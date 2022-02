No se vend铆an ni en kioscos ni en librer铆as. Los fanzines, de espaldas siempre a la cultura oficial, recorr铆an diversos caminos desde que sal铆an de la multicopista o fotocopiadora hasta que cumpl铆an su labor transgresora, a trav茅s de canales de distribuci贸n que iban desde su exposici贸n en tiendas de discos o garitos de la noche hasta la venta directa ambulante en conciertos, recitales po茅ticos, festivales, etc. Sus inicios y 茅xito en Espa帽a acompa帽aron el paso de la dictadura a la democracia, un subproducto ajeno al mercado y al mercadeo intelectual 鈥攍ibre, an贸nimo, sin Dep贸sito Legal鈥 que devino producto o marca de consumo, con ISBN registrado y derechos de autor, cuyo alcance se suele situar entre mediados de los a帽os 70 y finales de los 80 del pasado siglo, 茅poca dorada de la contracultura o del underground, ll谩meselo como se quiera, t茅rminos que beben del movimiento Dada de Tristan Tzara, quien a principios del siglo XX proclam贸 en uno de sus manifiestos:

鈥淭oda obra pict贸rica o pl谩stica es in煤til; que sea un monstruo que asuste a los esp铆ritus serviles, y no dulzona para exornar los refectorios de animales con h谩bitos humanos, ilustraciones de esta triste f谩bula de la humanidad鈥 1.

Durante m谩s de una d茅cada, los fanzines cumplieron ese objetivo dada铆sta y fueron alimento de toda una generaci贸n, mayoritariamente joven o muy joven, que encontraba en ellos un tratamiento mordaz de la informaci贸n que los grandes medios de prensa y revistas pol铆ticamente correctos no ofrec铆an, una generaci贸n que hoy ya pinta canas. Extremadura no fue ajena a aquella revolucionaria experiencia.

En noviembre de 1975 Franco la hab铆a di帽ado en la cama, pero muerto el perro no se acab贸 la rabia. Los cad谩veres exquisitos que le acompa帽aron en su agon铆a final, orquestada por su yerno, echaron el muerto al hoyo y corrieron a maquillar su m谩cula de fascistas para seguir en el bollo. El establishment, que m谩s que nuevo era renovado, limpi贸 las linotipias del pa铆s y sac贸 atractivas cabeceras de peri贸dicos en la Espa帽a progre que empezaba a amanecer. Frente a la prensa 鈥渙ficial鈥 de una transici贸n domesticada, surgieron revistas que romp铆an el molde cultural y copiaban, en parte, el comic underground norteamericano, con Robert Crumb a la cabeza.

Una de las pioneras, aparecida en 1973, fue El Rrollo enmascarado, elaborada por iconos del comic (que pas贸 a llamarse comix espa帽ol) como, entre otros, Nazario Luque (el de Anarkoma y Purita braga de jierro) y Javier Mariscal (el de Cobi, la mascota de los Juegos Ol铆mpicos de Barcelona 1992). A esta publicaci贸n le seguir铆an otras pioneras, ya catalogadas como fanzines2, tales como los publicados por Los Tebeos del Rollo o La Banda de Moebius, que tan pronto publicaba (y reeditaba) los manifiestos an贸nimos de la CAZ (la Comuna Antinacionalista Zamorana, cuya autor铆a siempre se atribuy贸 a Agust铆n Garc铆a Calvo) como los libros de Xaime Noguerol, Fernando M谩rquez El Zurdo, Eduardo Haro Ibars, Javier Sandoval, Emilio Sola y otros. En este n煤cleo inicial se encuentra el germen de la Movida, antes de que se convirtiera en una marca y una coartada para la instrumentalizaci贸n de la cultura joven en tiempos de gobierno socialista, y al final, como afirma Jordi Costa, textura y carne para un turismo de nostalgia3.

En Extremadura las cosas comenzaron tambi茅n pronto. Aunque en el libro de Mercedes Pulido Cordero y Tom谩s Nogales Flores sobre las publicaciones extreme帽as entre 1808 y 1988 se dice que el fanzine Rita (del que despu茅s se hablar谩 y cuyo primer n煤mero sali贸 a la calle en marzo de 1984) 鈥渟eguramente fue el primer fanzine que apareci贸 en C谩ceres鈥4, lo cierto es que seis a帽os antes de esta publicaci贸n se帽era apareci贸, en abril de 1978, el 鈥淓xtra Libertad de Expresi贸n鈥 del C谩ceres Libertario, segunda publicaci贸n del 贸rgano de la Federaci贸n Local de la CNT-AIT de C谩ceres, cuyo primer n煤mero hab铆a salido dos meses antes, en febrero de 19785.

El Extra Libertad de Expresi贸n del C谩ceres Libertario, publicado en abril de 1978, cumple todos los requisitos para ser considerado un fanzine, tal vez uno de los primeros que se publicaron en Extremadura. Su confecci贸n respond铆a al 鈥渉谩ztelo t煤 mismo鈥

Este extra del C谩ceres Libertario, de 12 p谩ginas, en cuya portada aparec铆a una m谩scara con una tachadura en la boca y un poema en su interior, estaba dedicado 鈥渁 todos aquellos que han luchado en defensa de la Libertad de Expresi贸n鈥, pero muy especialmente a Juan L谩zaro Moscatel, compa帽ero del sindicato y vecino de Mont谩nchez que hab铆a sido condenado a 7.900 pesetas de multa y tres d铆as de prisi贸n 鈥減or difundir un poema en el cual denunciaba la pasividad con que las autoridades locales tratan asuntos de inter茅s social鈥. El extra publicaba tanto la sentencia, dictada el 25 de febrero de 1978, como la poes铆a condenada, en la que Juan L谩zaro reclamaba la construcci贸n para Mont谩nchez de un hospital y un hogar de ancianos, con versos donde dec铆a:

鈥淢e da pena mi pueblo/ que no prospera鈥/ hay mucho calavera,/ chupatinta y bujarr贸n/ que vive del cuento/ del Ayuntamiento/ como el cura del serm贸n鈥.

La sentencia establec铆a que la publicaci贸n de Juan L谩zaro supon铆a 鈥渦na notoria falta de respeto y consideraci贸n y un ataque a la moral y buenas costumbres鈥, as铆 como se帽alaba la rebeld铆a de su autor al negarse a desvelar d贸nde estaba y de qui茅n era la multicopista con la que se hab铆an reproducido los 60 ejemplares que se hab铆an repartido. En consecuencia, la sentencia fue firme y se aplicaron diversos art铆culos del C贸digo Penal vigente, conden谩ndolo por una falta de orden p煤blico a pagar la multa, las costas del proceso y los tres d铆as de prisi贸n que ya cumpli贸 al ser detenido. Se daba la circunstancia (denunciada como contradicci贸n y arbitrariedad en el C谩ceres Libertario) de que el juez que lo juzg贸, Jos茅 Gal谩n Fl贸rez, juez del distrito de Mont谩nchez, era el mismo que aparec铆a cuestionado en los versos de L谩zaro, especialmente cuando proclamaban:

鈥淧ide el pueblo/ un Hogar de ancianos/ tambi茅n un Hospital/ y el alcalde no quiere/ saber nada de n谩,/ el juez se hace el andana/ el cura el confund铆o/ los concejales se van de campo/ y entre unos y otros鈥/ 隆vaya l铆o!鈥.

A partir del inicio de los ochenta se produce una fenomenal eclosi贸n de publicaciones que alcanzar铆a su esplendor a mediados de la d茅cada. Brotan fanzines como setas. En M茅rida hubo un foco cultural muy importante y duradero en torno al pub Alcandoria

Ejemplar del fanzine C谩ceres libertario.

El Extra Libertad de Expresi贸n del C谩ceres Libertario, publicado en abril de 1978, cumple todos los requisitos para ser considerado un fanzine, tal vez uno de los primeros que se publicaron en Extremadura. Su confecci贸n respond铆a al 鈥渉谩ztelo t煤 mismo鈥 y revela el uso de la multicopista, la m谩quina que, junto a la vietnamita5, sobrevivir铆a a la clandestinidad franquista en la elaboraci贸n de propaganda; no dispone de Dep贸sito Legal ni de ning煤n otro registro de la propiedad intelectual; su contenido es claramente contestatario, pues reproduce el poema condenado junto a otros muchos poemas y art铆culos sobre la libertad de expresi贸n que cuestionan el orden vigente; no existe autor铆a de los textos y todos rezuman un car谩cter libertario; aparecen diversas ilustraciones de car谩cter c贸mico, burl贸n, provocativo; y, por 煤ltimo, aunque no por ello menos importante, es ef铆mero, como corresponde a los aut茅nticos fanzines: solo se public贸 un primer n煤mero en febrero y este segundo del extra de abril de 1978. El fanzine hab铆a llegado a Extremadura.

No fue el 煤nico fanzine de car谩cter libertario publicado en aquel a帽o de 1978. En ese mismo mes de abril sali贸 tambi茅n en M茅rida a la calle Revoluci贸n Social, un cuadernillo de 12 p谩ginas, con redacci贸n en la calle Holgu铆n, donde estaba la sede confederal, en cuya portada figuraban las letras del t铆tulo con tinta roja y negra, sobreimpresionadas sobre la reproducci贸n de los ejemplares gracias a una multicopista que, seg煤n cuenta Javier de Torres, por entonces ya afiliado al sindicato, les lleg贸 a trav茅s de un compa帽ero que trabajaba en el ferrocarril. En este n煤mero de Revoluci贸n Social (el 煤nico que se public贸 y cuyo ejemplar hemos encontrado en el archivo de 脕msterdam)7 se denunciaba la represi贸n a la libertad de expresi贸n y se publicaban art铆culos como una 鈥淥da en prosa a Mart铆n Villa鈥, a la saz贸n ministro de Interior con el gobierno del momento de la UCD, que comenzaba:

鈥淓ste monigote, anegado en yugos y flechas, brazos en alto, de congestionada mueca cara al sol, con la conciencia cargada de鈥 torturas, obeso de la porra, la bala de goma, las rejas y los muros, pretende ser el defensor de las libertades鈥β÷ndia!!鈥.

La Revista Total de Navalmoral de la Mata.

Este ciclo inicial de fanzines libertarios, donde se mezclaba un nutrido contenido sindical con una expresi贸n cultural an贸nima y rompedora, ajena a los circuitos de la intelectualidad 鈥渙ficial鈥 que empezaba a codearse con los aspirantes al Gobierno, se cerrar铆a con la publicaci贸n en Villanueva de la Serena de Serena Libre, un peri贸dico-fanzine publicado por la CNT de la comarca de la Serena en 1981, poco despu茅s del golpe de estado, en cuya elaboraci贸n participaba Fernando Ventura, hist贸rico 谩crata que anduvo por estas tierras en compa帽铆a de la muy bien recordada Marisol Caldito, militantes pioneros en la reconstrucci贸n de la CNT en Extremadura. Hasta mediados de los 80 no volver铆an a aparecer publicaciones de car谩cter netamente anarquista, ya completamente fanzinerosas y de un contenido mucho menos sindical, de las que hablaremos cuando toque.

Poco a poco los fanzines fueron convirti茅ndose en un batiburrillo de contenidos a cada cual m谩s dispar. A las cuestiones pol铆ticas y revolucionar铆as se unieron contenidos musicales, literarios, multiexpresivos, desplazando el apartado pol铆tico-ideol贸gico hasta anularlo por completo. En su lugar, sin desmerecer, aparecieron otros que pretend铆an transmitir descaro e informalidad frente a las normas socialmente aceptadas, inspir谩ndose en cierto nihilismo. La censura abandon贸 la tijera, reemplazada a veces por una autocensura que evitaba tocar ciertos temas, a pesar del desparrame sexual y verborreico que se publicaba, todo ello en paralelo a otras publicaciones, propias del comix, que cop贸 los kioscos y horas de lectura adolescente, con t铆tulos pioneros como El V铆bora, Totem, Cairo, V茅rtigo, Blue Jeans, 1984, El Jueves (la revista que sale los mi茅rcoles), etc.

El Gayinero, fanzine universitario.

En febrero de 1979 se public贸 en C谩ceres el primer n煤mero de El Gayinero, Revista Universitaria, impulsada por pilares de la Universidad de Extremadura, como Ricardo Senabre y Juan Manuel Rozas. Dur贸 solo tres n煤meros, el 煤ltimo publicado en enero de 1980. Cada ejemplar, en formato fanzine, contaba con unas 30 p谩ginas y en su confecci贸n participaba gente ligada a la que ser铆a Facultad de Filosof铆a y Letras en C谩ceres: Jos茅 Luis Bernal Salgado, Diego G谩lvez, Miguel Romero, Francisco J. Mart铆n鈥 Entre sus contenidos hay art铆culos de denuncia, cr铆tica al CAP (Curso de Adaptaci贸n Pedag贸gica, de acceso para la ense帽anza), sobre la sexualidad y la revoluci贸n en el psicoan谩lisis, acerca de D谩maso Alonso, Juan Ram贸n, Jes煤s Alviz, etc. Se imprim铆a en Gr谩ficas Paule de C谩ceres.

En C谩ceres aparecen un conjunto de fanzines ligados a la incipiente 鈥淢ovida鈥 cacere帽a y que se gestan en torno a los bares

A partir del inicio de los a帽os 80 se produce una fenomenal eclosi贸n de publicaciones que alcanzar铆a su esplendor a mediados de la d茅cada. Brotan fanzines como setas. En M茅rida hubo un foco cultural muy importante y duradero en torno al pub Alcandoria. En ese pub se celebr贸 en 1981 la exposici贸n 鈥淟o experimental en lo po茅tico鈥, de la que nacer铆a la idea de crear una publicaci贸n8. As铆 naci贸 la Hoja Parroquial de Alcandoria, catalogada entre el fanzine y la revista literaria, de la que se publicaron 28 n煤meros entre julio de 1981 y junio de 1984, con una tirada media de 500 ejemplares por n煤mero. Cada n煤mero correspond铆a a una letra del alfabeto espa帽ol e iba acompa帽ado de alg煤n 鈥渞egalo鈥 al estilo del poema objeto. Su principal art铆fice fue el poeta Antonio G贸mez Garc铆a y en ella publicaron nombres de la literatura extreme帽a como 脕lvaro Valverde, Bernardo V铆ctor Carande, Rosa Mar铆a Lencero, Elena Corbacho, Manuel Pacheco, Victoria Carande, Jos茅 Mar铆a Escudero, Pura Mart铆nez, Manuel Pecell铆n鈥 Los trabajos no sol铆an llevar firma. El nombre de los colaboradores figuraba al final del ejemplar, sin identificar la autor铆a de cada texto. Su distribuci贸n era gratuita.

Aparte de sus colaboraciones en revistas eminentemente literarias de aquella 茅poca, Antonio G贸mez auspici贸 la colecci贸n Arco Iris, un conjunto de siete cajitas organizadas seg煤n los siete colores del arco iris, conteniendo cada una siete cuadernillos de siete poetas distintos, con un trozo de lana que permit铆a extraerlos de la caja. De aparici贸n bimensual, la primera caja sali贸 en mayo de 1985. Colaboraron autores y autoras como Carmelo Ribas, 脕ngel Campos P谩mpano, 脕lvaro Valverde, Cristina Joand贸 Sindel, Rafael Menor, El铆as Moro y Fernando de Todos los Santos Le贸n (caja verde). De este 煤ltimo y de su cuadernillo azul Al L铆mite son los siguientes versos:

As铆gname tu rezo

de consuelo.

Qu铆tate las bragas

y b茅same

amor.

Contraportada del fanzine Rita, convocando un concurso literario de erotismo en servilletas de papel.

En el viaje experimental de aquellos a帽os, destaca tambi茅n la publicaci贸n editada por la Universidad Popular de M茅rida La trompetilla del pregonero, un peri贸dico mural de grandes dimensiones que se expon铆a en las paredes de la calle John Lennon. S贸lo se editaron dos n煤meros, correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de 1984, con contenidos del colectivo Anti-OTAN, Radio Lib茅lula, c贸mics de Luis Naranjo, poes铆as de Antonio G贸mez y Luis 脕lvarez Lencero.

Ligado tambi茅n al Alcandoria sali贸 en 1985 隆HOLO! La revista m谩s cutre para el lector m谩s imb茅cil, con ocho n煤meros editados hasta 1986, una s谩tira de la prensa del coraz贸n que inclu铆a textos con numerosas faltas de (h)ortograf铆a escritas a conciencia. Era realizada por Enrique Flores, que despu茅s trabajar铆a como ilustrador en El Pa铆s, y Manuel Cerro.

En M茅rida, por 煤ltimo, aparecer铆an otros fanzines ef铆meros, como Stop, Fanzine de m煤sica y sonido, cuyo n煤mero 0 data de agosto de 1987, con portada de Juli谩n Gordillo, o La Sotana, Revista miceliosa para buenos chicos, con un primer n煤mero en 1984 y otro segundo y 煤ltimo en oto帽o de 1986, confeccionado por Mario Dalias, Enrique Flores, Jos茅 Luis Forte, Agust铆n Casta帽o, Chicho Gordillo y otros, un fanzine muy irreverente con numerosos e ingeniosos relatos, vi帽etas y poemas dada.

Hubo tambi茅n fanzines editados y publicados por grupos de mujeres, como La Bruja, que apareci贸 el 8 de Marzo de 1986 y estaba confeccionado por la Asamblea de Mujeres de C谩ceres

En C谩ceres aparecen un conjunto de fanzines ligados a la incipiente 鈥淢ovida鈥 cacere帽a y que se gestan en torno a los bares que se abren en la zona de la calle Pizarro y en la Madrila. Uno de los fanzines debutantes es Rita, Revista imaginaria totalmente analg茅sica, del que se publicaron cinco n煤meros entre marzo de 1984 y 1985. Otros fueron Sweet Ramona (primer n煤mero en marzo de 1984), Bulevar (septiembre de 1984) y Etz茅tera (1986). Entre sus fundadores estaban Marce Sol铆s, Paco N煤帽ez (Paco Lobo), Paulino Guerra y otros. Inclu铆an art铆culos sobre m煤sica, muy relacionados con los grupos cacere帽os del momento (Coup de Soupe, Percance La Place, Frac Amarillo, Clave de Navalmoral de la Mata鈥) y colaboraciones destacadas, como la de Pedro Almod贸var en el n煤mero 2 de Rita. Otros colaboradores fueron Ram贸n Casares, Lorenzo Castillo, Mimi, Jos茅 Hurtado, Merche Carrero, Juan Carlos Candela, Tina Cantero y Ana, Peneque, Francis H. S谩ez, Mila Marino, Carlos Berlanga, Esperanza P茅rez y otros.

Estos fanzines cacere帽os se vend铆an en tiendas de m煤sica como Harpo, en la calle Pintores, y en bares de la movida que primero fueron La Grillera (en la calle de la Audiencia) y despu茅s otros como el Al麓脕ndalus, el Ariadna, la Sala Rita, la Ca帽ada, el Charifa o la Machacona, junto al que el fanzine Rita convoc贸 el I Concurso de poes铆a er贸tica en servilletas de papel.

N煤mero 3 del fanzine Etz茅tera.

Juli谩n Rodr铆guez Marcos, quien fuera despu茅s editor de Perif茅rica, fue el art铆fice y el impulsor de muchos de estos fanzines. Su buen hacer estaba detr谩s de Bolet铆n Oficial, del que solo sali贸 un n煤mero en octubre de 1985 y de Las Radios Libres, un fanzine que cont贸 con solo dos n煤meros, el primero en octubre de 1984 y el segundo en 1985, con 12 p谩ginas que abogaban por la libertad de expresi贸n y la libertad de ondas. Inclu铆a la parrilla de Radio Turur煤, radio libre del colectivo del mismo nombre.

En 1986 se celebr贸 la 3陋 Feria del C贸mic, la Ilustraci贸n y el Fanzine en C谩ceres, organizada, como las dos anteriores, por la Concejal铆a de Juventud del Ayuntamiento de esa ciudad. Junto a la feria se convocaba un concurso de c贸mic y se realizaba una exposici贸n de los trabajos presentados, de autor铆a extreme帽a. Con motivo de la 2陋 y de la 3陋 Feria se publicaron sendos cat谩logos con comics de Andr茅s M谩rquez, C谩ndido Hoyas, Antonio Gonz谩lez, Germ谩n Pablo Guti茅rrez, Blas Manuel Parejo, Francisco Casares, Jos茅 Mac铆as, Vicente Sebasti谩n Troyano, Kiko Le贸n, Pablo Barrera, Jos茅 Vidal Corrales, Jos茅 M陋 Bueso y Juli谩n Gordillo (CIF 86).

Aunque la producci贸n de fanzines respond铆a mayoritariamente a una autor铆a masculina, hubo tambi茅n fanzines editados y publicados por grupos de mujeres, como La Bruja, que apareci贸 el 8 de Marzo de 1986 y estaba confeccionado por la Asamblea de Mujeres de C谩ceres, de 16 p谩ginas, impreso en Gr谩ficas Cacere帽as y con contenidos feministas.

Entre mediados y finales de los 80 hubo un rebrote fanzinero a trav茅s de numerosas publicaciones con una fuerte carga pol铆tica e ideol贸gica. Publicaciones izquierdosas, comunistas, ecologistas, feministas, pedag贸gicas, antimilitaristas, 谩cratas, de antiglobalizaci贸n, ligadas a un movimiento rebelde

Como curiosidad, cabe decir por 煤ltimo que en C谩ceres no todo fueron fanzines sobre poes铆a, comics o m煤sica. En 1983 se publicaba 脡xtasis, Revista para el aficionado a la parapsicolog铆a y el ocultismo, que durar铆a hasta 1986, con 30 n煤meros editados y con Antonio Mosqueira como editor y director. Sol铆a incluir art铆culos y noticias sobre supuestos hechos paranormales acontecidos en Extremadura. Otra publicaci贸n de este tipo, tambi茅n de C谩ceres, ser铆a Zene, Revista de parapsicolog铆a, ufolog铆a y ocultismo, cuyo primer n煤mero data de 1987, realizada desde el colegio Paideuterion.

En Badajoz capital aparece en enero de 1985 Al loro del moro, Revista de comic, confeccionada por Manuel Caldito Auni贸n y A. Alarc贸n, en cuya publicaci贸n colaboraban la Diputaci贸n Provincial, el Ayuntamiento y la Universidad Popular de Badajoz. Poco antes, en septiembre de 1983, hab铆a salido el primer n煤mero de Punto Muerto, que publicar铆a diez n煤meros hasta julio de 1986. Estaba editado por la Editora Regional de Extremadura y contaba con una buena distribuci贸n regional. Inclu铆a 28 p谩ginas, mayoritariamente de c贸mics de autores extreme帽os. Por 煤ltimo, por esos a帽os sale tambi茅n La Se帽orita Expresiva, cuyo n煤mero 1 lleva por t铆tulo 鈥淓xplotando granos de pus鈥 y tiene divertidos art铆culos sobre la importancia de los feos y una secci贸n para leer en el w谩ter. Uno de sus art铆fices era F.L.M., con sede en la Avenida Santa Marina de Badajoz.

La periferia tambi茅n gener贸 sus fanzines. Ser铆a una ingente y ardua tarea verter aqu铆 todos los t铆tulos que surgieron por los pueblos de Extremadura en los a帽os 80, desde los m谩s grandes a los m谩s peque帽os. Pedimos disculpas por los olvidos e invitamos a mencionarlos en los comentarios. Como bot贸n de muestra sirva citar La Falacia, publicado en 1987 y editado por la Universidad Popular de Zafra, con art铆culos sobre cine, comics, entrevistas, pasatiempos, etc. En Navalmoral de la Mata encontramos La Revista Total, Fanzine independiente, discos, movida, m煤sica, publicado por primera vez en 1983. En Herv谩s, hacia 1992, La Forastera.

Tab煤taco, fanzine de Montijo.

En Montijo se comenz贸 a publicar, a partir de 1985, el fanzine Tab煤taco, Revista independiente de periodicidad aleatoria, que durar铆a hasta 1987 con cuatro n煤meros publicados. El nombre fue ideado por Chema 脕lvarez (este que aqu铆 cuenta la pel铆cula) utilizando la t茅cnica dada铆sta de sacar de un bote palabras distintas y uni茅ndolas entre s铆. Los ejemplares se hac铆an mediante fotocopia con portada a dos tintas, utilizando para una de ellas una vietnamita fabricada a partir de una caja de gambas congeladas. Los contenidos eran de lo m谩s irreverentes y los ejemplares se distribu铆an en garitos del pueblo de Montijo, como el Diabolos, Gris煤, La C煤pula, Space, Metal鈥 Era confeccionado por Joaqu铆n Guzm谩n (Quini), Juan Jos茅 Fern谩ndez, Mart铆n Jerez Garay, Pedro Moreno, Mariano Rubio, Jes煤s Cerrato, Esteban Giraldo, Chema 脕lvarez, con c贸mics de Manolo Pi帽ero, Blas Manuel Parejo y Fernando Rodr铆guez Villa.

Todos estos fanzines, junto a los anteriores, que abrieron camino, participaron de una aventura editorial sin precedentes y sin parang贸n en los tiempos actuales

Los fanzines no murieron con los 80, sino que evolucionaron hacia formas mucho m谩s elaboradas. Del h谩ztelo t煤 mismo con recortes y pegamentos pasaron al dise帽o mediante software que incluyen la plantilla. Sus contenidos fueron reduciendo la carga contestataria que siempre hab铆an enarbolado como se帽a de identidad, sobre todo cuando comenzaron a ser financiados por entes de la administraci贸n p煤blica e incluso por entidades financieras. Aun as铆, entre mediados y finales de los 80 hubo un rebrote fanzinero a trav茅s de numerosas publicaciones con una fuerte carga pol铆tica e ideol贸gica. Publicaciones izquierdosas, comunistas, ecologistas, feministas, pedag贸gicas, antimilitaristas, 谩cratas, de antiglobalizaci贸n, ligadas a un movimiento rebelde que part铆a de la calle y se encontraba en la calle, descontento con gobiernos que se autoproclamaban democr谩ticos a la par que desmantelaban el sector p煤blico, privilegiaban a las multinacionales y met铆an en la c谩rcel a quienes se negaban a cumplir el servicio militar obligatorio o defend铆an el derecho a la interrupci贸n voluntaria del embarazo con el lema de aborto libre y gratuito.

Todos estos fanzines, junto a los anteriores, que abrieron camino, participaron de una aventura editorial sin precedentes y sin parang贸n en los tiempos actuales, donde la libertad de expresi贸n es cuestionada por el Poder con may煤sculas hasta el punto de que hay gente en la c谩rcel o en el exilio por ejercerla. Pero de todos esos fanzines y para no aburrir al lector o lectora con un art铆culo extenso, hablaremos en un pr贸ximo art铆culo, dedicado a las publicaciones 谩cratas y otras en la Extremadura de los a帽os 80 y 90:

隆La vida sigue! 隆El fanzine vive!