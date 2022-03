–

Presentación del libro El feminismo queer es para todo el mundo (Catarata, 2022). Con Gracia Trujillo.

¿Qué es “lo queer”? ¿Cuáles son sus orígenes y herramientas teóricas? ¿Cuáles son sus discrepancias con un sector del feminismo que lo considera un caballo de Troya dentro del movimiento? En un momento en que estos debates parecían haber pasado, la reacción del llamado sector trans-excluyente y la ultraderecha los han traído de vuelta, alimentando no pocos malentendidos. “Lo queer” no es un producto neoliberal ni las personas queer eligen su sexo/género/identidad así, sin más. Las teorías queer aportan muchas claves para entender de forma más fluida cuestiones relativas a los géneros, las sexualidades, identidades y corporalidades, más allá de los binarismos. Además, tienen en cuenta cómo se entrecruzan el género, la clase, la sexualidad, la edad, la capacidad, la raza, la etnia, el estatus migratorio… cuestiones clave para cuestionar los propios privilegios de blanquitud, clase o ciudadanía, entre otros. Gracia Trujillo reivindica también que las pedagogías queer lleguen al ámbito educativo, que se conozcan y valoren los recorridos activistas, las coaliciones entre la lucha feminista y la de los colectivos LGTBI+ y queer. Recuperar estos pactos, centrarse más en objetivos comunes y menos en identidades, adquiere ahora especial relevancia.

Es profesora de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y activista feminista queer. Sus investigaciones giran en torno a los movimientos feminista y LGTBI-queer, las epistemologías críticas en educación y el parentesco no cis-heterosexual. Es autora de Deseo y resistencia. Treinta años de movilización lesbiana en el Estado español, 1977-2007 (Egales, 2008, reeditado en 2021) y coeditora de Maternidades cuir (Egales, 2020) y Queer Epistemologies in Education: Luso-Hispanic Dialogues and Shared Horizons (Palgrave, 2020), entre otras publicaciones.