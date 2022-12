–

En una conversaci贸n reciente acerca de libros, un escritor preguntaba: 驴Cu谩les ser铆an las novelas o pel铆culas que narran viajes de iniciaci贸n de mujeres? Hizo una lista de historias referidas a los viajes de iniciaci贸n de los varones. 鈥淐uenta conmigo鈥 es una de esas historias, parte de mi educaci贸n sentimental infantil. En alg煤n momento de esa conversaci贸n emergi贸 el recuerdo de 鈥淭helma y Louise鈥. Me qued茅 pensando en el final de la pel铆cula. Y en el destino tr谩gico o heroico seg煤n el caso, pero generalmente arrinconado. La existencia de las mujeres suele v茅rselas con encrucijadas y encerronas, sobretodo si se trata de intentar romper o agrietar el r茅gimen de subordinaci贸n, doble faz de las p谩ginas que componen cada una de nuestras peque帽as y particulares biograf铆as, y que infiltra el modo en el que habitamos el g茅nero, la sexualidad, los encuentros, los conflictos y el amor.

Aquella pregunta me inquiet贸. Pens茅 que me estaba costando recordar a m铆, porque historias de mujeres hay a montones. 脡l dec铆a: Madame Bovary, Anna Karenina, Mrs. Dalloway. Yo pensaba: son personajes solitarios y arrinconados. Experiencias de transformaci贸n muchas veces truncas.

Me qued茅 pensando que la historia m谩s poderosa en cuanto a viajes de iniciaci贸n de mujeres cis y trans hoy 鈥損ara m铆- es 鈥淟as malas鈥 de Camila Sosa Villada. Pienso tambi茅n en 鈥淓l fin del amor鈥, ensayo de Tamara Tenembaum, hoy hecho serie. Es tambi茅n un viaje de iniciaci贸n. Record茅 a Elena Ferrante y su saga de 鈥淟a amiga estupenda鈥. Ahora bien, si hablamos de viajes de iniciaci贸n de mujeres y disidencias, esa historia la tengo, la tenemos, muy cerca, m谩s all谩 de lo que ya existe en el amado mundo de la literatura. Es el feminismo la experiencia brutal, hist贸rica, m煤ltiple y multitudinaria, del viajar transformador de la subjetividad femenina, si es que sigue existiendo esa palabra m谩s all谩 de clises y estereotipos. Por supuesto no estoy hablando de cuestiones geogr谩ficas, aunque pueda haberlas. Pienso en los encuentros nacionales de mujeres. En las vigilias y marchas por la ley del aborto. El Ni una menos. La marcha del orgullo. Pero en primer lugar en las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que hicieron de la plaza el lugar de inscripci贸n y lucha de un nuevo sujeto pol铆tico, y de los pa帽uelos un s铆mbolo. El feminismo, los feminismos son ese viaje de iniciaci贸n para tantes de nosotres. Una experiencia transformadora que lo trastoc贸 todo. La calle, las compa帽eras, las lecturas, lo que decimos y lo que callamos, nuestros gozos y sombras, la maternidad, la vida que nos damos, las desigualaciones padecidas y combatidas por siglos y siglos, y en nuestros cotidianos presentes.

El feminismo implica entonces la revisi贸n minuciosa y lenta, diaria, de nuestros ideales, mandatos, estereotipos, elecciones amorosas y afectivas, de nuestro erotismo, entre tantas otras cosas. Tambi茅n de aquellas cosas que nunca nos hab铆amos preguntado, aunque las tuvi茅ramos delante de los ojos, aunque formaran parte de la piel.

Ese viaje de iniciaci贸n asimismo est谩 conformado por la experiencia de la escritura y la lectura. Desde Sor Juana In茅s de la Cruz (porque las mujeres accedimos a la posibilidad de escribir mucho despu茅s que los varones, y bajo ciertas particulares condiciones) a Simone de Beauvoir y a Virgina Woolf, desde Audrey Lorde a Natalia Guinzburg, y a Vivian Gornick, a Claudia Masin y a Sarah Ahmed, Rita Segato y a Susy Shock, y a infinitas e incontables otras y otres, que nos dieron el poder de la autor铆a para escribir en nombre propio, por fuera de los lugares que nos ten铆an asignados en el universo literario: el lugar de musas o intrusas. El feminismo en mi caso fue el viaje que me permiti贸 conocer, s铆, conocer, los aspectos m谩s conservadores y opresivos de la teor铆a psicoanal铆tica. Eso no lo aprend铆 dentro del psicoan谩lisis en la universidad, o lo hice m谩s tard铆amente con las lecturas de Silvia Bleichmar y Juan Carlos Volnovich, de Ana Mar铆a Fern谩ndez y de Le贸n Rozitchner, de Paul B. Preciado. Es decir, primero tuve que migrar. Tuve que ver m谩s all谩 de lo que me ense帽aron a ver y m谩s ac谩 de lo que me ense帽aron a ver, que era hegem贸nicamente patriarcal y euroc茅ntrico.

En fin, el feminismo es un viaje de iniciaci贸n para las mujeres, pero no lo hacemos solas. Es un viaje colectivo, que hacemos con otras. No te deja indemne, ni igual. En general, creo que podr铆a decir que es el viaje motorizado por una huida o una b煤squeda emancipatoria.

Es cierto, hay much铆simas historias de viajes de iniciaci贸n de varones. Sin embargo, la masculinidad se transforma en solitario, no veo, creo que no, experiencias colectivas en las que ser var贸n se transforme, se revolucione, no 煤nicamente en las biograf铆as singulares de quienes as铆 se reconocen, varones, sino en la experiencia de pertenecer a un colectivo que se lo plantea, que se lo pregunta, que se siente concernido a transformarlo, a reinventarlo todo lo que haga falta.

Los feminismos son tambi茅n la batalla por hacer ingresar al t茅rmino 鈥渕ujeres鈥 experiencias diversas y heterog茅neas. Es ardua y larga la batalla, la conquista interminada por hacer del g茅nero 鈥渕ujeres鈥 un lugar para todas las que all铆 nos reconocemos. Nadie llega a 鈥渟er mujer鈥 sola, sin las otras. Ese trabajo colectivo fenomenal hace que nos sea imposible, a veces hasta rid铆culo, hablar de 鈥渇eminidades鈥. No veo porqu茅 la masculinidad no asume su propio y urgente viaje. Uno que haga del sustantivo verbo. En ocasiones vemos que usan el plural como recurso para 鈥減roblematizar鈥 la pertenencia. Entonces hablan de masculinidades. Como si el plural alcanzara. Yo creo que el problema no se resuelve con la s, a帽adida, sino revisando la sustantivaci贸n, la sustancializaci贸n y esencializaci贸n, en la que han estado tan c贸modamente afincados, o incomodadados pero en silencio. El colectivo (no es casual esa palabra) lgtbq+, ha sido y sigue siendo el lugar al que muchos de ustedes han migrado, a combatir los esencialismos, las normativizaciones, la heteronorma. A hacer del oprobio y la verg眉enza, orgullo. 驴Pero qu茅 ser谩 de los que se han quedado all铆 dentro, de la masculinidad hetero-cis? Si la cofrad铆a no viaja, si no se rompe y se trastoca, el viaje de iniciaci贸n est谩 pendiente, o queda confinado a la idea pobretona de 鈥渞ito鈥. Rito: momento de pasaje del ni帽o-p煤ber al hombre que ser谩, que empieza a ser, acompa帽ado y celebrado por sus cong茅neres, maestros y padres, porque el rito es familiarista, qu茅 duda cabe. Pienso, quiero pensar, que los viajes de iniciaci贸n que am茅 y amo leer (y vivir) son los que ocurren a contramano de la edad, de la endogamia y de las ceremonias. Y son esos viajes de los que nadie vuelve igual. No hay protocolo ni manual que los gobierne ni formatee. Se sabe, m谩s o menos, cuando empiezan pero no cuando terminan. Muchos ya han dejado de ser ni帽os y sin embargo no han empezado a ser varones, no a煤n, no hombres capaces de trabajar esa pregunta que los feminismos proponen: 驴Cu谩les batallas tendr茅 que dar para ser la-el-le qui茅n soy? 驴Cu谩les fragilidades habitar茅 para poder mutar de piel, de nombre, de pertenencia o de vida? 驴Qu茅 dispositivos permiten que pertenezca y me reconozca en el g茅nero hist贸ricamente jerarquizado o bien subordinado? 驴de qu茅 teor铆as, saberes y prejuicios me valgo para que me sea posible invisibilizarlo? 驴Es el poder estabilizado, conservador, hegem贸nico y hegemonizante el que guiar谩 y comandar谩 mis identificaciones y el campo de lo posible para asumir mi identidad y para vincularme con les dem谩s? 驴O ser谩 alguna otra cosa? El feminismo es lo que hace siglos viene poniendo en cuesti贸n al poder como punto de vista. Y s铆, es inc贸modo. Si ser var贸n se asume y se resuelve 鈥揳煤n- en la cofrad铆a masculina que refuerza los peores estereotipos; subjetivarse como var贸n fuera de ellos es un enorme desaf铆o. 驴Ser谩 que la masculinidad si sigue ligada a la cofrad铆a, perpetu谩ndola, no tiene salida, m谩s que trabajar para su reproducci贸n misma?

Sabemos que el poder no es algo que se nos presenta en 鈥渆l afuera鈥, binariamente escindido de nuestro mundo ps铆quico. Hemos internalizado ese sistema de sumisiones y vasallajes. El poder es conservador. Y produce sumisi贸n naturalizada. Si 鈥渓as masculinidades鈥, pero prefiero referirme aqu铆 a los varones de carne y hueso, m谩s que a entes sustantivados, no revisan sus sumisiones padecidas tanto como las ejercidas, la masculinidad seguir谩 siendo lo que ha sido siempre, lo que es a煤n, un territorio del que quienes la cuestionan se ven llevados a viajar, a migrar, a irse lejos, a inventar otro lugar o pertenencia o nombre propio.

Quienes habitamos el campo de la salud mental no hacemos otra cosa que intentar hacer posibles otras historias. Estamos queriendo pensar estas cuestiones no porque nos anime una pretensi贸n teorizante. Queremos hacer posibles otras historias. Queremos que cambie La Historia. No es m谩s ni menos que eso.

Vuelvo al comienzo: si hablamos de viajes y de g茅neros estamos hablando entre otras cosas, de territorios y de espacios. 驴Qu茅 significa eso?

Hablar de territorio implica hablar de las funciones que cumple, es decir, las funciones estabilizadas y funcionales a la supervivencia de quien lo habita y de la especie. El territorio puede significar un equivalente a 鈥減ropiedad鈥 y exclusividad, o puede tambi茅n, leyendo a Vinciane Despret, representar modos y posibilidades emergentes y novedosas de 鈥渆xpresividad鈥, de vecindad y de singulares modos de habitar, tanto como m煤ltiples modos de territorializaci贸n. 驴Cu谩ntos y qu茅 verbos pueden hacer, fundar, territorios? Se pregunta Despret. El territorio distribuye posibilidades, y tambi茅n las inventa, las crea. Las multiplica. El territorio se puede definir tambi茅n como la posibilidad de instaurar una importancia originaria. Hacer que algo importe, que empiece a importar.

La obra teatral llamada 鈥淭errenal鈥, escrita por Mauricio Kartun, trata acerca de la tierra en disputa, las clases y las ideas en disputa, la pertenencia, el derecho, en suma: la propiedad en t茅rminos de enfrentamiento radical y divisoria fundamental entre los que tienen y los que no tienen.

Podr铆amos revisitarla en clave de g茅nero, 驴por qu茅 no? Podr铆amos pensar desde ella la idea de territorio que nos gobierna y que establece un r茅gimen estatal, religioso y patriarcal, todo ello junto y al un铆sono, para nuestras existencias.

La territorializaci贸n, escribe Vinciane leyendo a Deleuze y Guattari, incumbe a procesos de metamorfosis. No se propone afincar en lo fijo sino dar lugar a lo indeterminado. Un acto de territorializaci贸n es lo que da lugar a cualidades expresivas in茅ditas; es as铆 que el territorio deja de estar regulado por la agresividad o de existir para regularla. El territorio, entonces, deviene capaz de crear nuevas relaciones y vinculaciones. Los actos de territorializaci贸n suponen migraciones y viajes, nos modifican. No habitamos los territorios que heredamos o nos fueron dados, tenemos que crearlos. Un territorio es habitado en tanto hacemos alg煤n trabajo territorial. No se llega all铆 sin pasar o atravesar alg煤n tipo de 茅xodo. Habitar un territorio implica, requiere haber atravesado alg煤n viaje inici谩tico. 鈥溍墄odo鈥, como propone la obra teatral de Federico Polleri, cuando hace de ello un 鈥渆nsayo sobre la masculinidad鈥. Un ensayo que revela parte de eso que hay que dejar atr谩s, para poder viajar.

En cuanto a las mujeres, nuestro viaje de iniciaci贸n re煤ne la experiencia corp贸rea y carnal de lo que supimos hacer con el espacio, en t茅rminos despretianos podr铆amos decir que ha sido y es un acto territorializante. Hubo una vez 鈥搇argu铆sima vez- en la que los hombres pod铆an disponer de territorios: espacio, dinero, propiedad y derechos. Y las mujeres, en el mejor de los casos, pod铆amos disponer de marido. Ese fue durante siglos el mayor territorio a aspirar, un territorio definido por muy precisas reglas.

Esa ruta que fug贸 y sigue fugando de ese mundo desigualado para m铆 鈥搊 al menos uno que yo arm茅 con los mapas de tantas lecturas, porque el feminismo es tambi茅n lo que te hace querer leer y devorar los libros, volver a leer todo de nuevo, leer de otras maneras- est谩 hecha del cuarto propio del que escribi贸 Virginia Woolf. Del pozo del que escribi贸 Natalia Guinzburg para hablar de las mujeres, reconociendo y nombrando un espacio ps铆quico y experiencia afectiva com煤n a todas nosotras. De la poes铆a extra铆da del lujo que redistribuy贸 Audrey Lorde, haciendo de lo po茅tico un territorio com煤n. De la escritura callejera y caminante de Vivian Gornick. De Sor Juana y su poes铆a que hizo del lenguaje un lugar de subversi贸n de la distribuci贸n permitida del poder y el decir. Esos viajes se escriben, siguen escribi茅ndose en cada una de nuestras particulares y singulares y colectivas biograf铆as. La emancipaci贸n feminista es, entre tantas cosas, una redefinici贸n del espacio interno y externo, del centro y de la periferia, una revisi贸n de fronteras e interioridades. Estamos disputando modos de habitar, no de poseer.

Viaje inici谩tico de varones, dir铆a yo, ser铆a alguno capaz de buscar modos de extraer de la distribuci贸n de g茅neros y de nuestras existencias ese dispositivo fenomenal, imperial e imperativo de subordinaci贸n que se llama patriarcado. Subordinaci贸n entre g茅neros, sexualidades heteronormadas: par谩metro de normalidad y salud subordinando a cualquier otra, la epistemolog铆a y la pol铆tica de la diferencia sexual binaria y jerarquizada y establecida desde el nacimiento hasta la muerte, sistema y operatoria invisibilizante de tantas otras y muchas posibilidades, de las existencias trans, durante siglos negadas y enjauladas, obligadas a procesos de normalizaci贸n y segregaci贸n.

Ese dispositivo que en manos de varones, (los hijos sanos del patriarcado) hoy, en la Argentina, se carga la vida de una mujer cada 34 horas.

Entonces, este viaje inici谩tico no es otra cosa que una discusi贸n del poder. Pero hay que hacerlo con otres, y en carne propia.

Sue帽o con alg煤n futuro o ciencia ficci贸n en la que eso que se llama feminidad y masculinidad no se definan desigualadamente, ni en t茅rminos de origen ni de destino, ll谩mense biolog铆a o privilegios. Sue帽o con alg煤n futuro o ciencia ficci贸n en la que la transformaci贸n y discusi贸n del poder no quede siempre a cargo del oprimido. Sue帽o con ese 茅xodo que se libere y nos libere de para铆sos perdidos y tierras prometidas, tambi茅n a los trabajadores del campo de la salud mental, tambi茅n a les psicoanalistas. Sue帽o con ese viaje.

(Conferencia central que di en el IX Congreso Marplatense Internacional de Psicolog铆a).

