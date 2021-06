–

De parte de Kurdistan America Latina June 16, 2021 7 puntos de vista

鈥溌sta vez, no nos van a enga帽ar!鈥, explica Neda鹿, una iran铆 profesora de franc茅s en Teher谩n. 鈥淣i yo ni ning煤n otro miembro de mi familia iremos a votar este a帽o鈥, confirma tambi茅n Reyhaneh, 35 a帽os. Las elecciones presidenciales iran铆es, previstas para el pr贸ximo 18 de junio, se acercan, pero la poblaci贸n parece desinteresarse de ellas e incluso algunos, en las redes sociales, llaman a boicotearlas con el hashtag #nohabr谩voto.

En efecto, los y las iran铆es ya no conf铆an en las promesas de reforma. El presidente Hasan Rohani llega al final de sus ocho a帽os de mandato -el periodo m谩ximo que le permite la Constituci贸n- sin haber conseguido mejorar la situaci贸n econ贸mica. Adem谩s de la mala gesti贸n econ贸mica, la poblaci贸n tambi茅n sufre de la reanudaci贸n de sanciones internacionales contra la Rep煤blica Isl谩mica de Ir谩n despu茅s de la retirada, en mayo de 2018, de Estados Unidos del acuerdo nuclear, inicialmente firmado en julio de 2015 en Viena. 鈥淵o quiz谩s ir茅 a votar si llegamos a salvar el acuerdo nuclear鈥, afirma Ahmad desde Teher谩n. 鈥淧orque con esas sanciones, ning煤n presidente podr谩 hacer nada por y para el pa铆s y la poblaci贸n鈥, a帽ade.

La suerte est谩 echada

Adem谩s de los problemas econ贸micos a los que se enfrentan en el d铆a a d铆a -una inflaci贸n del 40 por ciento, la ca铆da del valor de la moneda nacional (el rial), el aumento de la tasa de desempleo-, los y las iran铆es tampoco han olvidado la violenta represi贸n de las manifestaciones de noviembre de 2019, que provoc贸 m谩s de 400 muertos seg煤n los expertos de la ONU, ni la ca铆da, meses despu茅s, del avi贸n ucraniano derribado por error por la defensa antia茅rea iran铆 en el que murieron sus 176 ocupantes.

A esa desilusi贸n, tambi茅n se a帽ade la decisi贸n, a finales de mayo, del Consejo de Guardianes -贸rgano compuesto de seis religiosos nombrados por el l铆der supremo y otros seis juristas elegidos por la Asamblea iran铆, y habilitado a vetar los candidatos a las elecciones- de descartar las candidaturas de los reformistas cercanos al presidente saliente, as铆 como cualquier rival serio al candidato ultra conservador Ibrahim Raisi, perdedor hace cuatro a帽os frente al mismo Hasan Rohani.

Para muchos iran铆es, la suerte est谩 echada: Ibrahim Raisi tiene libre el camino hacia la victoria. 鈥淓n un momento dado, el r茅gimen necesitaba alguien como Mohammad Jatami -presidente reformista de 1997 a 2005- y entonces han hecho todo para que gane. En otro momento, necesitaban alguien como Mahmoud Ahmadineyad -presidente conservador de 2005 a 2013- y tambi茅n lo arreglaron para que 茅l fuera elegido. 驴C贸mo no pensar que esta vez no ser谩 diferente?鈥, se pregunta Vali, un iran铆 que sol铆a implicarse en la pol铆tica de su pa铆s.

La guerra de sucesi贸n al puesto de l铆der

Conocido por ser el jefe del Poder Judicial y director de la potente fundaci贸n religiosa Astan-e Qods-e Razavi, Ibrahim Raisi tambi茅n es respaldado por el l铆der supremo Al铆 Jamenei, de 82 a帽os, y parece estar bien posicionado para relevarle. Para Cl茅ment Therme, doctor en historia internacional y especialista en Ir谩n, el verdadero desaf铆o de estas elecciones es la sucesi贸n del l铆der supremo. 鈥淓l reto no es qui茅n va a ganar estas elecciones, sino, m谩s bien, la guerra de sucesi贸n al puesto de l铆der鈥, explica el experto. 鈥淭odos los candidatos se posicionan con antelaci贸n para tener una influencia sobre la sucesi贸n鈥, a帽ade.

Pero Ibrahim Raisi tambi茅n est谩 acusado de crimen de lesa humanidad por haber condenado a muerte a miles de prisioneros en 1988. Su llegada al poder, como presidente, podr铆a entonces complicar las relaciones entre Ir谩n y Occidente, y eso en el contexto de negociaci贸n para salvar el acuerdo nuclear. 鈥淣os dirigimos presumiblemente hacia un pr贸ximo gobierno iran铆 fundamentalista o conservador. Ellos se han opuesto al JCPOA -acuerdo nuclear- desde el principio, as铆 que no hay ninguna garant铆a de que la nueva administraci贸n iran铆, si es efectivamente conservadora o fundamentalista, mantenga el acuerdo鈥, explica Roozbeh Mirebrahimi, periodista e investigador iran铆 independiente establecido en Nueva York.

鈥淪i no voto, gente incompetente llegar谩 al poder鈥

Seg煤n las encuestas, la abstenci贸n ser谩 el verdadero ganador de estas elecciones. Un duro golpe para el r茅gimen que suele utilizar la alta tasa de participaci贸n para legitimarse. De hecho, ya en febrero de 2020, durante las elecciones legislativas, la abstenci贸n lleg贸 hasta cerca del 57 por ciento, algo que jam谩s hab铆a ocurrido desde la Revoluci贸n de 1979.

Sin embargo, para Mariam, de 30 a帽os, no ir a votar puede resultar peligroso. 鈥淎 m铆 tambi茅n me sorprendi贸 la decisi贸n del Consejo de Guardianes y al principio tampoco quer铆a ir a votar (鈥), pero luego me dije que, si no voto, gente incompetente llegar谩 al poder. Como fue el caso durante el primer mandato de (Mahmud) Ahmadineyad o, m谩s recientemente, en las elecciones legislativas de febrero de 2020, que dieron como resultado la llegada de Mohammad Qalibaf (conservador) como presidente de la Asamblea (Majles)鈥, lamenta la joven.

Es por eso que, para evitar la llegada al poder de los conservadores, Mariam ir谩 a votar por el reformista Abdolnaser Hemmati, antiguo gobernador del Banco Central iran铆. Sin embargo, para Vali, votar por el menos malo de los candidatos tampoco es una soluci贸n. 鈥淪iempre nos atraen hacia las urnas asust谩ndonos con la llegada de tal o cual candidato. Pero yo suelo votar por los reformistas desde 1997, 驴y qu茅 ha cambiado? La verdad es que nada. Son todos los mismos, 隆los reformistas peores que los conservadores y los conservadores peores que los reformistas!鈥, concluye, resignado.

Notas:

鹿Los nombres propios de quienes brindaron sus testimonios fueron cambiados por seguridad.

FUENTE: Sara Saidi / El Salto Diario

<!–

–>