De parte de SAS Madrid May 14, 2021 48 puntos de vista

Mezclar vacunas de la covid es seguro pero provoca m谩s efectos secundarios leves y moderados. Es la conclusi贸n preliminar del estudio que est谩 realizando la Universidad de Oxford combinando dosis de AstraZeneca y Pfizer, cuyos resultados se han publicado en una carta en la revista m茅dica The Lancet. El ministerio de Sanidad se basar谩 en esta investigaci贸n, adem谩s de en la que se realiza en Espa帽a y en otros pa铆ses, para decidir la semana que viene sobre las personas que tienen una dosis puesta de AstraZeneca.

La investigaci贸n est谩 comparando cuatro combinaciones posibles de dosis, las dos cl谩sicas s贸lo con Pfizer o s贸lo con AstraZeneca, otra con una primera de Pfizer y una segunda inyecci贸n de AstraZeneca y la cuarta, que es la que se plantea Espa帽a, de administrar una segunda dosis de Pfizer a quienes tengan la primera de AstraZeneca. En cada grupo se ha incluido a unos 115 voluntarios.

S铆ntomas leves y moderados m谩s frecuentes

En todos los casos, combinar vacunas de diferentes farmac茅uticas increment贸 la frecuencia de s铆ntomas leves y moderados. Las dosis se administraron con un intervalo de cuatro semanas, pero los investigadores prev茅n que los resultados sean similares aunque se espacien m谩s las dosis, como suceder谩 en nuestro pa铆s, ya que pasar谩n finalmente de unas 16 semanas.

Las reacciones adversas fueron en cualquier caso de corta duraci贸n (un d铆a despu茅s del pinchazo), sin otros problemas de seguridad. Aunque se recomienda que se tenga en cuenta a la hora de vacunar a sanitarios o docentes, porque es previsible que se incrementen los d铆as de baja a causa de estos efectos secundarios tras la segunda inyecci贸n. Son b谩sicamente los siguientes cuando se pone una segunda dosis de Pfizer tras una primera de AstraZeneca:

-Fatiga, que llega a afectar al 75% de los vacunados con una combinaci贸n de vacunas.

-Fiebre, apenas al 10% (pero sin combinar vacunas ese porcentaje es a煤n menor).

-Dolor de cabeza, cerca del 60%.

-Malestar, en torno al 50%.

-Dolor muscular, casi el 60%.

Pendientes de la reacci贸n inmune

En este momento, s贸lo se dispone de estos datos del estudio y habr谩 que esperar unas semanas para saber si la respuesta inmune es mejor, igual o peor al combinar vacunas. Los autores subrayan que estos efectos secundarios acentuados podr铆an deberse a que la reacci贸n inmune tambi茅n es mayor, pero advierten de que “a nivel individual no hay una correlaci贸n tan fuerte como cabr铆a esperar”, por lo que habr谩 que aguardar a los resultados definitivos dentro de unas semanas en los diferentes grupos de edad.

El estudio se ha iniciado con participantes mayores de 50 a帽os. Los investigadores creen previsible que los efectos secundarios sean a煤n mayores en personas m谩s j贸venes. A partir de ahora se va a valorar en que medida la administraci贸n de paracetamol puede atemperar las reacciones adversas.

En cualquier caso, se est谩 hablando de reacciones comunes y esperables cuando alguien se vacuna. No se puede extraer ning煤n tipo de conclusi贸n sobre los efectos secundarios de trombosis con trombocitopenia que se investigan en relaci贸n con AstraZeneca. Los autores aclaran adem谩s que la preocupaci贸n de los trombos se centra en la primera dosis, no en la segunda. Seg煤n sus datos, de 6 millones de segundas dosis de AstraZeneca administradas se han detectado s贸lo 6 casos de trombos y no se ha especificado su alguno se corresponde con el cuadro cl铆nico espec铆fico m谩s preocupante, acompa帽ado de una ca铆da en el nivel de plaquetas. La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) reiter贸 este mi茅rcoles su recomendaci贸n de poner una segunda dosis de AstraZeneca a quienes ya tengan la primera, de manera preferente a combinar vacunas.

Combinaciones con otras vacunas

En abril, los investigadores de Oxford ampliaron el programa para incluir las vacunas Moderna y Novavax en un nuevo estudio (Com-Cov2). Los voluntarios han recibido la vacuna Oxford-AstraZeneca o Pfizer, y luego asignados al azar para recibir la misma vacuna para su segunda dosis o una dosis de las vacunas COVID-19 producidas por Moderna o Novavax. Ambos estudios est谩n dise帽ados como los llamados estudios de ‘no inferioridad’ (la intenci贸n es demostrar que mezclar no es sustancialmente peor que no mezclar) y comparar谩n las respuestas del sistema inmunol贸gico con las respuestas est谩ndar informadas en ensayos cl铆nicos previos de cada vacuna.

