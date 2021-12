–

Hab铆a un aire de desaz贸n entre los dos centenares de personas que este jueves por la tarde se manifestaban por M贸stoles, la segunda ciudad de Madrid, con 210.000 habitantes. Veteranos de mil batallas que recordaban, como F茅lix, cuando en las movilizaciones para reclamar colegios en la ciudad, en los 80, la polic铆a se alejaba de las aceras para evitar las macetas que tiraban los vecinos. De aquello hace tres d茅cadas y los padres de entonces son hoy abuelos, jubilados que reclaman que la Comunidad de Madrid no cierre los centros de salud por las tardes. La marcha estaba convocada desde la semana pasada y no anticipaba la imputaci贸n de toda la junta de gobierno municipal, que ha generado la en茅sima crisis pol铆tica de una legislatura muy convulsa.

La idea de que no hay escapatoria ante la corrupci贸n, a izquierda o a derecha, de que llueve sobre mojado, la expresaba Gustavo, uno de los integrantes de la plataforma M贸stoles Pueblo Vivo presentes en la manifestaci贸n. 鈥淎qu铆 han robado unos y otros鈥, lamentaba. Puede que por eso, cuando la manifestaci贸n pas贸 por el ayuntamiento, apenas hubiese c谩nticos contra el gobierno municipal. 鈥溌imisi贸n, trileros!鈥 grit贸 uno de los j贸venes, que eran los menos, pero nadie le sigui贸. Carmen, profesora de infantil, militante sindical a punto de cumplir 60 a帽os, resum铆a la sensaci贸n general del votante de izquierdas: 鈥淓sto es insufrible鈥.

M贸stoles celebraba por la tarde, despu茅s del paso de los manifestantes, un pleno municipal extraordinario a instancias de PP, Vox y Ciudadanos para reclamar la dimisi贸n de la alcaldesa, Noelia Posse (PSOE) y todo su equipo. Un juzgado imput贸 la semana pasada por malversaci贸n y prevaricaci贸n a la junta de gobierno que en octubre de 2020 aprob贸 la rebaja del canon municipal y la deuda de la empresa que lleva un servicio de ITV, que le ha supuesto al consistorio renunciar a casi 2,5 millones de euros. La causa surgi贸 por una querella de Ganar M贸stoles, formaci贸n ligada a M谩s Madrid. La propuesta de cese fracas贸, como estaba previsto.

De los 煤ltimos cuatro alcaldes que ha tenido M贸stoles, sin contar a la actual, Noelia Posse (PSOE), tres han tenido problemas graves con la justicia. A Jos茅 Mar铆a Arteta, socialista y regidor en los noventa, le cayeron 10 meses de prisi贸n por gastarse m谩s de 100.000 euros con una tarjeta 鈥榖lack鈥 de Caja Madrid. Le sucedieron, por el PP, Esteban Parro y David Ortiz, ambos reci茅n procesados por su implicaci贸n en la trama P煤nica de corrupci贸n. Solo David Lucas, actual secretario general de Vivienda del gobierno estatal, dej贸 el cargo sin mancha.

Luego lleg贸 Posse, que ha ido encadenando pol茅micas de diversa graduaci贸n. Empez贸 con la autorizaci贸n de un ruinoso festival de m煤sica a 50 metros de las viviendas, en contra del criterio vecinal. A continuaci贸n vino la contrataci贸n a dedo de familiares (su hermana iba a llevar las redes sociales del ayuntamiento, aunque acab贸 destituida ante las cr铆ticas). Aquellos enchufes provocaron la ruptura del tripartito de socialistas con Podemos y Ganar M贸stoles, formaci贸n asociada a M谩s Madrid, que abandon贸 el gobierno. Esto, sumado a las destituciones de funcionarios responsables de informes inc贸modos, y ahora la investigaci贸n judicial, han mantenido la vida municipal en permanente estado de agitaci贸n.

Moci贸n fallida

La marcha por la sanidad p煤blica avanz贸 y se disolvi贸 una hora antes del pleno extraordinario, donde ya se anticipaba que las cuentas de la oposici贸n de derecha no iban a salir. El PSOE, con 10 ediles, y Podemos, con dos, gobiernan con el apoyo ocasional de un exconcejal de Ciudadanos, que ahora va por libre (una segunda edil d铆scola est谩 de baja y no suele acudir a los plenos). Adem谩s, el portavoz de Ganar Madrid, Gabriel Ortega, se abstuvo, alegando que el pleno no era ejecutivo y que la moci贸n era 鈥減ura representaci贸n鈥 de los partidos de la derecha. 鈥淐uando hab铆a que denunciar no hicieron nada鈥, justific贸.

Lo anterior da idea de las escasas probabilidades de prosperar que tiene en el corto plazo la moci贸n de censura anunciada estos d铆as por Ciudadanos. 鈥淓llos alegaron que quer铆an trabajar por la ciudad, ahora tienen la oportunidad鈥, emplazaba a sus excompa帽eros el portavoz del partido de In茅s Arrimadas, Jos茅 Antonio Luelmo. 鈥淢e inspira ternura鈥, opuso Ortega. Dentro del sal贸n de plenos, el debate puso de manifiesto la animadversi贸n entre los representantes municipales de Podemos y Ganar Madrid. 鈥淢谩s Madrid forma parte del frente de derechas鈥, dijo la edil M贸nica Monterreal (Podemos). 鈥淓s usted mediocre hasta provocando鈥, replic贸 Ortega.

“No ponga el ventilador”

El PSOE se enzarz贸 con el PP a cuenta de los enchufes. El socialista 脕lex Mart铆n record贸 otros, pret茅ritos, de cuando mandaban los populares. 鈥淣o ponga el ventilador que igual se resfr铆a鈥, respondi贸 Mirina Cort茅s, del PP, que no es nueva en la corporaci贸n. Los socialistas aseguraron que la maniobra bajo la lupa judicial es legal y que el servicio de ITV ten铆a un canon demasiado alto porque respond铆a a una concesi贸n en r茅gimen de monopolio que ya no es tal. La alcaldesa evit贸 el cuerpo a cuerpo y se limit贸 a asignar los turnos de palabra.

M贸stoles tiene pendiente aprobar los presupuestos para 2022, que rondan los 200 millones de euros, y vive en un clima social de hast铆o que expresan, por ejemplo, desde la Plataforma de Pensionistas, en pie de guerra por un plan municipal para ceder suelo p煤blico para la construcci贸n de empresas de mayores por parte de sociedades privadas. 鈥淟a gente est谩 descontenta. Ten铆amos muchas expectativas con este gobierno progresista, que se les llena la boca de decirlo鈥, critica Mayka Caballero, una de sus portavoces. Tampoco est谩n ilusionados los movimientos antidesahucios, que lamentan el retraso en el plan de compra de viviendas p煤blicas, como recuerda el portavoz de Stop Desahucios Jos茅 Mar铆a Torralbo. Veteranos dirigentes vecinales, como Ricardo Zamora, de la asociaci贸n de vecinos del barrio de El Soto, achacan al gobierno local un cierto ninguneo. 鈥淣os ha dejado de lado鈥, se帽ala. Zamora tuvo un duro enfrentamiento con Posse a cuenta del fallido festival de m煤sica, con acusaciones personales que acabaron en el juzgado.

Al t茅rmino del pleno se escuchaban pitos en el exterior del ayuntamiento. Hab铆a unas 40 personas, mayoritariamente del PP, con silbatos y meg谩fono, pidiendo dimisiones. Tambi茅n hab铆a simpatizantes de Ciudadanos. De los manifestantes de la tarde, no quedaba ninguno.

