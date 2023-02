–

De parte de CGT February 2, 2023

Hace menos de un mes que est├íbamos escribiendo unas l├şneas sobre nuestro compa├▒ero anarquista Alfredo Cospito que ya llevaba dos meses de huelga de hambre en una c├írcel Italiana en condiciones infrahumanas. Esta misma semana, Alfredo ha tenido que ser trasladado al hospital ya que su estado de salud cada vez est├í m├ís deteriorado: su huelga de hambre se alarga ya m├ís de 100 d├şas. El ministro de Justicia, Carlo Nordio, ha dejado claro que Italia no dejar├í de aplicar el r├ęgimen especial 41bis a Cospito y ha matizado que el traslado al hospital no supone una ┬źcesi├│n┬╗, sino que consagra el ┬źprincipio sagrado y obligatorio┬╗ de vigilar su salud. Las protestas no son solo en Italia, si no fuera de sus frontera como frente a las embajadas y los consulados-como la que se produjo en el consulado de Barcelona- van en aumento y el ministro de exteriores Italiano Antonio Tajani, ha condenado este martes ┬źla violencia contra el Estado y las autoridades┬╗. Pero lejos de intentar hacer justicia frente a un caso tan flagrante de abuso de poder de la justicia y de las autoridades, han ordenado subir la seguridad en Italia tanto en sus embajadas y consulados, esperando que haya m├ís ataques contra sus sedes. Desde CGT seguimos pidiendo la libertad de Alfredo, que ya ha cumplido con creces su condena, poniendo a├║n si cabe el punto de mira en el aumento de la extrema derecha, el fascismo y gobiernos como el Italiano que buscan acabar con cualquier movimiento popular que quiera exponer en p├║blico los problemas tan graves por los que pasa el pueblo. Por eso ahora m├ís que nunca, ┬í┬íapoyo mutuo, lucha obrera, lucha social, solo as├ş podremos seguir luchando por nuestros derechos!!