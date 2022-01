La experiencia de la guerrilla del FAR poblano nos muestra c贸mo la derrota de la derecha es producto de un amplio abanico de luchas populares desde abajo

“隆Viva Lucio Caba帽as!” gritaban rabiosos 15 mil alba帽iles en paro, encargados del revestimiento de 29.4 kil贸metros del canal del Valsequillo, que va desde el sur de la ciudad de Puebla, donde comienza la presa Manuel 脕vila Camacho, hasta Tecamachalco, mientras tomaban la obra. Estaban apoyados por 40 compa帽eros suyos a caballo, armados con lo que pudieron. Cuando los soldados llegaron a poner orden, se toparon con la firme resoluci贸n de los paristas. Se conformaron con requisar la dinamita de las bodegas de la constructora.

隆Arriba los macuarros! 隆Arriba la indiada! 隆Viva Lucio Caba帽as!, exclamaban meses despu茅s en manifestaci贸n festiva miles de trabajadores de la construcci贸n en la primera huelga general de facto de esa industria en Puebla, que paraliz贸 casi todas las edificaciones de la ciudad. Los inconformes eran, en su mayor铆a, nahuas de San Miguel Canoa, San Aparicio, la Resurrecci贸n, Azumiatla, Tepeaca y Amozoc. Protestaban porque sus compa帽eros, que constru铆an la f谩brica de Chicles Adams, hab铆an sido reprimidos. Tambi茅n por sus propias peticiones.

Corr铆a 1974, y los alba帽iles, el Frente Activista Revolucionario (FAR) y lo que quedaba del Frente de Autodefensa del Pueblo (fundado por el FAR), brigadearon la ciudad, para denunciar la terrible explotaci贸n y el maltrato que los alarifes sufr铆an y difundir sus demandas: jornada de ocho horas, seguro social, sanitarios, prestaciones y, en lugar de pago a destajo, salarios dignos. La huelga fue un 茅xito.

La ficha de Miguel 脕ngel Rosas Burgess (Beryis), cofundador del FAR y organizador comunista, elaborada por la Procuradur铆a General de Justicia poblana, es una especie de almanaque de esas protestas. Lo identifica como extremista y agitador desafecto al gobierno, ex estudiante de la Universidad Aut贸noma de Puebla (UAP) y de la Preparatoria Popular Emiliano Zapata, dirigente de la Liga de Soldadores y ex miembro de la COR, y lo responsabiliza de la paralizaci贸n de gran n煤mero de obras, entre ellas las instalaciones del Seguro Social.

El uso de los militares contra los huelguistas estaba lejos de ser una excepci贸n. 鈥淰arias veces nos echaron el Ej茅rcito 鈥揷uenta Beryis鈥. As铆 lo hicieron en una instalaci贸n de almacenamiento de Pemex, en San Mart铆n Texmelucan. Ah铆 nos tuvimos que salir por unos t煤neles del desag眉e. Una cosa horrible.鈥

Parte de esa insurgencia sindical en Puebla, pero tambi茅n de programas de alfabetizaci贸n (en Tecamachalco) y colaboraci贸n en tomas de tierras en comunidades rurales, la organizaci贸n de vendedores ambulantes, inquilinos y colonos, participaci贸n en la reforma universitaria y en comit茅s de lucha de la UAP, entre 1969 y 1979 fueron resultado del trabajo pol铆tico del FAR.

El FAR fue creaci贸n del Movimiento Marxista Leninista Mexicano, organizaci贸n mao铆sta, conocida como Los Mamelucos. Seg煤n Luciano Ruiz Ch谩vez, integrante de la ultraderechista Yunque en la Ciudad de los 脕ngeles, en la universidad hab铆a como cuatro o cinco cabrones que eran de una c茅lula mao铆sta, que realmente fueron los que empezaron lo de Tlatelolco (https://bit.ly/3HCXf0P).

De acuerdo con Miguel 脕ngel, esos cabrones a los que se refiere Ruiz Ch谩vez, 鈥渟on quienes nos forman. Esa c茅lula fundamentalmente era de derecho, y (antes de 1968) tambi茅n estaba Carlos Mart铆n del Campo. Y no s茅, es probable que tambi茅n Julieta Glockner (quien despu茅s se incorpor贸 a las Fuerzas de Liberaci贸n Nacional y fue asesinada a tiros por el Ej茅rcito en 1975). Aunque los dos no eran de derecho, eran de ese grupo de militantes a los que desde 1964 les pusieron Los Activistas. Por eso es que, despu茅s, cuando formamos nosotros el FAR, adoptamos esa denominaci贸n, como herederos de la militancia que nos antecedi贸.

Los Activistas de los que el FAR reivindica su legado, desempe帽aron un papel central (seg煤n narra Frtiz Glockner en su apasionante libro Voces en rebeli贸n. Puebla 1964) en las luchas universitarias contra la ultraderecha y por la reforma universitaria, y en el movimiento c铆vico estudiantil-popular (el movimiento lechero) que provoc贸 la ca铆da del gobernador Antonio Nava Castillo en 1964.

En su origen, el FAR estuvo formado por dos c茅lulas, de unos cinco y seis militantes cada una, hasta convertirse en una agrupaci贸n de entre 100 y 150 integrantes, muchos armados, en la l贸gica de la autodefensa. Hab铆an participado en manifestaciones contra la guerra de Vietnam y por la liberaci贸n de Mandela.

Se educan principalmente en la acci贸n, y en c铆rculos de estudio, en los que leen textos de Marx, Lenin, Stalin y Mao Tse-Tung. Algunos de sus militantes visitaban la Sociedad de Amigos de la Rep煤blica Popular de China. Distribu铆an Pek铆n Informa y China Reconstruye, adem谩s de las obras de Mao. Realizaban simult谩neamente trabajo clandestino y abierto. No reivindicaban p煤blicamente ninguna acci贸n.

Difund铆an acciones y comunicados del Partido de los Pobres. Para volantear, seg煤n Berys dobl谩bamos las hojas, pero no al m谩ximo. Las agarr谩bamos de un lado, de manera que quedaran flexibles. Y las avent谩bamos y se abr铆an todas. En el centro de la ciudad ten铆amos el conocimiento de todas las puertas y pasos hacia las azoteas y las salidas, para distribuir desde all铆 los volantes a las marchas y manifestaciones, o para cualquier cosa que se tuviera que hacer.

El FAR no tuvo continuidad como organizaci贸n. La represi贸n lo diezm贸 y oblig贸 a sus integrantes a replegarse, salir del estado, dedicarse a la academia o participar en otros movimientos sociales.

El fruto m谩s acabado de su activismo es la Uni贸n Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, que naci贸 bautizada a sangre y fuego. Rub茅n Sarabia, Simitrio, su dirigente hist贸rico, que ha pasado m谩s de la mitad de su vida en c谩rceles, fue parte del FAR. La organizaci贸n ha sobrevivido a m谩s de cuatro d茅cadas de acoso y represi贸n (https://bit.ly/336jrBm). Su historia est谩 plasmada en Street democracy, el brillante libro de Sandra C. Mendiola.

La experiencia del FAR poblano nos muestra c贸mo la democratizaci贸n del pa铆s y la derrota de la derecha son producto de un amplio abanico de luchas populares desde abajo, no necesariamente conocidas ni reconocidas.

@lhan55