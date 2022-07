Publicado originalmente en Alai.info

HEIKKI PATOM脛KI

Durante la guerra fr铆a, los pa铆ses n贸rdicos fueron vistos como el modelo de una sociedad ilustrada y antimilitarista guiada por la justicia social y moralmente superior a los polos opuestos de la modernidad, Estados Unidos y la Uni贸n Sovi茅tica. Y los dos pa铆ses que mejor representaron este modelo fueron Suecia y Finlandia.

Los pa铆ses comparten una larga historia: durante siglos, Finlandia fue parte del reino de Suecia, que lo perdi贸 ante Rusia durante las guerras napole贸nicas. Desde 1814, Suecia ha logrado evitar guerras o declararse neutral, como en la segunda guerra de Schleswig (Dano-Prusia) de 1864.

La historia de Finlandia no ha sido tan pac铆fica, aunque como parte aut贸noma del imperio ruso, fue el primer pa铆s europeo en adoptar el sufragio universal en 1906. La Revoluci贸n Rusa condujo a la independencia finlandesa y tambi茅n a una guerra civil en 1918 entre los Rojos (socialdem贸cratas) y los Blancos (conservadores), que ganaron con la ayuda militar de Alemania. Finlandia, reci茅n independizada, intervino en la guerra civil rusa hasta 1920, cuando se firm贸 el tratado de Tartu. Contra todo pron贸stico, Finlandia se mantuvo democr谩tica y los socialdem贸cratas pudieron participar en las elecciones y unirse a gobiernos de coalici贸n desde la d茅cada de 1920.

Mientras la socialdemocracia cobraba fuerza en Suecia durante las d茅cadas de 1920 y 1930, Finlandia atravesaba un per铆odo turbulento, incluido un levantamiento fascista fallido en 1930. En Suecia, el Partido Socialdem贸crata lleg贸 al poder en 1932 y permaneci贸 en el gobierno, solo o en coalici贸n hasta 1976. Con sus reformas sociales y liderazgo 茅tico, reflejados en una pol铆tica exterior activamente internacionalista, la socialdem贸crata Suecia se convirti贸 en el principal representante del modelo n贸rdico.

Acuerdo con la Uni贸n Sovi茅tica

Mientras tanto, despu茅s de dos guerras contra la Uni贸n Sovi茅tica (1939-44), la segunda como aliado de la Alemania nazi, Finlandia vio un cambio importante con las ganancias electorales del Partido Socialdem贸crata de Finlandia y la nueva Liga Democr谩tica Popular Finlandesa, m谩s a la izquierda. Para librarse de la guerra de 1944, tuvo que enfrentarse a los alemanes y hacer concesiones territoriales a los rusos. Se convirti贸 en el 煤nico pa铆s no comunista en firmar un Acuerdo de Amistad, Cooperaci贸n y Asistencia Mutua con la Uni贸n Sovi茅tica (en 1948). Rechaz贸 la ayuda estadounidense bajo el Plan Marshall y se volvi贸 neutral de facto.

En 1952, el primer ministro de Finlandia, Urho Kekkonen, pronunci贸 un contundente discurso a favor de la paz que vincul贸 su neutralidad y su identidad n贸rdica. En un momento en que el movimiento socialdem贸crata ya hab铆a logrado el predominio en los pa铆ses n贸rdicos, la pol铆tica n贸rdica de no alineaci贸n de Kekkonen, combinada con los logros del movimiento obrero, permiti贸 a Finlandia replicar el modelo sueco, con algunas modificaciones, y construir un pa铆s democr谩tico y un estado de bienestar universalista. Este fue tambi茅n un per铆odo de r谩pido crecimiento econ贸mico, dinamismo tecnol贸gico, urbanizaci贸n y disminuci贸n de la desigualdad.

El internacionalismo activo de Suecia surgi贸 de valores sociales compartidos que influyeron en su pol铆tica exterior. La supuesta superioridad del modelo social n贸rdico, visto como racional, ilustrado y pac铆fico, persisti贸 en parte porque las tensiones militares eran mucho menores que en Europa central. Esto a pesar de que Noruega y Dinamarca son miembros de la OTAN y el Acuerdo de Finlandia con la Uni贸n Sovi茅tica. En 1955 Finlandia se uni贸 al Consejo N贸rdico, fundado por Noruega, Suecia, Islandia y Dinamarca tres a帽os antes. Desde la d茅cada de 1950, este foro interparlamentario permiti贸 el establecimiento de un movimiento de ciudadanos sin pasaporte entre los estados miembros, un mercado laboral com煤n y sistemas de seguridad social compartidos.

Despu茅s del colapso de la Uni贸n Sovi茅tica, resurgi贸 la cuesti贸n de si hab铆a un futuro para el modelo n贸rdico, pero ahora era m谩s una cuesti贸n de si hab铆a alguna alternativa democr谩tica y socialmente orientada a la globalizaci贸n neoliberal liderada por Estados Unidos. Los cambios que comenzaron en la d茅cada de 1970 hab铆an hecho de esta una cuesti贸n apremiante. En Suecia, el auge de las multinacionales, la lucha por los fondos asalariados y la primera crisis del petr贸leo llevaron a la primera derrota electoral de los socialdem贸cratas en 44 a帽os, en 1976.

Cuando regresaron al poder en 1982, la 鈥榯ercera v铆a鈥 se redefini贸 como un compromiso entre la socialdemocracia y el neoliberalismo, en lugar de entre el capitalismo y el comunismo. El nuevo gobierno tambi茅n trat贸 de utilizar la liberalizaci贸n financiera como una herramienta de pol铆tica macroecon贸mica, aumentando la influencia de los mercados de capitales globales en la balanza de pagos y las tasas de inter茅s de Suecia, y finalmente decidi贸 desregular los mercados financieros. Finlandia y Noruega hicieron lo mismo a mediados de la d茅cada de 1980. La desregulaci贸n financiera condujo a un ciclo de auge y ca铆da, as铆 como a una importante crisis bancaria y monetaria a principios de los a帽os noventa. La crisis fue especialmente grave en Finlandia, ya que coincidi贸 con el colapso de la Uni贸n Sovi茅tica y del comercio con ella.

La 鈥渇inlandizaci贸n鈥 bajo ataque

Despu茅s de la guerra fr铆a, los defensores del neoliberalismo atacaron la 鈥榝inlandizaci贸n鈥. En todos los pa铆ses n贸rdicos se hablaba de la necesidad de adaptarse a los tiempos. Para cada problema social hab铆a una receta neoliberal, basada en la austeridad, los recortes de impuestos, la privatizaci贸n, la subcontrataci贸n y la aplicaci贸n de la teor铆a de la gesti贸n.

En la d茅cada de 1990, se revelaron los lazos 铆ntimos de Suecia con la OTAN durante la guerra fr铆a. Suecia segu铆a liderando a los pa铆ses n贸rdicos, pero ahora alej谩ndolos irrevocablemente del modelo n贸rdico. Finlandia sigui贸 a Suecia al solicitar el ingreso en la UE en 1992 (aprobado en un refer茅ndum de 1994). El gobierno noruego tambi茅n aplic贸, pero perdi贸 por poco el refer茅ndum de adhesi贸n de 1994. Finlandia y Suecia se unieron en 1995.

鈥淪uecia segu铆a liderando a los pa铆ses n贸rdicos, pero ahora alej谩ndolos irrevocablemente del modelo n贸rdico鈥

Las identidades de Finlandia y Suecia se redefinieron como europeas y occidentales, a diferencia de los pa铆ses n贸rdicos neutrales, aunque los dos coexistieron durante alg煤n tiempo y tal vez a煤n lo hagan. Este fue tambi茅n el momento en que comenzaron los debates p煤blicos sobre el ingreso en la OTAN. Desde 1994, Finlandia y Suecia han participado en el programa de Asociaci贸n para la Paz de la OTAN; en particular, las fuerzas armadas finlandesas se han alineado con los sistemas de la OTAN y recientemente decidieron comprar 64 cazas F-35 con capacidad nuclear de los EE. UU. En las d茅cadas de 2000 y 2010, ambos pa铆ses participaron en las operaciones de 鈥渁poyo a la paz鈥 de la OTAN y firmaron acuerdos de apoyo a la naci贸n anfitriona de la OTAN.

驴Un nuevo giro a la derecha?

Las respuestas a la invasi贸n rusa de Ucrania provienen en gran parte de estos cambios graduales en la comprensi贸n social, las representaciones de los medios y la ret贸rica pol铆tica, que preparan el terreno para un nuevo giro hacia la derecha en todo el espectro pol铆tico.

En este sentido, la invasi贸n y su impacto en la opini贸n p煤blica solo han desencadenado el 煤ltimo paso en el proceso de ingreso en la OTAN, iniciado hace muchos a帽os. Unirse tendr谩 implicaciones de gran alcance para los propios Finlandia y Suecia y para las relaciones internacionales en Europa y en todo el mundo. Se帽ala el fin del internacionalismo progresista n贸rdico, al menos por ahora.

A menudo se dice que la neutralidad es un pilar de la identidad nacional de Suecia, mientras que para Finlandia se ha basado m谩s en el pragmatismo y el realismo pol铆tico. Con la esperanza de que la guerra fr铆a pudiera transformarse, la pol铆tica exterior de Finlandia se volvi贸 algo m谩s activa e innovadora, como lo demuestra el proceso que culmin贸 en la Conferencia sobre Seguridad y Cooperaci贸n en Europa de 1975 en Helsinki. Kekkonen esperaba convertir a Finlandia en un constructor de puentes entre Oriente y Occidente. La idea era superar el dilema de la seguridad a trav茅s del fomento de la confianza y el desarme, y crear una base normativa para la futura convergencia de los bloques.

Confiando en una mejor disuasi贸n

Mientras que durante la guerra fr铆a los pa铆ses n贸rdicos lograron una comunidad de seguridad pluralista entre ellos y promovieron la solidaridad y el bien com煤n en sus relaciones exteriores, la decisi贸n de unirse a la OTAN se produce en medio de una militarizaci贸n de la sociedad y una nueva creencia en la capacidad del poder铆o militar para prevenir la guerra. a trav茅s de una disuasi贸n superior. La expansi贸n de la OTAN se basa en la teor铆a de la disuasi贸n, incluida la disuasi贸n nuclear, que a su vez se basa en el supuesto de que los actores operan sobre la base de una l贸gica racional.

El concepto de bien com煤n ha desaparecido de estas discusiones, excepto en forma de esperanza de que se puede lograr la estabilidad a trav茅s del principio de disuasi贸n, inspirando miedo en quien es temido. Su m谩xima expresi贸n es la destrucci贸n mutua asegurada.

鈥淟a decisi贸n de unirse a la OTAN se produce en medio de una militarizaci贸n de la sociedad y con una nueva creencia en la capacidad del poder铆o militar para prevenir la guerra鈥

Durante la guerra fr铆a, la neutralidad se consideraba, al menos a veces, como un intento de transformar el conflicto mundial que amenazaba a la humanidad, pero hoy es parte de la estrecha estrategia de destrucci贸n mutua asegurada. Adem谩s, el miedo a Rusia alimenta la narrativa simplista de un enfrentamiento entre heroicos defensores de la libertad y un imperio malvado.

La guerra de Rusia contra Ucrania ha llevado a Finlandia y Suecia a los brazos de la OTAN. Sin embargo, sus solicitudes para unirse son un paso m谩s en la escalada de tensiones entre Rusia y la OTAN y, en menor medida, entre Rusia y la UE. La expansi贸n de la OTAN hacia el este desde la d茅cada de 1990 es un factor clave en el conflicto actual. El mundo no ha estado tan cerca de una guerra nuclear desde la crisis de los misiles cubanos de 1962, y cualquier paso adicional en esa direcci贸n es peligroso. La membres铆a en la OTAN implica un compromiso con la disuasi贸n nuclear, lo que significa que es poco probable que veamos alg煤n intento de fomento de la confianza o desarme por parte de Finlandia y Suecia en un futuro previsible. La idea n贸rdica pr谩cticamente se ha desvanecido.

La decisi贸n de Finlandia y Suecia de unirse a la OTAN no solo amenaza con intensificar a煤n m谩s el conflicto entre la OTAN y Rusia, sino que aumenta la dependencia de la UE de los EE. UU. A煤n m谩s grave, refuerza la divisi贸n del mundo en dos campos y la militarizaci贸n de la interdependencia. La expansi贸n de la OTAN es una preocupaci贸n no solo en Rusia, sino tambi茅n en el Sur global y Asia; esto no es diferente de los australianos y los estadounidenses preocupados por el reciente acuerdo de seguridad de las Islas Salom贸n con China.

Estos desarrollos recuerdan los procesos que condujeron a la Primera Guerra Mundial: en este punto ya no se puede evitar la posibilidad de una cat谩strofe militar global. Incluso si no sucede en un futuro cercano, son parte de una tendencia de fondo cuyos resultados pueden hacerse evidentes en los pr贸ximos 10 a 20 a帽os, a menos que se altere el curso de la historia mundial, por ejemplo, por un nuevo movimiento no alineado. Finlandia y Suecia, con sus decisiones de unirse a la OTAN, ahora est谩n en el lado equivocado de la historia.

Alai ha publicado con permiso de Agence Global. Y Attac lo reproduce: Copyright 漏2022 Le Monde diplomatique.