December 9, 2021

El hospital comarcal de Valdeorras, en O Barco, una localidad de 13.000 habitantes en el sureste de la provincia de Ourense, fue inaugurado hace 50 a√Īos y hasta hace un decenio contaba con m√°s de 400 trabajadores: m√©dicos especialistas, farmac√©uticos, psic√≥logos, enfermeros, celadores, personal de cocina, limpieza, lavander√≠a, cafeter√≠a… Hasta hab√≠a un sacerdote incluido en el cuadro de personal del centro.

Desde el 2010, al a√Īo siguiente de la llegada de Feij√≥o a la Xunta, el hospital, que cubre una poblaci√≥n de 32.000 personas de O Barco y el resto de municipios de la comarca, ha ido sufriendo un lento proceso de p√©rdida de recursos materiales y humanos. Ha quedado en una “situaci√≥n desastrosa”, seg√ļn una moci√≥n aprobada hace dos meses por el pleno municipal de la localidad, gobernada por el socialista Alfredo Garc√≠a.

La moci√≥n, presentada por el BNG, advert√≠a de que el proceso de desmantelamiento se hab√≠a iniciado con la reforma sanitaria de Feij√≥o, que elimin√≥ la autonom√≠a de los hospitales comarcales y los hizo depender de la gerencias de los grandes centros. En el caso del de O Barco, pas√≥ a depender de la gerencia del √°rea sanitaria de Ourense, a cuya cabeza Feij√≥o hab√≠a nombrado un a√Īo antes, y s√≥lo dos meses despu√©s de ganar sus primeras elecciones auton√≥micas, a su propia prima, Elo√≠na N√ļ√Īez Masid, exconcejala del PP en la capital provincial.

“Servicios cl√≠nicos que antes ten√≠an cuatro profesionales, como cirug√≠a, hoy est√°n reducidos a uno s√≥lo; traumatolog√≠a ha pasado de tres a uno, y otros como urolog√≠a y cardiolog√≠a, que ten√≠an plaza presupuestada en el hospital, se han quedado sin nadie. Dermatolog√≠a tambi√©n ha desaparecido”, asegura Suso Vilas√°nchez, concejal del BNG y autor de la moci√≥n, que se√Īala adem√°s que se han perdido, o est√°n sin cubrir, cuatro plazas de jefaturas m√©dicas, dos plazas de coordinaci√≥n de personal no facultativo y las direcciones de gerencia, gesti√≥n y enfermer√≠a.

Ir hasta Ourense para ser atendidos

Esas carencias provocan que los pacientes que ya no pueden ser atendidos en el hospital deban desplazarse hasta Ourense, a una hora y tres cuartos por una carretera infame y con un transporte p√ļblico deficitario. De hecho, el pasado verano se quedaron sin facultativos disponibles para acompa√Īar en el traslado a Ourense, como es preceptivo en las ambulancias medicalizadas, a enfermos afectados por accidentes cardiovasculares o reacciones al√©rgicas graves que requer√≠an atenci√≥n urgente y no pod√≠an ser tratados en O Barco.

“Muchas veces el paciente grave debe esperar varias horas a que vengan a buscarlo desde Ourense al hospital, e incluso se dio un caso en el que el enfermo sali√≥ en la ambulancia s√≥lo con personal de enfermer√≠a con la intenci√≥n de encontrarse a medio camino con la ambulancia que tra√≠a al m√©dico desde Ourense“, a√Īade el edil nacionalista.

Hace dos semanas, m√°s de 4.000 personas se manifestaron en el pueblo protestando por la situaci√≥n del hospital y en defensa de la sanidad p√ļblica. Haciendo una proporci√≥n con la poblaci√≥n de la comarca de Vigo, ser√≠a algo as√≠ como si en esa ciudad, la m√°s poblada de Galicia, salieran a la calle 60.000 personas. O m√°s de 950.000 en Madrid.

Los manifestantes de O Barco denunciaban que los recortes de la Xunta dan lugar a situaciones surrealistas, que ser√≠an hilarantes de no ser porque est√°n en juego sus vidas y su salud. Hace menos de dos meses, el Servicio Galego de Sa√ļde (Sergas) cit√≥ en el hospital para diciembre del 2022 a una mujer de 90 a√Īos para retirarle una escayola por una fractura de mu√Īeca. La Xunta lo atribuy√≥ entonces a un error, pero quienes consideran que el Gobierno de Feij√≥o est√° desmantelando el hospital lo atribuyen a un problema estructural.

Aseguran que las guardias de radiolog√≠a se hacen “a distancia”, es decir, que el t√©cnico hace las pruebas que luego se env√≠an a Ourense para que sea un galeno de all√≠ quien las interprete, y que, en el caso de los TAC y mamograf√≠as de consultas externas y atenci√≥n primaria, se env√≠an a un centro privado de Le√≥n, donde son m√©dicos de esa comunidad aut√≥noma los que diagnostican e informan a los pacientes de su resultado.

Falta de material y especialistas de otros hospitales

La retahíla de efectos de los recortes sigue: ya no hay facultativos de medicina preventiva ni de admisiones y el servicio de rehabilitación también se ha quedado sin especialistas propios, por lo que los enfermos tienen que esperar a que el Sergas los envíe desde otros hospitales. Lo mismo sucede para cubrir buena parte de las guardias de cirugía, traumatología y pediatría, que dependen de que se envíen especialistas de otros centros.

“Casi todas las especialidades del hospital de Valdeorras son deficitarias, y las pocas que no lo son llevan treinta a√Īos sin aumentar personal, cuando lo cierto es que la demanda s√≠ ha aumentado”, explica V√≠ctor Pariente, celador del centro y miembro de su Junta de Personal por UGT y ex secretario general del sindicato en la provincia.

Pariente asegura que el “desprecio” por el hospital de O Barco llega al punto de que, en vez de renovar el material, all√≠ les env√≠an lo que Ourense desecha. Desde las bandejas de comida a las camas. “Por eso aqu√≠ los colchones bailan: son de 1.80 y las camas que nos mandaron de Ourense, de 1,90”. A√Īade que los recortes impiden al centro desarrollar servicios adecuados a las necesidades sanitarias de la poblaci√≥n, como el de neumolog√≠a, en una comarca donde la actividad de la miner√≠a de pizarra ha provocado que abunden los casos de silicosis y enfermedades respiratorias asociadas.

La justificación de la Xunta

La Xunta, por su parte, niega la mayor. Fuentes del Sergas, que depende de la Conseller√≠a de Sanidad que dirige Julio Garc√≠a Comesa√Īa, aseguran que es mentira que el centro est√© siendo desmantelado, y apuntan la dificultad para encontrar m√©dicos que quieran ir a O Barco, a pesar de que les ofrecen contratos indefinidos y puntos extra de cara a las oposiciones.

Tambi√©n justifican que el env√≠o espor√°dico de profesionales desde otras √°reas sanitarias responde a la estrategia de “concebir los recursos del Sergas como un √ļnico hospital, en el que los distintos centros se apoyan para garantizar la cobertura sanitaria de todo el territorio” de Galicia.

As√≠, el Sergas sostiene que con ese sistema de gesti√≥n garantiza que est√©n “al 100%” en O Barco servicios como hematolog√≠a, otorrinolaringolog√≠a, oftalmolog√≠a, psiquiatr√≠a y microbiolog√≠a; que en digestivo haya dos nuevos cirujanos y en urgencias, un galeno y dos enfermeros m√°s; que en ginecolog√≠a espere pasar de tres a cinco m√©dicos, y que desde la puesta en marcha de la gesti√≥n integrada se hayan incorporado consultas en reumatolog√≠a, neurolog√≠a, digestivo, endocrinolog√≠a…

La √ļltima actuaci√≥n de la Xunta en ese sentido ha sido acordar con los jefes de servicio de traumatolog√≠a del resto de hospitales de Galicia un sistema para que personal de toda la comunidad rote y cubra tanto la atenci√≥n ordinaria como las guardias de Valdeorras, que hoy s√≥lo cuenta con un traumat√≥logo que est√° de vacaciones porque tiene que consumirlas antes de que acabe el a√Īo.

Esa estrategia de “parches” no convence a quienes insisten en que el hospital de Valdeorras ya no puede considerarse un hospital. Como Orlando Saavedra, el primer gerente del centro y hoy concejal del PSOE en O Barco.

“En los hospitales comarcales se cree o no se cree. Y si quien los dirige no cree en ellos, es muy dif√≠cil que salgan adelante. Un hospital comarcal no puede tener determinados servicios porque no va a poder contar con profesionales para cubrirlos, pero lo que s√≠ tiene que tener es autonom√≠a. Porque si no, el hospital grande siempre acabar√° comi√©ndose al peque√Īo”, a√Īade.

Este mismo lunes, la plataforma SOS Sanidade envi√≥ un comunicado en el que reclama al Sergas que reinstaure y dote de personal los servicios “que fueron desmantelados total o parcialmente por la administraci√≥n del PP” con recortes “responsables del incremento de las listas de espera y que agravan las enfermedades y los riesgos de muerte evitable”.

Mientras tanto, la carrera profesional y pol√≠tica de Elo√≠na N√ļ√Īez Masid no ha dejado de crecer: hace cuatro a√Īos fue aupada a la gerencia del √°rea sanitaria de Santiago, y su primo acaba de incluira en el Comit√© Ejecutivo del PPdeG en el congreso que la formaci√≥n celebr√≥ el verano pasado.

