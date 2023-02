Dos estudiantes de filosof铆a que buscan mezclar el tecnisismo propio de la materia con lo cotidiano que nos interpela a todas y todos por igual.

GL3 y ESG (por motivos de privacidad eligen escribir bajo estos pseud贸nimos) son dos jovenes estudiantes del profesorado de Filosof铆a que, preocupados por la situaci贸n actual del espectro filos贸fico, decidieron llevar a cabo un proyecto. A la hora de describir esta idea con una frase, ellos nos dicen 鈥淏uscamos hacer filosof铆a cruda鈥

El proyecto surge 鈥 cuenta GL3, el 煤nico entrevistado que pudo asistir a la nota- una noche en la que sal铆 de una charla sobre Rousseau. Me hab铆an invitado unos amigos del c铆rculo terciario, y como la charla la brindaba un conocido, decid铆 asistir. Al llegar, 隆El terror!鈥γ﹔amos, como mucho, cinco personas. Un ambiente t茅trico, apagado, con un tipo en el centro, sentado con una botella de agua al lado. Y explicaba poco a poco, con un hast铆o evidente, como era que hab铆an interpretado mal una frase que Rousseau dijo en 鈥淓l contrato social鈥濃tc.

Yo sal铆- comenta- consternado. Me sent铆 inclusive algo mareado ; de repente, perdido. 驴Esto es lo que yo quiero ser como profesional? 驴Alguien que se relega a dar charlas para 4 viejos locos un sabado por la noche? Con mi compa帽ero en este proyecto, pensamos a la filosof铆a de una manera radicalmente distinta. Queremos escaparle al nicho, queremos escaparle a lo espec铆fico en lo espec铆fico. Claro que se requiere cierto nivel, profeisonalismo, coherencia, pero nos parece demencial que exista una generaci贸n que est谩, practicamente en su totalidad, alejada de la filosof铆a. Y no solo eso, sino que la ven con desprecio, con miedo. Buscamos quitar la neblina que ha ca铆do sobre la producci贸n y divulgaci贸n filos贸fica.

Y como en cada crisis hay una oportunidad, la realizaci贸n fue instant谩nea : crear un espacio donde podamos escribir sobre cuestiones que nos preocupan, que nos importan, que nos interpelan, usando nuestros recursos como estudiantes y mezclaro con un lenguaje cotidiano, con una pluma cotidiana, que no intimide, que no espante.

Claro que ser铆a muy facil hablar con tecnicismos, con t茅rminos inentendibles para quien no es 鈥渄el palo鈥, como se dice鈥.pero no queremos. Queremos hacer que las personas se amiguen con la filosof铆a, que se enamoren de ella.

Entonces hablamos de cuestiones como 鈥淓l Mal鈥, hablamos de futbol, hablamos de cine, hablamos de religi贸n, todo abarcado, por supuesto, desde un paradigma filos贸fico. Usamos un lenguaje propio, recurrimos a nuestros recursos, nuestros aprendizajes en los tres a帽os que llevamos en la carrera, pero no abusamos de ellos. Y tampoco somos pretensiosos. Sabemos que no estamos en la 茅lite. Sabemos que no somos los mayores profesionales que el mundo filos贸fico conocer谩. Pero no nos quita el sue帽o. Porque no buscamos eso. Buscamos promover la producci贸n y divulgaci贸n filos贸fica bajo una mirada propia de los tiempos que corren. He ah铆 que hablamos de filosof铆a cruda. No nos sentamos a discutir si el dolar sube o baja, pero si nos juntamos a discutir el impacto social de la economia, con aproximaciones filos贸ficas, hist贸ricas, literarias y dem谩s. Siempre con una pluma propia (con aciertos y errores), que no le roba nada a nadie, que no busca el plagio o presumir. Queremos hablar, queremos escribir, y en eso estamos.

Lo que sucede 鈥 dice GL3- es que la filosof铆a, sentimos, est谩 muriendo. O se est谩 apagando. Claro que nunca va a morir, puesto que la filosof铆a es la pregunta. Y donde haya una pregunta existir谩 la filosof铆a. He ah铆 la necesidad de que este proyecto exista.

Sobre la relaci贸n con ESG, su colega en el proyecto, GL3 dice : 鈥淪omos dos personas que, en el papel, no se deber铆an llevar bien. No compartimos las mismas creencias, ni el modo de vida. Y sin embargo, hemos logrado forjar una gran amistad y relacion profesional basada en el respeto mutuo, en el di谩logo y en la empat铆a. Todo lo que se hace en este proyecto se discute. Desde las cosas m铆nimas como acordar cual im谩gen es m谩s apropiada para tal o cual art铆culo hasta los asuntos importantes, como los temas que deseamos tratar, y la manera en que los abordamos. Ambos tenemos un espacio en el que podemos escribir de manera individual, cada uno con sus aproximaciones y miradas, pero tambi茅n tenemos escritos en com煤n en los que buscamos fusionar de cierta forma ambas perspectivas bajo un razonamiento o concepto com煤n. Y el di谩logo es excelente鈥.

Pueden seguir a FinFiloSof铆a tanto aqu铆, en wordpress https://filosofa70.wordpress.com/

como en Instagram : https://www.instagram.com/fin.filosofia3/