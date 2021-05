–

La selecci贸n nacional japonesa de voleibol, ganadora de los Juegos Ol铆mpicos 1964, inspir贸 una eclosi贸n de mangas y animes que lleg贸 hasta nuestras pantallas. Por Bego帽a Donat (Pikara Magazine)

La victoria de la selecci贸n nacional japonesa de voleibol en los Juegos Ol铆mpicos de Tokio 1964 marc贸 un hito en el deporte femenino que dio pie a todo un fen贸meno pop cuya onda expansiva alcanz贸 pa铆ses como Italia y Espa帽a.

Puede que la llamada generaci贸n X recuerde con cansina nostalgia la serie de animaci贸n Oliver y Benji y sus interminables y 茅picos partidos, pero Tele5 program贸 en 1990 una propuesta que enrol贸 a no pocas ni帽as a practicar balonvolea, La panda de Julia. Sus 104 episodios la erigieron en el primer anime deportivo de superaci贸n protagonizado por chicas, g茅nero que recibe el nombre de spokon sh么j么 en el pa铆s del Sol Naciente.La eclosi贸n de mangas, ficciones y c贸mics se extendi贸 y hubo otros productos televisivos que tambi茅n llegaron a Europa, como Dos fuera de serie, m谩s conocida en nuestro pa铆s por el nombre de sus personajes principales, Juana y Sergio. 驴Alguien de entre 30 y 40 a帽os no se ha arrancado al leerlos a cantar la cabecera de la serie?

Esta celebraci贸n nipona del deporte femenino tiene connotaciones hist贸ricas. El triunfo del equipo nacional en 1964 coincidi贸 con la reconstrucci贸n de un pa铆s devastado tras la Segunda Guerra Mundial, que hab铆a puesto todas sus esperanzas para resarcirse en el equipo de judo masculino. El mismo d铆a que vieron perder la medalla de oro al adalid de su deporte rey frente a Holanda, las jugadoras de voleibol restituyeron el orgullo de la poblaci贸n japonesa, tradicionalmente machista.

Su proeza se ha celebrado en relatos a lo largo de los a帽os, pero raramente en primera persona. Cinco de sus protagonistas, Kinuko, Yuriko, Yoshiko, Yoko y Katsumi, han accedido a revivir sus vivencias 50 a帽os despu茅s en un documental dirigido por el realizador franc茅s Julien Faraud y titulado con el apelativo que les adjudic贸 la prensa sovi茅tica: Las brujas de Oriente. La pel铆cula, The witches of the Orient, est谩 programada del 18 al 30 mayo en Filmin, en el contexto del festival DocsBarcelona.

Obreras de d铆a, deportistas de 茅lite de noche

A unos 30 kil贸metros al sur de la ciudad de Osaka, cerca de la estaci贸n de tren de Higashi-Kaizuka, hay una f谩brica textil rodeada de campos llamada Nichibo. En 1953, la factor铆a form贸 un equipo de voleibol con sus trabajadoras que al tiempo se convirti贸 en el mejor del pa铆s. Las jugadoras trabajaban de d铆a y entrenaban largas horas tarde y noche, al igual que su entrenador. De ah铆 la complicidad y sincron铆a que se forj贸 entre ellas.

En aquel entonces, cada equipo de balonvolea estaba vinculado a una f谩brica textil. En Jap贸n no se realizaba un destilado entre todas las jugadoras de las diferentes regiones para conformar la selecci贸n nacional, sino que se escog铆a al mejor equipo de entre los asociados a aquellas empresas.

Despu茅s de ganar todos los t铆tulos dom茅sticos, el de Nichibo Kaizuka fue elegido por la Federaci贸n Japonesa de Voleibol para representar al pa铆s en los campeonatos internacionales de R铆o en 1960. El equipo perdi贸 en la final. Unas semanas despu茅s de la derrota se incorporaron nuevas jugadoras y el grupo parti贸 para realizar una gira de tres meses por Europa.

Los medios las apodaron inicialmente el Tif贸n de Oriente, porque hab铆an venido a arrasar desde el Este. Despu茅s de ganar consecutivamente 21 partidos, arribaron a Mosc煤, epicentro mundial del voleibol, donde se augur贸 que el tif贸n se iba a desinflar, pero tambi茅n ganaron. Fue entonces cuando la prensa sovi茅tica pas贸 a llamarlas Las brujas de Oriente, en referencia a sus habilidades extraordinarias.

Las cinco supervivientes de aquella gesta debaten hoy el alias en una comida informal. Advierten que llamar a alguien bruja en Jap贸n no es un comentario amable. 鈥淭ienen joroba, nariz ganchuda y se dedican a hacer artima帽as鈥, se quejan, pero, cuando los rusos les aclararon que en el pa铆s se las aprecia por sus poderes sobrenaturales, abrazaron el sobrenombre.

Faraud las ha reunido en torno a una mesa para recoger sus testimonios. En paralelo a su carrera como cineasta, se halla a cargo del repositorio audiovisual en el Instituto Nacional de Deportes de Francia, INSEP, un centro de entrenamiento y excelencia que entrena a atletas de 茅lite. Su trabajo funcionarial le ha permitido acceder a recursos audiovisuales que muestran los rigores de la pr谩ctica diaria de aquellas emblem谩ticas deportistas. En las impactantes im谩genes se puede observar una lluvia de pelotas inmisericorde lanzada a las jugadoras, que se tiran exhaustas al suelo una y otra y otra vez.

Un entrenador venido del infierno

A diferencia de su anterior documental deportivo, Buscando la perfecci贸n (2018), dedicado al tenista John McEnroe, el director no estaba satisfecho con el material de archivo, porque tem铆a que pudiera dar una imagen sesgada.

鈥淎l buscar detalles sobre la historia de las brujas, le铆 peri贸dicos de los a帽os 60 donde entrev铆 muchos malentendidos y errores. Es muy habitual que los occidentales traten de juzgar a la sociedad japonesa desde su propia idiosincrasia cultural. Me molest贸 mucho lo que fui leyendo. La prensa estadounidense de los 60 arroja un punto de vista pr谩cticamente racista鈥, expon铆a Faraud durante el pasado Festival de Rotterdam, donde la pel铆cula tuvo su premier mundial.

La portada de la revista Sports Illustrated del 6 de marzo de 1964 estaba dedicada a las japonesas. Su titular era 鈥楳otivadas m谩s all谩 de la dignidad鈥. El reportaje empleaba los t茅rminos 鈥渇an谩tico鈥 y 鈥減rofundamente turbador鈥 al referirse a las sesiones de ejercicio f铆sico y describ铆a la presencia del entrenador como 鈥渄e una intensidad sombr铆a y salvaje que resulta aterradora鈥. El susodicho se llamaba Hirofumi Daimatsu y era un comandante del Ej茅rcito imperial que luch贸 en la actual Myanmar. Durante la Segunda Guerra Mundial hab铆a logrado mantener vivo a su escuadr贸n en la selva durante varios meses.

鈥淟e铆 un trabajo acad茅mico sobre la posguerra en Jap贸n que explicaba que las razones tras el maltrato del entrenador a sus jugadoras radicaban en que, probablemente, hab铆a sido retenido prisionero de guerra en un campo brit谩nico donde sol铆an poner a oficiales femeninas al frente. El entrenador, seg煤n este an谩lisis, se habr铆a sentido humillado. La conclusi贸n era que la disciplina aplicada a las deportistas era la consecuencia de haber sufrido abusos por parte de una mujer. Menuda tonter铆a. Daimatsu las preparaba a la manera bushido, que es la forma ordinaria japonesa de entrenar鈥, distingue el cineasta, quien adem谩s, plantea y se responde a dos preguntas: 鈥淪i hubiera sufrido a manos de un oficial masculino, 驴habr铆a entrenado a sus jugadoras de una manera m谩s gentil o suave? Lo dudo. Si hubiera entrenado a un equipo masculino, 驴lo habr铆a hecho de manera diferente? No lo creo鈥.

Las series de animaci贸n han recreado el esfuerzo de las deportistas con profusi贸n de volteretas en el aire y efectos de sonido. Sus cuerpos musculados y curtidos aparecen elegantemente estilizados en su versi贸n dibujada. Todas las propuestas de anime y manga ten铆an dos elementos en com煤n, la dureza del entrenamiento y la necesidad de un arma secreta. Daimatsu se inspir贸 en los mu帽ecos tentetieso para crear la suya propia, que consist铆a en lanzar a las chicas la pelota mientras rodaban sobre s铆 mismas en el suelo.

El entrenamiento era arduo. Se aspiraba a la perfecci贸n. Las deportistas se levantaban a las seis para entrar a trabajar en la f谩brica. A eso de las 13.30 horas acud铆an al gimnasio y practicaban hasta la una o las dos de la madrugada. La cena era despu茅s. Trabajaban seis d铆as a la semana, 51 semanas al a帽o.

En el documental describen que al final del d铆a, llegaba un momento de colapso f铆sico y mental que les llevaba a realizar un esfuerzo sobrehumano. 鈥淣o dorm铆amos mucho, pero nos acostumbramos. Al principio dol铆a mucho, luego menos y menos. Para protegernos durante los entrenamientos y no lastimarnos, se nos ocurrieron todo tipo de trucos: us谩bamos hombreras y almohadones para no lastimarnos al caer y cuando recib铆amos el impacto de la pelota lanzada por el entrenador, la envi谩bamos lo m谩s alto posible鈥, detallan Las brujas, que con el tiempo desarrollaron unos reflejos y una agilidad tit谩nicos.

Daimatsu acort贸 sus nombres con motes. Entre ellas se llamaban as铆, pero se habr铆an puesto furiosas de haber escuchado sus apodos en boca de alguien externo al equipo. A Katsumi Matsumura, por ejemplo, la llamaban Chabin, que quiere decir tetera, porque ten铆a la cara brillante como una tetera de metal. Yoko Shinozaki era Chitro, por chitronada, una limonada que bebieron durante su gira en Europa, ligeramente gaseosa. Emiko Miyamoto era Otcho, que significa incansable. A Yuriko Handa la llamaban Fugu, esto es, pez globo, porque se enfadaba con facilidad. Kinuko Tanida era Pa茂, ya que tan pronto como empezaba a entrenar, las mejillas se le pon铆an rojas, y Yoshiko Matsumura, Futen, porque siempre estaba en las nubes. Daimatsu era conocido como Satan谩s. Las chicas, sin embargo, lo asociaban a una figura paterna. Todas ellas eran hu茅rfanas de madre, de padre o de ambos progenitores.

Evasi贸n o victoria

鈥No eran mujeres corrientes. En la f谩brica hab铆a muchas m谩s que lo intentaban, pero solo lo logr贸 un pu帽ado de f茅minas muy fuertes. As铆 que no podemos describirlas como v铆ctimas. Cuando hablamos de la disciplina militar que les impon铆a Daimatsu, todas emplearon el verbo elegir, ellas decidieron seguir a su entrenador libremente, porque sab铆an que era el hombre adecuado para conseguir lo que persegu铆an: ser las mejores jugadoras del mundo鈥, apunta Faraud, quien a帽ade a su an谩lisis la realidad de su d铆a a d铆a en el INSEP.

Seg煤n ha comprobado, la mayor parte de los atletas de 茅lite abandonan el deporte cuando se retiran, hastiados de la severidad de los a帽os dedicados a la competici贸n. Las brujas, en cambio, siguen jugando hoy; las que no, han renunciado por problemas f铆sicos. 鈥淨ue sigan jugando superados los 70 es una buena prueba de que no idealizan los d铆as pasados鈥, explica el documentalista.

Las brujas entrevistadas, de entre 73 y 81 a帽os, entrenan diariamente en el gimnasio, practican el voleibol en la liga mama-san, que re煤ne a mujeres mayores de 30, e incluso ense帽an el deporte que les procur贸 a帽os de gloria a las nuevas generaciones.

鈥淪on h茅roes nacionales, pero vienen de una 茅poca en Jap贸n donde las personas no exhib铆an sus 茅xitos. Su comportamiento es modesto, humilde, no les gusta hablar de s铆 mismas. As铆 que tuvimos que abordar el documental con suavidad. Pas茅 un d铆a con cada una de ellas鈥, detalla el director acerca del proceso de rodaje.

Todas recuerdan la cara l铆vida de Daimatsu el 23 de octubre de 1964, cuando las pill贸 viendo frente a la peque帽a pantalla c贸mo el holand茅s Anton Geesink machacaba al japon茅s Akio Kaminaga en el open de judo. Los Juegos Ol铆mpicos eran la carta de presentaci贸n de la reconstrucci贸n japonesa. El Comit茅 Ol铆mpico Internacional hab铆a incluido dos deportes locales en la competici贸n, el judo y el voleibol. Era tanta la expectaci贸n que las tiendas de electrodom茅sticos hab铆an batido un r茅cord en la venta de televisores.

Tras la debacle masculina, las cinco cadenas japonesas retransmit铆an la final femenina de balonvolea. Ese partido constituye, todav铆a hoy, una de las mejores audiencias de todos los tiempos en el pa铆s del Sol Naciente.

Antes de salir a la cancha, L as brujas comentaron entre ellas que si perd铆an, tal era la presi贸n, no podr铆an quedarse en Jap贸n. Finalmente, se hicieron con el oro contra las sovi茅ticas. Lloraron de felicidad y, entre todas, mantearon al entrenador.

El 6 de agosto de 1966, el equipo de Yashica gan贸 a Nichibo Kaizuka. Esta derrota puso punto final a una incre铆ble sucesi贸n de victorias consecutivas de las brujas de Oriente, 258, r茅cord mundial todav铆a imbatido.