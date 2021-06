–

La otra Vigo, Galucia. 22 de junio 2021.

La Montaña #zapatista ha llegado al puerto de Vigo. Simpatizantes de toda #Europa se acercan a los muelles para ver de cerca el barco con la leyenda #Despertad q tanto revuelo y expectativa ha causado en la ciudad.

Se alcanza a percibir movimiento en la cubierta del velero de algunos integrantes de la tripulación del Escuadrón 421. Igualmente han llegado simpatizantes a acercase y saludar a los indígenas chiapanecos.

A La Playa de Carril comienzan a llegar las comisiones organizativas y medios libres para darle la Bienvenida a la Delegación marítima zapatista en su arribada al Puerto de Vigo, y pisar tierras Europeas.

La #bienvenidazapatista se prepara en los alrededores de la Playa de Carril en en Puerto de Vigo. Cientos de personas conviven, se organizan, decoran el lugar con carteles y banderas representativas y alusivas al EZLN y su iniciativa de hacer una Travesía por la Vida, que empieza en Europa para encontrarse con las diversas luchas de este continente.

Posteriormente al pisar tierra, como se tenía previsto loa compa zapatista, Marijose, dijó con voz solemne:

“A nombre de las mujeres, niños, hombres, ancianos y, claro, otroas zapatistas, declaro que el nombre de esta tierra, a la que sus naturales llaman ahora “Europa”, de aquí en adelante se llamará: SLUMIL K´AJXEMK´OP, que quiere decir “Tierra Insumisa”, o “Tierra que no se resigna, que no desmaya”. Y así será conocida por propios y extraños mientras haya aquí alguien que no se rinda, que no se venda y que no claudique”.

Posteriormente una a una organizaciones sociales y colectivos dieron su saludo a la delegación zapatista.

Nota en proceso:

Juana Machetes.

