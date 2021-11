Hubo 4,4 millones de personas que renunciaron a sus trabajos, lo que supone el 3 por ciento de la mano de obra del país.. Imagen: AFP

La Casa Blanca sugirió este viernes que las empresas ofrezcan condiciones más competitivas para atraer a trabajadores, a la luz de la evolución del mercado laboral que en septiembre registró la cifra récord de 4,4 millones de personas que abandonaron sus empleos de forma voluntaria.

De esta manera, el Gobierno reaccionaba a los datos publicados este viernes por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, en inglés) de Estados Unidos, que arrojó que en septiembre hubo 4,4 millones de personas que renunciaron a sus trabajos, lo que supone el 3 por ciento de la mano de obra del país.

Dentro de esos números, casi 1,8 millones de mujeres abandonaron la población activa en medio de la pandemia en el país, aunque economistas advierten que la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo en Estados Unidos ha estado estancada durante décadas.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, apuntó que se está produciendo una escasez de empleados en algunos sectores y las compañías «necesitan tener un paquete más competitivo que ofrecer a los trabajadores».

Además, agregó que la gente renuncia porque busca salarios más altos y «esto es algo que incumbe a muchas industrias». En este sentido, indicó que son varios los motivos de este fenómeno, entre los que figura la covid-19 o la falta de acceso a cuidados de menores.

«Pero no deberíamos dejar de lado el hecho de que muchos trabajadores sienten que es hora de buscar un empleo mejor con un salario mejor y más beneficios», advirtió la funcionaria.

Por su parte, Robert Reich, ex secretario de Trabajo de la Administración Clinton, declaró a la revista Time que “los empleados no quieren volver a trabajos agotadores o aburridos, con salarios bajos” ya que «están quemados. Están hartos. Están fritos. Después de tantas dificultades, enfermedades y muertes durante el año pasado, no van a aguantar más”.

De acuerdo al informe de BLS, en septiembre se ofertaron 10,4 millones de nuevos puestos de trabajo, hubo 6,5 contrataciones y 6,2 millones de terminaciones de contratos, que incluyeron los 4,4 millones de renuncias, 1,4 millones de despidos y 410.000 de otros tipos, que abarcan jubilaciones, muertes, bajas, entre otros.

Ya en agosto se había registrado un récord de renuncias que no se habían visto en 20 años, con 4,3 millones de trabajadores que dejaron su trabajo. Para entonces, la cantidad de puestos disponibles era de 11.1 millones. Este mes cayó levemente, hasta 10.4 millones, una cifra que, sin embargo, sigue siendo alta en relación con los niveles históricos que ha tenido el país.

Los sectores más afectados

“El ritmo de las personas que renuncian en el mercado laboral es notable, pero la concentración entre unos pocos sectores es asombrosa. Los renuncias aumentan más en los sectores donde la mayor parte del trabajo es presencial o con salarios relativamente bajos“, explicó en diálogo con medios internacionales Nick Bunker, director de investigación económica en Indeed Hiring Lab.

Los sectores más afectados por estas renuncias son los de entretenimiento, artes, recreación, restaurantes y hospedaje; así como los de educación y servicios de salud, sobre todo en el sur y el oeste del país.

Entre los mayores reclamos, se destacan acuerdos de trabajo flexibles, opciones remotas, jornadas laborales con menor carga horario, semanas laborales de cuatro días, entre otras.