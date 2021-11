La lucha de clases se expresa d铆a a d铆a, minuto a minuto. No necesariamente con la represi贸n sangrienta, sino con el sutil trabajo superestructural, con la ideolog铆a

Un fantasma recorr铆a Europa a mediados del siglo XIX, dec铆an Marx y Engels en el inicio de su totalmente vigente Manifiesto Comunista, escrito en 1848. Ese fantasma tom贸 cuerpo ya entrado el siglo XX, inspirando lo que comenz贸 a construirse como alternativas capitalistas en varios pa铆ses (Rusia, China, Cuba, Vietnam, etc.). No es intenci贸n de este breve op煤sculo analizar en profundidad esas experiencias. Lo que s铆 queda claro es que la lucha de clases 鈥搎ue de ning煤n modo ha terminado鈥 sigue vehiculizando la historia, estableciendo las relaciones sociales entre grupos: poseedores versus despose铆dos, explotadores versus explotados.

Un magnate como Warren Buffet, en absoluto sospechoso de ideas marxistas, lo pudo decir sin cortapisas: 鈥Por supuesto que hay luchas de clase, pero es mi clase, la clase rica, la que est谩 haciendo la guerra, y la estamos ganando鈥. En otros t茅rminos: la tensa relaci贸n entre due帽os de los medios de producci贸n (banqueros, industriales, terratenientes, empresarios varios) y trabajadores en relaci贸n de dependencia (obreros industriales urbanos, campesinado, empleados en servicios, amas de casa 鈥搎ue no reciben remuneraci贸n, pero ayudan a crear plusval铆a鈥) contin煤a en el centro de la construcci贸n social, en todo el orbe y m谩s all谩 de las formas diversas y complejas que pueda adquirir. El fantasma del que tanto se cuida la clase dominante es la posibilidad de perder sus privilegios. 隆Eso es el comunismo!

M谩s all谩 de todos los clich茅s estereotipados que lo intentan vilipendiar, acallar o reprimir crudamente, el comunismo es la aspiraci贸n solidaria y justiciera de una sociedad donde, en palabras de Marx de 1875, se funcionar铆a 鈥De cada quien seg煤n sus capacidades, a cada quien seg煤n sus necesidades鈥. Es decir, una sociedad racional basada en la equidad. En todo tipo de equidad: econ贸mica, pol铆tica, cultural, de g茅nero, 茅tnica, etaria, geogr谩fica.

Si bien eso no existe de momento, es una utop铆a (lugar que no est谩 en ning煤n lugar), y si bien el sistema capitalista se vale de cualquier medio para impedir ser modificado (porque los afortunados propietarios perder铆an sus prerrogativas), la pr谩ctica pol铆tica transformadora intenta sembrar esa utop铆a para que alg煤n d铆a fructifique, dado que el actual estado de cosas no tiene salida, no ofrece alternativas para la ampl铆sima mayor铆a de la humanidad. Para que un escaso 15% de la poblaci贸n mundial viva con cierto confort (Primer Mundo), y un 1% acumule la mitad de la riqueza total del mundo, el 85% restante pasa penurias insufribles. Y junto a eso, el modo de producci贸n capitalista ha llevado a una cat谩strofe medioambiental espectacular que, en los marcos del actual modelo socioecon贸mico, no tiene soluci贸n. Dicho de otro modo: el capitalismo le conviene a muy pocos, escasos miembros de la especie humana. El comunismo, definitivamente es la esperanza de un mundo menos monstruoso, m谩s equilibrado.

Estamos claros que no hay para铆sos (el 煤nico para铆so es el para铆so perdido). Pero lo que el capitalismo ha producido en sus largos siglos de existencia, junto a un gran avance cient铆fico-t茅cnico innegable, es una teratolog铆a social inviable. Por eso el comunismo se alza como esperanza entonces.

La lucha de clases que apunt谩bamos se expresa d铆a a d铆a, minuto a minuto. No necesariamente con la represi贸n sangrienta de una manifestaci贸n de obreros o campesinos, sino con el sutil trabajo superestructural, con la ideolog铆a. Es decir: con el c煤mulo de ideas y representaciones con que categorizamos el mundo. No olvidar que, como dijeran Marx y Engels, 鈥La ideolog铆a dominante es siempre la ideolog铆a de la clase dominante鈥.

Para graficarlo, valgan estos ejemplos, absolutamente ver铆dicos, que muestran c贸mo la ideolog铆a dominante impide ver con claridad, obnubila la visi贸n, puede cegarnos:

Un entrevistador pregunta a un miembro de la Contra nicarag眉ense en el momento en que se desarma esa fuerza militar, luego de haber sido derrotado el sandinismo en las elecciones de 1990:

A: 驴Usted por qu茅 se meti贸 a la Contra?

B: Porque ven铆an los piricuacos [nombre despectivo para referirse a los sandinistas] y le pon铆an una inyecci贸n a uno que lo hac铆a comunista y ateo. Y eso est谩 mal.

Pregunta de un periodista a un profesional de clase media con maestr铆a, bien educado, y radicalmente antichavista, en Venezuela en 2007:

A: 驴Por qu茅 no utiliza los focos ahorradores que el gobierno bolivariano trajo de Cuba?

B: Porque all铆 el dictador Castro hizo poner unos micr贸fonos con los que te escuchan. Y as铆 te tienen registrado y saben lo que uno dice. Te controlan todo el tiempo.

Pregunta de un profesor a una madre, muy preocupada por la educaci贸n de su hijo adolescente, en EEUU, en 1978:

A: 驴Por qu茅 le preocupa tanto que su hijo se contacte con ese grupo en la universidad donde va a ingresar el a帽o que viene?

B: Porque de pronto le comienzan a meter ideas raras en la cabeza al pobrecito, y se lo quieren llevar a Cuba, o a Rusia. Y all铆 les lavan el cerebro, los vuelven guerrilleros, los vuelven diablos antidemocr谩ticos.

Pregunta de un joven veintea帽ero a su amigovia con ocasi贸n de la fiesta de disfraces a la que ambos est谩n invitados la pr贸xima semana, en Suiza en 2012:

A: 驴De qu茅 te vas a disfrazar?

B: De la muerte. Es decir: de comunismo.

mcolussi.blogspot.com