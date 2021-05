–

Rosi Braidotti, fil贸sofa y cart贸grafa de ideas, no se considera una activista por los derechos de los animales sino una aliada. Analiza la posibilidad de un giro antropoc茅ntrico y las resistencias a las m煤ltiples discriminaciones y opresiones patriarcales, incluido el supremacismo humano. Por Catia Faria (Pikara Magazine).

Rosi Braidotti es catedr谩tica de Filosof铆a y directora del Centro para las Humanidades de la Universidad del Utrecht. Es considerada una pionera en los estudios feministas en Europa, siendo la fundadora del Centro de Investigaci贸n Holand茅s de Estudios de la Mujer. Braidotti se sit煤a en la tradici贸n de la filosof铆a continental, investigando en la constituci贸n de la subjetividad contempor谩nea y el concepto de diferencia. Ello la ha llevado a considerar c贸mo las ideas de diferencia de g茅nero pueden afectar el sentido de otras divisiones tales y como humano y animal. En sus 煤ltimos trabajos, Lo Posthumano (Gedisa, 2015) y Por una pol铆tica afirmativa. Itinerarios 茅ticos (Gedisa, 2018), Braidotti explora c贸mo una 茅tica y pol铆tica feminista afirmativa nos conducir谩 a un necesario giro antropoc茅ntrico que tire por tierra la idea de supremacismo humano sobre las dem谩s especies. Rosa Braidotti visit贸 el Centro de Cultura Contempor脿nia de Barcelona (CCCB) para hablar de c贸mo 鈥淰olverse Animal鈥 es la respuesta de resistencia y transformaci贸n pol铆tica de las m煤ltiples instancias de discriminaci贸n y opresi贸n que persisten en el mundo actual.

Diste una charla en el marco de una serie de conferencias en el CCCB sobre la necesidad de reconsiderar nuestra relaci贸n con los animales. Dado que los seres humanos son a todos los efectos animales (humanos), 驴qu茅 quieres decir con 鈥渃onvertirnos en animales鈥?

Cuando hablo de 鈥渃onvertirnos en animales鈥 me refiero a reconsiderar lo que sol铆a ser una relaci贸n basada en la opresi贸n. Somos igualmente otres a ojos del sujeto dominante y necesitamos transformarnos en algo mucho m谩s afirmativo. Para m铆 la afirmaci贸n consiste en aceptar la vulnerabilidad y rehacerla. La vulnerabilidad no es un problema que deba ser resuelto, no es un rasgo definitorio de les humanes. El rasgo definitorio de les humanes es la libertad de actuar sobre las fuentes de nuestro entendimiento. Tambi茅n lo es nuestra capacidad para comprender las fuentes de nuestra opresi贸n. Eso es lo que nos convierte en sujetos 茅ticos. Comprender que los animales fueron de alg煤n modo aliados hist贸ricos de mujeres y personas LGBT situadas como inferioridades naturalizadas y , por consiguiente, discriminadas.

Adem谩s, los animales est谩n atrapados en un conjunto muy complejo de operaciones en la ciencia, la experimentaci贸n y, por supuesto, en la industria alimentaria. Cambiar esa relaci贸n instrumental y de explotaci贸n desde la especificidad de nuestras respectivas posiciones es uno de los niveles de convertirse en animal. Por otra parte, los animales son superiores a los seres humanos en un aspecto: conocen muy bien su territorio. Est谩n incrustados en 茅l. Los seres humanos tienden a estar desincrustados. As铆, convertirnos en animales significa pasar a estar m谩s vinculades ecol贸gicamente a un territorio, conscientes de sus recursos, sus limitaciones, hacerse responsable de ese territorio, que es ambiental, social y afectivo al mismo tiempo. Convertirse en animal es comprender que sin aire y agua no puede existir ninguna consciencia trascendental que pueda devenir operativa. As铆 pues, pasar a estar encarnades, dentro de una relaci贸n inmanente. 脡se es el otro nivel de convertirse en animales.

Tu trabajo es especialmente bien conocido dentro de los estudios feministas, donde no suele prestarse mucha atenci贸n a los derechos de los animales. 驴Podr铆as explicar por qu茅 crees que estamos en medio de un giro post-antropoc茅ntrico y por qu茅 deber铆a importarle a les feministas?

Les feministas, pr谩cticamente en solitario, han inventado el giro post-antropoc茅ntrico, junto con los movimientos del vegetarianismo pol铆tico y de los derechos de los animales. Si miras los primeros textos sobre feminismo, las mujeres se sienten como no-sujetos, lo que les hizo sentirse m谩s pr贸ximas a otros no-sujetos, ya fueran pueblos colonizados, no-blancos, animales o extraterrestres (si revisas la ciencia ficci贸n feminista). Siempre ha existido una alianza muy fuerte hist贸ricamente con les otres de los hombres. Y puedes ver este tipo de afinidad en la literatura, m谩s incluso que en la filosof铆a.

Creo que ahora mismo el giro post-antropoc茅ntrico se ha convertido en algo muy urgente debido al impacto conjunto del antropoceno y de los avances en las ciencias y tecnolog铆as de la vida. En las ciencias de la vida, de la oveja Dolly en adelante, nos hemos encontrado con que los animales han entrado en el ciclo de producci贸n del capitalismo contempor谩neo. El capital hoy es el conocimiento de la causa de la informaci贸n gen茅tica de todos los sistemas vivos. Capitalismo cognitivo, capitalismo de investigaci贸n, capitalismo de plataforma: hay diferentes formas para referirse a este momento en particular. Es una transformaci贸n real de lo que cuenta como capital. Estamos produciendo sistemas de conocimiento y capitaliz谩ndolos. As铆, el estatus de los animales y de otros no-humanos es una cuesti贸n feminista porque tiene que ver con el regreso de otres diferentes a los hombres, por as铆 decirlo. El feminismo tiene m谩s recursos que la mayor铆a de culturas pol铆ticas para tratar de este tema, en la medida en que tenemos una larga historia de afinidad con les oprimides a quien no se les da el mismo estatus y derechos que a los hombres.

En tu trabajo dices que 鈥減osthumano鈥 no es un concepto, sino un instrumento de navegaci贸n para examinar la pregunta de 鈥溌縬u茅 significa ser humano?鈥. Pero, 驴por qu茅 estamos todav铆a haci茅ndonos esa pregunta? 驴No es la necesidad de redefinir lo humano todav铆a una reacci贸n a la erradicaci贸n progresiva del supremacismo humano? 驴Por qu茅 no sencillamente eliminar lo 鈥渉umano鈥 como categor铆a con relevancia moral y pol铆tica?

Creo que lo posthumano es una posici贸n cr铆tica hacia una noci贸n dominante de posthumanismo que est谩 siendo operativizada a todos los niveles, incluida la investigaci贸n universitaria y ciertamente en la formulaci贸n de pol铆ticas en el mundo empresarial. Y la visi贸n dominante es de hecho el 鈥渢ranshumanismo鈥, es decir, el 鈥渕ejoramiento humano鈥. El humano de hoy es insuficiente, nuestros cerebros son m谩s lentos que las redes computacionales. Nuestro sistema gen茅tico contiene fallos. Nuestro sistema neuronal tiene grandes limitaciones cuando lo comparas con los de delfines y murci茅lagos, por no hablar de los superordenadores.

Es la forma que est谩 tomando la ciencia, la cuarta gran edad industrial est谩 basada en las ciencias de la vida y desde el desciframiento del genoma humano ha controlado completamente nuestra comprensi贸n de hacia donde caminamos. Lo que tiene algunas consecuencias parad贸jicas. Una de ellas que puede dar miedo pero potencialmente es muy afirmativa es que nuestra ciencia y tecnolog铆a son capaces de reconstruir especies extinguidas 鈥攖enemos fen贸menos de resalvajizaci贸n, por ejemplo鈥 y de hacer nuevas formas de vida mediante la biolog铆a sint茅tica. No s贸lo estamos explotando a la naturaleza. 脡sta es una situaci贸n muy novedosa y puede generarnos miedo pero tambi茅n puede ser parte de la soluci贸n. Por ejemplo, la carne artificial. Esta puede ser la soluci贸n a un gran problema. Y sin embargo no ha sido precisamente celebrada con gran entusiasmo porque la gente realmente echa de menos la parte animal. Todav铆a queremos comernos al animal. Hay toda una cosmolog铆a detr谩s de esto, todo un sistema religioso donde los humanos han interactuado profundamente a un nivel carnal.

Es importante decir que estos avances est谩n en curso. Por eso digo que lo posthumano es tambi茅n un instrumento de navegaci贸n. Esclarece esos avances en curso y nos permite ver qu茅 opciones diferentes est谩n apareciendo, qu茅 posiciones se est谩n desarrollando. Por ejemplo, este modelo de sistema dominante de Silicon Valley, que ser铆a anal铆ticamente post-antropoc茅ntrico, esto es, que deja que la computaci贸n y las redes piensen, en lo que se refiere a las normas sigue reinstalando valores humanistas. Este modelo es una aberraci贸n. Porque coge este incre铆ble surgimiento de tecnolog铆as y las vuelve a vincular a una noci贸n estrecha de individualismo liberal 鈥攏i帽os blancos y sus m谩quinas. Hay un profundo elemento de racismo, tiene que ver con el supremacismo blanco.

Pero, 驴por qu茅 Silicon Valley es quien nos est谩 dando el modelo de este tipo de posthumanos en que nos vamos a convertir? Para m铆 el posthumanismo tiene que converger con el postantropocentrismo. El gobierno patriarcal del Hombre deber谩 ser cuestionado, del mismo modo que la supremac铆a de especie del Anthropos. Es un proceso completo de opuestos totales.

Por eso, y de nuevo, pienso que 茅sta es una cuesti贸n feminista, porque siempre hemos tenido nuestro prototipo de c贸mo redefinir lo humano. Pensemos en una de las primeras, tambi茅n una de mis favoritas: el texto feminista de los 80 de Allyson Jaggar 鈥淔eminismo y naturaleza humana鈥 en el que examina las implicaciones de diferentes escuelas de feminismo y formula la pregunta sobre sus visiones de la naturaleza humana. Siempre hemos tenido una visi贸n de c贸mo deber铆a ser la naturaleza humana. Hemos estado en desacuerdo sobre ello, desde las feministas radicales al 鈥楳anifiesto Scum鈥; Donna Haraway y el modelo liberal de Hillary Clinton, Emma Watson y las socialistas que todav铆a piensan que el capitalismo se derrumbar谩 alg煤n d铆a. Pero a pesar de todas estas diferencias, siempre hemos tenido prototipos de lo humano, as铆 que creo que es nuestro tema y que no deber铆amos ahora dejarlo en manos de los chicos blancos de Sillicon Valley y su propio manifiesto. Debemos hacer que se oigan nuestras voces, por la diversidad, la solidaridad y sin 谩nimo de lucro.

Hablando de desacuerdos 茅ticos, me gustar铆a introducir uno de tus muchos desacuerdos con Judith Butler. En este caso, acerca de vuestras propias definiciones de 茅tica. Dices que para Butler la 茅tica es la aceptaci贸n de la vulnerabilidad de le otre y la lealtad hacia elle. No compartes esta definici贸n sobre la base de que para ti 鈥渓a 茅tica es la transformaci贸n de lo negativo en positivo鈥. Sin embargo, no veo una incompatibilidad clara entre estas definiciones. 驴Podr铆as por favor explicar este desacuerdo y especificar c贸mo cada aproximaci贸n llevar铆a a resultados 茅ticos diferentes?

La gente siempre exagera las diferencias entre feministas. Yo parto de la noci贸n espinoziana de alegr铆a. La alegr铆a no es optimismo, que es la ideolog铆a del capitalismo avanzado. Es trabajar con dolor para obtener una comprensi贸n aguda de aquello contra lo que nos enfrentamos. En la tradici贸n de Levinas y Derrida en la que trabaja Butler, la vulnerabilidad es en cierto sentido intocable, un rasgo definitorio que debes respetar y honrar. Veo que hay de raz贸n en ello, pero no puedo quedarme all铆.

Para m铆 eso es una receta para la aporia y la inactividad. Pero es muy noble. Para Spinoza, la vulnerabilidad es la capacidad para estar expuesta a m煤ltiples relaciones y 茅se es nuestro rasgo definitorio como entidades vivas. Esa exposici贸n a diferentes grados de ser es el material con el que trabajamos. Nos permite establecer alianzas con animales y con diferentes grupos para obtener una comprensi贸n m谩s aguda de aquello a lo que nos enfrentamos.Pero se construye colectivamente un sistema inmune al discutir problemas, rompiendo las barreras que se alzan contra nuestra comprensi贸n. El hecho de que tengamos el mismo tipo de genes que los primates superiores me hace sentir menos sola. Me hace sentir en un sistema de parentesco alegre. Pero para mucha gente esto es una crisis: 鈥溌h, dios m铆o! 隆No soy tan especial!鈥. Y, 驴sabes qu茅? No lo somos. Pero, de nuevo, como feministas nuestro ego ha sido reducido a priori, as铆 que no creo que esto sea una crisis mayor.

Creo que si pudi茅ramos recordar los recursos que la cultura pol铆tica feminista tiene a este respecto, ver铆amos que hemos lidiado con esto desde hace mucho tiempo. As铆 que deber铆amos regresar a esta tradici贸n y hacer buen uso de ella. La afirmaci贸n no es una cuesti贸n psicol贸gica: es una cuesti贸n de poder y empoderamiento. Estamos en un entorno t贸xico pero necesitamos interactuar con 茅l. La 茅tica es el ant铆doto que consiste en asimilar el mundo, tragar el veneno y as铆 construir tus resistencias al cultivar la pr谩ctica colectiva de la alegr铆a. 脡ste es mi mundo, es el 煤nico que tengo, ahora veamos qu茅 podemos hacer al respecto.

Uno de los conceptos metodol贸gicos centrales de tu trabajo es el de 鈥渟ubjetividad n贸mada鈥. 驴C贸mo funcionar铆a este concepto en una pol铆tica no-antropoc茅ntrica de la localizaci贸n?

El nomadismo siempre ha estado relacionado con las transversalidades, con entidades encarnadas e incrustadas y tiene que ver con territorios y comunidades. Lo que se ha agudizado en mi compresi贸n de los sujetos n贸madas con el paso del tiempo es que estos conjuntos incluyen grandes cantidades de no humanos. Lo que ha cambiado es una consciencia m谩s amplia del antropoceno, de que 鈥渘osotres鈥 estamos juntes en esta crisis. Es encarnada e incrustada porque se trata de 鈥渘osotres鈥, no de 鈥渆lles鈥, pero no somos id茅ntiques. Diferimos aunque seamos parte del mismo problema (cambio clim谩tico, la nueva econom铆a, etc.). La idea de que est谩s fuera de los problemas a los que te enfrentas, que eres trascendente porque los niegas, porque te enfrentas a ellos es un truco muy malo y no creo en 茅l. En la pol铆tica de la inmanencia somos parte de lo que estamos intentando cambiar y, por lo tanto, necesitamos hacerlo de forma diferente: no esperando a que el enfrentamiento dial茅ctico nos d茅 la s铆ntesis, sino trabajando conjuntamente para crear las condiciones de una subversi贸n y los m谩rgenes de lo que podemos hacer como comunidad. Por ejemplo, 驴deber铆amos hacer que los robots paguen impuestos? 驴Deber铆amos resistirnos al mejoramiento o, por el contrario, deber铆amos quiz谩 tener supermercados de mejoramiento do it yourself? Preciado tiene toda la raz贸n en este punto. En el n煤cleo de todo esto se encuentra la noci贸n de lo com煤n: debemos hacer esto como comunidad, aceptando nuestras distintas localizaciones, as铆 como nuestras preocupaciones comunes.

A pesar de tu rechazo al antropocentrismo, no te consideras una activista por los derechos de los animales, sino 鈥渦na fil贸sofa y cart贸grafa de ideas鈥. 驴C贸mo justificas esta aparente contradicci贸n con tu defensa de una sinergia entre la implicaci贸n pol铆tica y la acad茅mica?

Vengo de otro movimiento pol铆tico en el que estoy todav铆a activa, el antifascismo. El movimiento por los derechos de los animales tiene una tradici贸n de acci贸n pol铆tica que incluye la acci贸n directa y otra clase de cosas con las que no estoy directamente conectada, aunque s铆 transversalmente. Eso no significa que adopte una posici贸n de mera espectadora y no haga nada. No s贸lo estoy cartografiando, sino tambi茅n proporcionando alternativas. Para m铆 la praxis 茅tica y pol铆tica que viene de una 茅tica de la afirmaci贸n requiere de una comprensi贸n adecuada. Si no comprendemos nuestras propias condiciones de opresi贸n nos quedamos fuera. Esto cuesta mucho trabajo porque implica desprenderse de las fantas铆as ilusorias que el sistema nos arroja. Y en el futuro, entre el resurgimiento del fundamentalismo religioso, por una parte, y del populismo y el fascismo, por otra, y los proyectos de mejoramiento de Sillicon Valley por todas partes, estamos rodeades de fantas铆as. Ahora, trabajar en la comprensi贸n adecuada de estas cuestiones es una forma de activismo que no obtiene financiaci贸n. Las viejas familias pol铆ticas est谩n fragmentadas y cada una en su propia esquina. No me veo como una activista por los derechos de los animales, sino m谩s bien como una aliada. La comprensi贸n y conocimiento adecuados est谩n cambiando la opini贸n p煤blica a nuestro alrededor. Ser铆a hip贸crita por mi parte decir que es mi familia pol铆tica, aunque veo alianzas posibles. Luego, est谩n las diferencias internas entre las versiones m谩s liberales de los derechos de los animales y las m谩s extremistas. Es muy an谩logo a lo que ocurre en el feminismo. Tengo la esperanza de que seamos aliades. 脡sa es, de hecho, la idea. Y hay mucho por hacer.