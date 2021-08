–

De parte de Arrezafe August 3, 2021 93 puntos de vista

Transcripción del

inglés: Arrezafe

Si vives en los Estados

Unidos, a menudo oyes a los empresarios o a las personas que han sido

engañadas por ellos que, “el empresario arriesga y por tanto

merece ganar más”. Siempre encontré esto extraordinario, el

empresario arriesga… ¡y los demás también, idiota! ¡Cómo! El

trabajador que llegó a este lugar para conseguir un trabajo asumió

riesgos: que habría un trabajo, que sería aceptable, que estaría

bien pagado… Arriesgó, arriesga todos los días, sin saber si al

final de la jornada le dirán que no se presente mañana. Compró una

casa basándose dichos ingresos, un riesgo que todos asumen.

La diferencia entre

empresario y empleado es que éste asume el riesgo y el otro toma las

decisiones. El empresario asume un riesgo, pero tiene todo el poder

para determinar el alcance de ese riesgo, y cuando tiene problemas

¿sabéis dónde los descarga?: despide a los trabajadores porque no

quiere asumir el costo del riesgo de sus decisiones. Si se ha de

recompensar el riesgo, todos los trabajadores deberían obtener su

parte correspondiente, no eres tú, empresario, el único en asumir

riesgos. ¡Basta ya! De hecho tu riesgo es menor porque tú, que eres

rico, solo pierdes una parte de tu dinero, pero el trabajador no

tiene jugosas cuentas corrientes ni beneficios que retener, no tiene

ahorros, su riesgo es que si lo despiden está perdido, tú no, así

que no me vengas con cuentos.

Si vives en una cultura

carente de una perspectiva marxista sobre la producción, entonces ni

conoces ni siquiera te planteas esta cuestiones. ¿Sabéis? Einstein

dijo que lo más difícil es preguntarse, una vez tienes la pregunta,

la respuesta irá surgiendo. ¡La pregunta!, eso es lo más difícil.

Y la pregunta es: ¿Por qué aceptamos? Y permitirme hacerla personal

para cada una de vosotras, porque el marxismo no irá a ninguna parte

a menos que sea algo personal en todas vosotras. ¿Por qué todas

las personas aquí presentes aceptáis un sistema en el que se

trabaja para producir un excedente para un empresario o empresaria

que decide qué diablos se hace con él, y en el que tu trabajo

diario consiste en irte a casa, finalizada la jornada, sin molestar

al empresario para regresar al día siguiente y hacer lo mismo? ¿Por

qué os parece esto aceptable?



Os deshicisteis de reyes, de reinas y de la monarquía, porque era insoportable tener a un

imbécil al mando cuyo único mérito era ser hijo del imbécil

anterior que decidía todo lo que había qué hacer y cuyos, así

denominados, súbditos debían quitarse el sombrero, al paso

de su carruaje. Matamos a esos personajes, consideramos abominable tenerlos entre nosotros y les cortamos la cabeza. En cambio, vamos a

trabajar todos los días a un lugar donde hay un rey que te dice qué

hacer y donde será mejor que te quites el sombrero o te despedirán. Y

luego, ya puedes hacer cola en una oficina de empleo, esperando que,

al menos, no se burlen de ti mientras te dan una miseria para que

puedas comprarte esa comida para gatos.