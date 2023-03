–

Con intenci贸n de seguir indagando en las propuestas pol铆ticas del anarquismo, vamos a profundizar en los conceptos claves al respecto. En el caso del federalismo, Haro Tecglen en su Diccionario Pol铆tico, le atribuye, junto a la idea de la confederaci贸n (con mayores connotaciones descentralizadas al hablar de una federaci贸n de federaciones), un origen moderno en el socialismo ut贸pico y, posteriormente, en el anarquismo. Sea como fuere, en el caso libertario, la intenci贸n fue en origen la sustituci贸n del Estado por la mencionada federaci贸n de federaciones. La denominaci贸n de las organizaciones 谩cratas ha respondido a esta aspiraci贸n, como es el caso de la Federaci贸n Anarquista Ib茅rica o de la Confederaci贸n Nacional del Trabajo.

Remont谩ndonos en la historia y profundizando en el concepto, atendiendo a la obra Historia del pensamiento social, de Salvador Giner, la idea federal nacer铆a en el siglo IV a.n.e., cuando se quiso superar en la Antigua Grecia el provincialismo y el fraccionamiento para apostar por la creaci贸n de ligas defensivas estables de los gobiernos democr谩ticos contra los tir谩nicos. Por supuesto, esta visi贸n supondr铆a un cambio de paradigma, no solo en aspectos pol铆ticos o econ贸micos, tambi茅n respecto a una nueva concepci贸n del ser humano; era el inicio de una cultura cosmopolita que trasciende a nivel moral y vital al mero ciudadano de un estado. El propio Proudhon, en El principio Federativo, considera que la idea de federaci贸n es tan antigua como lo puede ser la monarqu铆a y la democracia; incluso, quiere ver un origen natural en ella, como la propia sociedad, al igual que los conceptos de autoridad y de libertad. En la actualidad, de manera pol铆ticamente muy concreta, el federalismo es el sistema por el cual se rigen determinados pa铆ses, como es el caso de los Estados Unidos de Am茅rica; a pesar de conservar ciertas particularidades los diferentes estados federados, est谩n finalmente subordinados en ciertos aspectos de la vida p煤blica a un Estado central (con mayor o menor fuerza, seg煤n el contexto).

Si hablamos de federalismo anarquista, hay que seguir hablando de de Proudhon para comprender la concepci贸n original. Proudhon comienza, en El principio federativo, con la afirmaci贸n de un primer presupuesto te贸rico: en la sociedad coexisten los principios de la autoridad y de la libertad; su af谩n por evitar los principios absolutos, a pesar de apostar de forma obviamente por la libertad, le empuja a adoptar ese criterio. Una segunda afirmaci贸n que realiza en dicha obra es acerca de la clasificaci贸n de los gobiernos seg煤n el car谩cter del poder, distribuido o indiviso, por lo que surge as铆 el principio federativo. Su cr铆tica al Estado y a la democracia, incluida la propuesta de Rousseau, consiste en esa indivisi贸n del poder; la alternativa federalista de Proudhon consiste en distribuir la autoridad del tal modo que el individuo, o el representante correspondiente, se reserve un tanto m谩s de la que delega. En este autor se encuentra ya una alternativa al estatismo y a sus consecuencias (centralismo, burocracia, autoritarismo..); podemos hablar ya con 茅l de una visi贸n socialista libertaria basada en la federaci贸n libre de asociaciones obreras con la base primordial de la solidaridad y el apoyo mutuo.

En El pensamiento de P. J. Proudhon, de V铆ctor Garc铆a, se considera el federalismo como una evoluci贸n perfeccionada de su idea mutualista; si 茅sta es fundamentalmente econ贸mica, el federalismo abarca la vida plena del ser humano. En en El principio federativo, donde el pensador franc茅s desarrolla con m谩s profundidad el concepto; considera que el Estado acabar谩 extingui茅ndose de forma inversamente proporcional al fortalecimiento del federalismo. Con el tiempo, la visi贸n optimista de Proudhon, que preconizaba para el siglo XX una especie de 芦era de la federaciones禄 ir谩 cediendo paso a la realidad de un poder estatal que dif铆cilmente cede en sus prerrogativas; por supuesto, no se refer铆a a las dos grandes Estados que llegar谩n a denominarse federativos, EE UU y la extinta URSS, sino a una progresiva llegada de reg铆menes m谩s libres como consecuencia de su exacerbada visi贸n del progreso. No obstante, hay que valorar en su justa medida el pensamiento de Proudhon, que trata de buscar alternativas al nacionalismo y al imperialismo, combatiendo la concentraci贸n de poder. Su visi贸n federalista influir谩 en autores no anarquistas, como fue el caso de Pi y Margall, presidente de la Primera Rep煤blica en Espa帽a.

Bakunin, hablando ya directamente de anarquismo en la compilaci贸n de Maximoff llamada Escritos de filosof铆a pol铆tica, concreta que el socialismo debe ser federalista, tal y como figuraba en el programa de la Comuna de Par铆s. Si la unidad de la humanidad es una idea deseable, el anarquista ruso advierte que resulta nefasta si no se realiza respetando la libertad; sin la constituci贸n libre por federaci贸n de las diferentes partes aut贸nomas, resulta francamente dif铆cil el progreso y la justicia. En la Primera Internacional, los partidarios de Bakunin se denominar谩n federalistas, frente a la concepci贸n centralista de los partidarios de Marx. La visi贸n federalista, ya para el anarquismo posterior, consistir谩 en una organizaci贸n social basada en el libre acuerdo, que va desde lo local hacia los niveles intermedios de la regi贸n, y de la naci贸n, hasta alcanzar el conjunto de la humanidad. Este concepto de federalismo 谩crata va unido, en el aspecto econ贸mico, a la autogesti贸n de los medios de producci贸n por parte de los productores libremente asociados. No obstante, se extiende tambi茅n a todos los aspectos de la vida social: la administraci贸n de la sanidad, de la educaci贸n, de la cultura鈥; desde este punto de vista, el federalismo es una alternativa concreta y factible a la autoridad pol铆tica.

Propuestas federalistas libertarias

Hemos dicho que el federalismo es el principio organizativo que los anarquistas consideran para que los grupos locales se asocien sin autoridad central alguna. Se sol铆an citar los ejemplos del servicio postal y ferroviario como ejemplos de funciones complejas descentralizadas, y los anarquistas conf铆an en que otras federaciones puedan funcionar sobre la base de la asociaci贸n voluntaria. Por su importancia, recordaremos una vez m谩s a Proudhon, esta vez a trav茅s de las palabras de George Woodcock:

Desde su punto de vista, el principio federal deber铆a funcionar a partir del nivel m谩s bajo de la sociedad. La organizaci贸n de la administraci贸n deber铆a empezar localmente y tan pr贸xima como sea posible del control directo del pueblo; los individuos deber铆an iniciar el proceso, feder谩ndose en comunas y asociaciones. Por encima del nivel primario, la organizaci贸n confederal se convertir谩 m谩s en una coordinaci贸n entre grupos locales que en un 贸rgano de administraci贸n. De ese modo, la naci贸n quedar铆a sustituida por una confederaci贸n geogr谩fica de regiones, y Europa se transformar铆a en una confederaci贸n de confederaciones, en la que el inter茅s de la menor provincia tendr铆a tanta importancia como el da la mayor, y en la que todos los asuntos ser铆an arreglados por medio de acuerdos mutuos, compromisos y arbitrajes. Dentro de la evoluci贸n de las ideas anarquistas, El principio federativo (1863) es uno de los libros m谩s importantes de Proudhon, ya que representa el primer estudio exhaustivo y liberarador de las ideas acerca de la organizaci贸n federal como una alternativa pr谩ctica al nacionalismo pol铆tico.

El principio federal se sigue aplicando en el mundo moderno, lo podemos ver asiduamente en aquellas asociaciones que propician la democracia de base y el hecho de que las personas est茅n en contacto con su mundo real y bien comunicadas a nivel general. En el mundo de la asociaciones voluntarias, se suele aplicar este principio y es obvio que los m谩s en茅rgicos y activos son aquellos que inician su actividad y la toma de decisiones a un nivel local; muy al contrario, los que est谩n controlados desde el centro se paralizan y no hay un contacto aut茅ntico entre sus miembros.

A pesar del aparente triunfo de la centralizaci贸n pol铆tica en forma del Estado, existen numerosos ejemplos de organizaciones federales creadas ad hoc para un fin determinado y que, despu茅s de realizar su labor an贸nima e ilegal, dejan atr谩s numerosos centros de actividad. Como ejemplos m谩s generales, la lucha contra una nueva guerra en Irak hace ya unos a帽os, que dejo numerosos focos de resistencia que se mantienen al d铆a de hoy, o el m谩s reciente movimiento 15M, con su proceso de descentralizaci贸n en las asambleas de barrio y sus m煤ltiples iniciativas. Por lo tanto, la revoluci贸n propuesta por los anarquistas no necesita, tal como lo expres贸 Colin Ward en Anarqu铆a en acci贸n, de una d铆namo central hacia fuera, sino de una multitud de personas conscientes que se re煤nan en grupos con contactos informales entre s铆; es el modo de enfrentarse al Estado y denunciar sus numerosas contradicciones, mediante pr谩cticas descentralizadas y sin jerarqu铆a alguna. El origen de gran n煤mero de asociaciones est谩 en esa pr谩ctica local descentralizada, pero por alg煤n motivo acaban sucumbiendo al centralismo; la conclusi贸n anarquista pasa por confiar en que todos los 谩mbitos de actividad humana se inicien en lo local e inmediato, se vinculen entre s铆 en una trama sin centro y sin 贸rgano ejecutivo, dando lugar a nuevas c茅lulas a medida que crecen las originales. Frente a los que dudan de la eficacia de este modelo organizativo en alg煤n campo, la primera pregunta 谩crata ser铆a 驴por qu茅 no?, mientras que la segunda aludir铆a a c贸mo es posible fomentar en 茅l la autonom铆a, la responsabilidad y las necesidades locales.

Como es sabido, Murray Bookchin apostaba como alternativa al Estado por el municipio libertario. La federaci贸n y confederaci贸n es clave para esta propuesta de organizaci贸n pol铆tica y social que institucionalice la interdependencia y asegure la potestad, libertad y soberan铆a de las asambleas locales. As铆, en lugar de un gobierno central con una asamblea legislativa que vota para dar lugar a las leyes, la confederaci贸n puede concretarse en un congreso de delegados que coordina las pol铆ticas y pr谩cticas de las comunidades miembros. Huelga decir que los delegados no ser铆an representantes, ya que no tendr铆an como objetivo establecer pol铆ticas o leyes en nombre de unos miembros de la comunidad incapaces de decidir por s铆 mismos. Los miembros de la asamblea municipal (sin贸nimo en este caso de local, para evitar controversias) elegir铆an por democracia directa a los delegados, que se limitar铆an a llevar a cabo sus deseos en un consejo confederal (formado por delegados de las diferentes asambleas locales). Los delegados tendr铆an 贸rdenes estrictas de votar de acuerdo con los deseos de los grupos locales de origen, y no tendr铆an capacidad para tomar decisiones pol铆ticas obviando las instrucciones concretas de su municipalidad; las responsabilidad de los delegados descansar铆a en las asambleas de ciudadanos, y 茅stas podr铆an revocar el cargo en caso de violar las normas. Por lo tanto, el consejo confederal no ser铆a en realidad un 贸rgano para tomar decisiones pol铆ticas, su prop贸sito ser铆a m谩s bien administrativo: coordinar y ejecutar las pol铆ticas formulados por las asambleas locales.

Ser铆a a nivel local donde los ciudadanos har铆an pol铆tica, mediante asambleas verdaderamente democr谩ticas; por supuesto, las dificultades t茅cnicas para llevar a caba determinado proyecto pol铆tico no suponen necesariamente que los miembros de base tengan los conocimientos al respecto (como tampoco los tienen los pol铆ticos estatales), sino presentar de manera clara y concisa todos los factores influyentes para que el com煤n de los ciudadanos tenga una razonada comprensi贸n y pueda tomar finalmente una decisi贸n pol铆tica para su posible ejecuci贸n. Aqu铆 estriba la diferencia entre simplemente administrar y el hecho de tomar decisiones pol铆ticas; si los mismos administradores tienen adem谩s la capacidad de ejecutar, se colocan los cimientos para que finalmente exista un Estado (donde una 茅lite acaba usurpando la potestad de los ciudadanos para tomar decisiones). En la propuesta de Bookchin, que hay que considerar una seria alternativa anarquista, existir铆a una ciudad nueva donde hacer pol铆tica ser铆a el privilegio exclusivo de las asambleas municipales de ciudadanos libres eligiendo en democracia directa. Por supuesto, en este tipo de contexto social y pol铆tico seguir铆an existiendo los conflictos, pero se asegurar铆a un mayor control por parte del ciudadano gracias al consejo confederal formado por delegados de las asambleas locales y existir铆a adem谩s una mayor pluralidad, aunque se den proyectos que no sean aprobados finalmente por el conjunto.

Capi Vidal