–

De parte de Sare Antifaxista March 28, 2021 51 puntos de vista

Lorena Serantes @LoreSerantes * Galiza

Lorena Serantes es una joven investigadora politologa galega que esta escribiendo un libro acerca del fascismo y del fenómeno de la extrema derecha

Para ello esta realizando una serie de entrevistas, entre las cuales tenemos esta que realiza al comunista e independentista vasco Andoni Baserrigorri @EHBaserrigorri que colabora con Sare Antifaxista

Como definirías lo que es hoy en día la ultraderecha y que características comprende la española?

La ultraderecha, el fascismo, los movimientos supremacistas, personalmente los definiría como tradicionalmente se ha hecho. Es decir, como una herramienta que el sistema capitalista utiliza para garantizar sus tasas de ganancias y sus privilegios en tiempos de crisis económicas y políticas. Y también como una reacción de miedo de las clases medias y de la aristocracia obrera que de la misma manera teme por sus intereses económicos y privilegios sociales.

Por ello preferentemente el fascismo aparece en tiempos de grandes crisis y convulsiones. Son los medios de comunicación, propiedad de las clases mencionadas los que atizan el miedo contra la clase obrera más depauperada y grupos étnicos o de personas extranjeras los que “dan de comer” al monstruo y una vez crecido y fuerte lo hacen actuar

En el estado español, los movimientos fascistas tienen un doble componente. Por un lado un fuerte nacionalismo español que niega cualquier derecho a las naciones que padecen el estar dentro de esa cárcel de pueblos que es el estado español y por otra un catolicismo fanático e intolerante.

El fascismo español nace de una reacción de la burguesía centralista ante el derrumbe de su imperio, donde decían que no se ponía nunca el Sol, el temor a que los pueblos catalán, vasco o galego se independizasen y un catolicismo tradicionalista que hizo que se dijese que España era más papista que el Papa. De esa purrusalda nace el nacional-catolicismo, básicamente ese es el fascismo español

¿Como se organiza la ultraderecha en Euskal Herria?

Históricamente el fascismo en Euskal Herria ha estado en “el armario” por la presencia de la izquierda abertzale y lo que eso suponía para ellos, o bien camuflados en partidos constitucionalistas

Eso no quiere decir que no hubiese fascismo en Euskal Herria. Al finales de los 70 tuvieron cierta actividad en grupos de incontrolados con apariciones esporádicas en los 80 y 90. Pero el estado prefería utilizar el “constitucionalismo” que no era sino una forma de camuflar el nacionalismo rancio español

En los sucesos que se vinieron a llamar “espíritu de Ermua” el fascismo da la cara de una manera más descarada y sobre todo en la época de Lizarra-Garazi, donde el fallecido periodista vasco-galego Pepe Rei en su revista dio cuenta de reuniones de grupos de falangistas vascos

Hoy día, que el fascismo a nivel estatal ya salió del armario, sumado a que la Izquierda Abertzale Oficial se decanta por el parlamentarismo y la socialdemocracia, también aquí esta dando pasos para salir a la calle. Haberlos hailos y ahí están los votos que logro Vox en las ultimas elecciones, aunque es cierto que aquí sus dificultades son mayores debido a que el antifascismo vasco, sale a la calle a darles replica cada vez que tratan de ocupar nuestras plazas y calles

Y existen grupos que esporádicamente atacan locales, murales, monumentos y estos son mas abiertamente nazis o fascistas

¿Que significado le darías a la irrupción de VOX en la política estatal en los últimos años?

No hay que olvidar que Vox sale del PP. Sus dirigentes son antiguos miembros del PP que recojen al sector más ultra del partido y a gente que militaba en otros partidos, estos de ultraderecha.

Vox no es más que la parte mas a la derecha del PP que se organiza seguramente azuzada por sectores oligárquicos a los que interesa su presencia, ante la tremenda crisis económica del estado y como reacción al “problema nacional” que sigue sin ser resuelto

Pero son los de siempre, El PP y Vox sumados es el PP de la época de Aznar, Se separaron, pero el que vuelvan a caminar juntos es una posibilidad. Al tiempo

Lo que es seguro es que están logrando que la política española se escore hacia posiciones mas a la derecha, Tampoco es una novedad, eso mismo ha ocurrido en otros países del ámbito europeo. No gobierna la ultraderecha, pero escoran a otros partidos a esas posiciones y de alguna manera hacen políticas casi de extrema derecha

¿Como consideras que se debe combatir a la ultraderecha?

Tampoco en este sentido debe haber grandes novedades en lo que históricamente se ha hecho.

El fascismo nunca debe ser normalizado. Un partido fascista no puede tener un trato como otro que no lo sea. Debe existir un cordón sanitario que los margine y los lleve al basurero político. Desgraciadamente eso no se hace, y por ejemplo Vox tienen un trato casi como cualquier partido que no sea fascista

Y esto debería ser acompañado de una movilización cotidiana en la calle. No se puede ni se debe permitir que el fascismo tenga espacios de impunidad

Porque la historia ha demostrado, que si al fascismo no se le combate, crece y si crece el va a ir a por ti. Y no sera benevolente.

El fascismo es un cáncer en cualquier sociedad que debe ser extirpado

¿Consideras que las izquierdas son responsables del ascenso de la ultraderecha debido a su abandono de las necesidades de la clase obrera?

Si. Así lo pienso.

Las izquierdas que basan su actividad en el parlamentarismo, que abandonan la calle como espacio de movilización y que entrando en el juego democrático, abandonan las reivindicaciones de la clase obrera y sectores populares, crean desencanto en estos sectores y desgraciadamente muchas de esas personas que eran o bien militantes o bien votantes acaban en entorna ultraderechistas. Ejemplo hay por decenas y quizás el mas claro sea el de Marsella en Francia que de ser un bastión del PCF, paso a serlo del Frente Nacional de Le Pen

Y también la falta absoluta de formación marxista y de praxis revolucionaria es clave, Una tarea urgente es que la izquierda forme políticamente a su militancia

¿Son los partidos tradicionales (PP-PSOE) responsables de este fenómeno?

Pienso que si. Ademas el PP o el PSOE no son el objetivo de los fascistas con los que comparten defensa de la unidad nacional y comparten también intereses de clase

Ni el PP ni el PSOE van a hacer nada contra el fascismo. Es más, si cabe lo utilizaran en algunos momentos si les hace falta

Solo la izquierda revolucionaria, ès consecuentemente antifascista. Y pienso que para ser demócrata, no ya revolucionario, hay que ser antifascista

¿Finalmente, es el Estado Español un Estado fascista o una democracia liberal burguesa como el resto de países de Europa?

A medio camino. Es un estado heredero del triunfo franquista en 1939, que por necesidades de la burguesía y de la oligarquía tuvo que darse un maquillaje democrático, pero ni dejo de ser franquista, ni llego a ser liberal. Tiene aspectos del régimen de Franco con otros que son propios de un estado liberal

De hecho ahí esta la frase de que Franco dejó todo atado y bien atado. La monarquía. La unidad nacional y el capitalismo son intocables y de hecho así lo consagra su constitución. Lo cual demuestra, que muy democrático, no es el estado. Sus carencias democráticas son obvias y saltan a la vista

Y que nadie dude. Si necesitan recurrir de nuevo al fascismo, lo harán. Ellos lo tiene claro, lo triste es que muchas izquierdas, no. O quizás si y por eso son tan suaves, tan reformistas y acomplejadas, diría yo

Eso es todo…. Graciñas