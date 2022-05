–

por Juanjo Crespo

8 de septiembre de 2015

por Juanjo Crespo

8 de septiembre de 2015

Cuando era peque帽o, lo que m谩s me gustaba de Eurovisi贸n eran las votaciones. Me alucinaba ver como el presentador 鈥揺l m铆tico Jos茅 Luis Uribarri- sab铆a lo que iba a votar cada pa铆s, no s贸lo por la canci贸n, sino por la Historia y las circunstancias pol铆ticas.

驴Hasta donde llega el v铆nculo entre el festival de Eurovisi贸n y la geopol铆tica? Para responder a esta pregunta tendr茅is que acompa帽arme hasta el Palacio de Chaillot en Par铆s, famoso porque en 茅l se firm贸 la declaraci贸n Universal de los Derechos Humanos a finales de 1948.

Lo que no se sab铆a de ese palacio, hasta hace unos meses, es que pocos a帽os despu茅s de aquella important铆sima firma, all铆 hubo una serie de reuniones de la OTAN fruto de las cuales naci贸 el festival de Eurovisi贸n. Os lo voy a contar.

La 煤ltima semana de enero de 1955 se reuni贸 en el Palacio de Chaillot el Comit茅 de Cultura e Informaci贸n P煤blica de la OTAN. El motivo era recabar ideas para mejorar las relaciones culturales entre naciones que, una d茅cada atr谩s, estaban peg谩ndose tiros.

El reto para los miembros de ese comit茅 era ver c贸mo convencer a los ciudadanos europeos para que, no s贸lo se conocieran entre ellos, sino que tambi茅n se reconocieran como miembros de una familia m谩s amplia.

El 28 de enero de 1955, 煤ltimo d铆a de la reuni贸n y ya casi haciendo las maletas para volver a sus pa铆ses, los miembros del comit茅 recibieron al director de la Radiodiffusion-T茅l茅vision Fran莽aise, quien les habl贸 de un proyecto que junto con la BBC, estaban intentado desarrollar: Eurovisi贸n.

Se trataba de unir, en una 煤nica se帽al, televisiones de distintos pa铆ses europeos. Incluso les mostr贸 un mapa con los enlaces (de cable o radio) que t茅cnicamente eran necesarios establecer.

Aquello impresion贸 a los miembros del comit茅 y, sin ellos sospecharlo a煤n, cambi贸 la Historia de Europa.

El 30 de noviembre de 1955, el mismo comit茅 volvi贸 a reunirse, en el mismo castillo. En esta ocasi贸n, el motivo fue la posible creaci贸n del 鈥淔estival Musical de la Alianza Atl谩ntica鈥: una cita para o铆r a distintas bandas de m煤sica de varios pa铆ses de la OTAN.

El acta de la reuni贸n, recoge la recomendaci贸n de una fecha concreta para la primera edici贸n del festival: abril de 1956.

Llegamos, el 17 de febrero de 1956, a una tercera reuni贸n (mismo comit茅 y mismo castillo) donde se sigui贸 discutiendo sobre la realizaci贸n del 鈥淔estival Musical de la Alianza Atl谩ntica鈥. Esta acta 鈥揺n su d铆a secreta- recoge un dato que luego rescataremos: se decidi贸 que en cada festival se interpretaran de 12 a 14 temas.

Sin embargo, esto no fue lo m谩s importante de esta tercera reuni贸n, no.

El p谩rrafo 鈥渃lave鈥 del acta de la reuni贸n recoge que el servicio de informaci贸n de la OTAN contact贸 con la BBC para ver si era posible usar la red de Eurovisi贸n para dar difusi贸n al festival. La respuesta de los dirigentes de la cadena brit谩nica no deja dudas: ese tipo de festival era exactamente lo que estaban buscando para mostrar en la nueva red.

El resto de la historia ya la sab茅is. Las 14 canciones que la OTAN ide贸 para el 鈥淔estival Musical de la Alianza Atl谩ntica鈥 en abril de 1956, sonaron con un mes de retraso: en mayo de ese a帽o, se celebr贸 el primer festival de Eurovisi贸n.

Me imagino a los holandeses 鈥損or ejemplo-, disfrutando con los acordes de una canci贸n alemana, cuando a煤n deb铆a retumbar el vuelo de los aviones Stuka bombardeando las iglesias de Rotterdam.

En fin, que la OTAN consigui贸 lo que estaba buscando desesperadamente: una herramienta de comunicaci贸n a gran escala. Millones de europeos viendo a la vez las mismas im谩genes, oyendo las mismas notas y sintiendo las mismas emociones.

Millones de europeos unidos, s贸lo unas horas es verdad, pero unidos. Ahora lo vemos como algo normal, pero no lo era en la Europa de los a帽os 50.

隆Ah! Se me olvidaba una fecha para acabar esta historia: el 16 de enero de 2015. S铆, s铆鈥., ya s茅 que es hace poco, no me he equivocado.

Ese d铆a la OTAN desclasific贸 y subi贸 a la red m谩s de 23.000 documentos que en su d铆a fueron secretos. As铆 he podido descubrir, y luego contaros, c贸mo la Alianza Atl谩ntica encontr贸 en la m煤sica el modo de unir a un continente roto: los acordes del festival de Eurovisi贸n cosieron sus heridas.

Y ahora, la pregunta que todos os est谩is haciendo: pero 驴y qui茅n gan贸? Pues qui茅n va a ser鈥, el 煤nico pa铆s que pod铆a ganar sin que nadie pensara que hab铆a ganado el del 鈥渙tro bando鈥.

Gan贸 Suiza. Qu茅 raro 驴verdad?