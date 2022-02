–

De parte de Amor Y Rabia February 12, 2022

El objetivo de Rusia no es destruir Ucrania; esto podr铆a lograrse en cualquier momento. M谩s bien, el objetivo de Rusia es destruir la OTAN exponiendo su impotencia

En los tranquilos campos a las afueras de la tranquila ciudad universitaria de Gettysburg, Pensilvania, se encuentra un monumento de bronce en forma de libro abierto. Conocido como el monumento “High-Water Mark of the Rebellion” (momento 谩lgido de la rebeli贸n), contiene el nombre de las diversas formaciones militares que, en la tarde del 3 de julio de 1863, lucharon a vida o muerte en y alrededor del suelo donde se encuentra el monumento.

Aqu铆, unos 12.500 hombres bajo el mando del teniente general confederado James Longstreet, organizaron tres divisiones y lanzaron un asalto frontal sobre unas 10.000 tropas atrincheradas de la Uni贸n dirigidas por el general de divisi贸n Winfield Scott Hancock.

Si bien alrededor de 1.500 soldados confederados lograron atravesar la linea del frente de la Uni贸n, fueron r谩pidamente rodeados y obligados a rendirse o morir. Es en este punto del campo de batalla que se encuentra el monumento “High-Water”, que conmemora lo que se conoce como “Pickett’s Charge” (Carga de Picket), llamado as铆 por uno de los comandantes de divisi贸n que particip贸 en la batalla.

El ej茅rcito confederado pudo retirarse del campo de batalla de Gettysburg en suficiente buen estado para continuar luchando durante casi dos a帽os m谩s, antes de rendirse. Pero nunca se recuper贸 del desastre que fue la carga de Pickett. Fue realmente el momento 谩lgido de la rebeli贸n.

Monumento “High-Water Mark of the Rebellion” en el Parque Militar Nacional de Gettysburg

UNA HISTORIA DESCONOCIDA

Los estudiantes de historia podr铆an estar experimentando lo que Yogi Berra una vez llam贸 “D茅j脿 vu que se repite constantemente” al examinar las actividades fren茅ticas emprendidas hoy por la Organizaci贸n del Tratado del Atl谩ntico Norte (OTAN), en respuesta a lo que alega es una provocaci贸n militar rusa a lo largo de la frontera ruso-ucraniana.

La alianza transatl谩ntica es una extra帽a amalgama de sistemas de creencias pol铆ticas, econ贸micas y militares que encubren a una masa de 30 naciones, que gestionan las actividades cotidianas de su organizaci贸n a trav茅s de un proceso de toma de decisiones colectivo basado en el consenso, que es tan dif铆cil de manejar ya que es ineficiente.

Originalmente formada como un colectivo de 12 naciones unidas por el deseo, como brome贸 una vez el primer secretario general de la OTAN, Lord Ismay, “de mantener a los rusos fuera, a los estadounidenses dentro y a los alemanes abajo (sometidos)” (鈥渢o keep the Russians out, the Americans in, and the Germans down鈥), la alianza transatl谩ntica era, ante todo, un club compuesto por naciones que ten铆an dos cosas en com煤n: una creencia compartida en la primac铆a de la gobernabilidad democr谩tica y el deseo de estar protegidos bajo el paraguas del poder militar estadounidense.

Firma del Tratado de Washington que estableci贸 la OTAN, abril de 1949

Al principio, la alianza fue testigo de un per铆odo de expansi贸n, ya que aumento hasta 16 naciones tras la admisi贸n de Turqu铆a, Grecia, Espa帽a y Portugal. Estas 16 naciones sirvieron como base de la OTAN durante la Guerra Fr铆a, unidas en su determinaci贸n de hacer frente a cualquier posible agresi贸n sovi茅tica contra el territorio de Europa occidental.

La OTAN fue siempre un desastre, desde un punto de vista pol铆tico. Fuertes movimientos procomunistas en Francia e Italia llevaron a la situaci贸n indecorosa en la que los servicios de inteligencia de una naci贸n aliada, Estados Unidos, se dedicaron a manipular los asuntos pol铆ticos internos de dos supuestos aliados para mantener a los comunistas fuera del poder.

Alemania Occidental llev贸 a cabo unilateralmente su propia Ostpolitik, buscando mejores relaciones con la Alemania Oriental ocupada por los sovi茅ticos, para consternaci贸n de Estados Unidos. Francia, ofendida por lo que (con raz贸n) cre铆a que era el dominio de los Estados Unidos en la estructura de mando militar de la alianza, retir贸 su ej茅rcito de la autoridad de mando de la OTAN. Y Turqu铆a y Grecia estaban involucradas en su propia Guerra Fr铆a regional que, en 1974, se calent贸 en la isla de Chipre.

El pegamento que mantuvo unida a la alianza eran las disposiciones de defensa colectiva del Art铆culo 5 de la Carta de la OTAN, que establece que si un Aliado de la OTAN es v铆ctima de un ataque armado, todos y cada uno de los dem谩s miembros de la Alianza considerar谩n este acto de violencia como un ataque armado contra todos los miembros y tomar谩 las medidas que considere necesarias para ayudar al Aliado atacado.

Durante gran parte de la Guerra Fr铆a, la alianza de la OTAN se configur贸 militarmente para que no hubiera dudas sobre qu茅 acciones se tomar铆an, con un ej茅rcito permanente de la OTAN desplegado en Alemania Occidental en constante preparaci贸n para el combate, listo para repeler cualquier ataque del ej茅rcito sovi茅tico y sus aliados del Pacto de Varsovia. Asimismo, la OTAN mantuvo importantes fuerzas a茅reas y navales desplegadas en el mar Mediterr谩neo dispuestas a hacer frente a cualquier agresi贸n sovi茅tica all铆. Estas fuerzas se basaban una masiva presencia militar permanente de EEUU compuesta por cientos de miles de tropas, decenas de miles de veh铆culos blindados, miles de aviones de combate y cientos de buques de guerra.

Esta presencia a tiempo completo de poder militar concentrado listo para el combate, preparado como estaba para luchar en un abrir y cerrar de ojos, le daba a la obligaci贸n del Art铆culo 5 mucha m谩s seriedad de la que quiz谩s merec铆a. La realidad del Art铆culo 5 es tal que, al invocarlo, los Aliados pueden proporcionar cualquier forma de asistencia que consideren necesaria para responder a una situaci贸n basada en las circunstancias.

Si bien esta asistencia se lleva a cabo de manera concertada con otros Aliados, no es necesariamente de naturaleza militar y depende de los recursos materiales de cada pa铆s. En suma, el art铆culo 5 deja al criterio de cada pa铆s miembro individual determinar c贸mo y con qu茅 contribuir铆a en el caso de que fuese invocado.

Con el final de la Guerra Fr铆a en 1990-1991 lleg贸 el desmantelamiento de esta fuerza militar a tiempo completo lista para el combate. La naturaleza unificada del componente militar de la OTAN, que existi贸 en la d茅cada de 1980, dej贸 de existir apenas diez a帽os despu茅s, y cada estado miembro llev贸 a cabo su propia desmovilizaci贸n y reestructuraci贸n en funci贸n de los requisitos pol铆ticos internos y no en base a los requisitos de la alianza.

El antiguo cuartel militar en Belgrado, bombardeado intensamente por la OTAN hace 10 a帽os

LA OTAN PASA A LA OFENSIVA

Durante esta 茅poca, la OTAN tambi茅n vio derrumbarse su viejo mantra de que es una alianza puramente defensiva, al participar en operaciones militares ofensivas en suelo de la ex Rep煤blica de Yugoslavia, y en pa铆ses no miembros, y en una campa帽a de bombardeos ofensivos contra Serbia, a pesar de que Serbia no hab铆a atacado a ning煤n miembro de la OTAN.

Esta deconstrucci贸n de las capacidades militares de la OTAN y su condici贸n de organizaci贸n exclusivamente defensiva se produjo de manera paralela a la decisi贸n de la OTAN de ampliar su n煤mero de miembros para incluir a los antiguos miembros del Pacto de Varsovia, comenzando en 1999 con la adhesi贸n de Polonia, Hungr铆a y la Rep煤blica Checa. Se consider贸 que la ampliaci贸n de la OTAN lograba dos objetivos: desde la perspectiva de la OTAN, reuni贸 a la mayor parte de Europa en un solo colectivo de aliados que, debido a su participaci贸n, contribuir铆an a la estabilidad general de Europa.

Pero hab铆a otra perspectiva en juego, la de Estados Unidos. Si bien la OTAN respondi贸 a la invocaci贸n del Art铆culo 5 por parte de EEUU despu茅s de los ataques del 11 de septiembre, proporcionando aeronaves de vigilancia aerotransportadas para las patrullas y fuerzas navales estadounidenses en el Mar Mediterr谩neo, varios miembros principales, encabezados por Alemania y Francia, se negaron a involucrarse en las desventuras militares de EEUU posteriores al 9/11 en Afganist谩n e Irak.

Esto llev贸 al entonces secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, a hacer una broma denigrando a la “Vieja Europa” a expensas de la “Nueva Europa”. La continua expansi贸n de la OTAN hacia el este, que absorbi贸 a todas las antiguas naciones del Pacto de Varsovia junto con tres ex rep煤blicas sovi茅ticas en los pa铆ses b谩lticos, no solo empuj贸 el centro de gravedad geopol铆tico de la OTAN m谩s hacia el este, sino que tambi茅n puso a la OTAN en rumbo de colisi贸n con Rusia, cuya opini贸n hab铆an decidido ignorar la mayor铆a de los miembros de la OTAN.

La OTAN continu贸 brindando apoyo de entrenamiento militar y policial a Irak en 2004, tras la derrota de esa naci贸n a manos de una coalici贸n militar que inclu铆a a los EEUU, el Reino Unido y Polonia brindando tropas de combate, y Espa帽a, Portugal y los Pa铆ses Bajos brindando apoyo pol铆tico.

Asimismo, la OTAN contribuy贸 con importantes fuerzas militares a los esfuerzos de reconstrucci贸n en Afganist谩n. Estas tropas operaron bajo las autorizaci贸n del Art铆culo 4 despu茅s de que EEUU se帽alara la situaci贸n afgana posterior al 11 de septiembre a la atenci贸n de los miembros en general, que votaron para autorizar a los estados miembros a desplegarse en Afganist谩n en apoyo de las operaciones de reconstrucci贸n y construcci贸n nacional de EEUU.

En 2011, la OTAN particip贸 en operaciones militares ofensivas en Libia, como parte de una campa帽a pol铆tica m谩s amplia para expulsar del poder al l铆der libio, Muammar Gadafi.

UN ANEXO DE EEUU

Para 2008, la OTAN se hab铆a convertido en un edificio inflado en gran parte irreconocible a partir de la organizaci贸n que se hab铆a creado en su fundaci贸n, en 1949. Su apetito por la expansi贸n no conoc铆a l铆mites, con ofertas de entrar en la organizaci贸n presentadas a dos ex rep煤blicas sovi茅ticas, Georgia y Ucrania, e iniciando compromisos militares en el norte de 脕frica y el golfo P茅rsico.

Si bien la estructura organizativa inflada de la OTAN parec铆a impresionante en el papel, hab铆a dos realidades que no se pueden obviar a pesar de la fanfarroner铆a el postureo. Lo primero y m谩s importante era la escasez absoluta de poder militar real por parte de los componentes de la OTAN no estadounidenses. Para apoyar y mantener sus respectivos compromisos militares con Afganist谩n, las principales naciones de la OTAN involucradas (Canad谩, los Pa铆ses Bajos, el Reino Unido, Francia e Italia) se vieron obligadas a canibalizar su capacidad militar general para impulsar sus respectivos componentes militares. Incluso entonces, ninguna de estas naciones podr铆a cumplir su misi贸n afgana sin el apoyo log铆stico proporcionado por los Estados Unidos.

Esta excesiva confianza en la capacidad militar de los EEUU solo subray贸 la inconveniente realidad de que la OTAN se hab铆a convertido en poco m谩s que un complemento de la pol铆tica exterior y de seguridad nacional de los EEUU. Los Estados Unidos siempre hab铆an jugado un papel de gran tama帽o en la OTAN. Si esto se centrara simplemente en preservar la seguridad europea, los miembros de la OTAN que no son estadounidenses podr铆an enga帽arse a s铆 mismos creyendo que son socios de igual a igual en un acuerdo transatl谩ntico basado en la defensa.

Una vez que la OTAN comenz贸 a expandirse, tanto en t茅rminos de composici贸n de miembros como de alcance y escala de sus compromisos militares no europeos, era obvio para cualquier observador que ejerciera un m铆nimo de curiosidad intelectual que la OTAN exist铆a para beneficio exclusivo de Estados Unidos.

Nada hizo m谩s evidente este punto que la humillaci贸n que sufri贸 la OTAN a manos de Estados Unidos cuando se trat贸 del abandono de la misi贸n de reconstrucci贸n afgana. La decisi贸n de retirarse de Afganist谩n fue tomada unilateralmente por Estados Unidos, sin consultar a nadie. La OTAN, ante un fait accompli (hecho consumado), no tuvo m谩s remedio que hacer lo ordenado, y irse de Afganist谩n con el rabo entre las piernas.

La 煤ltima humillaci贸n a煤n estaba por llegar. Nada ocurre en el vac铆o, y la expansi贸n de la OTAN, combinada con su reorientaci贸n ofensiva, provoc贸 la ira de Rusia, que se sinti贸 extremadamente ofendida por la invasi贸n de una alianza militar que ya no est谩 sujeta a las restricciones de la autodefensa colectiva, sino m谩s bien imbuida de una posici贸n posterior a la Guerra Fr铆a construida en torno a la noci贸n de contener y restringir a una Rusia que se estaba recuperando de su malestar posterior al colapso sovi茅tico y, bajo el liderazgo de Vladimir Putin, estaba restaurando activamente su posici贸n como potencia regional y global.

Golpe violento respaldado por Estados Unidos en Ucrania, 2014

GRIETAS DE LA OTAN

Rusia, desde 2001, hab铆a protestando sobre la expansi贸n de la OTAN y la amenaza que representaba para los intereses de seguridad rusos. Esto fue ignorado por la OTAN y sus amos estadounidenses, en gran parte porque cre铆an que Rusia era demasiado d茅bil tanto militar como econ贸micamente.

Mientras la OTAN persegu铆a a los fantasmas posteriores al 11 de septiembre en Oriente Medio y Afganist谩n a instancias de su supervisor estadounidense, Rusia trabajaba para reformar su econom铆a y su ej茅rcito. En 2008, Rusia derrot贸 a Georgia en una guerra corta pero violenta precipitada por un asalto militar georgiano en el territorio separatista de Osetia del Sur. En 2014, Rusia respondi贸 al golpe de estado de Maidan orquestado por Estados Unidos que derroc贸 al presidente democr谩ticamente elegido de Ucrania, Victor Yanukovich, anexando Crimea y apoyando a los separatistas prorrusos en la regi贸n de Donbass en Ucrania.

Lo importante a tener en cuenta sobre la crisis actual en Ucrania es que, si bien los problemas subyacentes son 煤nicamente el subproducto de la extralimitaci贸n de la OTAN, el momento de la crisis se basa en un calendario ruso definido por metas y objetivos puramente rusos. El objetivo de Rusia no es destruir Ucrania; esto podr铆a lograrse en cualquier momento. M谩s bien, el objetivo de Rusia es destruir la OTAN.

Esto no se lograr谩 mediante el uso directo de la fuerza militar, sino m谩s bien mediante la amenaza indirecta de una acci贸n militar que obligue a la OTAN a reaccionar de una manera que exponga la impotencia de una organizaci贸n que hace mucho tiempo perdi贸 su raison d-etre (raz贸n de ser) -la defensa colectiva- y en cambio, se tambalea bajo el peso de una misi贸n, la contenci贸n de Rusia, que no puede lograr, y que sus miembros no est谩n unidos en alcanzar.

Hay una verdad innegable: el ej茅rcito ruso derrotar铆a a cualquier fuerza que la OTAN pueda reunir en una pelea convencional. Toda la noci贸n de autodefensa colectiva se basa en la capacidad de disuadir a cualquier adversario potencial de considerar una acci贸n militar contra un miembro de la OTAN porque el resultado, la derrota total del agresor, nunca se cuestion贸.

Si bien una alianza verdaderamente defensiva tendr铆a la autoridad moral para llamar indebidamente provocativa la acumulaci贸n del poder militar ruso en torno a Ucrania, la OTAN hace tiempo que perdi贸 la capacidad de aplicarse esa etiqueta a s铆 misma con alg煤n grado de seriedad. Desde el punto de vista de Rusia, cuando la misma alianza “defensiva” que bombarde贸 a su aliado Belgrado y trabaj贸 para derrocar al l铆der de Libia pone su mirada en adquirir a Ucrania y Georgia como miembros, tales acciones solo pueden verse como medidas agresivas y ofensivas orientadas que funcionan como parte de una campa帽a antirrusa m谩s amplia.

El secretario de Estado Antony Blinken y otros representantes de los pa铆ses de la OTAN en una foto grupal en la sede de la OTAN en Bruselas, el 23 de marzo de 2021

PONIENDO AL DESCUBIERTO A LA OTAN

Al militarizar la crisis de Ucrania, Rusia ha expuesto la absoluta impotencia militar de la OTAN. En primer lugar, despu茅s de colgar el anzuelo de la pertenencia a la OTAN ante Ucrania durante los 煤ltimos catorce a帽os, la OTAN se vio obligada a confesar que no ser铆a capaz de salir en defensa de Ucrania en caso de una invasi贸n militar rusa porque el Art铆culo 5 solo permit铆a defensa para ser invocada por los miembros de la OTAN, que Ucrania no es.

Adem谩s, las sanciones econ贸micas 鈥渕asivas鈥 que la OTAN ha prometido desencadenar en lugar de una respuesta militar han resultado tan impotentes como el poder militar de la OTAN. A pesar de lo que los l铆deres pol铆ticos de la OTAN y los Estados Unidos puedan decir en sentido contrario, no hay unidad de prop贸sito cuando se trata de imponer sanciones a Rusia en caso de una incursi贸n militar en Ucrania.

En resumen, cualquier paquete de sanciones que tenga como objetivo la energ铆a rusa y/o el acceso a las instituciones bancarias perjudicar谩 a Europa mucho m谩s que a Rusia. Mientras Estados Unidos contin煤a presionando para que Europa, y en particular Alemania, se desvincule de los suministros energ茅ticos rusos, el hecho es que no existe una alternativa viable a la energ铆a rusa y, adem谩s, Europa reconoce cada vez m谩s que la posici贸n de Estados Unidos tiene menos que ver con la seguridad europea y m谩s que ver con una jugada de EEUU para apoderarse del mercado europeo.

En condiciones normales, EEUU no puede competir con Rusia en t茅rminos de precio y volumen en lo que respecta a las entregas de gas natural. Si, a trav茅s de sanciones, EEUU logra aislar a Europa de Rusia, entonces EEUU podr谩 imponer sus propios productos energ茅ticos en Europa a precios que de otro modo no ser铆an competitivos.

LA OTAN EMPIEZA A COMPRENDER

Los miembros individuales de la OTAN est谩n comenzando a darse cuenta de que su organizaci贸n es poco m谩s que una herramienta impotente de la hegemon铆a global estadounidense. Hungr铆a ha cerrado su propio acuerdo de gas con Rusia, desafiando las directivas estadounidenses de retirarse del suministro ruso. Croacia y Bulgaria han dejado claro que no desplegar谩n tropas en apoyo de la postura de la OTAN sobre Ucrania.

Turqu铆a ha declarado que ve la crisis de Ucrania como poco m谩s que un esfuerzo apenas disfrazado de la OTAN y EEUU para debilitar a Turqu铆a oblig谩ndola a luchar contra Rusia en el Mar Negro. Pero quiz谩s los momentos m谩s reveladores se produjeron cuando las dos potencias europeas de la OTAN, Alemania y Francia, se vieron obligadas a enfrentarse cara a cara con la realidad de su papel subordinado frente a Estados Unidos.

Cuando el presidente franc茅s, Emmanual Macron, vol贸 a Rusia para tratar de negociar una soluci贸n a la crisis de Ucrania, se enfrent贸 a la realidad de que Rusia no negociar谩 con Francia sin que Estados Unidos exprese primero su apoyo a las posiciones presentadas por el presidente franc茅s. Estados Unidos importa; Francia no.

Asimismo, el canciller alem谩n se vio obligado a guardar silencio durante su visita a la Casa Blanca mientras el presidente estadounidense, Joe Biden, 鈥減romet铆a鈥 que cerrar铆a unilateralmente el proyecto del oleoducto Nord Stream 2, a pesar de que EEUU no desempe帽a ning煤n papel en la construcci贸n y administraci贸n del oleoducto. Alemania, dec铆a Biden, es poco m谩s que una colonia de Estados Unidos.

El presidente chino, Xi Jinping, con el presidente ruso, Vladimir Putin, durante una visita a Mosc煤 en 2019

El 煤ltimo clavo en el ata煤d de la OTAN lleg贸 el 4 de febrero, cuando el presidente ruso se reuni贸 con el presidente chino, Xi Jinping, en la inauguraci贸n de los Juegos Ol铆mpicos de Invierno en Beijing. Los dos l铆deres emitieron una declaraci贸n conjunta de m谩s de 5.000 palabras en la que China apoy贸 la objeci贸n de Rusia a la expansi贸n de la OTAN en Ucrania.

La declaraci贸n conjunta chino-rusa fue una declaraci贸n de facto de que ni Rusia ni China permitir铆an que el 鈥渙rden internacional basado en reglas鈥 liderado por Estados Unidos y promulgado por la administraci贸n Biden siguiera adelante sin oposici贸n. En cambio, las dos naciones anunciaron que buscar谩n un 鈥orden internacional basado en la ley鈥 cuya autoridad se base en la Carta de las Naciones Unidas, en contraste con las reglas unilaterales que solo sirven a los intereses de los EEUU y peque帽os bloques de naciones aliadas.

UN MUNDO DIFERENTE

El mundo ha cambiado de manera fundamental. La OTAN literalmente no tiene relevancia. Su 煤ltimo gesto de desaf铆o consiste en el despliegue de fuerzas en Europa del Este para reforzar las capacidades defensivas de esa regi贸n de conformidad con el Art铆culo 5. Las fuerzas desplegadas (unos pocos miles de paracaidistas estadounidenses y algunos otros contingentes de otras naciones de la OTAN) no solo no puede derrotar a un adversario ruso, sino que ni siquiera proporciona un m铆nimo de valor de disuasi贸n en caso de que Rusia se incline a cambiar su foco de atenci贸n de Ucrania hacia Polonia y los pa铆ses b谩lticos.

Lo que la OTAN no se da cuenta es que Rusia no tiene intenci贸n de invadir Ucrania ni Europa del Este. Todo lo que Rusia ha hecho es demostrar el cascar贸n vac铆o en el que se ha convertido la OTAN al subrayar cu谩n vac铆a es realmente la promesa de defensa colectiva del Art铆culo 5.

En este sentido, uno deber铆a ver la ronda actual de demostraci贸n de fuerza de la OTAN como el equivalente moderno de la “Pickett’s Charge” (Carga de Picket), el punto culminante de la alianza transatl谩ntica. En las pr贸ximas semanas y meses, la OTAN se enfrentar谩 a la realidad de que Rusia no est谩 invadiendo a nadie, y que la demostraci贸n de fuerza que est谩 realizando actualmente no solo no es necesaria, sino que, peor a煤n, es insostenible.

Las fracturas expuestas entre los miembros de la OTAN respecto a Ucrania solo crecer谩n con el tiempo. Puede que la OTAN tarde a帽os en desaparecer, pero que nadie se deje enga帽ar por lo que est谩 sucediendo: la OTAN est谩 acabada como alianza militar.