De parte de Amor Y Rabia May 25, 2021 51 puntos de vista

El feminismo se ide贸 para erradicar el estatus social diferenciado de los sexos. Ahora se reafirma bajo el nombre de 鈥済茅nero鈥. Como si para acabar con el patriarcado fuese necesario acabar con las mujeres

por Ilya Topper

鈥淩eclama las calles. Marcha nocturna de mujeres, bolleras y trans鈥. As铆 rezaba el a帽o pasado un cartel dedicado a las reivindicaciones del 8 de marzo. Ese d铆a que algunos todav铆a llamamos D铆a de la Mujer Trabajadora. No era una parodia.

Mujeres, bolleras y trans.

Mis amigas Eva, Merche, Yoyo, Luc铆a o Pili usan sin complejos el t茅rmino de bolleras para referirse a ellas mismas, lesbianas. Pero para todas ellas habr谩 sido la primera noticia de que ya no son mujeres. Que hay mujeres y aparte hay lesbianas.

Les sorprender铆a mucho, pero probablemente les recordar铆a, a las de m谩s edad, ciertas 茅pocas en las que las bolleras eran marimachos, o sea no del todo mujeres, al igual que a los gais se les llamaba elegantemente afeminados: no eran del todo hombres. 脡pocas franquistas, se puede resumir en Espa帽a, aunque toda Europa vivi贸 algo muy similar hasta mucho despu茅s de los a帽os sesenta. 脡pocas en las que el patriarcado gozaba de plena salud e impon铆a sus normas de c贸mo debe ser un hombre y c贸mo debe ser una mujer.

Ahora ya hay para elegir: se puede ser hombre, mujer o alguna de las otras cuatro o cinco categor铆as. No s茅 el n煤mero exacto, pero a la vista de que las siglas del movimiento LGBTQ incorporan nuevas letras cada pocos a帽os, no ser茅 el 煤nico que no tiene muy claro en cu谩ntos subgrupos nos dividimos ahora la especie prematuramente llamada humana. Supongo que todo era m谩s f谩cil cuando 茅ramos monos o ornitorrincos o peces pulmonados, con solo dos sexos. Pero es lo que tiene la evoluci贸n, hay que fastidiarse.

Lo que no ha evolucionado desde las 茅pocas franquistas es el af谩n de establecer categor铆as seg煤n el sexo y definir qu茅 actitud social y sexual se debe observar cada para poder formar parte del colectivo. Tampoco, que a cada categor铆a le correspondan unos derechos espec铆ficos que otros no tienen, o unas competencias en un 谩rea u otra. Por ejemplo, si a m铆 me toca encuadrarme en la subclase de hombre cis hetero blanco (lo de blanco no viene en la bandera del arcoiris, pero se emplea como categor铆a extra, y cis es cualquiera que no sea trans), el consenso es que no puedo opinar sobre el 8 de Marzo ni sobre los derechos de las mujeres, porque para eso son suyos. En exclusiva. Un set de derechos aparte, en el que los hombres (al menos los cis hetero blancos) ni pinchan ni cortan.

Lo curioso es que esta ideolog铆a de compartimentos con derechos determinados seg煤n el sexo se est谩 vendiendo hoy d铆a como feminismo.

“TERFs no, SWERFs no, fascistas no” TERFs: Siglas de “Feminismo Radical que excluye a los Trans” (el feminismo cr铆tico con la ideolog铆a de g茅nero). SWERFs: siglas de Feminismo Radical que excluye a las trabajadoras sexuales

El feminismo era la ideolog铆a que abogaba por la igualdad de sexos y reivindicaba el derecho de las mujeres a hacer lo que les saliera del co帽o, sin plegarse a las normas del patriarcado que determinaban c贸mo deber铆an ser y con qui茅n deber铆an o no deber铆an follar. Abogaba por abolir la diferencia en derechos y deberes y permitir que mujeres y hombres, todos, tuvieran derecho al voto y a expresar su opini贸n en el Parlamento. O fuera de 茅l. Al margen de su sexo y al margen de su preferencia sexual.

Lo digo en pasado, porque a la vista est谩 que esto ya no es as铆. Que el feminismo de Clara Campoamor ya no tiene relaci贸n con lo que hoy se difunde bajo el mismo concepto. Corren rumores de que el 8 de Marzo hay quien prefiere, aconseja o reivindica que no participen hombres en la marcha. Al menos no hombres cis hetero. Ignoro si los gais est谩n invitados. Las trans, s铆: no pasa nada por ser una mujer con pene. Dicen que durante la marcha se pide no juntar las manos en forma de rombo, gesto antes habitual para simbolizar el co帽o y, con ello, la condici贸n y fuerza de la mujer. Pero si ahora se deja de hacer no es para no contrariar a esp铆ritus sensibles eclesi谩sticos, sino para no ofender 鈥 eso dicen 鈥 a las transexuales que participen en la marcha y que carecen de tal 贸rgano. Pero que son mujeres.

No s茅 si se lo ocurri贸 a un trol de las redes, pero doy fe de que hay quien se lo toma en serio. Lo de ofender, digo. Porque podemos estar todos de acuerdo en que las trans sean mujeres, y listo, se modifica el carn茅, no hay m谩s preguntas, se帽or铆as, nadie necesita mirarles las bragas. Lo que no tiene sentido es pedir la igualdad de derechos para las trans y luego reivindicar que sean distintas y que el resto de la categor铆a “mujer” debe adecuar su simbolog铆a y expresiones a ellas. Eso no es pedir que las trans tengan derecho a considerarse mujeres, eso es exigir que las mujeres se consideren trans.

A eso hemos llegado: a una sociedad compartimentada en categor铆as sexuales con diferentes niveles de ofensores y ofendidos. Categor铆as sexuales y raciales: ser blanco quita puntos, ser negro sube. Como lo oyen: hay quien acusa a las modelos ‘blancas’ que se hacen un look afro o se broncean m谩s de la cuenta de querer pasarse a la categor铆a de ‘negras’ y as铆 pillar negocio con empresas que buscan ‘diversidad’. Juro que no es un mal chiste: tecl茅en el t茅rmino 鈥渂lack-fishing鈥 en internet. En eso se ha quedado la lucha por los derechos de las minor铆as: en un negocio por exhibir tal o cual identidad.

Otra opci贸n para hacer negocio es la religi贸n: si usted es mujer blanca, cis y hetero, la manera m谩s r谩pida e indolora de pasar a la categor铆a de minor铆a ofendida con derecho preferente a figurar en prensa, entrevistas y pancartas es colocarse un velo islamista. Es m谩s eficaz que un ‘look’ afro, m谩s rentable y da m谩s derecho a sentirse ofendida por cualquier cr铆tica, verbigracia esta columna.

Para que estas categor铆as funcionen, cada colectivo debe exhibir una imagen f谩cilmente identificable. Para figurar en el cartel como musulmana es imprescindible llevar el velo. Si no 驴c贸mo se podr铆a ver que las musulmanas est谩n incluidas? En otras palabras: es necesario reproducir y asumir plenamente el estereotipo m谩s espantoso sobre el islam, el m谩s sexista, el m谩s machista, el del velo. Solo as铆 se puede representar la categor铆a de 鈥渕usulmana鈥.

Otro tanto ocurre entre las trans: es necesario colocarse kilos de silicona en las tetas, llevar tacones que ninguna mujer en su sano juicio se pondr铆a en la vida, minifalda en d铆as de fr铆o y maquillaje en capas gruesas. Hay que reproducir el estereotipo que las revistas 鈥減ara hombres鈥 han promovido como la imagen de la mujer atractiva, sexual, hecha para el disfrute del var贸n. Hay que encarnar todo aquello contra lo que feminismo siempre ha luchado.

Dicen que las personas que necesitan cambiarse de sexo, con o sin operaci贸n, perciben que han nacido en el cuerpo equivocado y que se sienten rotundamente identificadas con el sexo que seg煤n la biolog铆a no es suyo. Ignoro a qu茅 se debe esta sensaci贸n, pero es algo totalmente respetable y merece toda la aceptaci贸n de la sociedad. Firmo donde sea. Lo que no merece tanto aceptaci贸n es la convicci贸n de que solo se puede ser mujer teniendo unas tetas modeladas seg煤n la portada de ‘Playboy’. Eso no es feminismo. Eso es machismo.

Esto no es una cr铆tica a las trans. Es una cr铆tica a la sociedad patriarcal que les ha vendido un modelo de mujer tetona, maquillada, entaconada, como si no hubiera otro. No es que meterse maquillaje sea malo: lo hac铆an los guerreros sioux y lo hace cualquier actor. Lo malo es considerarlo la v铆a para ser mujer. Tal vez hay quien deber铆a aclararse si su ilusi贸n en la vida es ser mujer o maquillarse. No tiene que ser lo mismo. No lo era. Las mujeres de los a帽os veinte del siglo XX que llevaban pantalones, fumaban en p煤blico y ped铆an whisky en la barra no se consideraban hombres. Ni siquiera si se acostaban con otras chicas. Se consideraban mujeres libres.

Mya Byrne, activista trans acusado de fomentar la creciente violencia trans contra las mujeres. ARRIBA: Byrne posa con su camiseta “yo golpeo a (feministas) TERFs”. ABAJO.:Byrne con una camiseta anarquista. Tal vez una parte del fen贸meno trans se deba al estr茅pitoso fracaso del var贸n de salirse de las normas que le ha impuesto el patriarcado y actuar como hombre libre. Con falda, tacones y pintura. Acost谩ndose con otros chicos. Sin necesidad de dejar de ser hombre por ello. Esta es una revoluci贸n que falta por hacer. En su lugar se recurre a copiar estereotipos para crear compartimentos, casi sociedades paralelas, f谩ciles de convertir en modelo de negocio. Un negocio que es la continuaci贸n directa del patriarcado, coloreado de arcoiris para hacerlo m谩s vendible en los cat谩logos de las grandes marcas. Dinero rosa, dinero verde, dinero morado.

Explotar comercialmente los tab煤es sexuales patriarcales no es feminismo, ni aunque se presenten bajo el r贸tulo de 鈥渋dentidades sexuales鈥. No s茅 qui茅n fue el genio que les coloc贸 la etiqueta de 鈥済茅nero鈥, y si no fuera porque en el mundo anglosaj贸n nos llevan una enorme ventaja en este negocio identitario pensar铆a que fue por un error de traducci贸n tan burdo como escribir 鈥済茅nero鈥 donde en ingl茅s pon铆a 鈥済ender鈥 (t茅rmino que describe el sexo biol贸gico, sea de personas, animales o plantas). Luego toc贸 construir una teor铆a sobre la diferencia entre 鈥渟exo鈥 y 鈥済茅nero鈥 y definir el 鈥済茅nero鈥 como un constructo social no vinculado al sexo biol贸gico, expresi贸n de todo lo que en espa帽ol siempre se ha llamado 鈥渓as labores propias de su sexo鈥. En otras palabras, el estereotipo sexista creado por una sociedad patriarcal.

Lo llamativo es que el feminismo, ideado para combatir los estereotipos sexistas creados por la sociedad patriarcal, ha acabado por elevaro ese mismo 鈥済茅nero鈥 a rango de identidad a elegir. Para pertenecer al sexo mujer hac铆a falta nacer con chichi. Para pertenecer al g茅nero mujer, ya no. Ahora, ser mujer es una actitud.

Si ser mujer es una actitud, es porque todas las mujeres act煤an iguales. Y de manera distinta a los hombres. Este es el mensaje. Son y deben ser distintas. No a la igualdad.

驴Se afiliar铆a usted a un feminismo que lucha contra la igualdad de sexos? No hace falta que se lo piense. Ya nadie se afilia al feminismo. Un hombre no puede ser feminista: ha de llamarse “aliado”. La condici贸n de feminista ya no se elige, ya no es fruto de una reflexi贸n, una postura, una visi贸n del mundo. Ahora es cuesti贸n de nacer con chichi. Por lo mismo, las mujeres ser谩n consideradas feministas, con independencia del ideario o la ley que defiendan. Llamar machista a una mujer es un sacrilegio. Como mucho podr铆a ser una v铆ctima alienada del patriarcado, digna de compasi贸n, pero nunca podr铆a tener un ideario machista por reflexi贸n, elecci贸n, decisi贸n propia. 驴Una mujer que elige una visi贸n de la sociedad? Las mujeres solo pueden tener el ideario que les marca su sexo. Ese es el mensaje. Su cerebro no da para m谩s, se a帽ad铆a en otras 茅pocas, cuando se les negaba el voto.

Lo pr贸ximo ser谩 considerar que un hombre feminista es un alienado que no cumple correctamente con su funci贸n biol贸gica, que es oprimir a las mujeres. C贸mo m谩ximo se le pide ahora 鈥渞enunciar a sus privilegios鈥. Perpetuando el mito patriarcal de que el patriarcado otorga privilegios al var贸n. Cuando basta con mirar a Marruecos o Egipto para darse cuenta de que un hombre en una sociedad patriarcal, si se le compara con un hombre en una sociedad m谩s igualitaria, est谩 puteado, explotado y oprimido por los roles sexuales. Obviamente, la mujer est谩 todav铆a much铆simo m谩s puteada, explotada y oprimida. 驴Es un consuelo? No tener que fregar los platos no compensa, cr茅anme, la imposibilidad de relacionarse con una mujer de forma humana. Entre iguales.

En lo que hoy se llama feminismo, ya no es el patriarcado el que oprime a toda la sociedad. Ahora es el colectivo de hombres (cis hetero blancos) que oprime a otros colectivos. As铆, los hombres no pueden ser feministas, y las mujeres no necesitan hacer nada para serlo. Con esta jugada maestra ha quedado abolida la lucha de mujeres y hombres por la igualdad de sexos.

La lucha ideol贸gica se ha sustituido con un enfrentamiento de sexos. Y lo grave es que este cambio de paradigma se utiliza para atacar y derribar todos los avances conseguidos por el feminismo durante un siglo.

Durante a帽os, la violencia machista, culpable del asesinato de entre 50 y 60 mujeres al a帽o en Espa帽a, se ha camuflado tras el neologismo de 鈥渧iolencia de g茅nero鈥, como si no alcanzara por igual a cualquier tipo de mujer, por el hecho de haber nacido mujer. Al margen de la 鈥渋dentidad de g茅nero鈥 que elija. Ahora circulan autobuses de la extrema derecha que, bajo guisa de atacar el neologismo de 鈥済茅nero鈥 piden erradicar la tan duramente conquistada conciencia de que esta violencia es machista, patriarcal, y corresponde a un ideario concreto. 鈥淒om茅stica鈥 quieren llamarla. Como si la culpa fuera de la casa.

As铆 hemos llegado a este 8 de Marzo, con dos grandes debates que versan sobre dos modelos de compraventa del cuerpo de la mujer: el alquiler de vientres y la prostituci贸n. Como si la utilizaci贸n del cuerpo de la mujer como m谩quina reproductora al servicio de otros no fuese la esencia misma del patriarcado. Y como si la prostituci贸n fuese posible sin la segregaci贸n de sexos patriarcal, esta frontera erigida entre mujeres y hombres en la que se cobra aduana. Como si la falta de libertad sexual no fuese condici贸n imprescindible para la prostituci贸n, como si luchar a favor de esa libertad no fuera uno de los pilares del feminismo. Yo hago con mi co帽o lo que me da la gana, es feminismo. Yo hago con mi co帽o lo que me da la gana siempre que un hombre me pague por ello, no lo es.

Gran parte de la humanidad cometi贸 en alg煤n momento de la historia la tremenda injusticia 鈥搒in justificaci贸n biol贸gica alguna: no me valen profesores norteamericanos que nos vienen a hablar de langostas鈥 de asignarle a los machos un estatus social superior al de las hembras. Por el hecho de nacer macho o hembra.

El feminismo se ide贸 para luchar contra esta injusticia y erradicar el estatus social diferenciado de los sexos. Ahora se le ha dado la vuelta: se reafirma el estatus social bajo el nombre de 鈥済茅nero鈥 y se niega el hecho de nacer con uno de los dos sexos. Como si negar la biolog铆a fuera m谩s f谩cil que negar un estatus social. Como si para acabar con el patriarcado fuese necesario, primero, acabar con las mujeres.

El cat谩logo de identidades 鈥渄e g茅nero鈥, identidades sexistas, no es feminismo. Es un gigantesco, espantoso, terror铆fico sabotaje al feminismo.

El cartel del 8 de Marzo del a帽o que viene rezar谩, aventuro, 鈥淢ujeres, bolleras, trans y putas鈥 o quiz谩s 鈥淢ujeres, bolleras, trans, putas y musulmanas鈥. El cat谩logo aumentar谩 cada a帽o. Hasta que no queden mujeres.