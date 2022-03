–

March 8, 2022

Aunque sus or铆genes se remontan cuanto menos a la Grecia cl谩sica, se puede decir que el feminismo tal como lo entendemos hoy d铆a, como la mayor parte de las grandes ideas modernas, comienza a cobrar forma en el interior del largo proceso de la revoluci贸n democr谩tica que tuvo lugar en Inglaterra entre 1641 y 1649 liderada por Oliver Cromwell y que origin贸 por primera vez la constituci贸n de una Rep煤blica (1649-1658), un proceso internacional en el que estamos todav铆a inmersos. No obstante, su primera expresi贸n consciente transcurre en el contexto de la revoluci贸n norteamericana de 1776, parad贸jicamente la primera revoluci贸n anticolonial de la historia. Todas ellas fueron desarrolladas por un amplio 鈥渇rente popular鈥 compuesto por burgueses, peque帽os burgueses, sectores de las clases dominantes, campesinos, artesanos y proletarios, entre los cuales las mujeres jugaron un papel social creciente, una causa que en muchos casos estuvo ligada con otras no menos trascendentes: la abolici贸n de la esclavitud o la emancipaci贸n de la mujer de la tutela patriarcal.

Un caso ejemplar fue el de John Adams, segundo presidente de los Estados Unidos y uno de los redactores de la Declaraci贸n de Independencia. A pesar de su radicalismo, Adams tom贸 a broma la pretensi贸n de su se帽ora, Abigail Smith Adams (1744-1818), cuando 茅sta trat贸 en una serie de cartas de persuadirle de que incluyera los derechos de la mujer al redactar las leyes del Estado m谩s democr谩tico del mundo entonces. Enfrente suyo ten铆a algo tan poderoso como la tradici贸n judeo-cristiana, especialmente reaccionaria en este aspecto como lo hab铆a sido con la cuesti贸n de la esclavitud, que para algunos aparec铆a perfectamente justificada en la Biblia.

Las primeras feministas que enfocan la posibilidad de una natural equiparaci贸n entre ambos sexos surgir谩n durante la revoluci贸n puritana que inicia dicho proceso y pone la primera piedra de la Inglaterra moderna, que servir谩 como modelo para los reg铆menes democr谩ticos ulteriores. Los puritanos hirieron de muerte a la monarqu铆a absoluta y afirmaron el derecho de los contribuyentes a elegir a sus representantes pol铆ticos. Tambi茅n establecieron la capacidad de cada individuo de entenderse directamente con su Dios sin necesidad del Vaticano. Pero no admitieron para la mujer otra igualdad que la de rezar, pero siempre con la condici贸n de mantener un papel subalterno en la instituci贸n eclesi谩stica, no muy diferente al que se le atribu铆a en el hogar, un terreno en el que m谩s de dos siglos de feminismo no han sido suficientes para introducir cambios significativos.

Mucho m谩s all谩 fueron los ilustrados, dentro de los cuales surgieron nombres como el de Condorcet, que llega, casi en solitario, a defender en 1788 (en su obra Ensayo sobre la Constituci贸n de las Asambleas Provinciales) el derecho de la mujer a tener una participaci贸n en la pol铆tica en pie de igualdad con el hombre, derecho que no se har谩 realidad sino casi siglo y medio m谩s tarde. Condorcet piensa que una segregaci贸n de la mujer ser铆a una injusticia contraria a la raz贸n, porque ellas poseen en com煤n con el hombre 鈥渓a cualidad de seres razonables y sensibles鈥. A los que aducen falta de instrucci贸n e inteligencia, de debilidad f铆sica de la mujer, Condorcet les responde: 鈥溌緼caso no hay muchos representantes populares que carecen de los mismos, a su vez? El buen sentido y los principios republicanos excluyen cualquier distinci贸n entre hombres y mujeres a este respecto. La principal objeci贸n, repetida por todos, es que abriendo a la mujer la vida pol铆tica la distraemos de la atenci贸n de la familia. El argumento carece de fundamento. Ante todo no se refiere sino a las mujeres casadas, y no todas lo son. En segundo lugar, har铆a falta, por esta misma raz贸n, prohibir a las mujeres el ejercicio de cualquier profesi贸n manual o del comercio鈥.

Sin embargo, se puede decir que voces como las Condorcet clamaban en el desierto, y la presi贸n antifeminista calaba hasta entre los hombres m谩s ilustres de la 茅poca sin exceptuar a los m谩s radicales y avanzados, tal fue el caso del semianarquista Sylvain Mar茅chal, compa帽ero de Babeuf en la insurrecci贸n de los Iguales en plena revoluci贸n francesa y que se opon铆a a los derechos de la mujer. No obstante, las ideas de Condorcet ser谩n retomadas por algunas de las mujeres que en masa hab铆an sido, en palabras de Michelet, la 鈥渧anguardia鈥 de la revoluci贸n, en concreto por la l铆der girondina Madame Roland, por la enrag茅 Claire Lacombe y sobre todo, por Olympe de Gouges que ser谩 la inmortal autora de la primera Declaraci贸n de los Derechos de la mujer y la Ciudadana que proclama, entre otras cosas: 鈥淎rt. 1潞. La mujer nace libre y permanece igual al hombre en sus derechos. Las distinciones sociales no pueden estar basadas sino en la utilidad com煤n (鈥) Art. 4潞. El ejercicio de los derechos naturales de la mujer, no tiene m谩s l铆mites que los que la perpetua tiran铆a del hombre le ha impuesto. Estos l铆mites deben de ser reformados por las leyes de la naturaleza y la raz贸n (鈥) Art. 6潞. La ley debe ser la expresi贸n de la voluntad general: todas las ciudadanas y todos los ciudadanos debe concurrir personalmente y por intermedio de sus representantes a su formaci贸n (鈥) Art. 13潞. Para el mantenimiento de las fuerzas p煤blicas y para los gastos de la administraci贸n los tributos de hombres y mujeres son iguales; 茅sta participa en todos los servicios y todas las labores penosas; debe tener pues, la misma parte en la distribuci贸n de los puestos, de los empleos, de los cargos, de la dignidad y de la industria鈥.

Vale la pena decir cuatro cosas sobre estas tres mujeres, comenzando por Mme Roland, cuyo nombre de soltera era Jean-Marie de Philipon; estaba casada con un ilustrado que era el doble mayor que ella. En este matrimonio el hombre fue el astro menor, tanto que 茅l no pudo superar la muerte de ella y se suicid贸. Antes de la revoluci贸n de 1789, la casa de los Roland fue uno de los centros de la oposici贸n democr谩tica parisina. Durante el transcurso de 茅sta, ambos militaron en el partido de la Llanura, dentro del cual Mme Roland descoll贸 particularmente. Sus ideales feministas pueden parecer actualmente como moderados; Mme Roland cre铆a que la mujer no se encontraba todav铆a preparada para ocupar cargos pol铆ticos y de momento se trataba de hacer propaganda por sus derechos. Michelet vio en ella la mujer radical t铆pica del siglo. Por sus actividades fue condenada por un Tribunal Revolucionario jacobino que le acus贸 de haber 鈥減ervertido鈥 a su marido. Ten铆a treinta y nueve a帽os, y una vez delante del verdugo Sans贸n, exclam贸 contemplando una estatua de la Libertad: 鈥溌h, Libertad, cu谩ntos cr铆menes se cometen en tu nombre鈥.

En cuanto Claire Lacombe, perteneci贸 a una de las tendencias m谩s radicales de la revoluci贸n. Aleksandra Kollont谩i la llam贸 鈥渃apitana de los arrabales de Par铆s鈥 y destaca su capacidad como oradora y su ferviente republicanismo. Fue una de las animadoras del 鈥淐lub de ciudadanas revolucionarias鈥 y particip贸 desde sus posiciones jacobinas en la mayor铆a de los grandes acontecimientos revolucionarios. Aleksandra Kollont谩i concluye su retrato diciendo: 鈥Rose Lacombe fue una mujer que se entreg贸 con alma y vida a la revoluci贸n y al mismo tiempo comprendi贸 que las necesidades de las proletarias, sus exigencias y preocupaciones ten铆an que ser una parte integrante e inseparable del movimiento de trabajadores que comenzaba. No exig铆a derechos especiales para las mujeres, pero las zarandeaba para despertarlas y la invitaba a defender sus intereses como miembros de la clase trabajadora鈥︹

Mucho m谩s recordada es Olympe de Gouges, que se llamaba en realidad Marie Gouze y hab铆a nacido en 1748 鈥搚 no en 1755 como dir铆a ante el Tribunal Revolucionario que la juzg贸鈥, en Montauban. Su madre era una aventajada modista y su padre comerciante, pero ella siempre presumi贸 de un origen mucho m谩s ilustre. Lleg贸 muy joven a Par铆s y llev贸 una vida bastante aventurera. Se sabe que se cas贸 en 1765 con un oficial de Intendencia y que tuvo un hijo, pero su vida libre la separ贸 de su marido. Tuvo numerosos amantes [entre ellos el novelista roussoniano y libertino Restif de la Bretonne, al que el lector/a quiz谩s recuerde con el rostro de Jean-Louis Barrault en La nuit de Varennes (Ettore Scola, Francia, 1981)] y gan贸 una gran fama como mujer ambiciosa. Asisti贸 con entusiasmo a los primeros tiempos de la revoluci贸n, que dec铆a que hab铆a esperado durante 15 a帽os.

Republicana y feminista apasionada, Oliympe no pudo soportar los efectos del terror jacobino. Opin贸 delante de 茅stos que no se acababa la monarqu铆a haciendo un m谩rtir del rey y estas palabras la llevaron a la guillotina. Escribi贸 varias obras de teatro, pero ninguna de ellas mereci贸, al parecer, el reconocimiento de la posteridad. Estas audaces feministas vivieron intensamente, pues, los momentos del auge revolucionario, descabezado con la degeneraci贸n de la revoluci贸n.

Fuente: Primeras p谩ginas del primer cap铆tulo del libro de Pepe Guti茅rrez-脕lvarez. Revolucionarias. Mujeres entre el feminismo y el socialismo.

