacrim贸genas. Los camiones de la mina cargados con carb贸n, lograron pasar. De all铆 en adelante, fueron custodiados por decenas de polic铆as y soldados que corr铆an al lado de ellas.

Luego, con el estado de sitio instalado, se hizo evidente que la liberaci贸n de la carretera no era el 煤nico inter茅s del Gobierno pues las casas de tres periodistas comunitarios de Prensa Comunitaria que dieron cobertura a los hechos, fueron allanadas bajo el mismo m贸vil: portaci贸n de armas de fuego durante la manifestaci贸n pac铆fica. Y se les se帽al贸 ser parte de la resistencia, criminalizando la labor period铆stica.

Olga Ch茅, el rostro de la resistencia

A 10 cuadras de la casa de Pop se encuentra Olga Ch茅, tesorera de la Gremial de Pescadores, quien durante la manifestaci贸n pac铆fica encar贸 a la polic铆a mostrando los cartuchos vac铆os de las bombas lacrim贸genas que les lanzaron para disolver la protesta.

Ch茅 tiene 40 a帽os. A su lado est谩 el secretario de la Gremial, Antonio Choc, de 52 a帽os; 茅l no habla espa帽ol, as铆 que es ella quien se encarga de dar el mensaje.

La entrevistada cont贸 que los Cuatro Consejos Ancestrales se vieron en la necesidad de organizar una manifestaci贸n pac铆fica en contra de la minera pues fueron excluidos de la preconsulta, un espacio en el que se re煤ne el Gobierno y comunidades supuestamente afectadas por el proyecto, para dise帽ar el instrumento que se utilizar谩 en la consulta comunitaria.

Pero el proceso est谩 viciado, asegur贸. Pues en m煤ltiples ocasiones los pescadores y las autoridades ancestrales del territorio buscaron ser tomados en cuenta. Sin embargo, 脫scar P茅rez, viceministro de energ铆a y minas a cargo de la preconsulta, no los escuch贸.

鈥淟a respuesta fueron las bombas鈥, sentenci贸 Ch茅.

Los comunitarios y los pescadores muestran una f茅rrea voluntad de lucha. Saben que 鈥渟i no luchamos, no vamos a estar libres de la mina鈥 y reconocieron que el estado de sitio est谩 en su contra y a favor de la mina.

鈥淟as mujeres sentimos miedo, nos insultan, roban y rompen las casas鈥, dijo la tesorera de la gremial.

El lugar donde Ch茅 se reuni贸 con los periodistas no es su casa. Se traslad贸 a este sitio para resguardarse. No obstante, nada impidi贸 que la polic铆a diera con ella. El mismo d铆a que la casa de Crist贸bal Pop fue allanada, rompieron la puerta de la habitaci贸n de Ch茅, robaron sus alimentos, su tel茅fono y amenazaron a su hija de 11 a帽os con golpearla, cuando la ni帽a quiso defender a su madre.

鈥淭en铆amos la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, pero dijeron que era delito tenerla鈥, refiri贸.

El asedio y la persecuci贸n de parte de hombres armados que Ch茅 y otras mujeres de la comunidad dicen haber sufrido, la ha hecho comparar la situaci贸n actual con el conflicto armado interno, donde perdi贸 a su padre.

鈥淓sto es igual que el conflicto porque te agarran y te matan como a un animal. No he conocido a mi padre. Me agarra un dolor de coraz贸n hablar de esto鈥, expres贸 llorando.

Hasta ahora, la estrategia de la mina ha sido, seg煤n los comunitarios, ofrecerles proyectos, v铆veres y animales de granja. A algunos los ha comprado con 150 quetzales o les ha dado empleo, pero quienes se han negado a aceptar 鈥渓a ayuda鈥 de los mineros deben de enfrentarse al hostigamiento de las fuerzas de seguridad.

Las familias de la resistencia tienen clara una cosa: los proyectos que les ofrecen se acaban, pero el bosque y el lago no, y esa es idea la que los mantiene en la defensa del territorio.

鈥淨uiero vivir libre en mi casa鈥

En esta disputa que parece no tener fin, las mujeres han sido quienes han permanecido en pie y quienes cuidan del territorio cuando sus familiares no pueden continuar. La resistencia sobrevive a causa de ellas. Una de ellas es Mar铆a Choc, defensora de territorios ind铆genas.

Choc lleva m谩s de tres a帽os criminalizada por ser int茅rprete de algunas comunidades que no hablan el espa帽ol y que han denunciado la apropiaci贸n de tierras ancestrales en Livingston, Izabal.

Es hermana de Ang茅lica y Ramiro Choc, cu帽ada de Adolfo Ich, asesinado en 2009 por guardias de seguridad de la empresa Hudbay Minerals y CGN; ha acompa帽ado y documentado el proceso para exigir justicia por las violaciones a derechos humanos causados por la represi贸n de la empresa minera que en ese entonces era de capital canadiense.

En su casa en El Estor, Choc cont贸 que es una de las mujeres que ha sido criminalizada por la mina, por los due帽os de fincas y las autoridades locales.

鈥淓n 2005 empezamos diciendo que no quer铆amos miner铆a. Fuimos difamadas y tildadas de bochincheras. Muchos no reconocen la labor y resistencia de los pueblos, muchos otros son manipulados, pero no he ca铆do y no es que no me hayan ofrecido. Nuevamente, El Estor vive el despojo, la violencia cooptada por intereses de facto y corruptos. Estamos pidiendo la preconsulta de buena fe. Ese es el error de los pueblos: exigir transparencia y nuestros derechos.

Muchos l铆deres corren riesgo, buscando refugio en otras partes teniendo una tierra natal en donde tenemos derecho de vivir y de exigir, pero lamentablemente seguimos huyendo, mientras los rusos se adue帽an de las tierras. Queremos la eterna primavera y no estar rodeados de soldados y polic铆as. Quiero vivir libre en mi casa鈥, dijo.

En medio de todo, hay un factor apremiante que los mineros y el Gobierno no visibilizan: la salud del Lago y de las monta帽as de Izabal, los principales perjudicados de la contaminaci贸n por el funcionamiento de la mina.

Los pescadores saben que el lago ha cambiado, aunque no cuentan con evidencia cient铆fica que los respalde. Los peces, tortugas y otros animales marinos escasean. Y en el 谩rea donde la mina libera sus desechos al agua, ha surgido una nueva especie de pez con caracter铆sticas grotescas al que nadie quiere pescar. Lo han llamado: 鈥減ez Diablo鈥.

La situaci贸n para esta comunidad pesquera no es sencilla. Toda la justicia que la resistencia de los Maya Q鈥檈qchi麓 quiere lograr es que la mina que los ha perseguido, asesinado, encarcelado y abusado, se vaya del territorio. Ellos saben que mientras la mina siga operando, el lago es quien se lleva la peor parte, pues podr铆a tardar a帽os en recuperarse y quienes viven de la pesca se han visto obligados a buscar otros medios de subsistencia. Una situaci贸n que el Gobierno ha deso铆do y de la que se ha despreocupado.