June 22, 2022

Duran Kalkan, integrante del Consejo Ejecutivo del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), habló con Medya Haber TV sobre el aislamiento impuesto al líder del pueblo kurdo Abdullah Öcalan, la lucha contra los intentos de invasión de Turquía contra las regiones de Kurdistán y la crisis que atraviesa el gobierno encabezado por Recep Tayyip Erdogan.

A continuación publicamos los fragmentos más destacados de la entrevista:

Lucha política contra el aislamiento

Con respecto al aislamiento (en Imrali, cárcel donde está Öcalan), no hay cambios, pero con respecto a la lucha por la libertad física del líder Apo recientemente ha habido avances importantes. Estos incluyen, por ejemplo, la “Gran Manifestación de Gemlik” que tuvo lugar el 12 de junio de este año. Además, el 11 de junio fue declarado Día Internacional de Acción por la libertad de Abdullah Öcalan. En todo el mundo, los kurdos, sus amigos internacionalistas y las fuerzas democráticas revolucionarias, salieron a las calles ese día. contra el aislamiento y el fascismo y por la libertad (de Öcalan). Hubo muchas protestas contra el fascismo del AKP-MHP y por la libertad física de Abdullah Öcalan. La manifestación de Gemlik fue fuerte. A través de ella, el verdadero rostro del AKP-MHP y el aislamiento y sistema de tortura en Imrali, así como el terror fascista, la tiranía, la tortura y la opresión en Turquía y Kurdistán quedaron muy claros. En nombre de nuestro partido, me gustaría saludar a todos los jóvenes, mujeres, nuestra gente y nuestros amigos internacionalistas que participaron en las diversas protestas. A través de ellos, han tomado una posición clara y han dejado en claro que no quieren vivir con el sistema de tortura y aislamiento en Imrali, y derribarán los muros de Imrali.

La lucha legal también continúa. La semana pasada, 775 abogados presentaron solicitudes de visita para Imrali. Probablemente, seguirán insistiendo en este derecho. Y deberían. En realidad, estas solicitudes no deben hacerse solo una vez de esta manera. Los abogados pueden tomar una gran variedad de iniciativas para hacer esto, porque están ejerciendo su derecho más democrático. Al hacerlo, han mostrado claramente la práctica que prevalece en Imrali y lo que el fascismo del AKP-MHP (alianza gobernante turca) está haciendo allí. Es muy importante que se caiga la máscara del fascismo, mostrar a todos la realidad y denunciar la situación. Nadie debe decir que estos son solo pasos simples o pequeños. En la fase actual, se debe hacer todo, sea pequeño o grande.

Vigilia por la libertad de Öcalan

Por supuesto, está la acción de protesta más larga de los kurdos. La vigilia por la libertad en Estrasburgo es muy importante. Se lleva a cabo desde hace más de diez años. Han pasado 520 semanas desde que comenzó. Es una protesta ininterrumpida. En la historia kurda, nunca ha habido una acción de protesta tan larga. Con esta protesta, nuestro pueblo kurdo en Europa, los trabajadores, las mujeres y los jóvenes realmente están demostrando una actitud histórica. Están defendiendo al líder Apo de una manera histórica y lo están haciendo de una manera muy ordenada y disciplinada. Eso es muy importante.

Quisiera saludar y felicitar a todos los que están participando y apoyando activamente la vigilia por la libertad. En nombre de nuestro partido, quiero Les deseo todo el éxito.

El fascismo del AKP-MHP está atacando todo y a todos. Su agresividad es el resultado de nuestra lucha. Porque hoy está en completo pánico. Por supuesto, este centro de guerra psicológica también difunde muchas cosas diferentes. Exclama todo tipo de cosas, por ejemplo, que ha habido conversaciones (con Abdullah Öcalan). Lo hacen muy deliberadamente porque tienen mucho miedo del poder de la lucha y quieren debilitar esta enorme lucha. De esta manera, se van a despertar ciertas expectativas en las personas para debilitar su actitud de lucha decidida y minimizar su participación en la lucha. Nuestro pueblo debe estar muy consciente de todo esto. Todo esto se hace en el contexto de la guerra psicológica. A todo esto no se le debe dar ningún crédito. Al contrario, todos debemos ser conscientes de que es nuestra lucha la que obliga al fascismo del AKP-MHP a difundir tales afirmaciones. Esto significa que nuestra lucha tiene un gran impacto en la mentalidad y la política fascista, colonialista y genocida. Por lo tanto, tenemos que fortalecer, profundizar y difundir aún más nuestra lucha.

Uso de armas nucleares tácticas por parte del ejército turco

Según los informes de compañeros que lograron escapar de Tepê Sor (área cercana a la frontera entre Irak y Turquía), lo más probable es que allí se usaran armas nucleares tácticas. Un general turco retirado dijo recientemente en un canal de televisión turco (el general retirado Erdogan Karakus en el programa de televisión Tarafsız Bölge; CNN Turquía; 23/03/2022): “Hemos estado usando armas nucleares tácticas desde la década de 1990. En la guerra de Ucrania, también se usa esta arma. También tenemos estas armas y las usamos”.

En ese momento, la transmisión se interrumpió directamente. Aquellos que usaron estas armas en la década de 1990 están usando armas nucleares tácticas hoy en Zap, Avasîn y Metîna. Este es un crimen de guerra aún más grave que el uso de armas químicas. Los abogados deben dar seguimiento a este tema. Porque esta es una afirmación importante. Lo más probable es que allí se usaran armas nucleares tácticas.

Intensidad y significado político de la guerra actual en Kurdistán del Sur

Desde el 25 de mayo, el Estado turco ha ampliado la guerra (en Kurdistán del Sur) para poder defender las áreas de Girê Rûbar y Çiyayê Reş. Desde entonces, ha estado atacando los picos de las montañas Cûdî FM y Hakkari. Ya hemos planteado la pregunta en el pasado: ¿cómo los soldados turcos planean apoderarse de Girê Cûdî?. El 15 y 16 de junio, vimos cómo 57 soldados de ocupación fueron ultimados durante la “Operación de Represalia Revolucionaria”. El Estado turco está disparando y desmembrando sus propios cadáveres ¿Por qué está haciendo esto? ¿Quiénes están entre los asesinados? Personas que usaron armas químicas y armas nucleares tácticas y cometieron crímenes en consecuencia.

El Estado turco está utilizando masivamente la tecnología más moderna, destruyendo la naturaleza y desplazando a la población civil. Además, utiliza fuerzas de poder islamistas, entre las que muy probablemente hay criminales del ISIS y Al Qaeda. Para mantenerlos fuera del alcance de la guerrilla y evitar que esto se haga público, el Estado turco desmembra cuerpos de sus propios soldados. También bombardea y destruye sus propios helicópteros que han sido derribados. Hasta el momento, tres helicópteros han sido derribados.

La realidad en Turquía y Kurdistán hoy está determinada por esta guerra. Algunos hablan de elecciones que supuestamente tendrán lugar pronto en Bagdad, Hewlêr (Erbil) o Ankara, y piensan que la política se decidirá allí. Pero esto no es cierto. La guerra en Zap, Avaşîn y Metîna determina la política. La lucha y la resistencia allí son decisivas. Todo estará determinado por el resultado de esta lucha. Los acontecimientos actuales lo confirman. Cada vez más personas se están dando cuenta de este hecho.

El temor a la derrota

En el gobierno turco están tratando de distorsionar la agenda política real y están buscando una salida. Así, esperan retrasar un poco su colapso. Pero su tiempo se está acabando. Llegará el día en que tendrán que rendir cuentas. Los supuestos generales que dirigen la guerra hoy, no hace mucho tiempo se responsabilizaron entre sí por lo que sucedió en Zap. ¿Cuando pasó eso? Comenzó en febrero de 2008. ¿Quién responsabilizó a los demás entonces? Tayyip Erdogan y Bahceli. ¿Y a quién responsabilizaron? A Yasar Büyükanıt y İlker Basbug…. ¿Para qué exactamente? Por el hecho de que habían perdido en Zap y habían huido de allí. Las mismas personas que responsabilizaron a otros, ahora están exactamente en la misma situación hoy. El lugar es Zap. Ellos también serán responsables.

El fascismo del AKP-MHP definitivamente colapsará. Ningún poder en este mundo podrá salvarlo. Decimos esto con toda claridad. Varias potencias mundiales, por ejemplo Estados Unidos, Europa y la OTAN, están apoyando el fascismo del AKP-MHP. Los traidores colaboradores también lo están haciendo. La riqueza de Turquía se vende y se utiliza por completo para la guerra. Esto puede retrasar un poco el colapso, pero salvarse de él será imposible.

FUENTE: Medya Haber TV / ANF / Edición: Kurdistán América Latina

