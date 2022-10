Soberan铆a hidrica como principio del modelo del resto de soberan铆as

El agua tambi茅n tiene sed:

Sed de miradas admiradas.

Sed de cauces sin tapias.

Sed de sedientos limpios.

Sed de riegos ajustados.

Sed de sorbos de vida.

Sed de transparencia.

Sed de so帽adores despiertos.

Y solo, nosotros, los sedientos, podemos dar de beber al Agua

鈥岼oaqu铆n Ara煤jo

Este oto帽o comprobaremos la crisis de di茅sel y ya no se va a poder negar lo evidente, la escasez de esta materia prima es la primera fase de un proceso mucho mayor. La relocalizaci贸n productiva. El di茅sel es la matriz energ茅tica del transporte, ya que los grandes motores funcionan bas谩ndonos en 茅l.

La primera merma que va a producir el descenso del Di茅sel es la ca铆da del modelo global, no van a persistir caudales energ茅ticos que conserven el entramado del transporte globalizado. Ni quedan flujos tampoco para mantener el armaz贸n complejo sist茅mico. Este fen贸meno, que pod铆a estudiarse con mayor detenimiento, nos pone en la tesitura de que m谩s temprano que tarde haya que circunscribir toda la producci贸n en lo cercano. Puesto que los flujos de mercanc铆as provenientes de mercados exteriores. Van a ir desapareciendo paulatina. (Ya veremos). Pero inexorablemente. La situaci贸n en la que nos encontramos nos va a exigir una reforma de la estructura econ贸mica, social y sobre todo legislativa. Puesto que la mayor铆a de ese entramado se realiza a partir de una 贸ptica que ya no existe. Hemos llegado a la 茅poca de la escasez y el eje fundamental desde donde implementar las pol铆ticas es la optimizaci贸n de procesos y flujos, siendo la austeridad la matriz principal a partir de la cual desarrollar los modelos econ贸micos y sociales.

La relocalizaci贸n es un proceso y la fase m谩s urgente por su car谩cter estructural es la alimentaria, y no puede ser solo productiva.

Se debe transformar toda la concepci贸n agr铆cola tal y como la conocemos en la actualidad, para adaptarla a la realidad de escasez y de dependencia en la que estamos.

Los prototipos a propugnar son otro debate.

Puesto que ahora vamos a hablar de la matriz principal de cualquier modelo agrario que se quiera configurar para que sea primero resiliente, luego diversificado y al final 贸ptimo y democr谩tico.

CRISIS CLIM脕TICA PRIMER FACTOR DE ESCASEZ H脥DRICA, SEQU脥A

La ola de calor de este verano promete ser recurrente y mucho indica que, de mayor vigor.

El efecto de doble chorro, que va a ser persistente, augura sequ铆as largas e intensas.

Desde este enfoque. Es necesario revisar las direcciones h铆dricas.

Y reformular el modelo de gesti贸n, puesto que no afronta el problema de forma v谩lida.

La pol铆tica nacional justifica un uso del agua sesgado para intereses de pr谩cticas econ贸micas, energ茅ticas y de regad铆o, partiendo de tres premisas falsas que posibilitan que de facto el agua no sea un bien p煤blico.

La primera es que no se justifica de manera razonada que la privaci贸n sea solo f铆sica. Esto quiere decir que esa escasez, que es de origen socioecon贸mico. Podr铆a ser eliminada mediante una gesti贸n adecuada del agua.

La segunda consiste en que no se estudian las alternativas a la construcci贸n de m谩s embalses y trasvases como soluci贸n a la escasez.

La tercera es la ausencia de un serio debate p煤blico argumentado y razonado que deslegitima todo el entramado que hay detr谩s de una nefasta gesti贸n, para servir a intereses privados.

Seguimos tratando al agua dulce como un bien abundante, aunque en realidad nunca ha sido as铆 y en la actualidad mucho menos. Los registros de observaciones y las proyecciones clim谩ticas aportan abundante evidencia de que los recursos de agua dulce son vulnerables y pueden resultar afectados por el cambio clim谩tico. Con muy diversas consecuencias para las sociedades humanas y los ecosistemas. Se proyecta que, a mediados del siglo XXI, como efecto del cambio clim谩tico, la escorrent铆a fluvial promedia anual y la disponibilidad de agua, disminuir谩n en las regiones secas de latitudes medias. Muchas 谩reas semi谩ridas y 谩ridas (por ejemplo, la cuenca mediterr谩nea). Est谩n expuestas a los efectos del cambio clim谩tico. Y soportar铆an una disminuci贸n de sus recursos h铆dricos como consecuencia de 茅l. As铆 mismo, las modificaciones de la cantidad y calidad del agua. Afectar铆an a la disponibilidad, la estabilidad. La accesibilidad de los alimentos. Se prev茅 una disminuci贸n de la seguridad alimentaria.

Tambi茅n El cambio clim谩tico afecta a la funci贸n y utilizaci贸n de las infraestructuras h铆dricas existentes. En particular, la energ铆a hidr谩ulica, las protecciones estructurales contra inundaciones, el drenaje, y los sistemas de riego. As铆 como a las pr谩cticas de gesti贸n h铆drica.

El cambio clim谩tico. Desaf铆a la hip贸tesis tradicional de que la experiencia hidrol贸gica del pasado. Es un antecedente adecuado para las condiciones futuras.

Los principales dinamizantes clim谩ticos que disponen la disponibilidad de agua son:

La precipitaci贸n, la temperatura y la demanda evaporativa.

(Determinada por la radiaci贸n neta en la superficie del terreno).

La humedad atmosf茅rica, la velocidad del viento y la temperatura).

El clima de la Europa meridional, que es ya c谩lido y semi谩rido. Se calentar铆a y secar铆a a煤n m谩s. Amenazando as铆 sus v铆as navegables. Sus hidroel茅ctricas, y su producci贸n agr铆cola y maderera. La precipitaci贸n estival disminuir铆a en la Europa central y oriental, agravando con ello el estr茅s h铆drico. El efecto conjunto de la subida de temperaturas y de la disminuci贸n de la precipitaci贸n estival incrementar谩 la frecuencia de olas de calor y de sequ铆a. Es probable que las 谩reas que padecen estr茅s h铆drico grave (es decir, una proporci贸n extracci贸n/ disponibilidad superior al 40%). Aumenten en extensi贸n por efecto tanto del cambio clim谩tico como de un mayor consumo de agua, y que ello intensifique la competencia por los recursos h铆dricos disponibles.

ANTE LA ESCASEZ F脥SICA, UNA NUEVA VISI脫N DE GESTI脫N

La gobernanza hasta la actualidad de los recursos h铆dricos se ha basado en la incrementaci贸n de los aportes naturales mediante la construcci贸n de canales, de embalses y de trasvases. Consistiendo la gesti贸n Hidrol贸gica en la planificaci贸n de estos.

El principal inconveniente a resolver consiste en c贸mo garantizar los suministros en las cuencas con d茅ficit. Cuando el principal problema consiste en estudiar cu谩les son las aut茅nticas causas del d茅ficit de agua, con el fin de proponer, posteriormente, soluciones alternativas

De hecho, si se pusiera 鈥渙rden鈥 en cada Cuenca se ver铆a el enorme potencial de suministro que proporciona la gesti贸n sabia del agua frente a la opci贸n centrada en m谩s embalses y trasvases. Seg煤n Losada (1994) se pueden recuperar sin problemas 5.000 Hm鲁de los 10.000 que se controlan con las infraestructuras existentes.

Las pol铆ticas hidrol贸gicas. Son muy dependientes de los intereses de compa帽铆as constructoras y el茅ctricas. Mientras su ideario de gesti贸n descansa en dos pilares b谩sicos.

La generaci贸n de infraestructuras y los trasvases desde las cuencas con excedente hacia las cuencas deficitarias. Las cuales son bastante limitadas a la hora de acometer el problema de la escasez.

GESTI脫N 脫PTIMA DEL BIEN H脥DRICO.

Para poder hablar de una gobernanza eficiente del agua. Hay que exponer la modernizaci贸n en la distribuci贸n de este recurso, pero tambi茅n de ahorro de las redes distributivas, como de un mejoramiento en la gesti贸n, en su inicio en la cuenca H铆drica y respetando la base que produce su optimizaci贸n, el ciclo del agua.

La escasez, de origen f铆sico. Puede agravarse por la existencia de un comportamiento derrochador. Que intenta imitar pautas. Inviables en entornos menos favorecidos por el agua.

Las p茅rdidas en las redes de abastecimiento son enormes, todo lo cual agrava la situaci贸n de escasez natural existente en la mayor parte del territorio espa帽ol. Las p茅rdidas en las estructuras urbanas de distribuci贸n var铆an entre un 25 y un 50 por ciento. Por otro lado, y en relaci贸n con las redes para uso agr铆cola, la CODA (1993) indica que es habitual un nivel de extrav铆os que oscila entre el 40 y el 50 por ciento del caudal, p茅rdidas que se elevan en numerosas ocasiones al 80 e incluso al 90 por cien. Todo esto sin incluir la baja eficiencia global del riego.

As铆 pues, el territorio espa帽ol no solo se caracteriza por su escasez natural, sino que es el propio comportamiento en el empleo y gesti贸n del agua el que la agrava y la convierte en una carencia provocada. De ah铆 que una pol铆tica hidr谩ulica como la que se refleja en el Plan Hidrol贸gico Nacional. Es decir. Que descansa en la construcci贸n de nuevos embalses y trasvases. Pueda considerarse como bastante limitada. Desde el momento en el que no parece enfrentarse a las causas principales de esa escasez. De acuerdo con todo lo anterior, se puede afirmar, que el ahorro potencial podr铆a constituir un sustituto claro de los trasvases o de las nuevas fuentes de suministro.

EL FINAL DE UNA POL脥TICA EXPANSIONISTA DEL AGUA

La realidad de escasez por estadios de sequ铆a nos pone en la tesitura en que se ha acabado el ciclo anterior de gesti贸n H铆drica centrado en pol铆ticas expansionistas y en la construcci贸n de obras. Necesarias para cubrir tres objetivos fundamentales

a) El abastecimiento de agua potable a la poblaci贸n, incluyendo la ingenier铆a sanitaria y la canalizaci贸n de aguas residuales y el suministro de aguas para industrias

b) El desarrollo de los regad铆os 鈥 Que contribuye a garantizar la producci贸n de alimentos

c) La generaci贸n de energ铆a hidroel茅ctrica

Durante muchas d茅cadas. Las obras hidr谩ulicas. Fueron el elemento principal del desarrollo econ贸mico espa帽ol.

La situaci贸n en la actualidad ha cambiado. Espa帽a es uno de los pa铆ses que dispone de m谩s infraestructura hidr谩ulica, en t茅rminos relativos, por habitante y kil贸metro cuadrado. (Segundo despu茅s de China). El abastecimiento urbano se ha generalizado, y la industria ha aumentado su consumo, el cual influye en el deterioro de la calidad del agua a trav茅s los vertidos no depurados, por lo que el consumo real (volumen de agua usada m谩s volumen de agua deteriorada) es superior al que se le atribuye

A d铆a de hoy hemos llegado a un punto en el cual el aforo de embalses es mayor a la capacidad de agua captada y ser谩 m谩s seg煤n los estadios de sequ铆a y la escasez de lluvia se vayan agudizando. Aunque no se puede decir lo mismo del uso eficiente.

Lo que cada vez deja m谩s claro que la perspectiva de pol铆tica expansionista de gesti贸n. Ya no tiene ning煤n sentido. Y que si ahora existe escasez. Est谩 condicionada por un conjunto de factores. Que van desde una concepci贸n que no se amolda a la realidad actual. Que ignora la noci贸n de ciclo. Pasando por el mal estado de las infraestructuras de almacenamiento y distribuci贸n. Tanto agr铆cola como urbana. Sumado a un marco institucional que todav铆a no ha asumido la nueva realidad. Y de una administraci贸n p煤blica que hace dejadez de sus competencias y se inhibe de sus responsabilidades. Con el fin de no enfrentarse a determinados grupos de poder.

CUESTIONES PARA UNA NUEVA ECONOM脥A DEL AGUA

Viendo que la anterior percepci贸n de pol铆tica se ha quedado obsoleta por la escasez del recurso propiciada por los efectos del cambio clim谩tico, se deba plantear un nuevo modelo conceptual que se amolde a la situaci贸n real en que se encuentra la pen铆nsula. Apostar por una gobernanza localizada desde las sub cuencas y cuencas h铆dricas para optimizar el recurso. Con una estructura de gesti贸n que se base en ellas y que supere el car谩cter municipal en incluso auton贸mico para crear organismos democr谩ticos que pertenezcan al territorio de la cuenca. Esto implica una nueva gesti贸n donde la acci贸n de entendidos y no expertos se difumine y los primeros tengas que realizar un cambio de papel.

Efectivamente, la ciencia necesita salir de la academia y de la estructura estatal y firmar un nuevo c贸digo deontol贸gico. Desde el cual. Su servicio solo sirva a intereses objetivos con la propia ciencia y con la sociedad. Hay que reivindicar, como indica mi querido Antonio Aretxabala a la ciencia pobre. La que no se vende, la que toma partido. Y hacer que ejecute asesoramiento a la sociedad civil, que es la que tiene que recuperar el poder de decisi贸n y de gesti贸n del recurso.

Se deber铆a desde la ciencia

a) Plantear las necesidades m谩s urgentes de la sociedad, de acuerdo con su importancia

b) Comunicar sus conocimientos y su comprensi贸n de cara a informar las decisiones de los individuos y de las instituciones.

c) Ejercer el buen juicio, la sabidur铆a y la modestia.

De esta manera, la ciencia tiene que encontrar sus valores en referencia a las preocupaciones dominantes, siendo el objeto de los esfuerzos cient铆ficos el proceso de resoluci贸n social del problema. Incluyendo la participaci贸n y el mutuo aprendizaje entre los diferentes actores. Generando un m茅todo rec铆proco de gesti贸n. Donde los cient铆ficos aprendan y ense帽en. Los pol铆ticos especifiquen las necesidades a la par que acepten la incertidumbre. Y la sociedad civil, discrimine tanto cuestiones cient铆ficas como sobre los temas de inter茅s p煤blico. A帽adir que esta no es una postura pol铆tica (Aunque si traer铆a consecuencias) si no es el modo de gesti贸n h铆drica que mejor optimizar铆a el recurso y de manera m谩s econ贸mica.

Y potenciar de esta forma una alternativa a la construcci贸n de m谩s infraestructuras hidr谩ulicas que ya no son necesarias (A excepci贸n del mantenimiento continuo para optimizar el recurso de las ya existentes). De esta forma. Est谩 impl铆cita la obligaci贸n de un cambio institucional. Que deber铆a de ser la expresi贸n de la necesidad de amoldarse a la nueva realidad. Y al conflicto que subyace. Ante los valores e interes茅 de los diferentes grupos involucrados en los problemas sociales. Pero sobre todo frente a la generaci贸n de una estructura que posibilite una gesti贸n del agua que sea capaz de afrontar los desaf铆os derivados de la nueva realidad de escasez f铆sica a la que nos enfrentamos.

GENERACI脫N DE ESCENARIOS TANTO POL脥TICOS COMO CONCEPTUALES PARA LA GESTI脫N DEL AGUA

La creaci贸n de este marco institucional tiene que reflejar una nueva serie de valores que se amolden a la escasez y por consecuencia de la optimizaci贸n del recurso h铆drico y delimitar los m茅todos de las acciones que son aceptables y prioritarias en su uso y extracci贸n. Reglas desde las cuales se va a definir como de eficiente o ineficiente es su utilizaci贸n. Se debe dejar de tratar el agua como un objeto cremat铆stico, cuidarla como un recurso agotable, la cual en su ciclo cumple m煤ltiples funciones ecol贸gicas.

Se debe salir de la l贸gica mercantilista y establecer una noci贸n funcional del recurso como activo eco social. Puesto que el agua tiene capacidad de satisfacer un conjunto de actividades. Econ贸micas, sociales y ambientales. Tanto de car谩cter cuantitativo como cualitativo. Siendo el agua esencial para la supervivencia biolog铆a, si no una condici贸n necesaria del desarrollo y sostenimiento de la econom铆a y de la estructura social. El agua no es solo una mercanc铆a; es un imperativo central de la supervivencia, sostenimiento, continuidad y vida de la comunidad y del entorno ecol贸gico

Esto significa la necesidad de una gesti贸n adecuada (Su utilizaci贸n y gesti贸n 贸ptima). Para una gesti贸n econ贸mica y 贸ptima es necesario recurrir a las fuentes de captaci贸n y optimizarla. (Las cuencas H铆dricas). Para un uso 贸ptimo hay que adecuar la econom铆a local con el m铆nimo limitante que nos proporciona la cuenca de manera eficiente. Es decir, amold谩ndose a ella sin derrochar y huyendo de la pol铆tica de trasvases.

La nueva perspectiva de la gobernanza h铆drica ha de preocuparse del agua no como un elemento aislado sino, al contrario, como una gesti贸n del ciclo hidrol贸gico. Como un sistema abierto y desequilibrado en calidad asociada a la cantidad. Cuyos intercambios de masa y energ铆a con el exterior originan flujos variables. En funci贸n de la energ铆a natural, de la radiaci贸n solar o de la artificial provocada por el manejo del hombre.

El corolario que para la gesti贸n del agua se deriva de este enfoque, no puede limitarse a aumentar las entradas al sistema de usos sin atender a lo que ocurre dentro del mismo. Si no que debe orientarse a reducir o retrasar las perdidas en cantidad y calidad que se producen en su seno, buscando mejorar la eficacia de sus usos. Con los cual no existe una gesti贸n del recurso, sino del ecosistema en su totalidad adonde se mantiene. Ya que es en estos donde ocurren las entradas y salidas de materiales y energ铆a. En la medida en la que gran parte de esa energ铆a pretende maximizar la producci贸n genera importantes p茅rdidas. (Nutrientes, humus鈥) que no solo empobrecen al ecosistema. Si no que adem谩s aceleran el ciclo del agua. Lo que significa una menor recarga de aguas subterr谩neas. Mayor evaporaci贸n, menor amortiguaci贸n de avenidas. Mayor turbiedad y capacidad erosiva de los cauces.

La administraci贸n del ciclo del agua, por contraposici贸n a la gesti贸n expansionista, exige una gesti贸n ambiental integrada en la comarca, no puede haber una gobernanza 贸ptima del agua, sin una gesti贸n 贸ptima del territorio. Tambi茅n ser铆a necesario definir una lista limitada de acciones bajo las que se acepta la existencia de transacciones de agua y cu谩les son los costes compatibles con la gesti贸n del ciclo y, por tanto, con el mantenimiento de cuencas y de los r铆os.

Aunque cada cuenca tiene un car谩cter diferencial, ser铆a aceptable, como m铆nimo, de acuerdo al principio de precauci贸n

a) Profundizar en la prioridad de los usos, de acuerdo con las calidades que cada uso requiera.

b) Exigir la devoluci贸n de los retornos con una calidad determinada.

c) Cambiar las pr谩cticas agr铆colas de manera que la rentabilidad privada de los cultivos no genere un conjunto de impactos irreversibles, que cuestionen la rentabilidad integral del sistema.

La escasez f铆sica de agua se va a convertir en los a帽os venideros en un problema de creciente importancia. Los periodos de sequ铆a se van a aumentar y prolongarse. Lo cierto es que a la par de esta escasez f铆sica existe una mayor presi贸n para su empleo en los diferentes procesos de las actividades humanas. Aunque se acepte que la escasez de que nos viene es car谩cter f铆sico, tiene adem谩s un importante componente social o derivado de un comportamiento poco eficiente en t茅rminos t茅cnicos o muy derrochador.

Tambi茅n se debe indicar que debido a que la gesti贸n del agua se haya producido en beneficio de Poderosos grupos econ贸micos. Vinculados a las grandes empresas constructoras e hidroel茅ctricas. Y desde hace poco a la especulaci贸n urban铆stica. La falta de adecuados incentivos econ贸micos nos ha llevado a graves problemas de ineficiencia. Irresponsabilidad, individual y colectiva, e insostenibilidad.

El nuevo modelo de gesti贸n del agua debe transicionar desde una econom铆a expansionista basada en m谩s embalses y trasvases. Hasta una nueva econom铆a del agua preocupada por la gesti贸n integrada del agua y del territorio. Pasando por la gesti贸n de la demanda de agua. La cual tiene un enorme potencial de ahorro mejorando:

a) El estado de las redes de distribuci贸n agr铆colas y urbanas

b) Los sistemas de riego

c) Depurando las aguas residuales urbanas, exigiendo que se devuelva el agua en unas condiciones de calidad que permitan su reutilizaci贸n con todas las garant铆as

d) Depurando las aguas residuales usadas en las industrias para evitar la contaminaci贸n de los r铆os.

e) Instalando grifer铆a m谩s eficiente e incentivando comportamientos m谩s ahorradores

f) Disminuyendo la superficie de cultivos de regad铆o que no sean adecuados a las condiciones climatol贸gicas o las condiciones edafol贸gicas de determinadas zonas

Sin decir que con todo este ahorro no sean necesarias en determinadas zonas embalses y desalinizadoras. Solamente indicar que estas medidas de ahorro hacen que las pol铆ticas de trasvases dejen de ser la 煤nica alternativa para los problemas del agua. Lo curioso es que no se preste atenci贸n a estas pol铆ticas de ahorro. Y m谩s en un pa铆s con graves problemas de agua. Y no se halla movilizado dicho potencial. Generando nuevos organismos de gesti贸n, puesto que se necesita dotarse de nuevas herramientas. Como por ejemplo para dotarse de una informaci贸n estad铆stica adecuada sobre los aspectos fundamentales del ciclo hidrol贸gico. Incluyendo la distribuci贸n y los usos del agua. Esta opacidad tiene sentido por la configuraci贸n del agua como un elemento de poder. Y la consolidaci贸n de elites y expertos que han legitimado la opci贸n centrada en m谩s embalses y trasvases.

POL脥TICA DE TRASVASES

La opci贸n de los trasvases supone que existen cuencas deficitarias y excedentarias y que el agua a trasvasar es de buena calidad. No parece que est茅 tan clara la situaci贸n en nuestro pa铆s. Con frecuencia se habla de cuencas excedentarias sin tomar en consideraci贸n las demandas de evapotranspiraci贸n, que dependen de los cultivos y de las pol铆ticas de riego y de reforestaci贸n. Pero tampoco se suele mencionar la calidad del agua, siendo as铆 que la mayor铆a de los r铆os, exceptuando los de las cuencas del Norte y la del Duero, contienen aguas de pobre calidad, cuyo contenido en sales las sit煤a m谩s all谩 del l铆mite de la no potabilidad. La raz贸n de esta calidad no se encuentra en la contaminaci贸n de origen industrial y urbano, sino en los factores del entorno natural (deforestaci贸n), que en parte se ven reforzados por las pr谩cticas agr铆colas y los usos del territorio. El conocimiento correcto del ciclo del agua en cantidad y calidad es condici贸n necesaria para la correcta gesti贸n del agua y para poder optar o descartar a los trasvases como soluci贸n.

Los trasvases deben estudiarse en un contexto m谩s amplio, es decir, m谩s complejo, como es el que engloba a la planificaci贸n hidrol贸gica. En otras palabras, la discusi贸n sobre la deseabilidad de los trasvases cobra sentido como una m谩s de las posibilidades que existen

FUENTES ALTERNATIVAS DE SUMINISTRO DE AGUA NUEVOS SUMINISTROS Trasvases Extracci贸n de agua subterr谩nea Reasignaci贸n entre usos Reorganizaci贸n de cultivos Depuraci贸n y reutilizaci贸n de aguas residuales Desalinizaci贸n: Con energ铆a convencional Con energ铆a renovable MEJORA DE LA EFICIENCIA TECNICA Redes de abastecimiento urbano Redes de abastecimiento agr铆cola Redes de eficiencia en el riego Redes de depuraci贸n.

La realidad de escasez del recurso h铆drico nos pone en la tesitura de ver que hay otras maneras de hacer las cosas. Es decir, hay unos criterios que se pueden aplicar para evaluar la deseabilidad de los trasvases y para comparar las soluciones alternativas. De manera que no se opte por el remedio m谩s costoso en t茅rminos econ贸micos, sociales y ambientales. Ahora bien, una gesti贸n correcta requiere un cambio en la propia noci贸n de agua que incorpore la idea del ciclo integral, que es en realidad lo que hay que gestionar. Esto se puede conseguir aceptando la noci贸n del agua como activo social.

Parece existir un elevado potencial de ahorro de agua, tanto en las redes agr铆colas como urbanas, que se configurar铆a como una seria alternativa a la generaci贸n de regular y trasvasar m谩s agua. Es m谩s, dados los costes que se barajan, el ahorro de agua y las t茅cnicas de depuraci贸n y desalaci贸n, parecen constituir una alternativa m谩s barata de suministro de agua que la defendida por los trasvases (y esto sin incluir los costes sociales y ambientales en los que incurrir铆a esta 煤ltima opci贸n)

Asumir la realidad de escasez nos pone en la tesitura de comenzar a hacer dise帽os responsables con todo. El concepto de ejercer una gesti贸n que dote de una forma de ciclado c铆clico del agua. Donde esta se optimice y no se contamine, no pasa ya como una apuesta optativa por su gesti贸n ecol贸gica, sino por una necesidad de gesti贸n 贸ptima ante un recurso vital y menguante.

Bibliograf铆a.

Imagen de portada: agua PxHere | Detalles de la licencia

Jes煤s Mar铆a Veci de la Fuente para Kaosenlared