De parte de SAS Madrid May 3, 2022 231 puntos de vista

Documentaci贸n falsa para que los guantes pasen la frontera y lleguen a Espa帽a, materiales que no cumpl铆an con las especificaciones del contrato, jornadas maratonianas de trabajo con un personal limitado, una noche sin dormir por parte de la cargo de confianza del alcalde que autoriz贸 la operaci贸n ante la sospecha de que hab铆a sido estafada, una devoluci贸n en Viernes Santo que nadie pod铆a firmar dentro del Ayuntamiento, y una investigaci贸n por presunta estafa que ha colocado a los dos intermediarios declarando ante el juez.

Este es, al menos de momento, el saldo del conocido como pelotazo de los guantes en el Ayuntamiento de Madrid, una operaci贸n por la que el consistorio de Jos茅 Luis Mart铆nez-Almeida decidi贸 comprar 2.5 millones de pares de guantes a una f谩brica en Wuhan, zona cero de la pandemia del Covid-19 y que hab铆a presentado los confinamientos m谩s duros del pa铆s, que ha revelado el apetito voraz del comisionista Alberto Luce帽o (el precio del producto se increment贸 un 425% seg煤n Anticorrupci贸n) y en la que, seg煤n ha podido confirmar NIUS, circul贸 documentaci贸n falsa de la que queda huella en el sumario del caso.

As铆, el dos de abril de 2020, en mitad del traslado de los guantes a Espa帽a, la responsable de compras Elena Collado le pide explicaciones por WhatsApp a Alberto Luce帽o de la informaci贸n que aparece en uno de los documentos. Es una factura que antes llam贸 la atenci贸n a la empresa de log铆stica por el valor de cada par de guantes.

Seg煤n el acuerdo oficial firmado entre el vendedor y el Ayuntamiento, el precio de cada par era de dos d贸lares. Sin embargo esa factura, recogida sobre estas l铆neas, presentaba un precio de compra de 0.09 d贸lares, es decir, un coste 22 veces menor al pactado para cada pareja. La responsable municipal hizo una foto a su pantalla y pidi贸 entonces explicaciones a Luce帽o tras haber pagado m谩s de cuatro millones.

El intermediario remiti贸 una respuesta en ingl茅s procedente de la f谩brica, con la siguiente traducci贸n: 鈥淓n China estas facturas comerciales no son v谩lidas como una propuesta de negocio. Normalmente, las f谩bricas bajan el valor para pagar menos impuestos de importaci贸n en el pa铆s, y estas facturas comerciales que veis aqu铆 son para la aduana, y no para Leno. Son para los agentes de aduanas, y no para Leno o para Espa帽a鈥. Es decir: que esa documentaci贸n servir铆a, seg煤n esa misma explicaci贸n, para enga帽ar a las autoridades chinas, y por eso el precio de venta reflejado era menor. En las partes siguientes de la conversaci贸n, presentada ante Anticorrupci贸n, no figura reproche alguno por parte de la responsable municipal.

Preguntados por esta cuesti贸n, desde el Ayuntamiento recuerdan que la funcionaria no ha sido imputada por delito alguno desde que arranc贸 la investigaci贸n hace 17 meses, que declar贸 como testigo aportando los documentos que ahora aparecen aqu铆 reflejados y que el consistorio ha sido aceptado como parte perjudicada en el procedimiento. Sobre estas cuestiones en concreto, el equipo de Mart铆nez-Almeida ha declinado hacer declaraci贸n alguna, alegando que la alto cargo municipal declarar谩 como testigo el pr贸ximo nueve de mayo ante el juez encargado del caso.

Avisos desde la empresa de log铆stica

De forma independiente con las consecuencias legales, hay m谩s documentos en la operaci贸n que no se corresponden con la realidad y que fueron conocidos por el equipo de Almeida. El 1 de abril, el consistorio prepara el env铆o de la mitad de los guantes desde la f谩brica en Wuhan hasta Espa帽a por medio de un avi贸n con destino Lieja. Para facilitar su salida, Luce帽o env铆a una factura emitida por la f谩brica, primero sobre el montante completo de los guantes, (cinco millones de euros) y despu茅s por la mitad de la partida, solo por la cantidad de material que iba a viajar ese d铆a, 2,7 millones.

El problema es que esas facturas tambi茅n son imposibles. Primero porque el Ayuntamiento (o en este caso una de sus empresas p煤blicas) no era cliente directo de esa f谩brica, si no de la intermediaria malaya Leno, con lo cual, una factura directa entre ambos carec铆a de sentido. Y segundo porque seg煤n la declaraci贸n del propio Luce帽o en Anticorrupci贸n, la f谩brica china no ten铆a licencia de comercializaci贸n a clientes finales, y por eso, se justificaba la presencia de Leno como intermediaria cobrando desde fuera de China. Sin embargo, all铆 apareci贸 el papel, que llam贸 la atenci贸n incluso de la empresa de log铆stica contratada para transportar los guantes.

Ese mismo d铆a, los agentes de aduanas contratados por el propio ayuntamiento alertaron de problemas en la documentaci贸n, ya que seg煤n los documentos, la empresa que realmente firm贸 el contrato con el consistorio ni siquiera aparec铆a reflejada. 鈥淗emos hablado con el contacto para los guantes, dado que tenemos como le comente a Elena, un hueco de 15 toneladas en un aeropuerto a 300 kil贸metros de la f谩brica. Nos dicen desde origen que de las 5000 cajas estar铆an listas ahora mismo 1000 cajas. Por otro lado nos comentan que hay un trader de Malasia de por medio (驴?). Por favor necesito la documentaci贸n (Commercial invoice y Paking List) para la exportaci贸n con el fin de mandarla a origen y que lo revisen鈥.

Tres d铆as despu茅s, desde la empresa de log铆stica confirman que los guantes han salido de China, pero auguran problemas en la aduana espa帽ola si los documentos no han sido modificados: 鈥淧or un lado, buenas noticias porque creemos que, aunque el despacho en origen se ha hecho fuera de tiempo, creemos que vamos a conseguir que la mercanc铆a embarque en el aeropuerto de Nanchang con destino el aeropuerto de Lieja en dos vuelos de este fin de semana. Os iremos confirmando durante el fin de semana. Hemos insistido con el exportador y estas son las facturas que nos ha pasado hoy. Desconozco si son las facturas con las que han hecho el despacho de aduanas de exportaci贸n, pero como ver茅is ahora tienen como comprador a Empresa Funeraria y como vendedor el exportador Gauke, pero el importe es el mismo de las facturas que nos llamaron la atenci贸n ayer鈥, refleja el mensaje enviado a los responsables municipales.

鈥淵a es muy tarde en China y no estamos consiguiendo contactar con el exportador para que nos confirme que ha hecho el despacho de aduanas de exportaci贸n con estas facturas鈥, prosigue el mensaje. 鈥En cualquier caso, el proveedor de Empresa Funeraria es Leno en Malasia y deben ser ellos los que os faciliten una factura comercial de la compra-venta de la mercanc铆a por el valor que hab茅is pagado 2,5 millones de d贸lares americanos鈥.

La documentaci贸n aportada a Anticorrupci贸n refleja que estas facturas fueron modificadas despu茅s y entregadas de nuevo al Ayuntamiento para ser remitidas a la empresa de log铆stica, esta vez con los nombres correctos de las sociedades y cantidades. Lo que no aclara esa documentaci贸n es si fue presentada en China o no por las anteriores. En cualquier caso, la operaci贸n se cerr贸 entre marzo y abril de 2020, mientras que las facturas originales fueron finalmente remitidas al Ayuntamiento medio a帽o despu茅s y por los montantes totales. En el caso de los guantes, adem谩s, la cuant铆a debi贸 ser modificada al considerar el Ayuntamiento que hab铆a sido “estafado”.

