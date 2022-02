–

En un escenario en el que la pandemia parece que empieza a dar señales de agotamiento -hemos doblegado ya la sexta ola- muchos se preguntan si tiene sentido seguir con la mascarilla. Algunas comunidades como Cataluña o Galicia empiezan ya a desescalar y abogan por levantar restricciones y eliminar el pasaporte covid o los toques de queda. Incluso muchos defienden que se acorten todavía más las cuarentenas hasta los cinco días. Pero la mascarilla, la imagen más icónica de esta pandemia, sigue, por ahora.

Algunos países europeos han tomado ya decisiones al respecto. Dinamarca, Francia o Reino Unido han anunciado que se quitan el cubrebocas a pesar de su altísima incidencia de casos. En España, está previsto que este martes el Congreso vote el real decreto de diciembre en el que se recogía la obligatoriedad de llevar mascarilla. PP, Vox y Ciudadanos han anunciado que votarán en contra.

Los apoyos al Gobierno de coalición no están del todo cerrados. Los socios -ERC, PNV y Bildu- no se han pronunciado todavía con claridad sobre el sentido de su voto. Y los partidos minoritarios han criticado la medida. De no convalidarse este decreto, este decaería, informa María Galán.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, fue muy gráfica este miércoles para defender que todavía quedaba tiempo para tener que llevarla: “La mascarilla es una de las medidas que más ayudan”. Aunque marcaba un horizonte. La medida se activó con una incidencia de 700 casos. Ahora estamos en más de 3.000.

Opinión de los expertos

Los expertos coinciden. “No tiene ningún sentido científico seguir con la mascarilla en el exterior. Es una medida inútil. Es una cuestión que no aporta nada para disminuir los contagios. Seguir con las mascarillas en exteriores solo tiene un sentido: no ir poniéndola y quitándola, poniéndola y quitándola. No se puede liar ni confundir tanto a la gente”, reconoce Joan Carles March, investigador del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública.

Insiste en la idea Jesús Molina Cabrillana, portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene. “Las mascarillas en exteriores se deberían quitar ya. No se tenían que haber puesto nunca. Es una medida que no tiene ninguna utilidad”, señala.

Aun así, March reconoce que una vez “caído en el error” de obligar de nuevo su uso, habría que esperar a quitarla una vez baje más la incidencia. “Todo ello para no hacer pensar que ya hemos terminado con la pandemia cuando aún tenemos tiempo por delante para minimizarla”, asegura.

El Gobierno recuperó la mascarilla

Fue la pasada Nochebuena, en plena explosión de casos impulsados por ómicron, cuando el Gobierno tomó la decisión de recuperar la mascarilla en exteriores. Entonces, la incidencia acumulada a 14 días rondaba los 750; ahora estamos por encima de 3.000. En realidad, fue la única medida que se adoptó de calado. La idea era que fuera temporal y “acabar con esta obligatoriedad cuanto antes sea posible”, según aseguró el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La medida, que había dejado de ser obligatoria en junio, fue criticada por los expertos por inútil y por haberse tomado para parecer que se hacía algo para luchar contra la sexta ola, pero para nada más. Lo cierto es que el SARS-Cov-2 se contagia por el aire, a través de aerosoles, y en el exterior el aire se disipa rápidamente, por lo que es muy complicado infectarse fuera.

¿Y en interiores? ¿Será posible quitarse la mascarilla algún día? En este punto los expertos también coinciden y son más precavidos. “Para eso, hace falta tiempo. Hasta que el virus no desaparezca de la vida normal, no deberíamos quitárnosla”, señala March. “Y sin duda sería importante que lo mantuvieran algunas personas que tienen enfermedades crónicas o tienen inmunodeficiencias, sobre todo en espacios como hospitales y centros de salud, además de en el transporte público”, añade.

Opina lo mismo Molina Cabrillana. “Es pronto para quitarla todavía. La mascarilla es una de las medidas fundamentales junto a la ventilación”, señala. Y todavía queda tiempo para dar por zanjada definitivamente esta pandemia.

