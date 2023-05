–

La copresidencia del Consejo Ejecutivo de la KCK (Unión de Comunidades de Kurdistán) emitió una declaración comentando las elecciones generales del 14 de mayo en Turquía y Kurdistán del Norte (Bakur).

La KCK enfatizó que la lucha por la solución democrática de la cuestión kurda, por la democratización de Turquía y por la liberación de Kurdistán se continuará librando vigorosamente en el futuro.

A continuación publicamos los fragmentos más importantes de la declaración:

El 14 de mayo de 2023 se celebraron elecciones presidenciales y parlamentarias en Kurdistán del Norte y Turquía. Debido al peligro que representa el fascismo del AKP-MHP para el pueblo kurdo, así como para la sociedad y los pueblos de Turquía en su conjunto, las elecciones del 14 de mayo se consideraron muy importantes y han sido la agenda más importante en Turquía y Kurdistán del Norte durante meses. Como Movimiento de Libertad Kurdo, como requisito de nuestra creencia en la democratización de Turquía, la liberación de Kurdistán y el ideal de los pueblos que viven juntos y en igualdad, hemos abordado este proceso de manera positiva en términos de la sociedad turca, las fuerzas democráticas, los trabajadores y trabajadoras, mujeres, jóvenes y todos los grupos democráticos de la sociedad expresando su voluntad democrática contra el fascismo.

El gobierno fascista del AKP-MHP pretendía impedir la expresión de la voluntad de todos los segmentos democráticos de la sociedad, especialmente del pueblo kurdo, poniendo en acción todos los medios estatales y todos los métodos imaginables de fuerza, opresión y violencia. Podemos afirmar sin vacilar que nuestro pueblo ha mostrado una postura firme contra el fascismo del AKP-MHP en las elecciones del 14 de mayo y, por lo tanto, ha enseñado una lección histórica al AKP-MHP antikurdo, genocida, colonialista y fascista. Por lo tanto, nos gustaría felicitar de todo corazón al pueblo patriótico de Kurdistán por este logro significativo e histórico y saludarlos por este éxito histórico. Nuestro pueblo no ha dado paso al fascismo de ninguna manera y ha convertido a Kurdistán en el centro de la lucha legítima por la democracia. Esta actitud de nuestro pueblo representa un paso muy importante que traerá el fin del fascismo. Está muy claro que en el próximo período, todos comprenderán mejor la importancia de Kurdistán para la democratización de Turquía y la liberación de la sociedad turca de las garras del fascismo y que Kurdistán desempeñará un papel histórico sobre esta base.

Es un avance muy importante y admirable que las mujeres participaran activamente en el proceso electoral, apoyaran el proceso más que nadie, dirigieran el proceso electoral y lograran una fuerte representación de mujeres. En línea con nuestra creencia en la voluntad y la representación igualitaria de las mujeres, vemos estos resultados muy positivamente. Por ello, queremos felicitar a todas las mujeres por los resultados obtenidos en las elecciones y expresarles nuestro saludo.

El fascismo del AKP-MHP continuó su política de opresión y violencia no sólo antes de las elecciones, sino también durante el proceso electoral, y la incrementó aún más a medida que se acercaban las elecciones. Justo antes de las elecciones, se llevaron a cabo amplias operaciones políticas y se detuvo y encarceló a decenas de periodistas, abogados, políticos y personas que participaban activamente en el proceso electoral. El objetivo de estas operaciones era intimidar a la población e impedir y perturbar las actividades y los preparativos de unas elecciones democráticas. A pesar de toda esta presión, intimidación y operaciones que tuvieron lugar justo antes de las elecciones, el pueblo no renunció a su postura democrática y asestó un gran golpe al fascismo en las elecciones. El pueblo apoyó firmemente a las fuerzas democráticas y a los candidatos democráticos y debilitó aún más la débil presencia del AKP-MHP en el Kurdistán, impidiendo así básicamente que el fascismo entrara en el Kurdistán.

Los resultados de las elecciones no son en absoluto como se han publicado. El fascismo del AKP-MHP no solo ha tratado de impedir que la voluntad democrática del pueblo se refleje mediante el uso de la opresión y la violencia, sino que también ha distorsionado los resultados recurriendo a todo tipo de artimañas y fraudes. Para eliminar los resultados alcanzados por el pueblo kurdo, los pueblos y los grupos democráticos de Turquía, a pesar de todo tipo de opresión y violencia, el gobierno del AKP-MHP ha recurrido a todo tipo de fraude. Se ha hecho público que esto se hizo de manera extensiva y que se manipularon las papeletas y las listas de resultados de las votaciones. Pero lo que se ha detectado y reflejado es solo una parte muy limitada de la verdad. Se ha revelado claramente que cientos de miles de votos en Kurdistán fueron invalidados y muchos más fueron asignados a otros partidos manipulando las listas, tratando de hacer que el MHP fascista que odia a los kurdos parezca fuerte. Por lo tanto, los resultados electorales reales no son como los resultados publicados. Los resultados oficiales no significan otra cosa que probar hasta qué punto el gobierno del AKP-MHP ha usurpado la voluntad del pueblo.

Sin duda, con un enfoque y trabajo más consciente, se habrían podido lograr resultados mucho más positivos. Las condiciones y los medios para ello eran suficientes. Pero los enfoques estrechos y superficiales impidieron mejores resultados. Es importante que esto se discuta en detalle y se saquen las conclusiones necesarias. Si bien fue una actitud muy correcta e importante que las fuerzas democráticas ingresaran al proceso electoral formando una alianza, el hecho de que esta alianza se mantuviera estrecha, que no se manejara a un nivel que pudiera cumplir con las demandas de la fase, que el entendimiento de contentarse con pequeños resultados no fue suficientemente superado, y que como resultado las fuerzas de la democracia entraron en una actitud de competencia cuando deberían haber luchado contra el fascismo en unidad en todas partes y en todos los tiempos, debe ser visto como una insuficiencia importante. Creemos que la arena política democrática y las fuerzas socialistas y democráticas de Turquía analizarán el proceso desde esta perspectiva y sacarán las conclusiones necesarias.

No hay duda de que la lucha por una solución democrática a la cuestión kurda, por la democratización de Turquía y por la liberación de Kurdistán se seguirá librando vigorosamente en el futuro. Creemos que el pueblo kurdo y todos los pueblos de Turquía, mujeres, trabajadores y trabajadoras fortalecerán aún más esta lucha y la llevarán a una conclusión con alianzas más fuertes y formas de unidad. Como movimiento, nuestro apoyo a este proceso y nuestra lucha sobre esta base continuarán ininterrumpidamente. El fascismo definitivamente será derrocado en Turquía y Turquía será democratizada. El fascismo no tiene futuro que ofrecer a los pueblos ya la humanidad. Sólo conducirá a la destrucción. El futuro de Turquía y Kurdistán estará determinado y moldeado por la lucha de los pueblos, las fuerzas democráticas y las mujeres. Los resultados de las elecciones muestran claramente que así será. Sobre la base de esta creencia, nos gustaría felicitar una vez más al pueblo patriótico de Kurdistán, las mujeres y las fuerzas democráticas de Turquía por los exitosos resultados, expresar nuestros saludos y desearles un éxito continuo.

FUENTE: ANF / Edición: Kurdistán América Latina

