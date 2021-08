–

Si en la primera parte El extractivismo agrario en Arag贸n: a prop贸sito del caso de La Llitera, se analizaban la Especializaci贸n y exportaci贸n y el Extractivismo y vulnerabilidad, ahora tenemos una mirada al futuro.

Tormentas en el horizonte

Ya hace m谩s de una d茅cada que la Agencia Internacional de la Energ铆a (AIE) predijo las dificultades futuras sobre la disponibilidad de recursos energ茅ticos, en particular de petr贸leo, lo cual dibuja un escenario dif铆cil de ignorar a la hora de planificar cualquier futuro alimentario. Lisa y llanamente, de acuerdo con las previsiones de la AIE, no es posible garantizar m谩s all谩 del 2030-2040 el abastecimiento de crudo a precios accesibles (es decir, a precios que hagan rentables las actividades econ贸micas actuales), lo cual tendr谩 serias repercusiones para el sector agrario, puesto que depende del petr贸leo para casi todo (gasoil para maquinaria, elaboraci贸n de fertilizantes y de pesticidas, combustible para el transporte de alimentos a lo largo de las cadenas globales, etc.). Algo parecido se desprende de los informes del Panel Intergubernamental del Cambio Clim谩tico (IPCC), donde se insiste en que el sector agroalimentario contribuye con alrededor de la tercera parte de los gases de efecto invernadero, al tiempo que se prev茅 que los impactos m谩s preocupantes del cambio clim谩tico ser谩n la escasez de agua potable y de alimentos. En este contexto, nadie duda ya de que las medidas para afrontar el cambio clim谩tico pasar谩n inevitablemente por cambiar la forma de producir alimentos.

Aunque todav铆a tendr谩 un cierto recorrido (驴una d茅cada? 驴dos?), el modelo agroindustrial contempor谩neo se prev茅 inviable en los escenarios descritos, al menos en su escala global actual. Por eso los gobiernos de muchos pa铆ses ya han dise帽ado planes de contingencia para situaciones de escasez energ茅tica y tambi茅n alimentaria. Tanto la energ铆a como la alimentaci贸n, no son simples mercanc铆as contables, sino que son prerrequisitos para el funcionamiento de todo el resto del sistema socioecon贸mico y de la vida en general. Es decir, son factores geoestrat茅gicos, cuyo funcionamiento pr谩ctico va mucho m谩s all谩 de la mera l贸gica econ贸mica.

驴Modelos agroalimentarios alternativos?

Adaptarse a estas previsiones de futuro (de la AIE, del IPCC, de la FAO, etc.) requerir谩 apostar por pr谩cticas agrarias diferentes, contando con todo lo que puedan ofrecer las nuevas tecnolog铆as, pero con un uso m谩s razonable (‘sostenible’) de los recursos, con unos impactos (sociales y ambientales) menores y, sobre todo, con una forma de distribuci贸n de las mercanc铆as diferente a la del gran mercado global, el gran cuello de botella. No se trata s贸lo de producir de forma diferente (‘ecol贸gica’, sin duda), sino de dise帽ar el sistema agroalimentario de otra manera, de reorganizar las relaciones entre productores y consumidores, reduciendo el poder de las grandes distribuidoras y dando un importante papel a la proximidad y al establecimiento de v铆nculos de confianza y de alianzas entre los diferentes actores a nivel territorial (agricultores, ganaderos, comerciantes, restaurantes, consumidores individuales o agrupados, comedores escolares y de colectividades, etc.).

Estos modelos agroalimentarios alternativos ya existen en otros territorios y est谩n en una clara expansi贸n (en Espa帽a existe incluso una asociaci贸n de municipios por la agroecolog铆a, que comparten ideas y buenas pr谩cticas). Son modelos que se suelen englobar bajo el t茅rmino de 鈥榓groecolog铆a鈥 y desde una perspectiva de 鈥榮oberan铆a alimentaria鈥, que, despu茅s de a帽os de ninguneo, incluso la FAO ha empezado a promover, dado que los impactos del modelo agroindustrial empiezan a ser considerados inasumibles y su futuro se percibe cada vez con m谩s obst谩culos. Inciden en ello buena parte de las instituciones de la gobernanza internacional, desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (2015) hasta el Pacto Verde Europeo (2019), pasando por el Pacto por el Clima de Par铆s (COP-21 de 2015, consolidado y concretado a finales de este 2021 en la COP-26 de Glasgow) o el Pacto Alimentario de Mil谩n (2015). En este mismo sentido, desde la Comisi贸n Europea se ha promovido la Estrategia Biodiversidad (2020), con el objetivo de regenerar ecosistemas degradados (r铆os, bosques), revertir la p茅rdida de insectos polinizadores, reducir contaminaci贸n ambiental y aumentar agricultura ecol贸gica y las pr谩cticas agrosostenibles; as铆 como la Estrategia 鈥楧e la Granja a la Mesa鈥 (2020), con la que se pretende transformar el sistema alimentario europeo reduciendo a la mitad el uso de pesticidas y de antimicrobianos y un 20% el de fertilizantes, as铆 como alcanzar un 25% de superficie agraria ecol贸gica en Europa. Incluso la reforma de la PAC actualmente en marcha se est谩 viendo obligada a incorporar muchos de estos criterios, a pesar de las reticencias at谩vicas del sector.

Es evidente que el sistema agroalimentario de la Llitera, como el de la mayor parte de Arag贸n en su conjunto, tiene muchos deberes pendientes ante los escenarios mencionados, como lo es tambi茅n que las propuestas alternativas ni se vislumbran ni se esperan en el corto o medio plazo, al menos en las zonas de agricultura intensiva. Todo parece indicar que el actual modelo de negocio agrario ser谩 exprimido hasta las 煤ltimas consecuencias antes de ceder espacio a las alternativas agroecol贸gicas (que probablemente llegar谩n cuando la mayor铆a de los peque帽os y medianos agricultores hayan sido expulsados del negocio). Tampoco las administraciones p煤blicas parecen demasiado dispuestas a promover alternativas, dado que, en l铆neas generales, suelen estar bien alineadas con la gran agroindustria.

Inici谩bamos este escrito diciendo que la Llitera es una potencia agroalimentaria en sentido amplio, sin las servidumbres del turismo rural ni de los esteticistas del paisaje, en la que agricultores y ganaderos todav铆a pueden vivir plenamente de la producci贸n de alimentos y son el motor de una poderosa industria alimentaria comarcal. Sin embargo, la evoluci贸n de este sistema agroalimentario est谩 avanzando hacia un modelo cada vez m谩s extractivista, dedicado principalmente a producir mercanc铆as indiferenciadas para un mercado global y an贸nimo, sin que est茅 claro que los beneficios est茅n superando a las p茅rdidas (actuales y futuras). Se dir铆a que avanzamos hacia una mezcla de 鈥渂eneficios individuales a corto plazo鈥 y 鈥減茅rdidas colectivas a la larga鈥, lo cual no parece muy esperanzador en t茅rminos de futuro. Cuando pensemos en los porqu茅s de la imparable despoblaci贸n de buena parte de nuestro mundo rural, ah铆 tenemos un buen hueso que roer.

Agricultores y ganaderos de la Llitera (como los de otras comarcas aragonesas) han quedado progresivamente enredados en las din谩micas de las grandes cadenas de inversi贸n global, integrados en una servidumbre a煤n m谩s pesada y esclava que la del turismo rural. Con el agravante de que, una vez pasada la fiebre inversora, el territorio corre el riesgo de quedar fracturado en t茅rminos econ贸micos, sociales y ambientales. Antes de llegar a un punto de no retorno, quiz谩 alguien deber铆a plantear un debate sobre el futuro del territorio en estos t茅rminos. Una potencia agraria como la Llitera deber铆a ser capaz de desarrollar proyectos alternativos m谩s adaptados a la realidad del siglo XXI. O, como m铆nimo, de imaginarlos.