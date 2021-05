–

鈥淐uando el rival a vencer eres t煤, la competencia nunca termina鈥.

Audi.

Muchas frases 鈥渓indas鈥 a simple vista deben ser analizadas en el marco donde funcionan, en el dispositivo en el cual se encuentran. No es necesario convertirse en especialistas, est谩n las personas que no comprenden la diferencia entre origen, ra铆z de la palabra y uso, otrxs le adjudican tanto poder a alg煤n t茅rmino que se olvidan de su referente, pero entender los marcos y lo que hace, por ejemplo, la publicidad es entender el presente. Cosa importante para cambiarlo.

En el capitalismo a veces es muy clara, no tanto la intencionalidad, sino el uso y consecuencias de algunos conceptos o el por qu茅 una manga de publicistas lo usa. Parece m谩s pol铆ticamente correcto hablar de competir con unx mismx, parece m谩s aceptable e incluso es dif铆cil desde una cosmovisi贸n an谩rquica oponerse a nociones como desarrollarse, crecer, cambiar o superarse鈥

Pero dada esa hegemon铆a que detentan las empresas, hegemon铆a que nos condiciona a todxs, incluso a ellxs, la mayor铆a quedamos del lado m谩s d茅bil. Y hay que admitir, entre el cine, la prensa e infinidad de medios de subjetivaci贸n, no parece ser f谩cil la cosa.

Hay algo terriblemente claro, en esta est煤pida frase publicitara de los autos de lujo. El sistema ha encontrado la vuelta para desarrollar mucho m谩s a煤n su dominio, ahora adem谩s compet铆s contra vos mismx. Por supuesto que lxs dem谩s contin煤an estando ah铆, s贸lo que de forma encubierta, pero ser vos tu propix rival significa que no debes parar jam谩s de comprar, consumir y autoexplotarte.

Ahora somos mercanc铆a para nosotrxs mismxs y nos vemos as铆, nos compramos accesorios, ya no s贸lo superficiales como ropa, sino que podemos comprarnos accesorios de c贸mo ser para cambiar, infinitamente, o por lo menos tanto como nuestra plata lo permita.

El fen贸meno de la autoexplotaci贸n es vendido constantemente a trav茅s de esas frases 鈥渓indas鈥 y profundamente est煤pidas si se contextualizan para entenderlas. Estxs desgraciadxs de las empresas encontraron una forma de hacernos competir a煤n m谩s, ya no s贸lo entre nosotrxs, sino contra unx mismx. Empez谩 por no quererte, por tener poca autoestima, el mercado te permitir谩 ser muchas cosas y no parar de cambiar (comprar) nunca.

