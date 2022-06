–

June 10, 2022

Presentaci贸n del libro El final del control policial (Capitan Swing, 2021). Con Alex S. Vitale.

En los 煤ltimos a帽os se ha visto una explosi贸n de protestas contra la brutalidad policial y la represi贸n. Entre activistas, periodistas y pol铆ticos, la conversaci贸n sobre c贸mo responder y mejorar la actuaci贸n policial se ha centrado en la responsabilidad, la diversidad, la formaci贸n y las relaciones con la comunidad. Desgraciadamente estas reformas no producir谩n resultados, ni solas ni combinadas. Debe abordarse el meollo del problema: la naturaleza de la polic铆a moderna en s铆. La aplicaci贸n de la teor铆a de las 芦ventanas rotas禄, la militarizaci贸n del orden p煤blico y la dram谩tica expansi贸n del papel de la polic铆a durante los 煤ltimos cuarenta a帽os han otorgado unas competencias a los oficiales que deben revertirse. Este libro intenta ampliar la discusi贸n p煤blica al revelar los or铆genes corruptos de la polic铆a moderna como una herramienta de control social. Muestra c贸mo la expansi贸n de la autoridad policial es incompatible con el empoderamiento de la comunidad, la justicia social, incluso la seguridad p煤blica.

Bas谩ndose en investigaciones pioneras de todo el mundo y cubriendo pr谩cticamente todas las 谩reas de la gama cada vez m谩s amplia del trabajo policial, Alex Vitale demuestra c贸mo la aplicaci贸n de la ley ha llegado a exacerbar los mismos problemas que se supone que debe resolver. En contraste, hay lugares donde la implementaci贸n s贸lida de alternativas policiales, como la legalizaci贸n, la justicia restaurativa y la reducci贸n de da帽os, ha llevado a reducciones en el crimen, el gasto y la injusticia. La mejor soluci贸n para una mala actuaci贸n policial puede ser su fin.

Alex S. Vitale. Profesor de Sociolog铆a, coordinador del Proyecto de Polic铆a y Justicia Social en el Brooklyn College y profesor invitado en la London Southbank University, Vitale ha pasado los 煤ltimos treinta a帽os escribiendo sobre vigilancia y como consultor tanto de departamentos de polic铆a como de organizaciones de derechos humanos a nivel internacional. Sus escritos acad茅micos sobre polic铆a han aparecido en Policing and Society, Police Practice and Research, Mobilization y Contemporary Sociology. Sus ensayos se publican regularmente en medios como The New York Times, Washington Post, The Guardian, The Nation, Vice News, Fortune y USA Today. Tambi茅n ha aparecido en CNN, MSNBC, CNBC, NPR, PBS, Democracy Now! y The Daily Show. En 2009 public贸 City of Disorder: How the Quality of Life Campaign Transformed New York Politics, en el que explica c贸mo en la d茅cada de 1990 la pol铆tica de la ciudad de Nueva York se centr贸 en restaurar el orden moral 鈥攗na revisi贸n de la prostituci贸n, el grafiti, la mendicidad y la falta de vivienda鈥. Esto marc贸 un cambio en las prioridades de las clases media y alta, lo que afect贸 notablemente a varios vecindarios, la polic铆a y la pol铆tica de Nueva York. En 2017, public贸 El final del control policial, en el que argumenta que Estados Unidos debe reconsiderar radicalmente la vigilancia, en lugar de simplemente reformarla. Tras las protestas por la muerte de George Floyd, su trabajo ha recibido un amplio inter茅s p煤blico recientemente.