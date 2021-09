–

Introducci贸n

La emergencia del concepto de Antropoceno signific贸 un giro epistemol贸gico en las ciencias del sistema Tierra, pues, por primera vez, se introdujo la acci贸n humana como una fuerza geol贸gica que delimita un antes y un despu茅s, pero que, adem谩s, inscribe una forma de relacionarse con la naturaleza que ha originado la actual situaci贸n de transgresi贸n de algunos l铆mites biof铆sicos del planeta. Sin embargo, las recientes discusiones en torno a su pertinencia o limitaciones para definir esta nueva era geol贸gica son un s铆ntoma de que sigue siendo insuficiente para aprehender sus factores constitutivos.

Significantes como Capitaloceno[1] y Chthuluceno (Haraway, 2015) tratan de taponar sus deficiencias, sin poder evitar mostrar otras: la ausencia de un cuestionamiento al sujeto de la enunciaci贸n de la forma de pensar predominante en el dispositivo cient铆fico y la l贸gica de dominio moderna, en las que lo femenino/cuerpo/sentimiento/naturaleza est谩 subordinado a lo masculino/mente/raz贸n/cultura, con las nuevas formas de opresi贸n de las mujeres y el actual deterioro de los ecosistemas como consecuencias. Dichas formas se muestran, inclusive, en la conformaci贸n de los grupos de trabajo del Antropoceno: en el a帽o 2014, la cient铆fica Kate Rasworth not贸 la insignificante presencia de mujeres en estos grupos y por tal motivo propuso usar el significante Hombreceno en vez de Antropoceno.

En el presente trabajo, consideramos necesario profundizar en la reflexi贸n te贸rica, ya adelantada, sobre la actual era geol贸gica global desde la 贸ptica del ecofeminismo. Para ello, proponemos el concepto de Faloceno como una hip贸tesis de trabajo, pues consideramos que esta era se sustenta en un entramado de relaciones sociales desiguales, jer谩rquicas, opresivas y destructivas, que afectan especialmente a las mujeres y a la naturaleza, y que son constitutivas de la civilizaci贸n occidental. El actual modo de exterminio de la red de los distintos ecosistemas del planeta es una extensi贸n “natural” de las relaciones de dominio y de las formas de violencia caracter铆sticas del patriarcado.

El Antropoceno y la dimensi贸n pol铆tica de los marcos conceptuales

El primer antecedente directo de la idea de Antropoceno fue concebido en el contexto de la segunda guerra mundial por el geoqu铆mico ucraniano Vlad铆mir Vernadsky al referirse a los impactos de la actividad humana sobre su entorno. En sus palabras: “La humanidad en su conjunto se vuelve una poderosa fuerza geol贸gica. A la civilizaci贸n humana, a su pensamiento y a su trabajo, se les plantea el problema de la transformaci贸n de la biosfera en el inter茅s del libre pensamiento de la humanidad como unidad indivisible. Noosfera es esta nueva condici贸n de la biosfera, a la que nos acercamos sin percatarnos” (Vernadsky, 2007 [1943]: 187).

Con posterioridad, un c煤mulo de evidencias cient铆ficas mostr贸 el impacto global de las actividades de origen antr贸pico, tales como el incremento en la concentraci贸n de gases de efecto invernadero en la troposfera y su consecuente efecto en la temperatura global del planeta, el decrecimiento del pH de la superficie del oc茅ano y el deshielo de la cri贸sfera, entre otros.

En el a帽o 2000 se acu帽贸 el concepto de Antropoceno (Crutzen y Stoermer, 2000). Desde entonces, uno de los principales puntos de discusi贸n ha sido d贸nde situar las agujas del reloj para indicar el inicio de esta nueva era geol贸gica, raz贸n por la cual el grupo de trabajo de la Comisi贸n de Estratigraf铆a de la Sociedad Geol贸gica de Londres propone evidencias arqueol贸gicas y paleoclim谩ticas que den idea de su origen, usando los mismos criterios estratigr谩ficos para establecer eras geol贸gicas pasadas. Las m谩s destacadas evidencias son la extinci贸n masiva de la megafauna (50.000-10.000 a帽os antes del presente, AP); el origen de la agricultura (11.000 a帽os AP); la agricultura extensiva (8.000 a帽os AP); la expansi贸n de la producci贸n de arroz (6500 a帽os AP); los suelos antropog茅nicos indicativos de agricultura prehisp谩nica, como terra preta (3000-500 a帽os AP); la colonizaci贸n de Am茅rica (1492-1800); la Revoluci贸n industrial (desde 1760 hasta la actualidad); la detonaci贸n de armas nucleares (desde 1945 hasta el presente), y la presencia de qu铆micos industriales persistentes (desde 1950 hasta el presente) (Zalasiewicz et al., 2008; Lewis y Maslin, 2015). Esto pone en evidencia la dificultad de asignarle una fecha de inicio a esta nueva era geol贸gica.

Este prop贸sito se complica a煤n m谩s ante las investigaciones recientes que indican que en los 煤ltimos 50 a帽os el planeta ha sido objeto de afectaciones sin precedentes desde inicios del Holoceno (hace 11.700 a帽os), un proceso conocido como “La Gran Aceleraci贸n” (Steffen et al., 2015). Nosotras creemos que una de las razones fundamentales de la controversia acerca del inicio de esta nueva era es que los an谩lisis han considerado de manera casi exclusiva la evidencia biogeoqu铆mica de los cambios planetarios originados por la especie humana.

An谩lisis como el de Fischer-Kowalski (2014) intentan llenar ese vac铆o proponiendo una unidad que mida el metabolismo energ茅tico a partir de un 铆ndice de Impacto Humano en la Tierra (IHT). A pesar de las limitaciones de este an谩lisis -derivadas del enfoque malthusiano y de la homogeneizaci贸n del consumo energ茅tico per c谩pita en la poblaci贸n-, este estudio arroja informaci贸n importante a escala global ya que intenta ubicar temporalmente el surgimiento de las mayores afectaciones al sistema Tierra desde los inicios del Holoceno y lo vincula con los usos energ茅ticos inherentes a los modos de producci贸n (modos de subsistencia, reg铆menes sociometab贸licos) en la historia de la humanidad. A pesar de este importante aporte, consideramos necesario incorporar un an谩lisis de las relaciones sociales que permita dar una explicaci贸n alternativa y complementaria a la propuesta de Fischer-Kowalski.

En este sentido, la comprensi贸n de la acci贸n humana como rasgo fundamental de esta nueva era geol贸gica requer铆a la integraci贸n de la perspectiva de las ciencias sociales (sin dejar de lado los enfoques biogeoqu铆micos). Por esta raz贸n el concepto de Antropoceno comenz贸 a ser cuestionado. Por una parte, es insuficiente para dar cuenta de las causas y particularidades de la actual crisis biosf茅rica mundial. Por otra, se erige como un obst谩culo para cambiar el modelo de dominio humano, ya que mantiene la ilusoria partici贸n entre los seres humanos y la naturaleza, sustenta una noci贸n esencialista de nuestra especie, sobrevalora los efectos de la actividad humana en el planeta y es un concepto que impide formular otros futuros (Crist, 2016).

Estas y otras razones explican el surgimiento de un nuevo significante en 2009, el Capitaloceno. Este t茅rmino no representa una simple incorporaci贸n del sistema capitalista a la aritm茅tica geol贸gica; m谩s bien intenta aprehender la manera como el capitalismo, desde mediados del siglo xv, ha organizado la naturaleza y la ha transformado en Naturaleza: un factor de la producci贸n en el que se incluyen otros seres humanos (grupos de humanos no blancos, la mayor铆a de las mujeres e individuos blancos que viven en regiones semicoloniales) (Moore, 2016: 91). En este sentido, Jason Moore se帽ala que debemos comenzar a ver el capitalismo como “una ecolog铆a-mundial del capital, del poder y de la re-producci贸n situada y multiespecie” (Moore, 2016: 94). As铆 ubica la causa de la actual crisis biosf茅rica en el sistema capitalista y se desplaza de una concepci贸n abstracta de la acci贸n humana -que constituye uno de los principales problemas del concepto de Antropoceno- a una hist贸rico-espacial anclada en espec铆ficos discursos y pr谩cticas de dominaci贸n, relaciones de explotaci贸n, formas de extensi贸n del r茅gimen de propiedad privada, in茅ditos tipos de poder territorial, el colonialismo y las nuevas formas de conocimiento que hicieron posible poner a trabajar a la naturaleza.

Chaetopoda, Sabella. Autor: Ernst Haeckel (publicada como litograf铆a y mediotono en Art Forms in Nature, 1899).

Por su parte, el concepto de Chthuluceno, propuesto por Donna Haraway, surge como una alternativa no solo epistemol贸gica, sino gnoseol贸gica y pol铆tica. Esta posici贸n queda clara desde el propio nombre y la forma de enunciaci贸n, desplegada por medio de un entramado de lenguajes: el art铆stico, el po茅tico, el cient铆fico y el de la militancia pol铆tica, proponiendo una forma de pensar y actuar tentacular que deje atr谩s el pensamiento y m茅todo de investigaci贸n individualista. La idea es colocar las cosas en una especie de plano no jer谩rquico (2016a, 2016b). Haraway denomina Chthuluceno a las diversas fuerzas y poderes tentaculares de la amplia Tierra. Incluye en este concepto cosas reunidas con nombres tales como Naga, Gaia, Tangaroa, Terra, Haniyasu-hime, Mujer Ara帽a, Pachamama, Oya, Gorgo, Raven y A’akuluujjusi, entre muchos otros. Todas estas entidades son algunos de los nombres propios de una forma de SF[2] inimaginable hasta para alguien como Howard P. Lovecraft.

Haraway (2015) se basa en la propuesta de Anna Tsing (2015) para argumentar la necesidad de pensar el punto de inflexi贸n entre el Holoceno y el Antropoceno en t茅rminos de desaparici贸n de los refugios en donde los ecosistemas pod铆an reconstruirse y las diferentes especies -incluida la humana- encontraban albergue tras grandes eventos tales como la desertificaci贸n (Haraway, 2015). Nuestro trabajo es hacer que el Antropoceno, que ella concibe como un evento l铆mite, sea lo m谩s corto/delgado posible. En estos tiempos de colapso recurrente de los sistemas en que “la Tierra est谩 llena de refugiados, humanos y no, sin refugio” (Haraway, 2015: 160), hay que pensar, relatar y actuar en combinaci贸n con otras formas de vida (una “ecojusticia multiespecie”, en sus palabras). Es un llamado a cambiar nuestra forma de pensar por otra simbi贸tica, en la que nos convirtamos en parientes de todas las especies y, en un proceso similar al compostaje, reconstruir los espacios de refugio para vivir y morir bien.

驴Qu茅 tienen en com煤n estos conceptos? Han surgido por una sensaci贸n de insuficiencia epistemol贸gica para dar cuenta no solo de la potencia del impacto de la acci贸n humana en el sistema Tierra, sino de las particularidades de esa huella y, sobre todo, de “eso” que distingue la fuerza, rapidez y extensi贸n de los cambios actuales de las 茅pocas anteriores. Todos estos conceptos, desde posiciones diferentes, incorporan, de manera impl铆cita o expl铆cita, la dimensi贸n pol铆tica al campo de la geolog铆a, pues necesariamente instan a evaluar los efectos de nuestro modo de vida y abren la puerta a una praxis que se mueve hacia una forma diferente de pensar, actuar y relacionarnos entre nosotros y con el resto de los seres vivos. Entonces, 驴por qu茅 el Faloceno?

Un nuevo concepto-horizonte:[3] el Faloceno

El concepto de Antropoceno signific贸 un gran avance en el prop贸sito de aprehender la especificidad de la actual era geol贸gica. No obstante, este y los otros conceptos que han emergido a partir de esta nueva 谩rea de investigaci贸n son insuficientes. En primer lugar, invisibilizan el car谩cter protag贸nico de un rasgo persistente en la mayor铆a de los ecosistemas humanos registrados hasta ahora por antrop贸logos y arque贸logos: la dominaci贸n de la mujeres. En segundo lugar, no ponen suficiente 茅nfasis en la relaci贸n entre la “naturalizaci贸n” de las mujeres y la empresa de controlar la naturaleza.

Desde la d茅cada de 1970, las te贸ricas ecofeministas[4] han venido reflexionando sobre el estrecho v铆nculo entre la subordinaci贸n de las mujeres y la destrucci贸n de la naturaleza. Se trata de una reflexi贸n que se ha sustentado en investigaciones desde la filosof铆a de la ciencia, la epistemolog铆a, la filosof铆a, la teolog铆a y la econom铆a. Estas elaboraciones te贸ricas han sido ignoradas por la mayor铆a de los cient铆ficos que estudian el Antropoceno -aunque no por los te贸ricos del Capitaloceno- debido, probablemente, a un inconfesable sexismo y antifeminismo. Aunque las ecofeministas no se han introducido -hasta ahora- en los debates en torno a la actual era geol贸gica, es indudable que el cuerpo te贸rico que han desarrollado es fundamental para enriquecer el debate alrededor de este tema, y es por ello que tomamos la iniciativa de profundizar en el mismo.

Para esto es necesario intentar trazar los or铆genes del Faloceno. El estudio de la organizaci贸n social previa a la agropastoril (cazadores y recolectores m贸viles) muestra que el 50 % de las relaciones entre los individuos que la conforman son no parentales o afines distantes y los grupos son metafluidos (los miembros pueden trasladarse e intercambiar informaci贸n entre ellos) (Dyble et al., 2015). Igualmente, aunque los miembros de un campamento buscan vivir con tantos parientes como sea posible, la vinculaci贸n entre ellos es reducida, debido a que tanto los hombres como las mujeres tienen la misma influencia en la selecci贸n de los miembros del campamento (Dyble et al., 2015).

Esto indica que, al no existir acumulaci贸n de riqueza, las parejas se movilizan entre los campamentos libremente y comparten intereses con familiares y afines, lo que les permite mantener la cooperaci贸n sin necesidad de un sistema social m谩s complejo. Esta estrategia es socialmente exitosa, en vista de que los recursos son igualmente obtenidos por los miembros del grupo, ya que no existe control sobre la energ铆a disponible de los alimentos en los ecosistemas, como se帽ala Fischer-Kowalski (2014). Se producen, as铆, relaciones sociales de parejas igualitarias que generan una forma de relaci贸n grupal multilocal m谩s que patrilocal (Dyble et al., 2015).

Los resultados de Dyble (2015) indican que el emparejamiento y el incremento del igualitarismo sexual en el devenir de la historia humana pudieron haber tenido un efecto transformador sobre la organizaci贸n social humana. Por lo tanto, estas relaciones de emparejamiento con altas tasas de interacci贸n intergrupal en estas sociedades habr铆an promovido cambios culturales que favorecieran la transferencia de pr谩cticas cooperativas para la obtenci贸n de recursos y modos de relaci贸n igualitarios en ellas (Hill et al., 2014; Chaudhary et al., 2016). Evidencias de esto son las bajas tasas de poliginia en sociedades de cazadores y recolectores en comparaci贸n con las de sociedades agropastoriles (Vinicius et al., 2014).

Nuestra hip贸tesis de trabajo se sostiene sobre la afirmaci贸n de que el modelo civilizatorio occidental, predominante en el planeta y responsable de la actual crisis biosf茅rica, ha estado caracterizado, desde sus inicios, por la desigualdad de g茅nero, la cual aparece en los seres humanos con la transici贸n a la agricultura y el pastoreo (Martin y Voorhies, 1975). A trav茅s de la tenencia de la tierra y el mayor acceso a la prote铆na animal, se establece una estrategia social que propicia la acumulaci贸n de riqueza. De all铆 surge la herencia sexual, un sistema lineal conducente a las desigualdades sexuales y a la propiedad privada sobre territorios y cuerpos (Lerner, 1990; Dyble et al., 2015). Este es el origen del establecimiento de la sociedad patriarcal. La organizaci贸n social agropastoril se inici贸 en el Neol铆tico, hace unos 8000 a帽os, y 500 a帽os antes del presente ya representaba la totalidad de la organizaci贸n social del Homo sapiens (Fischer-Kowalski et al., 2014). Glenda Lerner (1990 [1986]) plantea el establecimiento de la sociedad patriarcal y su relaci贸n directa con la agricultura en su libro La creaci贸n del patriarcado:

La sexualidad de las mujeres, es decir, sus capacidades y servicios sexuales y reproductivos, se convirti贸 en una mercanc铆a antes incluso de la creaci贸n de la civilizaci贸n occidental. El desarrollo de la agricultura durante el periodo neol铆tico impuls贸 el 芦intercambio de mujeres禄 entre tribus no solo como una manera de evitar guerras incesantes mediante la consolidaci贸n de alianzas matrimoniales, sino tambi茅n porque las sociedades con m谩s mujeres pod铆an reproducir m谩s ni帽os. A diferencia de las necesidades econ贸micas en las sociedades cazadoras y recolectoras, los agricultores pod铆an emplear mano de obra infantil para incrementar la producci贸n y estimular excedentes. El colectivo masculino ten铆a unos derechos sobre las mujeres que el colectivo femenino no ten铆a sobre los hombres. Las mismas mujeres se convirtieron en un recurso que los hombres adquir铆an igual que se adue帽aban de las tierras.

Con esta nueva organizaci贸n social agropastoril, la tasa metab贸lica[5] lleg贸 a ser cerca de ocho veces superior que la de las sociedades de recolectores y cazadores, lo que indica un incremento sustantivo del acceso a energ铆a proveniente de los alimentos (Fischer-Kowalski et al., 2014), fundamentado en una mayor fuerza de trabajo bajo condiciones de inequidad de g茅nero. Planteamos que en este momento comenz贸 la nueva era geol贸gica sustentada en estas relaciones de inequidad: el Faloceno (gr谩fico 1).

Gr谩fico 1. Representaci贸n temporal del inicio del Faloceno correlacionado con: a) las estructuras socioecon贸micas y b) las relaciones sociales durante los 煤ltimos 11.700 a帽os.[6] Fuente: adaptaci贸n de Fischer-Kowalski et al., 2014.

Si decidimos ubicar cronol贸gicamente el origen del patriarcado occidental en el surgimiento de las sociedades agropastoriles, entonces el reloj de esta era geol贸gica se mueve mucho m谩s atr谩s del hito propuesto por el Antropoceno y el Capitaloceno. Pero nuestra demarcaci贸n no se basa en alguna evidencia material fundamental o en la potencia de la huella humana sobre los ecosistemas -aunque se ha registrado-, sino en un cambio de orden simb贸lico en el que la diferencia sexual se tradujo en un sistema de relaciones sociales de dominio y control masculino. Aunque este dominio a veces se apoya en la violencia, su permanencia en el tiempo se sostiene por una concepci贸n de las mujeres que las entiende 煤nicamente en relaci贸n con los hombres y la naturaleza.

El dominio de las mujeres, contempor谩neo a la aparici贸n de la agricultura, fue el modelo sobre el que se practic贸 la opresi贸n de otros grupos humanos y, por extensi贸n, de todos los seres vivos. En Occidente -porque es la modernidad occidental la que nos est谩 matando (Escobar, 2016a; con ello no pretendemos esencializar lo no occidental como carente de opresiones)-, la desvalorizaci贸n y el control del cuerpo de las mujeres, as铆 como su vinculaci贸n con la naturaleza, sirvieron no solo para disminuirlas a ellas, sino tambi茅n a otros grupos sociales y 茅tnicos. Pero estas concepciones tambi茅n nutrieron, mucho tiempo despu茅s, a la llamada revoluci贸n cient铆fica, pues sostuvieron las teor铆as y m茅todos dise帽ados para “penetrar” los secretos de la naturaleza, concebida, desde ese momento, como un objeto. Nuestro an谩lisis sugiere que la ra铆z de las actuales relaciones de opresi贸n y de la presente crisis del sistema Tierra se encuentra en la subordinaci贸n de las mujeres. Adem谩s, estas relaciones de dominaci贸n-destrucci贸n han tenido efecto en la dimensi贸n temporal: en el Faloceno, el tiempo patriarcal -el tiempo hist贸rico- ha sobrepasado y erosionado al tiempo geol贸gico. As铆 lo evidencian los colosales efectos del actual modo de destrucci贸n que llamamos patriarcado capitalista.

No proponemos invocar una id铆lica sociedad de recolectores y cazadores que vive en armon铆a con la gran diversidad de seres vivos. De lo que se trata es de pensar -tal como nos indica Haraway apoy谩ndose en Virginia Woolf-, y ese pensar pasa por nombrar y hacer visible lo invisible. Por eso nos parece m谩s adecuado el significante Faloceno que Patriarcadoceno. L utilizaci贸n del t茅rmino falo no se帽ala un deslizamiento inevitable a un dato biol贸gico. Es, por el contrario, el s铆mbolo de la traducci贸n de la diferencia sexual en desigualdad. En este sentido, indica que cualquier propuesta alternativa a nuestro modo de aniquilamiento (femicidio-etnocidio-ecocidio-geocidio) pasa por su ausencia.

Conclusi贸n

Los conceptos son intentos de introducir en el orden simb贸lico un aspecto indistinto del entorno; crean una regi贸n de la realidad que no exist铆a antes. Por lo tanto, permiten ver algo nuevo. Este darse cuenta de algo que no logr谩bamos percibir inevitablemente orienta la praxis cient铆fica, acad茅mica y pol铆tica.

Nuestra propuesta del Faloceno como hip贸tesis de trabajo abierta a la discusi贸n destaca por cuatro razones: 1) denuncia el “punto cero” de observaci贸n desde el cual se formulan el concepto de Antropoceno y la narrativa que del mismo se desprende: suponer que la humanidad tout court es la responsable de esta gran transformaci贸n deja fuera otras claves de interpretaci贸n y explicaci贸n; 2) complementa los aportes del Capitaloceno y del Chthuluceno pues profundiza en el horizonte de investigaci贸n y acci贸n que se perfila al situar la mirada desde el ecofeminismo; 3) fomenta la convergencia de an谩lisis entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, sin excluir entablar di谩logos con otras formas de conocimiento, y abre la posibilidad de una ecolog铆a (feminista) de los saberes, de las temporalidades, de los reconocimientos, de las m煤ltiples escalas de an谩lisis y de los criterios de productividad no capitalistas (Santos, 2009), y 4) afirma que la dominaci贸n de la naturaleza y la dominaci贸n de las mujeres son dos caras de una misma moneda,[7] por lo que la transici贸n hacia otros mundos y otros futuros posibles debe desafiar frontalmente la formaci贸n ontoepist茅mica enclavada en la actual forma dominante de la modernidad patriarcal y capitalista (Escobar, 2016b).

* LaDanta LasCanta: Grupo venezolano ecofeminista de investigaci贸n y acci贸n. ladantalascanta@gmail.com

Notas

[1] Moore (2016) relata que el significante surgi贸 en 2009, producto de una conversaci贸n con Andreas Malm que tuvo lugar en Suecia.

[2] El significante SF (en ingl茅s), usado por Haraway, condensa una red de significantes: “figuras de cuerdas”, “hecho cient铆fico”, “ciencia ficci贸n”, “fabulaci贸n especulativa”, “feminismo especulativo” y “hasta ahora” (so far).

[3] Tomamos la expresi贸n “concepto-horizonte” del 煤ltimo libro de la soci贸loga argentina Maristella Svampa, Debates latinoamericanos: Indianismo, desarrollo, dependencia y populismo (v茅ase Mart铆nez Alier, 2016, para una rese帽a al respecto).

[4] Con representantes como Rosemary Radford Ruether, Mary Daly, Susan Griffin y Carolyn Merchant, por mencionar algunas.

[5] Consumo dom茅stico de energ铆a per c谩pita por a帽o (GJ/cap/a帽o), el cual incluye la energ铆a primaria “t茅cnica” como la le帽a, el carb贸n, etc., y la biomasa utilizada como alimento y animales dom茅sticos o como materia prima.

[6] N贸tese que hacia el a帽o 1500, con una estructura socioecon贸mica 100 % agropastoril, el patriarcado abarcaba la casi totalidad de las formas de relaci贸n de la sociedad mundial. A pesar de que los procesos de industrializaci贸n cambiaron la estructura socioecon贸mica global, las relaciones patriarcales permanecieron intactas.

[7] “El patriarcado le hace a nuestros cuerpos lo que las econom铆as extractivistas y capitalistas les hacen a nuestros territorios”, declararon las organizaciones de mujeres participantes en el XIII Encuentro Feminista de Am茅rica Latina y el Caribe, realizado en Per煤 en el mes de noviembre de 2014.

