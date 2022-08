–

Hay que decrecer, s铆, pero de verdad, repartiendo y haciendo justicia social.

Un d铆a lo tienes todo y, de repente, todo cambia. En Europa la sensaci贸n es de cambio de 茅poca. Lo que ayer parec铆a rid铆culo hoy es evidente. Lo que ayer era imposible hoy es lo natural. Se empieza a hablar de racionamiento, disfrazado de 鈥渕edidas de ahorro鈥. Se nacionalizan empresas estrat茅gicas 鈥 en muchos casos para socializar p茅rdidas-. Se comienza a decir en las m谩s altas instancias que este invierno ser谩 muy duro. Y, de repente, en pleno Consejo de Ministros, el presidente franc茅s, Emmanuel Macron, le pone palabras a este momento axial, y con gesto compungido, declara 鈥渆l fin de la abundancia鈥.

El fin de la abundancia. Nada menos. El trasfondo de semejantes declaraciones es gigantesco y los porqu茅s de las mismas vamos a padecerlos en unos pocos meses, pero… 驴Qu茅 pensaran de las palabras de Macron millones de trabajadores que viven con lo justo? 驴D贸nde estaba esa abundancia que ahora nos dicen que ha acabado?

Para la mayor parte de la clase trabajadora de los pa铆ses occidentales la renta real ha ido disminuyendo sin cesar desde los a帽os ochenta del siglo pasado. La historia de la clase media europea en las 煤ltimas d茅cadas de neoliberalismo y desregulaci贸n financiera ha sido una de progresivo empobrecimiento. Una en la que la mayor parte perd铆amos poder adquisitivo para sostener el obsceno beneficio de unos pocos. Y ahora nos dicen que se acab贸 la abundancia.

Se acerca el oto帽o. S铆, el astron贸mico, pero tambi茅n El Oto帽o de la Civilizaci贸n, del que tantas veces hemos hablado 鈥揳nticip谩ndonos a nuevas excusas que ahora se usan para tratar de tapar la luna con un dedo鈥. Ese momento en el que habr谩 que tomar decisiones dif铆ciles para evitar un Invierno letal y perpetuo y poder llegar as铆 a una nueva Primavera en la cual una sociedad realmente sostenible pueda florecer sin da帽ar las ya maltrechas bases de la Vida.

Antes de atravesar ese Oto帽o, lo hemos repetido hasta la saciedad, antes de que la escasez de recursos y la crisis ambiental nos abrumen, tenemos que prepararnos, haciendo acopio de lo imprescindible, cambiando los modos de producir para priorizar el bienestar general por encima del beneficio particular y, sobre todo, repartiendo mejor, entendiendo que, o nos salvamos la gran mayor铆a, o pereceremos como Civilizaci贸n. Es algo estudiado en profundidad y conocido: una sociedad desigual se deshilacha y desangra entre las brechas que permite en su seno. La clave de una sociedad que se sostiene est谩 en la fortaleza de la base, no en la aparente brillantez que se puede contemplar desde su cima.

Durante a帽os, desde cientos de lugares, se ha explicado lo evidente: que el planeta es grande pero no infinito, que est谩bamos chocando contra sus l铆mites biof铆sicos. Hemos acumulado evidencia cient铆fica de que el clima se desbocaba 鈥揷omo ahora ya estamos padeciendo鈥, de que faltar铆an recursos incluso para mantener las cosechas, de que la inflaci贸n destruir铆a a la clase media. Nos carg谩bamos de razones para decir que hac铆a falta parar, que hac铆a falta repensar, que deb铆amos emprender un nuevo rumbo: que necesit谩bamos decrecer, s铆. Pero durante todo este tiempo, nuestros l铆deres pol铆ticos y econ贸micos nos han ignorado. Han preferido seguir escuchando los cantos de sirena del poder econ贸mico a los cientos de acad茅micos, divulgadores, activistas o simplemente gente concienciada que hemos repetido una y otra vez la evidencia de que un mundo finito no pod铆a albergar ambiciones infinitas. La posibilidad de un decrecimiento fue ridiculizada y ninguneada (a veces, con mala leche, confundida torticera y deliberadamente con propuestas apocal铆pticas del fin del mundo). El cl谩sico difama, difama, que algo queda.

Pero dejemos el pasado y volvamos a la escena inicial: 驴qu茅 nos est谩 diciendo Macron con la cabeza gacha y rehuyendo la mirada? Lo que nos est谩 diciendo es que el experimento neoliberal, que nos ha atenazado desde el There is no alternative de Thatcher y Reagan de principios de los a帽os 80, ha fracasado. Ha fracasado estrepitosamente. Y ha fracasado porque no hay gas suficiente, no hay di茅sel, fallan las cosechas por la combinaci贸n de un cambio clim谩tico desbocado con la falta de fertilizantes, y encima, a la Francia muy nuclear y mucho nuclear, le falla su n煤cleo: en este momento, 31 de las 57 centrales nucleares francesas est谩n paradas, y la mayor铆a lo estar谩 por largo tiempo. El invierno del 2022 ser谩 dur铆simo en Francia, el pa铆s que dio origen a las ideas decrecentistas. El modelo del crecimiento infinito en un planeta finito no pod铆a funcionar, y no ha funcionado. Pero la mirada de Macron dice m谩s, mucho m谩s. Est谩 diciendo: 鈥淵 esto va a recaer sobre vuestras espaldas鈥.

Ninguno de nuestros l铆deres quiere reconocer la verdad. Le echan la culpa de todo a 鈥渓a guerra en Ucrania鈥, cuando a finales del 2021 la crisis energ茅tica mundial ya era evidente, cuando ya comenzaba a haber problemas de suministros de todo tipo y aumentos de precios fuera de toda l贸gica.

Y respecto a la crisis clim谩tica, qu茅 decir. Se ha ido gestando durante d茅cadas y d茅cadas. Nuestros l铆deres no quieren reconocer que su 煤nico plan de gobierno, el crecentismo 鈥搇a inercia de los negocios como siempre鈥 est谩 fracasando estrepitosamente y causando dolor y sufrimiento en todo el mundo.

Porque en este momento hay revueltas en decenas de pa铆ses por el precio de la energ铆a y de los alimentos, pero eso no sale en los telediarios. Nos dicen c铆nicamente que todos los problemas del mundo, incluso los que comenzaron en 2021, son debidos a la guerra de Ucrania. Tanto si Australia proh铆be la exportaci贸n de carb贸n para evitar apagones en S铆dney como si la multitud asalta dos veces el parlamento de Irak. Tanto si queman panader铆as en Ir谩n como si los panaderos de Nigeria se declaran en huelga por falta de harina. Tanto si falta di茅sel en el norte de Argentina como si lo hace en el norte de Alemania, en Austria o en la costa este de los EE.UU.

Lo que Macron 鈥揳unque hay que reconocerle el atrevimiento鈥 no tiene arrestos para reconocer a煤n, es que ese fin de la abundancia que preconiza ser谩 penoso porque realmente no quieren cambiar lo 煤nico que realmente ser铆a importante cambiar: este sistema econ贸mico suicida, ecocida y liberticida. Pretenden pilotar esa nueva tanda de austeridad y miseria con las mismas recetas de siempre, e incluso quiz谩 apropi谩ndose/desactivando la palabra 鈥渄ecrecimiento鈥, como ya intentaron por ejemplo en el foro de Davos.

Solo que ya nada funciona como antes: un d铆a Europa aprueba que el gas y la nuclear son verdes; otro, que se pueda consumir m谩s carb贸n al tiempo que dice fomentar unas renovables con una viabilidad cada vez m谩s puesta en tela de juicio. En Alemania llegan al absurdo de proponer generar electricidad quemando di茅sel, cuando falta di茅sel en la propia Alemania. En Jap贸n quieren abrir nuevas centrales nucleares cuando no han sido capaces a煤n de contener el desastre de Fukushima y cuando la extracci贸n mundial de uranio cae inexorablemente, v铆ctima de los l铆mites geol贸gicos del planeta, y ya est谩 un 24% por debajo de los niveles de 2016, mientras Francia mantiene a la desesperada sus tropas destacadas en N铆ger con la esperanza de parar la sangr铆a del descenso de las minas de ese pa铆s, que prove铆a el 40% del uranio consumido en el pa铆s galo.

Es muy simple: los mismos que nos han metido en este embrollo no tienen ni la m谩s remota idea de c贸mo salir de 茅l. No la tienen porque se niegan a aceptar una simple verdad: hay que decrecer, s铆, pero de verdad, repartiendo y haciendo justicia social.

Es el fin de la historia de Fukuyama, pero no el que 茅l pensaba. Y muy probablemente la 煤nica manera de que la Historia contin煤e de buena manera sea asumir que lo es. Ya lo dec铆a Cortazar: 鈥淣ada est谩 perdido si se tiene el valor de reconocer que todo est谩 perdido y hay que comenzar de nuevo鈥.

Se帽or Macron: es verdad, es el fin de la abundancia. De la abundancia de enga帽os, de excusas, de eufemismos y tambi茅n de la hipocres铆a y avaricia sin l铆mites de las grandes corporaciones. Esas son las abundancias a las que hay que poner fin de inmediato. Si eliminamos esas abundancias, las que usted no quiere tocar, entonces podremos tener abundancia de lo que es realmente importante para todos los seres humanos de este planeta.

AUTORES: Juan Bordera (Es guionista, periodista y activista en Extinction Rebellion y Val猫ncia en Transici贸) y Antonio Turiel (Investigador Cient铆fico en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC).

