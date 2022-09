–

De parte de Kurdistan America Latina September 9, 2022 233 puntos de vista

Mientras continuaban los ataques turcos, Turquía lanzó bombardeos a gran escala en áreas guerrilleras como Zap y Metîna (Bashur, Kurdistán iraquí). No pudieron vencer las posiciones guerrilleras que han estado atacando durante meses. Viene el invierno. El tiempo no está de su lado. El fascismo de Erdogan está perdiendo en casa y en el extranjero. Se acerca la elección presidencial. Erdogan necesita una victoria. Además, quiere acabar con la resistencia de los kurdos en el centenario de la República y convertirse en el segundo Atatürk. Los que estaban en el poder antes de Erdogan no han podido derrotar al PKK ni a los kurdos durante los últimos cuarenta años. Quiere ser él quien derrote a los kurdos.

Erdogan también ha incrementado sus ataques en Siria. Estaba planeando convertirse en el califa en Medio Oriente a través de su aliado, la organización Hermandad Musulmana. Aprovechó la “Primavera Árabe” para hacerlo. Los gobiernos caían y la crisis se profundizaba. Intervino en la guerra civil siria en tales circunstancias. Su prioridad era evitar un estatus político para los kurdos. Pensó que Bashr Al Assad no sería capaz de mantener su administración como Gaddafi y Hosni Mubarak. Cuando la Hermandad Musulmana llegara al poder, Siria quedaría bajo el control del fascismo de Erdogan. Con esto en mente, empujó a Siria a una sangrienta guerra civil.

Erdogan asestó un duro golpe a Siria y continúa haciéndolo. Recientemente, se ha centrado en Rojava (Kurdistán sirio): “Aplastaremos el corredor kurdo y tomaremos el control de áreas desde Afrin hasta Derik a una profundidad de 30 kilómetros”, sigue diciendo. La esencia de este plan es un genocidio del pueblo kurdo en Siria. Los asentamientos kurdos se encuentran a lo largo de estas fronteras. Reemplazará a la población kurda con sus mercenarios, sus familias y sus secuaces. Al mismo tiempo, reclutará fuerzas militares de las áreas bajo su control y levantará ejércitos alternativos contra la administración de Damasco. En gran parte ya lo ha hecho.

El fascismo de Erdogan y Bahceli (su aliado en el gobierno) ahora tiene como objetivo a Rojava. Si no pueden obtener la victoria, o si tienen dificultades en regiones como Zap y Metina, presionan contra Rojava. Cuando se trata de la guerra contra los kurdos, la oposición se alía con el gobierno. Todos los partidos, incluido el principal opositor (CHP), se están alineando detrás del fascismo de Erdogan en la guerra. Los kurdos son solo “un regalo de Dios” para Erdogan.

Rojava es como una espina de pescado clavada en su garganta. Porque los pueblos del norte y este de Siria resistieron y sobrevivieron a los ataques turcos. Actualmente se están preparando contra nuevas invasiones y ataques turcos, y dicen que lucharán hasta el final. La Administración Autónoma (AANES), como ejemplo de administración democrática, da confianza y esperanza al pueblo. El matón Erdogan está obsesionado con destruir todo lo que es bueno y hermoso.

Erdogan tiene muy mala reputación en Siria, donde recurrió al genocidio y los crímenes de guerra. Protege a todos los grupos mercenarios, incluidos Al Nusra y al ISIS, en las áreas que ha ocupado. Creó una zona segura para ellos. Ordena abiertamente a estos grupos que ataquen a la población local. Otras potencias, incluidos Rusia y Estados Unidos, han allanado el camino para la agresión turca y están haciendo la vista gorda ante sus ataques. Basados ​​en sus propios intereses, crearon un ambiente para que asesinos e invasores como Erdogan causaran tal destrucción y continuaran con la ocupación de Siria.

A pesar de todos estos malvados planes, Erdogan no pudo obtener el resultado que buscaba. Ahora es el títere de Putin, tratando de obtener su aprobación para un nuevo ataque de invasión a Siria. Siria no es como Irak. En Irak, el PDK (Partido Democrático de Kurdistán) es socio de la ocupación turca. Estados Unidos y la OTAN apoyaron y aprobaron el ataque turco a las fuerzas guerrilleras. Por lo tanto, Erdogan no necesita obtener la aprobación de ningún lado. Potencias como Rusia y China también son indiferentes a la masacre y destrucción de los kurdos. Sus medios de comunicación ni siquiera cubren los ataques turcos.

Ahora, a pedido de Putin, Erdogan busca eliminar a Rojava y los gobiernos autónomos en asociación con la administración de Assad. “Estuvimos de acuerdo con Putin, actuaremos juntos para eliminar a los terroristas, estaremos en coordinación”, señala Erdogan. Su principal preocupación es eliminar a los kurdos. Según Erdogan, Al Nusra y otros grupos mercenarios no son terroristas. Por terrorismo no se refiere a ellos. Nunca habla de ellos.

¿Cómo se reconciliará Damasco con Erdogan en un momento en que Siria está bajo ocupación, se levanta un ejército alternativo en las áreas ocupadas e Idlib sigue siendo un centro para los rebeldes? Además, Erdogan dijo: “Estoy declarando al mundo: las líneas fronterizas de Afrin a Derik son mi zona de seguridad a una profundidad de 30 kilómetros”. ¿Es normal intervenir en otro país en estas condiciones? ¿El gobierno sirio aceptará esto? Actualmente, el mundo quiere que termine la guerra en Siria. No se puede hacer nada más mediante políticas de guerra. No hay otra potencia que Turquía que busque una oportunidad para guerras y ataques.

Es obvio que después de la reunión con Putin, Turquía aumentó sus ataques. Rusia ya no debería permitir que Turquía sea una espina en el costado del pueblo sirio. Los pueblos de Siria también deberían adoptar una postura más eficaz y organizada contra estos esquemas. Los pueblos del norte y este de Siria no deben renunciar a sus logros. Crearon un entorno democrático y libre, y pagaron un precio para hacerlo. Si mantienen su unidad y resisten, estos esquemas se verán frustrados. El fascismo de Erdogan no tiene futuro. Todos los círculos deberían hacer todo lo posible para deshacerse de esta fuente del mal.

FUENTE: Zeki Bedran /ANF / Edición: Kurdistán América Latina

<!–

–>