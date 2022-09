–

De parte de Amor Y Rabia September 1, 2022 159 puntos de vista

Por Michael Hudson

EL FRACASO DE LAS DEMOCRACIAS OLIG脕RQUICAS PARA PROTEGER A LA POBLACI脫N ENDEUDADA EN GENERAL

Lo que ha hecho que las econom铆as occidentales sean olig谩rquicas es su fracaso a la hora de proteger a la ciudadan铆a de la dependencia de una clase propietaria acreedora. Estas econom铆as han conservado las leyes de la deuda basadas en los acreedores de Roma, sobre todo la prioridad de los cr茅ditos de los acreedores sobre la propiedad de los deudores. El 1% de los acreedores se ha convertido en una oligarqu铆a pol铆ticamente poderosa a pesar de las reformas pol铆ticas democr谩ticas nominales que ampl铆an el derecho al voto. Las agencias reguladoras del gobierno han sido capturadas y el poder impositivo se ha hecho regresivo, dejando el control y la planificaci贸n econ贸mica en manos de una 茅lite rentista.

Roma nunca fue una democracia. Y, en cualquier caso, Arist贸teles reconoc铆a que las democracias evolucionan de forma m谩s o menos natural hasta convertirse en oligarqu铆as, que pretenden ser democr谩ticas a efectos de relaciones p煤blicas mientras fingen que su creciente concentraci贸n de riqueza en la cima es para lo mejor. La ret贸rica actual del derrame (1) describe a los bancos y a los gestores financieros como los que dirigen los ahorros de la manera m谩s eficiente para producir prosperidad para toda la econom铆a, no solo para ellos mismos.

El presidente Biden y sus neoliberales del Departamento de Estado acusan a China y a cualquier otro pa铆s que pretenda mantener su independencia econ贸mica y su autosuficiencia de ser “autocr谩tico”. Su prestidigitaci贸n ret贸rica yuxtapone la democracia a la autocracia. Lo que ellos llaman “autocracia” es un gobierno lo suficientemente fuerte como para impedir que una oligarqu铆a financiera orientada a Occidente endeude a la poblaci贸n, y luego se lleve sus tierras y otras propiedades a sus propias manos y a las de sus patrocinadores estadounidenses y otros extranjeros.

La contradicci贸n orwelliana de llamar “democracias” a las oligarqu铆as va seguida de la definici贸n de un mercado libre como uno que est谩 libre para la b煤squeda de rentas financieras. La diplomacia respaldada por Estados Unidos ha endeudado a los pa铆ses, oblig谩ndolos a vender el control de sus infraestructuras p煤blicas y a convertir las “cimas de mando” de su econom铆a en oportunidades para extraer rentas de monopolio.

Esta ret贸rica de autocracia frente a democracia es similar a la que utilizaban las oligarqu铆as griega y romana cuando acusaban a los reformistas democr谩ticos de buscar la “tiran铆a” (en Grecia) o la “realeza” (en Roma). Fueron los “tiranos” griegos quienes derrocaron a las autocracias mafiosas en los siglos VII y VI a.C., allanando el camino para el despegue econ贸mico y protodemocr谩tico de Esparta, Corinto y Atenas. Y fueron los reyes de Roma los que construyeron su ciudad-estado ofreciendo a los ciudadanos la tenencia de tierras en r茅gimen de autosuficiencia. Esa pol铆tica atrajo a los inmigrantes de las vecinas ciudades-estado italianas, cuyas poblaciones se ve铆an obligadas a la servidumbre por deudas.

El problema es que las democracias occidentales no han demostrado ser h谩biles para evitar que surjan oligarqu铆as y polaricen la distribuci贸n de la renta y la riqueza. Desde Roma, las “democracias” olig谩rquicas no han protegido a sus ciudadanos de los acreedores que pretenden apropiarse de la tierra, de su rendimiento por alquiler y del dominio p煤blico.

Si nos preguntamos qui茅n promulga y aplica hoy en d铆a las pol铆ticas que pretenden frenar a la oligarqu铆a para proteger el sustento de los ciudadanos, la respuesta es que lo hacen los Estados socialistas. Solo un Estado fuerte tiene el poder de frenar a una oligarqu铆a financiera y rentista. La embajada china en Estados Unidos lo demostr贸 en su respuesta a la descripci贸n del presidente Biden de China como una autocracia (2):

Aferrado a la mentalidad de la Guerra Fr铆a y a la l贸gica hegem贸nica, Estados Unidos persigue la pol铆tica de bloques, inventa la narrativa de “democracia contra autoritarismo”… y aumenta las alianzas militares bilaterales, en un claro intento de contrarrestar a China.

Guiado por una filosof铆a centrada en el pueblo, desde el d铆a en que se fund贸 (…) el Partido ha estado trabajando incansablemente por el inter茅s del pueblo, y se ha dedicado a hacer realidad las aspiraciones del pueblo de tener una vida mejor. China ha impulsado la democracia popular en todo su proceso, promoviendo la salvaguarda legal de los derechos humanos y defendiendo la equidad y la justicia social. El pueblo chino disfruta ahora de unos derechos democr谩ticos m谩s amplios y completos.

Casi todas las primeras sociedades no occidentales contaban con protecciones contra la aparici贸n de mercantilismos y oligarqu铆as rentistas. Por eso es tan importante reconocer que lo que se ha convertido en la civilizaci贸n occidental representa una ruptura con el Cercano Oriente, el Sur y el Este de Asia. Cada una de estas regiones ten铆a su propio sistema de administraci贸n p煤blica para salvar su equilibrio social de la riqueza comercial y monetaria que amenazaba con destruir el equilibrio econ贸mico si no se controlaba. Pero el car谩cter econ贸mico de Occidente fue moldeado por las oligarqu铆as rentistas. La Rep煤blica de Roma enriqueci贸 a su oligarqu铆a despojando de su riqueza a las regiones que conquist贸, dej谩ndolas empobrecidas. Esa sigue siendo la estrategia extractiva del posterior colonialismo europeo y, m谩s recientemente, de la globalizaci贸n neoliberal centrada en Estados Unidos. El objetivo siempre ha sido “liberar” a las oligarqu铆as de las restricciones a su ego铆smo.

La gran pregunta es: 驴“libertad” para qui茅n? La econom铆a pol铆tica cl谩sica defin铆a un mercado libre como uno libre de rentas no ganadas, encabezado por la renta de la tierra y otras rentas de los recursos naturales, la renta del monopolio, los intereses financieros y los privilegios de los acreedores relacionados. Pero a finales del siglo XIX, la oligarqu铆a rentista patrocin贸 una contrarrevoluci贸n fiscal e ideol贸gica, redefiniendo el mercado libre como uno libre para que los rentistas extrajeran la renta econ贸mica, es decir, los ingresos no ganados.

Este rechazo de la cr铆tica cl谩sica al ingreso rentista ha ido acompa帽ado de la redefinici贸n de la “democracia” para exigir la existencia de un “mercado libre” de la variedad rent铆stica olig谩rquica anticl谩sica. En lugar de que el gobierno sea el regulador econ贸mico del inter茅s p煤blico, se desmantela la regulaci贸n p煤blica del cr茅dito y de los monopolios. Eso permite a las empresas cobrar lo que quieran por el cr茅dito que suministran y los productos que venden. La privatizaci贸n del privilegio de crear dinero-cr茅dito permite que el sector financiero asuma el papel de asignar la propiedad.

El resultado ha sido la centralizaci贸n de la planificaci贸n econ贸mica en Wall Street, la City de Londres, la Bolsa de Par铆s y otros centros financieros imperiales. De eso se trata la Nueva Guerra Fr铆a de hoy: de proteger este sistema de capitalismo financiero neoliberal centrado en Estados Unidos, destrozando o aislando los sistemas alternativos de China, Rusia y sus aliados, a la vez que se busca financiar a煤n m谩s el antiguo sistema colonialista patrocinando el poder de los acreedores en lugar de proteger a los deudores, imponiendo la austeridad cargada de deudas en lugar del crecimiento, y haciendo irreversible la p茅rdida de la propiedad mediante la ejecuci贸n hipotecaria o la venta forzosa.

驴ES LA CIVILIZACI脫N OCCIDENTAL UN LARGO DESV脥O DEL LUGAR AL QUE PAREC脥A DIRIGIRSE LA ANTIG脺EDAD?

Lo que es tan importante en la polarizaci贸n econ贸mica de Roma, resultante de la din谩mica de la deuda con intereses en las manos rapaces de su clase acreedora, es lo radicalmente que su sistema legal olig谩rquico pro-acreedor difiere de las leyes de las sociedades anteriores que controlaban a los acreedores y la proliferaci贸n de la deuda. El surgimiento de una oligarqu铆a acreedora que utilizaba su riqueza para monopolizar la tierra y hacerse con el gobierno y los tribunales (sin dudar en utilizar la fuerza y el asesinato pol铆tico selectivo contra los posibles reformistas) se hab铆a evitado durante miles de a帽os en todo Oriente Pr贸ximo y otras tierras asi谩ticas. Pero la periferia del Egeo y del Mediterr谩neo carec铆a de los controles y equilibrios econ贸micos que hab铆an proporcionado resistencia en otros lugares de Oriente Pr贸ximo. Lo que ha distinguido a Occidente desde el principio ha sido su falta de un gobierno lo suficientemente fuerte como para frenar la aparici贸n y el dominio de una oligarqu铆a acreedora.

Todas las econom铆as antiguas funcionaban a cr茅dito, acumulando deudas de cosechas durante el a帽o agr铆cola. Las guerras, las sequ铆as o las inundaciones, las enfermedades y otras perturbaciones imped铆an a menudo el pago de las deudas acumuladas. Pero los gobernantes del Cercano Oriente cancelaban las deudas en estas condiciones. As铆 evitaban que sus ciudadanos-soldados y trabajadores serviles perdieran sus tierras de autoconsumo a manos de los acreedores, a los que reconoc铆an como un potencial poder rival del palacio. A mediados del primer milenio a.C., la servidumbre por deudas se hab铆a reducido a un fen贸meno marginal en Babilonia, Persia y otros reinos del Cercano Oriente. Pero Grecia y Roma se encontraban en medio de medio milenio de revueltas populares que exig铆an la cancelaci贸n de la deuda y la liberaci贸n de la servidumbre por deudas y la p茅rdida de las tierras de autoabastecimiento.

Solo los reyes romanos y los tiranos griegos fueron capaces, durante un tiempo, de proteger a sus s煤bditos de la esclavitud de la deuda. Pero al final perdieron ante las oligarqu铆as acreedoras de los se帽ores de la guerra. La lecci贸n de la historia es, por tanto, que se necesita un poder regulador gubernamental fuerte para evitar que surjan oligarqu铆as que utilicen las reclamaciones de los acreedores y el acaparamiento de tierras para convertir a los ciudadanos en deudores, arrendatarios, clientes y, en 煤ltima instancia, siervos.

EL AUGE DEL CONTROL DE LOS ACREEDORES SOBRE LOS GOBIERNOS MODERNOS

Los palacios y los templos de todo el mundo antiguo eran acreedores. Solo en Occidente surgi贸 una clase acreedora privada. Un milenio despu茅s de la ca铆da de Roma, una nueva clase bancaria oblig贸 a los reinos medievales a endeudarse. Las familias de la banca internacional utilizaron su poder de acreedores para hacerse con el control de los monopolios p煤blicos y los recursos naturales, de la misma manera que los acreedores se hab铆an hecho con el control de las tierras individuales en la antig眉edad.

En la Primera Guerra Mundial, las econom铆as occidentales entraron en una crisis sin precedentes como consecuencia de las deudas interaliadas y las reparaciones alemanas. El comercio se quebr贸 y las econom铆as occidentales cayeron en la depresi贸n. Lo que las sac贸 de all铆 fue la Segunda Guerra Mundial, y esta vez no se impusieron reparaciones al terminar la guerra. En lugar de las deudas de guerra, Inglaterra simplemente se vio obligada a abrir su zona de la libra esterlina a los exportadores estadounidenses y a abstenerse de reactivar sus mercados industriales devaluando la libra esterlina, en virtud de las condiciones de la Ley de Pr茅stamo y Arriendo y del Pr茅stamo Brit谩nico de 1946, como ya se ha se帽alado.

Occidente sali贸 de la Segunda Guerra Mundial relativamente libre de deuda privada, y completamente bajo el dominio de Estados Unidos. Pero desde 1945 el volumen de la deuda se ha expandido exponencialmente, alcanzando proporciones de crisis en 2008 cuando la burbuja de las hipotecas basura, el fraude bancario masivo y la pir谩mide de la deuda financiera explotaron, sobrecargando las econom铆as de Estados Unidos, as铆 como las de Europa y el Sur Global.

El Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos monetiz贸 8 billones de d贸lares para salvar las participaciones de la 茅lite financiera en acciones, bonos e hipotecas inmobiliarias empaquetadas en lugar de rescatar a las v铆ctimas de las hipotecas basura y a los pa铆ses extranjeros sobreendeudados. El Banco Central Europeo hizo pr谩cticamente lo mismo para salvar a los europeos m谩s ricos de perder el valor de mercado de su riqueza financiera.

Pero era demasiado tarde para salvar las econom铆as estadounidense y europea. La larga acumulaci贸n de deuda posterior a 1945 ha seguido su curso. La econom铆a estadounidense se ha desindustrializado, su infraestructura se est谩 derrumbando y su poblaci贸n est谩 tan endeudada que apenas queda renta disponible para mantener el nivel de vida. Al igual que ocurri贸 con el Imperio de Roma, la respuesta estadounidense es intentar mantener la prosperidad de su propia 茅lite financiera explotando a los pa铆ses extranjeros. Ese es el objetivo de la actual diplomacia de la Nueva Guerra Fr铆a. Se trata de extraer un tributo econ贸mico empujando a las econom铆as extranjeras a un mayor endeudamiento dolarizado, que se pagar谩 imponi茅ndose a s铆 mismas la depresi贸n y la austeridad.

Esta subyugaci贸n es representada por los economistas de la corriente principal como una ley de la naturaleza y, por tanto, como una forma inevitable de equilibrio, en la que la econom铆a de cada naci贸n recibe “lo que vale”. Los modelos econ贸micos de la corriente dominante se basan en la suposici贸n irreal de que todas las deudas pueden pagarse, sin polarizar la renta y la riqueza. Se supone que todos los problemas econ贸micos se curan por s铆 solos gracias a “la magia del mercado”, sin necesidad de que intervenga la autoridad civil. La regulaci贸n gubernamental se considera ineficiente e ineficaz, y por tanto innecesaria. Eso deja a los acreedores, a los acaparadores de tierras y a los privatizadores con v铆a libre para privar a otros de su libertad. Este es el destino final de la globalizaci贸n actual y de la propia historia.

驴EL FIN DE LA HISTORIA? 驴O S脫LO DE LA FINANCIARIZACI脫N Y PRIVATIZACI脫N DE OCCIDENTE?

La pretensi贸n neoliberal es que privatizar el dominio p煤blico y dejar que el sector financiero se haga cargo de la planificaci贸n econ贸mica y social en determinados pa铆ses traer谩 consigo una prosperidad mutuamente beneficiosa. Se supone que eso har谩 que la sumisi贸n extranjera al orden mundial centrado en Estados Unidos sea voluntaria. Pero el efecto real de la pol铆tica neoliberal ha sido polarizar las econom铆as del Sur Global y someterlas a una austeridad plagada de deudas.

El neoliberalismo estadounidense afirma que la privatizaci贸n, la financiarizaci贸n y el desplazamiento de la planificaci贸n econ贸mica del gobierno a Wall Street y otros centros financieros es el resultado de una victoria darwiniana que ha alcanzado tal perfecci贸n que es “el fin de la historia”. Es como si el resto del mundo no tuviera otra alternativa que aceptar el control estadounidense del sistema financiero global (es decir, neocolonial), del comercio y de la organizaci贸n social. Y para asegurarse, la diplomacia estadounidense busca respaldar su control financiero y diplom谩tico con la fuerza militar.

La iron铆a es que la propia diplomacia estadounidense ha contribuido a acelerar una respuesta internacional al neoliberalismo al forzar la uni贸n de gobiernos lo suficientemente fuertes como para recoger la larga tendencia de la historia que ve a los gobiernos empoderados para evitar que las din谩micas olig谩rquicas corrosivas descarrilen el progreso de la civilizaci贸n.

El siglo XXI comenz贸 con los neoliberales estadounidenses imaginando que su financiarizaci贸n y privatizaci贸n apalancada por la deuda pondr铆a fin al largo ascenso de la historia de la humanidad como legado de la Grecia y la Roma cl谩sicas. La visi贸n neoliberal de la historia antigua se hace eco de la de las oligarqu铆as de la Antig眉edad, denigrando a los reyes de Roma y a los tiranos reformistas de Grecia por amenazar con una intervenci贸n p煤blica demasiado fuerte cuando pretend铆an mantener a los ciudadanos libres de la esclavitud de la deuda y asegurar la tenencia de la tierra en r茅gimen de autosuficiencia. Lo que se considera el punto de despegue decisivo es la “seguridad de los contratos” de la oligarqu铆a, que otorga a los acreedores el derecho de expropiar a los deudores. De hecho, 茅sta ha sido una caracter铆stica definitoria de los sistemas jur铆dicos occidentales durante los 煤ltimos 2 mil a帽os.

Un verdadero fin de la historia significar铆a que la reforma se detendr铆a en todos los pa铆ses. Ese sue帽o parec铆a cercano cuando los neoliberales estadounidenses tuvieron v铆a libre para remodelar Rusia y otros Estados postsovi茅ticos tras la disoluci贸n de la Uni贸n Sovi茅tica en 1991, comenzando con una terapia de choque que privatizaba los recursos naturales y otros activos p煤blicos en manos de clept贸cratas orientados a Occidente que registraban la riqueza p煤blica a su nombre, y hac铆an caja vendiendo sus ganancias a inversores estadounidenses y de otros pa铆ses occidentales.

El fin de la historia de la Uni贸n Sovi茅tica deb铆a consolidar el “Fin de la Historia” de Estados Unidos, mostrando lo in煤til que ser铆a para las naciones intentar crear un orden econ贸mico alternativo basado en el control p煤blico del dinero y la banca, la sanidad p煤blica, la educaci贸n gratuita y otras subvenciones de necesidades b谩sicas, libres de la financiaci贸n de la deuda. La admisi贸n de China en la Organizaci贸n Mundial del Comercio en 2001 fue vista como la confirmaci贸n de la afirmaci贸n de Margaret Thatcher de que “no hay alternativa” (TINA: The Is No Alternative) al nuevo orden neoliberal patrocinado por la diplomacia estadounidense.

Hay una alternativa econ贸mica, por supuesto. Al repasar la historia antigua, podemos ver que el principal objetivo de los antiguos gobernantes, desde Babilonia hasta el sur y el este de Asia, era evitar que la oligarqu铆a mercantil y acreedora redujera a la poblaci贸n en general al clientelismo, la esclavitud por deudas y la servidumbre. Si el mundo euroasi谩tico no estadounidense sigue ahora este objetivo b谩sico, estar铆a restaurando el curso de la historia a su curso preoccidental. Eso no ser铆a el fin de la historia, pero volver铆a a los ideales b谩sicos del mundo no occidental de equilibrio econ贸mico, justicia y equidad.

Hoy, China, India, Ir谩n y otras econom铆as euroasi谩ticas han dado el primer paso como condici贸n previa para un mundo multipolar, al rechazar la insistencia de Estados Unidos en que se sumen a las sanciones comerciales y financieras estadounidenses contra Rusia. Estos pa铆ses se dan cuenta de que, si Estados Unidos pudiera destruir la econom铆a de Rusia y reemplazar su gobierno con apoderados del tipo Yeltsin, orientados hacia Estados Unidos, los dem谩s pa铆ses de Eurasia ser铆an los siguientes.

La 煤nica forma posible de que la historia termine realmente ser铆a que los militares estadounidenses destruyeran todas las naciones que buscan una alternativa a la privatizaci贸n y la financiarizaci贸n neoliberales. La diplomacia estadounidense insiste en que la historia no debe tomar ning煤n camino que no culmine en su propio imperio financiero gobernando a trav茅s de oligarqu铆as sat茅lites. Los diplom谩ticos estadounidenses esperan que sus amenazas militares y su apoyo a los ej茅rcitos proxy obliguen a otros pa铆ses a someterse a las exigencias neoliberales, para evitar ser bombardeados o sufrir “revoluciones de colores”, asesinatos pol铆ticos y golpes militares, al estilo de Pinochet. Pero la 煤nica forma real de poner fin a la historia es la guerra at贸mica para acabar con la vida humana en este planeta.

LA NUEVA GUERRA FR脥A EST脕 DIVIDIENDO EL MUNDO EN DOS SISTEMAS ECON脫MICOS OPUESTOS

La guerra por delegaci贸n de la OTAN en Ucrania contra Rusia es el catalizador que est谩 fracturando el mundo en dos esferas opuestas con filosof铆as econ贸micas incompatibles. China, el pa铆s que crece m谩s r谩pidamente, trata el dinero y el cr茅dito como un servicio p煤blico asignado por el gobierno en lugar de dejar que el privilegio del monopolio de la creaci贸n de cr茅dito sea privatizado por los bancos, lo que les lleva a desplazar al gobierno como planificador econ贸mico y social. Esa independencia monetaria, al confiar en su propia creaci贸n de dinero interno en lugar de pedir prestados d贸lares electr贸nicos estadounidenses, y al denominar el comercio exterior y las inversiones en su propia moneda en lugar de en d贸lares, se considera una amenaza existencial para el control estadounidense de la econom铆a mundial.

La doctrina neoliberal de Estados Unidos pide que la historia termine “liberando” a las clases ricas de un gobierno lo suficientemente fuerte como para evitar la polarizaci贸n de la riqueza, y el declive y la ca铆da finales. La imposici贸n de sanciones comerciales y financieras contra Rusia, Ir谩n, Venezuela y otros pa铆ses que se resisten a la diplomacia estadounidense, y en 煤ltima instancia a la confrontaci贸n militar, es la forma en que Estados Unidos pretende “extender la democracia” v铆a OTAN desde Ucrania hasta el Mar de China.

Occidente, en su iteraci贸n neoliberal estadounidense, parece estar repitiendo el patr贸n de la decadencia y ca铆da de Roma. La concentraci贸n de la riqueza en manos del 1% siempre ha sido la trayectoria de la civilizaci贸n occidental. Es el resultado de que la antig眉edad cl谩sica tomara un camino equivocado cuando Grecia y Roma permitieron el crecimiento inexorable de la deuda, lo que condujo a la expropiaci贸n de gran parte de la ciudadan铆a y la redujo a la esclavitud de una oligarqu铆a acreedora terrateniente. Esa es la din谩mica incorporada en el ADN de lo que se llama Occidente y su “seguridad de los contratos” sin ninguna supervisi贸n gubernamental en el inter茅s p煤blico. Al despojarse de la prosperidad en casa, esta din谩mica requiere una constante expansi贸n para extraer una afluencia econ贸mica (literalmente un “flujo de entrada”) a expensas de las colonias o pa铆ses deudores.

Estados Unidos, a trav茅s de su Nueva Guerra Fr铆a, pretende asegurarse precisamente ese tributo econ贸mico de otros pa铆ses. El conflicto que se avecina puede durar quiz谩s 20 a帽os y determinar谩 qu茅 tipo de sistema pol铆tico y econ贸mico tendr谩 el mundo. Lo que est谩 en juego es algo m谩s que la hegemon铆a de Estados Unidos y su control dolarizado de las finanzas internacionales y la creaci贸n de dinero. Desde el punto de vista pol铆tico, lo que est谩 en juego es la idea de “democracia”, que se ha convertido en un eufemismo para designar a una oligarqu铆a financiera agresiva que trata de imponerse a nivel mundial mediante un control financiero, econ贸mico y pol铆tico depredador respaldado por la fuerza militar.

Como he tratado de subrayar, el control olig谩rquico del gobierno ha sido la caracter铆stica distintiva de la civilizaci贸n occidental desde la antig眉edad cl谩sica. Y la clave de este control ha sido la oposici贸n a un gobierno fuerte, es decir, a un gobierno civil lo suficientemente fuerte como para impedir que surja una oligarqu铆a acreedora que monopolice el control de la tierra y la riqueza, convirti茅ndose en una aristocracia hereditaria, una clase rentista que vive de las rentas de la tierra, los intereses y los privilegios del monopolio que reducen a la poblaci贸n en general a la austeridad.

El orden unipolar centrado en Estados Unidos que espera “poner fin a la historia” reflejaba una din谩mica econ贸mica y pol铆tica b谩sica que ha sido una caracter铆stica de la civilizaci贸n occidental desde que la Grecia y la Roma cl谩sicas emprendieron un camino diferente de la matriz del Cercano Oriente en el primer milenio antes de Cristo.

Para salvarse de ser arrastrados por el torbellino de destrucci贸n econ贸mica que ahora envuelve a Occidente, los pa铆ses del n煤cleo euroasi谩tico de r谩pido crecimiento est谩n desarrollando nuevas instituciones econ贸micas basadas en una filosof铆a social y econ贸mica alternativa. Siendo China la mayor econom铆a de la regi贸n y la de m谩s r谩pido crecimiento, es probable que sus pol铆ticas socialistas influyan en la configuraci贸n de este emergente sistema financiero y comercial no occidental.

En lugar de la privatizaci贸n occidental de las infraestructuras econ贸micas b谩sicas para crear fortunas privadas mediante la extracci贸n de rentas monopol铆sticas, China las mantiene en manos p煤blicas. Su gran ventaja sobre Occidente es que trata el dinero y el cr茅dito como un servicio p煤blico, que debe asignar el gobierno en lugar de dejar que los bancos privados conciban cr茅dito, con lo que la deuda se acumula sin ampliar la producci贸n para aumentar el nivel de vida. China tambi茅n mantiene la sanidad y la educaci贸n, el transporte y las comunicaciones en manos p煤blicas, para que se proporcionen como derechos humanos b谩sicos.

La pol铆tica socialista de China es, en muchos sentidos, un retorno a las ideas b谩sicas de resistencia que caracterizaron a la mayor parte de la civilizaci贸n antes de la Grecia y la Roma cl谩sicas. Ha creado un Estado lo suficientemente fuerte como para resistir la aparici贸n de una oligarqu铆a financiera que se haga con el control de la tierra y de los activos rentables. Por el contrario, las econom铆as occidentales actuales est谩n repitiendo precisamente ese impulso olig谩rquico que polariz贸 y destruy贸 las econom铆as de la Grecia y la Roma cl谩sicas, siendo Estados Unidos el an谩logo moderno de Roma.

