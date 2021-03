–

Oriente Medio News entrevist贸 a Houzan Mahmoud, editora de Kurdish Women鈥檚 Stories, libro publicado en 2021 por Pluto Press, y que contiene 25 relatos escritos por mujeres kurdas residentes en las cuatro partes del Kurdist谩n as铆 como en la di谩spora kurda presente en varios pa铆ses.

Houzan Mahmoud es feminista kurda, escritora y conferencista originaria del Kurdist谩n del Sur (norte de Irak), ha estado activa en pol铆tica y en la lucha por los derechos de las mujeres por m谩s de dos d茅cadas. Cofundadora y coordinadora del Culture Project, una plataforma basada en Londres, que congrega a kurdos de todas las edades y corrientes pol铆ticas, que permite el debate y exhibici贸n de los problemas que afectan a la sociedad kurda tanto en la di谩spora como en el Kurdist谩n.

Concebido como parte del programa de autodescripci贸n por medio de la escritura del ya mencionado Cultural Project, Kurdish Women鈥檚 Stories logra hacer dialogar y debatir entre s铆 las voces de mujeres kurdas con distintos antecedentes culturales, educativos, pol铆ticos y que viven en ambientes geogr谩ficos diferentes.

Desafiando estereotipos y las representaciones patriarcales, el libro otorg贸 toda la libertad para que las autoras escribieran sobre sus propias experiencias, algunas de las cuales incluyen exilio, desaparici贸n de personas amadas, violencia de g茅nero, as铆 como activismo feminista y resistencia armada, incluyendo relatos de primera mano de movimientos pol铆ticos kurdos desde la d茅cada de 1960 hasta nuestros d铆as.

-驴Qu茅 te motiva a compilar y editar un libro como Kurdish Women鈥檚 Stories?

-En primer lugar, muchas gracias por esta entrevista y por su inter茅s en la cuesti贸n kurda. Bueno, inherentemente, algunos temas e intereses son inevitables, teniendo en cuenta mis antecedentes personales: soy una mujer kurda, feminista, izquierdista, que creci贸 en una familia pol铆ticamente activa y cuyos familiares eran luchadores por la libertad contra el r茅gimen de Saddam Hussein. A pesar de haber vivido en el exilio durante los 煤ltimos 25 a帽os, siempre he estado involucrada en el activismo pol铆tico en apoyo de los kurdos en todas partes. Los kurdos han sido alineados y borrados de muchas narrativas, tanto por nuestros colonizadores como por el propio establishment kurdo, debido a las actitudes patriarcales y la hegemon铆a de la 茅lite en el poder. Sent铆 que hab铆a una necesidad terrible de narrativas 煤nicas y originales de las mujeres kurdas, que fueran escritas por ellas mismas, sin ning煤n tipo de censura, restricci贸n o control. Entonces, pens茅 que ser铆a una buena idea cruzar las fronteras artificiales impuestas por los imperialistas regionales e internacionales, e incluir los escritos de las mujeres kurdas que residen tanto en todas las partes del Kurdist谩n dividido como en la amplia di谩spora kurda.

-En Occidente (concepto de por s铆 pol茅mico) hay una idea romantizada de los kurdos como un pueblo progresista y feminista, en el cual las mujeres forman parte de la misma defensa armada de la naci贸n 驴Qu茅 tanto hay de ver铆dico en esta percepci贸n?

-Esa percepci贸n es gran parte cierta, las mujeres kurdas siempre han tenido una gran presencia en las luchas pol铆ticas y sociales. Sin embargo, dif铆cilmente se reconoce su contribuci贸n a esas luchas o se minimiza en relaci贸n a aquellas por las que los hombres han luchado. Si se observa con suficiente cuidado, este es un tema hist贸rico en todas las causas revolucionarias.

Las mujeres kurdas han estado en la vanguardia de la lucha contra el Estado Isl谩mico (ISIS) y la actual ocupaci贸n turca de Rojava. Esa lucha se une a la lucha por la igualdad de g茅nero y los derechos de las mujeres que ponen a prueba el poder, el libre albedr铆o y la cosmovisi贸n de las mujeres, por eso su revoluci贸n es diferente, m谩s inclusiva y amigable con las mujeres. Sin embargo, estas mujeres siguen siendo mujeres y objetivadas a煤n en visiones t铆picas machistas, que han sido romantizadas para presentarlas de manera m谩s af铆n y atractiva para el p煤blico masculino y occidental, cuando hay mucho m谩s matices, dualidad y humanidad en sus identidades que ser meras ni帽as con armas.

-Los kurdos est谩n dispersos en varios pa铆ses, principalmente en Turqu铆a, Siria, Irak e Ir谩n. 驴Qu茅 capacidad de coordinaci贸n pueden tener frente a fuerzas geopol铆ticas que influyen en su pueblo en diferentes direcciones e intereses?

-Me temo que necesito hacer una correcci贸n, los kurdos no est谩n dispersos, en realidad el Kurdist谩n est谩 dividido y ocupado por cuatro estados: Ir谩n, Irak, Turqu铆a y Siria. Las fronteras actuales de Oriente Medio son artificiales y est谩n dibujadas por la intervenci贸n imperialista. En ese contexto, el Kurdist谩n fue dividido despu茅s de la derrota del Imperio Otomano. Los kurdos han librado varias luchas, tanto urbanas as铆 como clandestinas y armadas contra la divisi贸n, opresi贸n, asimilaci贸n y pol铆ticas genocidas de los estados nacionalistas 谩rabes, turcos y persas. Desde hace m谩s de un siglo, los kurdos se esfuerzan por sobrevivir a la eliminaci贸n, los genocidios f铆sicos y ling眉铆sticos, as铆 como la limpieza 茅tnica y los cambios demogr谩ficos de nuestra patria. Es obvio que estos estados utilizan lo que tienen a su alcance para intentar silenciar, desviar y enga帽ar a las luchas kurdas. Sin embargo, hay solidaridad entre nuestro pueblo donde sea necesario. Por ejemplo, al apoyar a Rojava todos los kurdos de todo el mundo se movilizaron de muchas maneras para asegurarse de apoyar a la resistencia.

-A帽adiendo a la 煤ltima pregunta, en cuestiones de g茅nero 驴es posible hablar de un feminismo kurdo o de varios movimientos feministas en el Kurdist谩n?

-En Rojava y el Kurdist谩n del Norte (sudeste de Turqu铆a) las luchas de las mujeres son activas y han, por lo tanto, desarrollado su propio feminismo que est谩 contra el capitalismo y el neoliberalismo, poniendo a las mujeres en el centro de las decisiones pol铆ticas y otros procesos societales. En t茅rminos de feminismo, en otras partes del Kurdist谩n, por ejemplo en el Kurdist谩n del Sur, nosotras sufrimos de versiones neoliberales de un feminismo impuesto a las mujeres kurdas por medio de una 鈥淥NGizaci贸n鈥, que convierte las luchas de las mujeres en parte de proyectos de organizaciones jer谩rquicas y corporatistas, que est谩n alejadas y desapegadas de la vida cotidiana y real de las mujeres as铆 como de sus luchas en la sociedad. Feministas como nosotras (las participantes del libro), que nos negamos a esto, estamos peleando y tratando de crear una alternativa feminista opuesta y basada en la realidad vivida por nosotras. Tengo conocimiento que este es el caso en varios pa铆ses latinoamericanos, por lo que nosotras necesitamos crear una solidaridad internacional en la cual haya voces feministas poderosas m谩s all谩 de las organizaciones oficiales financiadas por el Estado.

-驴Podr铆as explicar el libro con m谩s detalles y tambi茅n platicarnos sobre c贸mo fue el proceso de edici贸n de historias tan diversas?

-Fue en 2018 cuando publiqu茅 una llamada en redes sociales, en kurdo y en ingl茅s, en la cual ped铆a a las mujeres kurdas que se presentaran y escribieran sobre s铆 mismas para un libro. Luego empec茅 a hacer preguntas a las mujeres que contestaron mi llamada, y me acerqu茅 a diferentes amigas que me ayudaron a conseguir m谩s historias. Por supuesto, en Culture Project trabajamos para lograr este libro. Empezamos a editar las historias que se nos enviaban, algunas de las mujeres kurdas escribieron en 谩rabe, farsi y turco, porque en esos pa铆ses las lenguas kurdas est谩n prohibidas tanto en las escuelas como en la esfera p煤blica. Traducimos todas las historias al kurdo sorani y de ah铆 al ingl茅s. No quer铆a que la asimilaci贸n ling眉铆stica fuera una barrera hacia nuestra unidad y solidaridad como mujeres kurdas. Por supuesto, este libro cruza las fronteras artificiales entre nosotros, los kurdos, y los idiomas que se nos han impuesto.

-驴Por qu茅 es importante para los lectores latinoamericanos conocer estas historias?

-Se trata de historias personales e 铆ntimas escritas por mujeres kurdas, son sus aut茅nticos autorretrato, hablan de sus propias experiencias de exilio, encarcelamiento, tortura, p茅rdida de seres queridos, esperanza, optimismo, arte y poes铆a. Estas historias no son de los medios de comunicaci贸n convencionales, que exotizan o muestran a las mujeres como meras v铆ctimas, quit谩ndoles su capacidad de agencia. Por el contrario, las mujeres de este libro hablan de violencia familiar, pero tambi茅n de su resistencia contra ella. Hablan de violencia, tortura y brutalidad del Estado, pero tambi茅n de su propia resiliencia y lucha. Estos relatos son una evidencia importante de que, por primera vez, un grupo colectivo de mujeres de todas las partes del Kurdist谩n y la di谩spora eligen tomar un bol铆grafo y escribir sobre s铆 mismas como mujeres libres. Los lectores latinos que est茅n interesados en los temas kurdos encontrar谩n en esta publicaci贸n una aproximaci贸n refrescante y diferente a aquella representaci贸n que hacen de los kurdos y kurdas los medios de comunicaci贸n. Y, por supuesto, ha habido paralelismos y llamamientos a la solidaridad entre m煤ltiples movimientos y grupos en toda Am茅rica Latina con la lucha de las mujeres kurdas. La vida de las mujeres kurdas, como todas las vidas marginadas de las mujeres, son complejas, diversas y sofisticadas a su manera.

-驴Cu谩les son las similitudes que ves entre los movimientos feministas de Am茅rica Latina y la lucha feminista kurda?

-Creo que hay muchas similitudes, por ejemplo, la lucha contra el capitalismo, la intervenci贸n imperialista y la toma de las armas en defensa de los hogares y las ciudades. Tienes el movimiento zapatista, que se basa en el anarquismo, el marxismo y la tradici贸n maya. Pero tambi茅n, el movimiento kurdo en Siria y Turqu铆a ha desarrollado un sistema confederalista con ecologismo y derechos de las mujeres. Hay muchas potencias regionales e internacionales interviniendo en nuestros asuntos, que son obst谩culos para cualquier ideolog铆a progresista y orientada a las personas y sus aspiraciones. Lo cual creo que es similar para muchos pa铆ses latinoamericanos. En el Kurdist谩n todos hemos sido influenciados por escritores latinoamericanos y movimientos revolucionarios izquierdistas. Recuerdo que en la d茅cada de 1980, cuando mis hermanos estaban en una organizaci贸n izquierdista, le铆an sobre las luchas cubanas y nicarag眉enses, y el movimiento de liberaci贸n nacional Tupamaros. Del mismo modo, la revoluci贸n de Rojava ha desatado la esperanza y la solidaridad entre las feministas latinas y los amantes de la libertad en el Kurdist谩n.

-En tu opini贸n, 驴c贸mo deber铆a ser la aproximaci贸n de la academia latinoamericana a la situaci贸n kurda no solo en Medio Oriente sino tambi茅n hacia la di谩spora kurda?

-Creo que es importante que ambas partes se interesen por la pol铆tica, la cultura y los esfuerzos feministas para aprender, en primer lugar, el uno del otro. Creo que hay muchas similitudes en t茅rminos de situaciones sociales y pol铆ticas. De ah铆 que sea necesario que ambas partes forjen v铆nculos, intercambien ideas y colaboren juntas para introducir y difundir las noticias sobre estas luchas. En la di谩spora, los kurdos formaron varias iniciativas pol铆ticas, sociales y culturales; co-fund茅 personalmente el Culture Project para vincular el Kurdist谩n con su di谩spora y el mundo en general. Como parte de esto, fuimos invitados a participar en una conferencia en la Universidad de Nueva York para presentar un art铆culo que redactamos sobre el auge latino en el Kurdist谩n iraqu铆. Tales eventos e intercambios directos con universidades latinas, organizaciones culturales y feministas son grandes ideas para el futuro.

