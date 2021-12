El feminismo es para todo el mundo.

–

Libro editorial Traficantes de Sue帽os

Nota editorial.

Origen del proyecto y agradecimientos

芦Todas las mujeres blancas de este pa铆s saben que su estatus es muy distinto al de las mujeres negras y de color, y lo saben desde muy peque帽as porque tanto en la televisi贸n como en las revistas solo ven im谩genes como la suya. Saben que el 煤nico motivo por el que las personas de color est谩n ausentes y son invisibles es porque no son blancas. Todas las mujeres blancas de este pa铆s saben que su raza es una categor铆a privilegiada y, por mucho que decidan reprimir o desmentir este hecho, no significa que lo desconozcan. Simplemente lo est谩n negando.禄

Esta cita es el origen de esta publicaci贸n; a una de las traductoras, Maira Puertas, le llam贸 poderosamente la atenci贸n cuando la encontr贸 en Internet. Tanto que busc贸 y se ley贸 el libro. Y le pareci贸 tan completo, variado y 煤til, y tan necesario tenerlo en castellano que lanz贸 la propuesta de traducirlo a varias compa帽eras feministas de ac谩 y de all谩.

Desde el principio la idea nos entusiasm贸 y nos pusimos manos a la obra: primero confirmamos qu茅 compa帽eras estar铆an dispuestas a participar y despu茅s encontramos una editorial que quisiera publicarlo. Por diversos motivos, desde que el proyecto ech贸 a andar han transcurrido casi cuatro a帽os y un sinn煤mero de personas ha colaborado para que saliera adelante.

Finalmente lo hemos traducido un equipo de cinco mujeres xicanas, colombianas y del Estado espa帽ol, con la colaboraci贸n de otra compa帽era para la traducci贸n de un cap铆tulo. A m谩s compa帽eras les hubiera gustado participar en el proyecto pero por distintos motivos no pudieron seguir, entre ellas Elena Rey.

Desde nuestro primer contacto con Traficantes de Sue帽os, la editorial puso mucho empe帽o, ilusi贸n y constancia para que el libro fuera finalmente publicado. En la larga b煤squeda de los derechos de la obra y la localizaci贸n de la autora tuvimos que recurrir a nuestras redes feministas a uno y otro lado del Atl谩ntico, las cuales (aunque sin mucho 茅xito) se pusieron a la tarea. Queremos agradecer especialmente la ayuda de Mara Viveros.

Ya en el proceso de traducci贸n fue mucha la gente que nos anim贸 y nos apoy贸 y que espera con ilusi贸n leer el libro traducido. Gracias de manera especial a Kath Nygard, que contribuy贸 con la traducci贸n de un cap铆tulo, y a Ivonne Donado Kerguel茅n y Carmen Romo Velasco, que ayudaron en la pre-revisi贸n de otros.

Por 煤ltimo, queremos dar las gracias en especial a Ochy Curiel Pichardo por aceptar nuestra propuesta de escribir el pr贸logo.

Fdo. El equipo de traductoras:



Beatriz Esteban Agust铆



Lina Tatiana Lozano Ruiz



Mayra Sof铆a Moreno



Maira Puertas Romo



Sara Vega Gonz谩lez

Pr贸logo

Ochy Curiel

Feminism is for Everybody / El feminismo es para todo el mundo es uno de los textos m谩s importantes de la escritora, te贸rica activista, acad茅mica y cr铆tica cultural afronorteamericana bell hooks.

A diecisiete a帽os de su primera edici贸n, ya solo el t铆tulo invita a una reflexi贸n que hoy sigue estando en boga en los espacios feministas y que podemos sintetizar en esta pregunta: 驴cu谩l es el sujeto del feminismo?

La respuesta la encontramos a lo largo de diecinueve peque帽os cap铆tulos que, si bien cortos, profundizan en cuestiones clave para el feminismo norteamericano, tambi茅n abordadas en otras geopol铆ticas, y que contin煤an siendo hoy debates importantes.

Por lo tanto, su lectura es una reactualizaci贸n de historias, debates, disputas, propuestas, en las que encontramos continuidades y discontinuidades y que son presentadas por bell hooks desde su experiencia, su apasionamiento y desde profundos y complejos an谩lisis. bell hooks fue un nombre construido por la autora combinando parte de los nombres y apellidos de su madre y de su abuela, un acto de reconocimiento de una ancestralidad que define su propia ubicaci贸n, lo que ha sido una pr谩ctica pol铆tica reiterada por parte de muchas mujeres negras. Pero adem谩s lo escribe en min煤sculas, cuestionando el canon gramatical hegem贸nico que se帽ala que los nombres propios deben escribirse en may煤sculas. (…)