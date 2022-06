–

芦 Es m谩s meritorio descubrir el misterio en la luz que en la oscuridad. 禄

Marie Lowitska, Maintenant, 1915

Un mundo en el que cada d铆a, en numerosas ocasiones, es necesario escanear con un peque帽o objeto a la entrada de un bar, una tienda, una biblioteca, una calle, s贸lo para comprobar que, seg煤n diversos criterios, tenemos derecho a entrar鈥 Aceptado, o rechazado. Por nuestro bien, nuestro bienestar, nuestra salud, nuestra serenidad鈥 Un mundo en el que, si el Estado vigila y controla, cada ciudadano es tambi茅n un polic铆a. Tal es el escenario de una distop铆a descrita por el escritor Ira Levin en 1970, La felicidad insoportable; no hay lucha de clases en el horizonte, y sin embargo鈥 驴Pero qu茅 pasa con Francia a principios del nuevo siglo?

Pr贸logo: 驴Ciencia鈥 ficci贸n?

芦 Esto marc贸 la diferencia que puede haber

entre los humanos y, por ejemplo, los perros:

el control siempre fue posible. 禄

Albert Camus, La Peste, 1947

M谩s all谩 del esc谩ner, Ira Levin imagina una sociedad de pesadilla caracterizada por un Estado paternalista apreciado por todos, que garantiza un control social completo e informatizado, en el que cada ciudadano participa a priori voluntariamente, al igual que acepta un estricto tratamiento sanitario y qu铆mico (cada uno recibe un c贸ctel personalizado de tranquilizantes y antidepresivos). Un sistema inform谩tico supervisa a toda la comunidad, identifica las necesidades y orienta las trayectorias educativas y profesionales de cada individuo para optimizar la productividad y garantizar que reinen la calma y la tranquilidad. Sin embargo, un pu帽ado de opositores est谩n activos鈥

Hace cincuenta a帽os, esta descripci贸n habr铆a sido un mal sue帽o de la mente de un autor de ciencia ficci贸n que siempre se apresuraba a exagerar y pesimizar. En efecto, a煤n estamos lejos de ello鈥

Lo que Ira Levin imagin贸, al igual que muchos autores hasta los a帽os setenta, fue la llegada de ordenadores superpotentes (de tama帽o gigantesco), pero no que la tecnolog铆a se inmiscuyera en todos los 谩mbitos de la vida gracias a Internet, el Wi-Fi y la inteligencia artificial (IA), ni siquiera que pudiera existir el gadget supremo que representa el Smartphone [1]. En 芦La felicidad insoportable禄, una pulsera recibe pitidos durante todo el d铆a a trav茅s de terminales ad hoc [2].

Hoy en d铆a, un escritor futurista de moda se deshar铆a de este vulgar pitido y al menos describir铆a un sistema directamente vinculado a un implante cerebral que interact煤a con nuestra conciencia. Y, si nos apetec铆a ir a tomar una copa a la terraza, nuestro 芦implante inteligente禄 nos recordaba que por X o Y motivo (salud, requerimiento del Ministerio de Sanidad o de nuestra mutua, decisi贸n judicial, etc.) no podemos consumir alcohol en un bar ese d铆a y que, para evitar cualquier problema (por ejemplo, que nuestra mesa parpadee con una desagradable luz roja), tendremos que tomar un agua con gas o volver a casa鈥

Todav铆a no hemos llegado a ese punto. Aunque los primeros implantes cerebrales se comercialicen en los pr贸ximos a帽os, s贸lo servir谩n para hacer m谩s fluida la automatizaci贸n del hogar o para controlar los ordenadores eliminando el teclado y el rat贸n; en definitiva, para hacer mucho m谩s f谩cil la vida cotidiana鈥 Aumentar la capacidad del cerebro o conectar la mente directamente a la Red tendr谩 que esperar hasta la pr贸xima d茅cada, aunque varias empresas est谩n trabajando duro en ello.

Definitivamente, a煤n no hemos llegado a ese punto. De hecho, s贸lo estamos en los inicios del uso de implantes subcut谩neos, del tipo que hizo fantasear a los fans de Expediente X el siglo pasado. En Francia, en 2015, la primera fiesta de los implantes atrajo a solo unos cientos de personas, ya que el chip era in煤til en ese momento [3]鈥 Pero desde entonces, el uso de estos nuevos artilugios ha ido avanzando a peque帽os pasos, para diversos fines y en varios pa铆ses [4] (al mismo tiempo, el uso de implantes anticonceptivos se est谩 convirtiendo en algo com煤n); hoy en d铆a, es un nuevo mercado que est谩 emergiendo lentamente. En Suecia, donde unos cuantos miles de personas ya tienen un implante para sustituir las llaves, las tarjetas de visita o los billetes de tren, una empresa se ofrece ahora a colocar un chip para facilitar el uso de la tarjeta sanitaria. Un cliente satisfecho explica: 芦Creo que forma parte de mi integridad el hecho de que me coloquen un chip, para mantener mi informaci贸n personal conmigo禄; y un periodista se pregunta: 芦驴vigilancia aterradora o soluci贸n pr谩ctica al Covid-19? 芦.[5]

驴Es realmente necesario, como hacen algunos 芦antivacunas禄, aumentar este delirio? La crisis del Covid-19 s贸lo favorece la aceleraci贸n de procesos que ya estaban en marcha antes de su estallido, en campos tan diversos como la tecnovigilancia, la digitalizaci贸n y el control social. Esto es prometedor. Un surrealista dijo una vez que 芦lo admirable de lo fant谩stico es que ya no hay nada fant谩stico: s贸lo hay lo real禄. As铆 que volvamos al pase de la sanidad o de la vacunaci贸n, al Estado y quiz谩s incluso a la lucha de clases.

驴Passe passe?

芦 Lo que hace delirar a la gente es tratar de vivir fuera de la realidad. La realidad es terrible. Puede matarte. Dale tiempo y seguramente te matar谩. La realidad es un sufrimiento [鈥 Pero son las mentiras, las huidas de la realidad, las que te vuelven loco. 禄

Ursula Le Guin, Les D茅poss茅d茅s, 1970

Las pol铆ticas sanitarias puestas en marcha para luchar contra la epidemia de Covid-19 son muy variadas seg煤n el pa铆s, y a veces la regi贸n (es el caso de Espa帽a). Sin embargo, a mediados del 2021, la mayor铆a de los pa铆ses avanzados optan por la vacunaci贸n masiva, principalmente para evitar un nuevo recurso a la contenci贸n, que ser铆a dram谩tico para la econom铆a, y para proporcionar a la poblaci贸n, a la mano de obra, un m铆nimo de protecci贸n sanitaria. Esta opci贸n tiene la ventaja de parecer razonable y de trasladar la eficacia del proceso a la responsabilidad individual (haya o no obligaci贸n), aunque siga bajo el ala protectora del Estado.

驴Ser铆a tambi茅n la respuesta m谩s sencilla? 驴El menos costoso desde el punto de vista financiero [6]? En cualquier caso, no se han previsto reformas estructurales en el 谩mbito de la asistencia sanitaria a medio y largo plazo (concesi贸n de m谩s fondos al hospital p煤blico o lucha contra morbilidades como la obesidad), ni siquiera, para hacer frente a la emergencia, la adaptaci贸n de todos los lugares y puestos de trabajo a la situaci贸n sanitaria, por ejemplo invirtiendo en purificadores de aire adaptados.

Esto se debe a que, en el proceso de toma de decisiones, la salud de la mano de obra (los proletarios, que s贸lo cuentan con el sector p煤blico para cuidar de ellos) es un criterio importante, pero es s贸lo uno de los muchos (econ贸mico, financiero, pol铆tico, etc.). Es cierto que el capital necesita mantener a los trabajadores vivos, con buena salud, sobre todo si est谩n formados y son productivos. Pero los criterios de esta 芦buena salud禄, y su temporalidad, difieren seg煤n nos situemos desde el punto de vista de la patronal o el de un proletario. Desgraciadamente, todo hace pensar que, m谩s all谩 del virus, la gesti贸n de esta crisis tendr谩, a m谩s o menos corto plazo, consecuencias sanitarias especialmente nefastas para la mayor铆a de la poblaci贸n y, en particular, para los m谩s pobres (deterioro de la salud mental, aplazamiento de los cuidados, continuaci贸n del desmantelamiento del hospital p煤blico, etc.) [7].

En Francia, la vacunaci贸n, que no es obligatoria y es gratuita, es posible a partir de enero de 2021. Mientras que el 55% de la poblaci贸n adulta francesa no quer铆a vacunarse el mes anterior, la propaganda gubernamental, aunque transmitida por los medios de comunicaci贸n y las redes sociales, se esfuerza por invertir la tendencia: a mediados de julio, s贸lo el 43,5% de la poblaci贸n est谩 totalmente vacunada; y, lo que es preocupante, las tasas de vacunaci贸n no son mucho m谩s elevadas entre el personal sanitario, en particular las enfermeras y los auxiliares sanitarios [8].

Es cierto que en Francia existe una gran desconfianza hacia la vacunaci贸n (que se ha incrementado en los 煤ltimos a帽os tras la ampliaci贸n de las obligaciones en 2018, y en particular en lo que respecta a algunas nuevas vacunas), y las tasas de no vacunaci贸n son de las m谩s altas del mundo. La inmun贸loga Fran莽oise Salvadori explica esta 芦excepci贸n francesa禄 por una relaci贸n particular con el Estado: muchas expectativas que conducen a muchas decepciones (ausencia de salud escolar, ausencia de una verdadera salud p煤blica, ausencia de seguimiento post-vacunaci贸n, etc.). Pero tambi茅n existe una desconfianza ligada al peso del negocio, puesta de manifiesto por los esc谩ndalos sanitarios (Mediator, Depakine, etc. [9] ) que ya no perdonan a los expertos m茅dicos o cient铆ficos (Chernobyl): ha habido numerosas condenas por fraude y corrupci贸n en la industria farmac茅utica. De ah铆 esta 芦vigilancia cr铆tica禄, cuando no escepticismo, que es muy fuerte en el pa铆s [10], as铆 como una p茅rdida de confianza demostrada [11].

Los expertos llaman a esto indecisi贸n sobre las vacunas, que seg煤n ellos afecta a tres grandes categor铆as de personas durante el periodo de Covid-19: los que dudan de la eficacia de las nuevas vacunas y desconf铆an de sus posibles efectos secundarios; los que no perciben el Covid-19 como una amenaza grave para su salud personal; y los que ya est谩n al margen del sistema sanitario [12].

En 2021, el temor o al menos la desconfianza de una parte de la poblaci贸n se centra en las vacunas de ARN mensajero, que parecen haberse desarrollado en un tiempo r茅cord y se presentan como una tecnolog铆a novedosa [13], y cuya eficacia real y posibles efectos secundarios son cuestionables. Tambi茅n suele sorprender la rapidez con la que se comercializan y la puesta en marcha de campa帽as de inyecci贸n, algo sin precedentes para una vacuna. A esto se suma el hecho de que el gobierno se esfuerza por convencer a la gente de que estos productos son seguros. De hecho, a trav茅s de una sucesi贸n de mentiras y errores, su descr茅dito no ha hecho m谩s que aumentar con la pandemia, y muchos se preguntan por qu茅 dir铆a la verdad esta vez. La toma de decisiones en un Consejo de Defensa de la Salud bastante oscuro no ayuda. Incluso las palabras de los cient铆ficos y los m茅dicos est谩n siendo desacreditadas [14].

Aunque el objetivo es que las empresas y las escuelas reanuden su actividad normal en cuanto comience el nuevo curso escolar, es probable que esta campa帽a de vacunaci贸n sea un fracaso. Sin embargo, en lugar de lanzar una amplia campa帽a educativa para tranquilizar a la poblaci贸n sobre la vacuna (una soluci贸n sin duda demasiado compleja y que requiere mucho tiempo), y mientras que la principal palanca del Estado para gestionar una crisis es la confianza [15], el gobierno opt贸 por la coacci贸n: obligar a la poblaci贸n a vacunarse鈥 sin que sea obligatorio (por razones legales y pol铆ticas [16]). As铆, el pase sanitario fue anunciado por Macron el 12 de julio y aplicado el 9 de agosto.

A partir de ahora, para entrar en diversos establecimientos abiertos al p煤blico (ERP) como bares y restaurantes, cines o bibliotecas, los mayores de 12 a帽os deber谩n presentar una prueba de vacunaci贸n completa o una prueba de Sars-CoV-2 negativa realizada en las 煤ltimas 72 horas. Atrapados, millones de franceses se ven obligados a optar por la vacunaci贸n. Al mismo tiempo, la vacunaci贸n pas贸 a ser obligatoria para el personal de los establecimientos sanitarios y se impuso la tarjeta sanitaria a los trabajadores en contacto con el p煤blico en los edificios p煤blicos: millones de personas que antes se mostraban reticentes a la vacunaci贸n se resignaron as铆.

Desgraciadamente, aunque esta campa帽a parece ser eficaz a corto plazo, su car谩cter obligatorio est谩 acentuando la desconfianza de las autoridades y, sobre todo, la de los m谩s dudosos. 芦El pasaporte sanitario ha fomentado la vacunaci贸n de muchas personas que estaban indecisas o eran reticentes, pero no ha reducido las dudas en s铆 mismas. Una encuesta realizada en septiembre de 2021 revel贸 que el 42% de los vacunados segu铆a siendo reacio o ten铆a dudas sobre la vacuna en el momento de la primera dosis. Y lo que es m谩s importante, la proporci贸n de vacunados con dudas sobre la vacuna aument贸 del 44% al 61% tras la introducci贸n del pase sanitario.[17]禄

En oto帽o, el endurecimiento de las restricciones a las personas no vacunadas puso de manifiesto las incoherencias del sistema. Las leyes de la biolog铆a parecen doblegarse ante las de la pol铆tica, y la validez de una prueba de PCR negativa se reduce de 72 a 24 horas, y luego pierde todo valor鈥 mientras que estar vacunado da acceso a todos los lugares independientemente del estado de salud; la posesi贸n de anticuerpos ofrece primero seis meses de protecci贸n (y por tanto un pase), y luego finalmente cuatro; etc. Por lo tanto, est谩 claro que el pase no es en s铆 mismo una herramienta sanitaria, sino una herramienta de coerci贸n destinada a complicar la vida de las personas no vacunadas para obligarlas a inyectarse. Cabe se帽alar que en algunos pa铆ses, como Estonia, el dispositivo indica si la persona es o no portadora de anticuerpos.

En noviembre de 2021, la cobertura de vacunaci贸n en Francia alcanzar谩 alrededor del 90% de la poblaci贸n elegible. Pero es dif铆cil hablar de una victoria sanitaria. La vacunaci贸n de las personas m谩s vulnerables, especialmente los ancianos, sigue siendo especialmente baja para un pa铆s de Europa Occidental: solo el 86% de los mayores de 80 a帽os estaban totalmente vacunados a mediados de octubre de 2021. El anuncio, a principios de 2022, de una tercera dosis y la reducci贸n del periodo de refuerzo (de 7 a 4 meses) no se tradujo en las vacunaciones esperadas por el gobierno: 隆varios millones de personas se negaron a participar y se les retir贸 el pase! Y si, de entrada, muchos de los vacunados dejaron de preocuparse por las declaraciones del Ministerio de Sanidad, las medidas sanitarias y las medidas de barrera, muchos buscan ahora contaminarse voluntariamente para evitar esta nueva inyecci贸n, algunos incluso organizando 芦veladas Covid禄, a veces para encontrar despu茅s un trabajo (y no hablamos de los tr谩ficos, esquemas y pr茅stamos de pases reales/falsos de todo tipo). Esto confirma que la restricci贸n y la pedagog铆a no se mezclan bien. En cuanto a las incoherencias por las que ha pasado el gobierno desde el inicio de la crisis, sus incesantes contradicciones de una semana a otra, contin煤an, fomentando una vez m谩s la desconfianza 鈥 y el desarrollo de teor铆as conspirativas- [18].

Como podemos ver, la mayor铆a de los franceses aceptan, a su antojo, la vacunaci贸n y el uso de la tarjeta sanitaria y luego la tarjeta de vacunaci贸n, ya sea por miedo al virus o para no complicarse la vida. Sin embargo, alrededor del 10% de la poblaci贸n elegible sigue sin vacunarse. Probablemente esto se explique sobre todo por una situaci贸n de marginalidad (frente al sistema sanitario y al Estado y su administraci贸n en general); pero una minor铆a hace esta elecci贸n a sabiendas e incluso se opone abiertamente al pase sanitario o a la vacunaci贸n obligatoria a trav茅s de una movilizaci贸n que, como el movimiento de los Chalecos Amarillos, es bastante sorprendente.

Las manifestaciones del verano de 2021

芦 Quien se niegue a obedecer la voluntad general ser谩 obligado a hacerlo por todo el cuerpo: lo que no significa otra cosa que ser谩 obligado a ser libre. 禄

Jean-Jacques Rousseau, Sobre el contrato social, 1762

Dos d铆as despu茅s del discurso presidencial del 12 de julio de 2021, se produjeron las primeras concentraciones de protesta el 14 de julio, seguidas de manifestaciones todos los s谩bados a partir del 17 de julio en varios centenares de municipios de toda Francia (especialmente en el sur). Cientos de miles de personas participaron. Esta movilizaci贸n, organizada desde las redes sociales -a veces por iniciativa de grupos locales de conspiraci贸n opuestos a la gesti贸n de la crisis por parte del Gobierno-, no tiene precedentes, especialmente en pleno verano.

Hasta ahora, en Francia no ha habido ning煤n movimiento importante de oposici贸n a las restricciones relacionadas con la crisis sanitaria, a diferencia de Alemania, Pa铆ses Bajos o Gran Breta帽a. Francia probablemente se ha librado de esto porque est谩 saliendo de un largo episodio de revuelta popular, el de los Chalecos Amarillos, que conoci贸 el fracaso y la represi贸n.

Al igual que aquel movimiento, las manifestaciones del verano de 2021 son descritas con frecuencia por los medios de comunicaci贸n y los activistas macronistas (o, a menudo, los de extrema izquierda) como desfiles de ego铆stas, necesariamente de extrema derecha, o incluso neonazis. Es cierto que denunciar la alianza de los locos, los va-nu-pieds y los fascistas -los irracionales- te sit煤a inmediatamente en el lado de la raz贸n o, por decirlo vulgarmente, en el lado de la gente de bien; esto es sin duda tranquilizador. Sin embargo, creemos que esta categorizaci贸n general es muy caricaturesca, incorrecta y, sobre todo, poco operativa para entender el movimiento antipase tal y como se ha expresado en la Francia metropolitana (en la que nos centraremos).

En primer lugar, hay que se帽alar que las procesiones del verano de 2021 fueron bastante vistosas. Si la comparaci贸n con los del invierno de 2018-2019 es frecuente, s贸lo una minor铆a de Chalecos Amarillos particip贸 en ambos movimientos. La propia composici贸n interclasista es m谩s notoria en estas 煤ltimas manifestaciones; la cuota de 芦clase obrera禄, visible al principio, se reduce r谩pidamente; mientras que burgueses, peque帽os burgueses y artesanos siguen participando -no hay indicios de que sean mayoritarios- en una movilizaci贸n que sigue siendo policial, lejos del giro radical y ofensivo que tom贸 la revuelta de diciembre de 2018. Hubo una proporci贸n muy alta de mujeres, y la participaci贸n de muchos m谩s j贸venes que en una manifestaci贸n sindical tradicional, as铆 como una presencia significativa de personas que podr铆amos clasificar como hippies, o en el mejor de los casos como ecologistas alternativos, particularmente en el sur de Francia [19].

驴Son, como se suele decir, personas poco o mal informadas, un poco perdidas porque s贸lo leen los posts de Facebook? Quiz谩s hasta cierto punto (como en otros lugares), pero algunas encuestas muestran que estos manifestantes 芦tienden a ser m谩s activos, mejor educados [m谩s graduados], mejor informados y m谩s politizados que la media禄 [20].

Parece obvio que las procesiones incluyen una alta proporci贸n de manifestantes primerizos, a menudo con poca o ninguna formaci贸n pol铆tica, sin ninguna reflexi贸n particular sobre este mundo, creyendo en los conceptos (completamente ilusorios) de libertad y libre albedr铆o tal y como son inculcados en esta sociedad, particularmente por el sistema educativo nacional. De ah铆 una gran ingenuidad, sobre todo la del eslogan 芦Libertad禄, coreado hasta la saciedad durante los paseos. Estos ciudadanos, generalmente intachables, ven de repente c贸mo el Estado les proh铆be el acceso a tal o cual lugar, a tal o cual trabajo o a tal o cual actividad de ocio鈥 en fin, a todo lo que constituye hoy la 芦vida social禄. Un malentendido, incluso una humillaci贸n [21]. S铆, por supuesto, la mayor铆a de la gente no se da cuenta de que su tel茅fono m贸vil es un chivato en su vida diaria. Pero aqu铆, de repente, algunos ven que se utiliza para el control del Estado, y m谩s concretamente como medio de selecci贸n de los ciudadanos: es un choque que pone patas arriba el paradigma de la democracia y los derechos humanos, que Francia dice defender. Para muchos, es por tanto una cuesti贸n de principios.

Si la oposici贸n al pase sanitario es la primera que se plantea masivamente en las procesiones, la cr铆tica a la obligaci贸n de vacunaci贸n tambi茅n est谩 muy extendida, aunque algunos de los vacunados est茅n presentes. Este escepticismo es la expresi贸n de una p茅rdida de confianza en un Estado que ya no respeta el pacto hobbesiano seg煤n el cual el individuo enajena su libertad a cambio de protecci贸n, y al que se acusa de anteponer los intereses econ贸micos (en particular los de la industria farmac茅utica) a los de la poblaci贸n (cuya salud se ver铆a amenazada por posibles efectos secundarios, por ejemplo). S铆, esto se expresa a menudo de forma extravagante y desesperada; pero, a la inversa, 驴es realmente serio creer que la racionalidad econ贸mica se sacrifica en beneficio de la salud de los proletarios?

M谩s all谩 de la forma, la cr铆tica m谩s frecuente a estos manifestantes los remite a una revuelta ego铆sta, una percepci贸n alimentada por esl贸ganes confusos en los que se cruzan los temas de la elecci贸n, el cuerpo del individuo y la libertad. Aparte de algunas excentricidades -generalmente s贸lo retenemos las que nos convienen de entre los miles de pancartas que se levantan- el discurso dominante es m谩s bien el del cuidado, el de la atenci贸n a los dem谩s (de ah铆 la calurosa acogida que se da a los cuidadores y a los bomberos que se incorporan a las procesiones) con una menci贸n especial a los ni帽os (no necesariamente a los propios), una cl谩sica ansiedad por el futuro que se les reserva (que se puede encontrar en manifestaciones de todo tipo). Por el contrario, puede verse como un rechazo al individualismo al que nos condena el capitalismo, como expresi贸n de la necesidad de una comunidad real frente a las suced谩neas que se nos ofrecen [22], y como una profunda insatisfacci贸n con este mundo, especialmente con su versi贸n higienizada en la que prima la separaci贸n (distanciamiento, distancia social, gestos de barrera, etc.). En este sentido, no es de extra帽ar que hubiera tantos cristianos y hippies en los desfiles.

Los que saben que est谩n en el buen camino (porque tienen a Marx, Bakunin o Debord en las Pl茅yades) encontrar谩n todo esto ingenuo, o en cualquier caso completamente fuera de lugar. Ciertamente los manifestantes aspiran a recuperar la tranquilidad y la libertad que cre铆an conocer antes de la crisis sanitaria, ciertamente no escriben panfletos sobre los excesos de seguridad del capitalismo franc茅s, el car谩cter ilusorio de la libertad o la lucha de clases, ciertamente su an谩lisis carece cruelmente de radicalidad y de vocabulario 芦de izquierdas禄 (salvo quiz谩s cuando hablan de la 芦ruptura del hospital p煤blico禄), ciertamente鈥 Al final, el mantra que se impone es el de la minor铆a m谩s ruidosa, la muy peque帽a que se opone al principio mismo de la vacuna y desarrolla discursos rebuscados, la que se retiene en un sesgo medi谩tico que evacua las cuestiones fundamentales.

Muy tranquilas, estas manifestaciones no hacen olas y, salvo en muy raras ocasiones, los organizadores y oradores son respetados en un esp铆ritu de tolerancia, no violencia, democracia y鈥 respeto. Muy pocas acciones o foros de discusi贸n, un movimiento que no evoluciona ni en su forma ni en su discurso, y que se desvanece r谩pidamente para quedarse s贸lo con los m谩s convencidos: los manifestantes que creen en la evidencia de un mensaje, la libertad, que el gobierno estar谩 obligado a tener en cuenta鈥 y que se encierran en una forma de 芦marginalidad asumida禄 [23], que es un terreno favorable para la conspiraci贸n.

Otro fen贸meno del que se ha hablado mucho es la presencia de la extrema derecha. Sin embargo -excepto en Par铆s, donde Les Patriotes, la organizaci贸n de Florian Philippot, organiza m铆tines masivos bajo sus colores- la presencia de militantes de extrema derecha (a distinguir de los votantes) es particularmente marginal y refleja la realidad de su implantaci贸n territorial en Francia. Sin embargo, los medios de comunicaci贸n dominantes o algunos activistas de extrema izquierda (que a menudo son los 煤nicos que pueden identificarlos gracias a una camiseta, un tatuaje, etc.) destacan ampliamente los ejemplos de esta participaci贸n. Creer que s贸lo se trata de una recuperaci贸n oportunista que enmascara las ambiciones fascistas bajo el lema 芦Libertad禄 es tener una visi贸n truncada (bastante com煤n) de las corrientes pol铆ticas que componen la extrema derecha francesa [24]. Tambi茅n es no ver que, en muchos otros casos (defensa de los servicios p煤blicos, cuestiones ecol贸gicas, ZADs), si los activistas 芦del otro lado禄 no participan en las manifestaciones, es porque la extrema izquierda est谩 vigente y ser铆a f铆sicamente peligroso que lo hicieran. Por el contrario, en las procesiones contra el pase pueden llevar con seguridad a su familia, sus hijos, sus amigos o sus vecinos.

Entonces, 驴manifestaci贸n con o junto a los fachos [25]? 驴Es relevante la pregunta aqu铆? En realidad, los 煤nicos que se hacen esta pregunta son los militantes de izquierda y de extrema izquierda, que muy raramente est谩n presentes en estas marchas (y a veces s贸lo para contrarrestar la presencia de la extrema derecha). La cuesti贸n se resuelve entonces en la pr谩ctica, sobre el terreno, de una manera u otra, desde la ignorancia mutua hasta la opci贸n viril (esta 煤ltima generalmente desagrada a los manifestantes medios, que s贸lo ven rivalidades entre grupos pol铆ticos). En cualquier caso, s贸lo alguien que nunca se ha manifestado puede afirmar que estar en una marcha significa avalar, aceptar o apoyar a todos los dem谩s participantes. Uno se pregunta si una participaci贸n masiva de la izquierda habr铆a cambiado la situaci贸n. Al menos habr铆a dado algo de p谩bulo a las cr铆ticas y habr铆a evitado que un pu帽ado de activistas de extrema derecha se sintieran tan c贸modos. Pero, 驴no era la presencia de estos 煤ltimos una buena excusa para no salir a la calle?

El pase al trabajo

芦 No nos merecemos nuestras enfermedades,

no fuimos ni est煤pidos ni irresponsables,

隆fue el sistema el que nos enferm贸! 禄

Pablo Guzman, ex Young Lord

Los sindicatos menos macronistas estaban en contra del pase sanitario y de la obligaci贸n de vacunaci贸n, por varias y simples razones, en primer lugar el hecho de que la obligaci贸n constituye una amenaza adicional de castigo para los trabajadores. La ley estipula que los afectados por la obligaci贸n (de hecho, un tercio de los empleados, sobre todo en los sectores de la sanidad, el alojamiento y la restauraci贸n, la acci贸n social y las artes, el entretenimiento y el ocio [26]) que no la cumplan corren el riesgo de ser suspendidos sin sueldo (y, de hecho, de que se rescinda su contrato de trabajo). Esta violaci贸n del secreto m茅dico, que se supone que protege a los empleados, se denuncia como una herramienta de presi贸n en manos de los empresarios y un ataque a las 芦libertades禄.

En el sector de la sanidad, muchos destacan tambi茅n la desigualdad en el acceso a la atenci贸n, reforzada por la obligaci贸n de presentar la tarjeta sanitaria: algunos trabajadores sanitarios no se imaginan rechazando a los pacientes. Por ello, varios sindicatos piden que se abandonen las sanciones, que se retire la obligaci贸n y que la vacunaci贸n sea gratuita con consentimiento informado, que se levanten las patentes de las vacunas, que se realicen pruebas gratuitas que garanticen la igualdad de acceso al cribado y, por supuesto, que se destinen m谩s recursos humanos. Pero, en realidad, los avisos de huelga que se presentaron d茅bilmente para el 9 de agosto (fecha de entrada en vigor del salvoconducto) no tuvieron ninguna repercusi贸n ni seguimiento; tampoco las centrales sindicales llamaron a participar en las manifestaciones del s谩bado -a veces con el pretexto de que la extrema derecha ya estaba en el edificio- y s贸lo algunos sindicalistas aislados se sumaron a las procesiones (raras ramas o secciones locales pudieron convocar concentraciones por separado).

En el sector hospitalario, es una aut茅ntica manta de plomo la que cae en los establecimientos donde la dimisi贸n ya es alta. Aqu铆 no se discuten las medidas adoptadas por el gobierno, porque la presi贸n de los directivos, pero tambi茅n de los colegas, es muy fuerte: 芦No podemos criticar, porque el 鈥楥ovid mata todos los d铆as鈥. Es como un dogma, no se puede discutir. Si te desv铆as de la doctrina, eres un idiota, no eres un buen cuidador. No anima a la gente a reunirse鈥β, dice una amiga enfermera, aunque hay razones para reunirse.

Muchos cuidadores no entienden por qu茅, aunque sea por imposici贸n, la vacuna no es obligatoria para todos. Ayer aplaudidos, hoy 芦sentados禄, les cuesta digerir que el peso de la responsabilidad recaiga s贸lo sobre sus hombros [27]. Sin embargo, si una parte del personal rechaza la vacuna, 芦no surge ning煤n discurso colectivo, como el de 鈥榥os est谩n obligando’禄. Todas las decisiones y tensiones se particularizan, y se convoca a los cuidadores a entrevistas individuales. A pesar de 芦la supresi贸n de los permisos retribuidos para muchos trabajadores asistenciales a causa de la pandemia, de una prima Covid concedida s贸lo a determinadas categor铆as de personal, o de cientos de horas extraordinarias a la espera de ser pagadas禄 [28], y aunque algunos consideran que estamos al borde del 芦colapso del hospital p煤blico禄, la limitaci贸n de las vacunas no es la gota que colma el vaso鈥

En junio de 2021, solo el 42% de los profesionales que trabajan en establecimientos sanitarios y en Ehpad estaban totalmente vacunados contra el Covid-19. Al inicio del nuevo curso escolar, cuando la obligaci贸n entra en vigor el 15 de octubre, la cobertura de vacunaci贸n de los trabajadores sanitarios es bastante dispar seg煤n el territorio, pero finalmente los trabajadores sanitarios est谩n obligados a inyectarse. S贸lo unos pocos miles de ellos est谩n suspendidos sin sueldo, pero otros ya han optado por dimitir, estar en excedencia o pasar a una baja de larga duraci贸n. Si la 芦hemorragia禄 prevista no se produce, estas salidas contribuyen localmente al debilitamiento de unos equipos que ya est谩n frecuentemente faltos de personal y, m谩s globalmente, a la degradaci贸n y al desmantelamiento programado del hospital p煤blico.

En otros sectores, en los que las normas legales sobre la vacunaci贸n obligatoria son diferentes, existen acuerdos, flexibilidad por parte de los empresarios para controlar el pase, asignaci贸n a un puesto no sujeto a la vacunaci贸n obligatoria, etc. Aunque la relaci贸n de fuerzas pueda parecer a priori favorable a los trabajadores en los 谩mbitos en los que los empresarios tienen dificultades para contratar, como la restauraci贸n, la vacunaci贸n obligatoria constituye un nuevo medio de presi贸n para los empresarios; aunque la no vacunaci贸n no es motivo de despido, la suspensi贸n del salario y de los derechos vinculados al contrato (vacaciones, jubilaci贸n, etc.) constituye una grave amenaza para los trabajadores recalcitrantes. Si hay alg煤n recalcitrante. De hecho, entre la obligaci贸n legal y la obligaci贸n encubierta, el 90% de las personas afectadas acaban cumpliendo con la vacunaci贸n.

Por 煤ltimo, mencionemos el sector de las bibliotecas municipales, que ha visto el comienzo de una movilizaci贸n nacional contra el control del pase sanitario impuesto a los usuarios (en particular, con respecto a las poblaciones m谩s precarias o m谩s alejadas de la cultura). Grenoble, a la cabeza de este movimiento, vivi贸 una huelga de varias semanas que oblig贸 al ayuntamiento ecologista a dar marcha atr谩s en varios puntos [29].

驴Un peligro para la democracia?

芦 He dicho c贸mo el miedo al desorden y el amor al bienestar conducen insensiblemente a los pueblos democr谩ticos a aumentar los poderes del gobierno central, el 煤nico poder que les parece de por s铆 suficientemente fuerte, inteligente y estable para protegerlos contra la anarqu铆a. Apenas necesito a帽adir que todas las circunstancias particulares que tienden a hacer problem谩tico y precario el estado de una sociedad democr谩tica, aumentan este instinto general y llevan a los individuos a sacrificar cada vez m谩s sus derechos a su propia tranquilidad. 禄

Tocqueville, Sobre la democracia en Am茅rica, 1835.

Mientras una supuesta 芦vanguardia del protofascismo禄 se manifiesta ruidosamente en las calles al grito de 芦隆Libertad!禄, los Estados democr谩ticos y liberales de Europa ponen en marcha silenciosamente medidas de seguridad sin precedentes que hasta ahora eran propias de la ciencia ficci贸n o de la dictadura china. Afortunadamente, esta evoluci贸n no s贸lo cuenta con la oposici贸n de la extrema derecha.

De hecho, entre las organizaciones de izquierda, s贸lo La France Insoumise (LFI) se opone realmente al pase sanitario y a las vacunas, pero en una oposici贸n que se limita al 谩mbito parlamentario y a las redes sociales, y que hace retroceder la idea de una movilizaci贸n en la calle; s贸lo activistas aislados participan en las procesiones del s谩bado 鈥 como sabemos, sin la convocatoria expl铆cita de su organizaci贸n, la mayor铆a de los 芦insiders禄 de izquierda no salen a la calle.

En enero de 2022, un grupo de parlamentarios (principalmente de la LFI) remiti贸 el asunto al Consejo Constitucional, alegando diversas razones de inconstitucionalidad del pase de vacunaci贸n; la Ligue des droits de l鈥檋omme, Solidaires y la CGT tambi茅n se unieron para presentar un recurso ante el mismo Consejo, denunciando la vulneraci贸n de 芦los derechos y libertades fundamentales禄, y en particular los de 芦los trabajadores, que se ven obligados a someterse a la vacunaci贸n bajo la amenaza de suspensi贸n de su contrato de trabajo sin remuneraci贸n禄. El texto se帽ala la inadecuaci贸n 芦entre las medidas y la protecci贸n colectiva en materia de salud [que] no est谩 garantizada, ya que el pase de vacunaci贸n no garantiza el estado viral de la persona, y un resultado negativo de la prueba queda ahora excluido del 鈥榩ase鈥 por la nueva ley禄.

Fran莽ois Ruffin, periodista y diputado, se帽ala con raz贸n que el pase de vacunaci贸n entra en vigor al mismo tiempo que el gobierno anuncia una reducci贸n de las medidas restrictivas (fin de los aforamientos, reapertura de los locales nocturnos); sin embargo, no lo ve como una contradicci贸n ya que, para 茅l, se trata sobre todo de un pase 芦disciplinario禄 [30].

En la pr谩ctica, el salvoconducto no es una herramienta sanitaria (ya que los positivos vacunados pueden entrar en lugares en los que los negativos no vacunados no pueden); establece dos categor铆as de ciudadanos, los vacunados y los no vacunados (aunque se puede pasar de uno a otro), y los que pertenecen a estos 煤ltimos tienen menos derechos y se les proh铆be acceder a determinados lugares y profesiones -aunque no est茅n contraviniendo ninguna ley u obligaci贸n legal-鈥 La 芦libertad禄 aqu铆 est谩 condicionada al comportamiento que esperan las autoridades. Se trata, hay que subrayarlo, de una disposici贸n bastante in茅dita en la historia de la Rep煤blica Francesa y que inevitablemente sentar谩 un precedente. Sin embargo, esta vulneraci贸n de los 芦derechos y libertades fundamentales禄 no parece lo suficientemente grave como para que los sindicatos y los partidos de izquierda convoquen manifestaciones o paros laborales. Todo el mundo parece estar petrificado, pero 驴es s贸lo el efecto de la crisis sanitaria?

Si los franceses ya no conf铆an en el funcionamiento de su democracia y, en general, ya no votan, los sucesivos gobiernos, sea cual sea su orientaci贸n partidista, siguen las mismas pol铆ticas y se esfuerzan poco por convencer a sus electores de sus supuestas virtudes鈥 Francia pierde regularmente puestos en las clasificaciones mundiales en este 谩mbito (se piense lo que se piense), siendo calificada en el extranjero como una 芦democracia fallida禄: el Parlamento, el Consejo Constitucional, las instituciones (Cnil, Arcom, etc.) y los medios de comunicaci贸n p煤blicos est谩n a las 贸rdenes del jefe del Estado, y los medios de comunicaci贸n privados est谩n en manos de un pu帽ado de oligarcas; los movimientos sociales fuera de la caja son violentamente reprimidos; etc. Las preguntas 芦驴seguimos en una democracia? y 芦驴quedan controles y equilibrios? 驴Pero entonces? [31]

Muchos hablan del riesgo de que Francia se acerque al modelo chino de cr茅dito social. Este sistema de calificaci贸n ciudadana es una especie de carn茅 por puntos: en funci贸n de sus acciones, cada persona gana puntos (por ejemplo, si denuncia a un vecino) o pierde puntos (si aparca mal la bicicleta o fuma en un espacio p煤blico), lo que se traduce en la ganancia o p茅rdida de derechos en la vida cotidiana [32]. El Estado chino promueve as铆 lo que decide que son 芦comportamientos virtuosos禄; y los ciudadanos 芦irresponsables禄 son condenados al ostracismo y sometidos a la mirada reprobatoria del resto de la poblaci贸n; ven reducidas sus posibilidades de viaje o de cr茅dito, se les niega el empleo o los estudios (para sus hijos), etc. El smartphone, las c谩maras de reconocimiento facial y la Inteligencia Artificial desempe帽an un papel fundamental en este plan para que todo el mundo 芦se sienta libre禄 (sic). Como vemos, algunas obras de ciencia ficci贸n est谩n siendo r谩pidamente superadas por la realidad [33]. En el 谩mbito de la tecnovigilancia, las empresas chinas est谩n a la cabeza y exportan a toda costa, hasta el punto de que la capacidad de gesti贸n de la poblaci贸n de la mayor dictadura existente fascina a las democracias. Muchos pol铆ticos y periodistas franceses ya no dudan en alabar sus m茅ritos, en considerarla un modelo (declaraciones que generalmente provocan protestas en Twitter). Algunos incluso sue帽an, y no lo ocultan, con ir a煤n m谩s lejos en el control de los ciudadanos a trav茅s de la tecnolog铆a [34]. 驴No es esto por una buena causa, por nuestra tranquilidad, por nuestra salud? Sacrificar un poco de libertad por m谩s seguridad es la misma l贸gica contra el terrorismo o contra el Covid-19. Hoy, incluso entre los m谩s dem贸cratas, es dif铆cil encontrar defensores de la 芦libertad禄 que se atrevan a criticar este tipo de t贸picos [35].

Como ya hemos escrito, el Estado no es 芦liberticida禄 (en el sentido de que restringir las libertades es un objetivo en s铆 mismo), no introduce medidas de seguridad por maldad, sino porque son 煤tiles o podr铆an serlo en un futuro pr贸ximo. Desde el 茅xito de La doctrina del shock, de Naomi Klein, es bien sabido que los per铆odos de crisis son propicios para la introducci贸n de medidas y dispositivos que en circunstancias normales habr铆an sido muy dif铆ciles de hacer aceptar a una poblaci贸n. Procedimientos excepcionales que, como estamos acostumbrados, acaban en el derecho com煤n. Este ser谩 el caso del control a trav茅s de una aplicaci贸n y un c贸digo QR que, a partir de ahora, forma parte del arsenal del Estado.

Pero estemos tranquilos, esto no significa que la democracia est茅 en peligro. No, s贸lo est谩 demostrando su capacidad de adaptaci贸n y demostrando una vez m谩s que, si es necesario, puede optar legalmente por un modo de gesti贸n mucho m谩s autoritario y adquirir y utilizar las herramientas represivas adecuadas. Porque se trata, en todo caso, de poder preservar lo esencial, la reproducci贸n del modo de producci贸n capitalista.

驴O para los proletarios?

芦 隆La Rep煤blica tiene suerte, puede disparar al pueblo! 禄

Louis-Philippe, junio de 1848.

Despu茅s de cada gran movimiento social, grupos de reflexi贸n, acad茅micos y soci贸logos analizan el curso de los acontecimientos y comparten sus conocimientos. El objetivo es encontrar soluciones para que no se repitan. Desde la 芦Primavera 脕rabe禄 y la revuelta de los Chalecos Amarillos, los t茅cnicos de Facebook se esfuerzan por ajustar los algoritmos de la red social para limitar este tipo de movilizaciones. Prevenir las revueltas siempre ha sido un problema; la tecnolog铆a ofrece inmensas posibilidades en este 谩mbito. El inventor del cr茅dito social chino, Liu Junhye, dijo a los periodistas en 2019: 芦Creo que Francia deber铆a adoptar r谩pidamente nuestro sistema de cr茅dito social chino para regular sus movimientos sociales. Si tuvieran el sistema de cr茅dito social, 隆nunca habr铆an existido los Chalecos Amarillos! Lo habr铆amos detectado antes de que actuaran, podr铆amos haberlo previsto, no habr铆a habido sucesos鈥. [36]禄

Si, durante los primeros meses de 2020, el gobierno franc茅s hizo gala de su amateurismo en su intento de frenar la epidemia, utilizando algunos trucos y las pocas herramientas disponibles en ese momento (contenci贸n, despliegue militar, etc. [37]), la improvisaci贸n ya no estaba a la orden del d铆a dos a帽os despu茅s. La introducci贸n del pase sanitario y luego de la vacunaci贸n represent贸 un gran salto cualitativo en el control social, que podr铆a compararse, en el caso de Francia, con el uso de las huellas dactilares o la videovigilancia, sistemas que tardaron d茅cadas en establecerse. Aqu铆, todo va muy r谩pido.

Evidentemente, las mentes estaban preparadas, se daban las condiciones y se cre铆a en el Estado y en la democracia: el uso inmoderado de la tecnolog铆a, las redes sociales y los smartphones. Pero el autofichaje que algunos denunciaban, por ejemplo en Facebook, pierde su car谩cter l煤dico y voluntario (ciertamente ilusorio) y se pone directamente al servicio del Estado para controlar a su poblaci贸n. Evidentemente, esto forma parte de un proceso m谩s amplio de digitalizaci贸n de 谩mbitos enteros de la vida cotidiana: el famoso 芦cambio digital禄 que se est谩 produciendo, sobre todo en los servicios p煤blicos. Tambi茅n en este caso, la crisis de Covid-19 es un periodo de aceleraci贸n sin precedentes: compras en l铆nea, teletrabajo, ocio en l铆nea, teleeducaci贸n [38], telemedicina, moneda virtual, etc. [39].

Las incoherencias acumuladas por el gobierno demuestran que la sanidad no dicta su pol铆tica por s铆 sola, a menudo guiada por consideraciones medi谩ticas y gesticulaciones pol铆ticas ligadas al ejercicio del poder; desde este punto de vista, la campa帽a para las elecciones presidenciales explica probablemente algunas de las medidas adoptadas [40]. Lo absurdo de algunas de ellas no ha escapado a la atenci贸n de una parte de la poblaci贸n que, creyendo m谩s o menos en la eficacia de las vacunas, se somete a ellas sobre todo para tener paz [41]. Un peque帽o sacrificio es mejor que un nuevo encierro. Una profesora amiga m铆a justific贸 la no participaci贸n en el 煤ltimo d铆a de huelga porque, econ贸micamente, no pod铆a permitirse perder un d铆a de sueldo y, al mismo tiempo, explic贸 que se hab铆a vacunado con el 煤nico fin de seguir yendo a los bares el fin de semana. Esto tiene sentido. Para muchas personas, el pase no se percib铆a como demasiado restrictivo o intrusivo, aunque a veces resultaba un poco molesto, pero la instalaci贸n de terminales o puertas en bares o bibliotecas simplificar谩 la tarea del personal en el futuro y har谩 m谩s fluido el control. 驴No? Aunque en Francia no es obligatorio llevar un documento de identidad, millones de personas han aceptado ser controladas a lo largo del d铆a. El problema (o el inter茅s) es que se acostumbraron en pocos meses y que, a partir de ahora, el pase parece ser una herramienta estatal corriente que puede utilizarse para otros fines; la futura introducci贸n de la cartera digital biom茅trica europea -una especie de pase extendido a todos los tr谩mites de la vida cotidiana- deber铆a, por tanto, llevarse a cabo en Francia sin demasiados problemas [42]. Cabe se帽alar que el sistema tiene la ventaja de ser poco costoso y muy pr谩ctico, ya que se basa en la vigilancia mutua de los ciudadanos; para garantizar el conjunto, basta con controlar a los principales responsables (por ejemplo, los due帽os de los restaurantes). La polic铆a siempre se ha modernizado, por supuesto, pero aqu铆 se trata de algo m谩s, de la apertura de una abismal caja de Pandora de la seguridad鈥 una amenaza que algunos rechazar谩n tradicionalmente replicando que no tienen nada que ocultar, nada que reprocharse [43].

Algunos en la extrema derecha agitan el riesgo de un pase ecol贸gico de carbono que limite los viajes o la compra de carburantes -de lo que es partidario el economista Thomas Piketty-, pero ese pase podr铆a eventualmente ser utilizado en 谩mbitos mucho m谩s variados y por organizaciones mucho m谩s variadas: la justicia, la Caf, la S茅cu o, en el futuro, las mutuas, para controlar y sancionar a los ciudadanos 芦irresponsables禄. Para fomentar la participaci贸n en las elecciones, se podr铆a negar a los abstencionistas el acceso a determinados establecimientos p煤blicos (piscinas o bibliotecas); se podr铆a prohibir el acceso a los bares a quienes abusen del alcohol por decisi贸n de los tribunales o de la seguridad social; evidentemente, no se permitir铆a a los afiliados a la seguridad social acudir a los restaurantes; se prohibir铆a el acceso a las manifestaciones a los activistas, huelguistas o proletarios demasiado agitados en Twitter; etc. Unido a la videovigilancia por reconocimiento facial (incluso con una m谩scara), cabe imaginar lo que este dispositivo permitir铆a en el coraz贸n de una ciudad segura para desbaratar los inicios de una revuelta [44]. Las posibilidades son inmensas, y sabemos que los parlamentarios franceses, especialmente los senadores, son muy ingeniosos.

Pero, 驴por qu茅 aumentar el control sobre la poblaci贸n? En primer lugar, porque la tecnolog铆a lo permite. En segundo lugar, porque el modo de producci贸n capitalista no se encuentra actualmente en una fase muy propicia para el 芦reparto de las ganancias de productividad禄 (al contrario que en la posguerra) ni para la 芦redistribuci贸n de la riqueza禄, sino todo lo contrario. En los pr贸ximos a帽os, los pa铆ses capitalistas centrales experimentar谩n crecientes desigualdades, fracturas y tensiones sociales e, inevitablemente, revueltas, de las que el movimiento de los Chalecos Amarillos podr铆a ser s贸lo una prefiguraci贸n muy irrisoria. La tecnolog铆a al servicio del control de la poblaci贸n es una necesidad. Probablemente no sea una coincidencia que el r茅gimen chino optara por el cr茅dito social a principios de la d茅cada de 2000, cuando el pa铆s se vio sacudido por levantamientos proletarios de una fuerza sin precedentes [45].

A principios de 2022, en varios pa铆ses europeos se desactiv贸 el pase de la vacuna por su flagrante inutilidad sanitaria, sobre todo ante las nuevas variantes de Sars-CoV-2. Tambi茅n en Francia, aunque no ha servido para frenar la epidemia ni para fomentar la vacunaci贸n de los m谩s vulnerables -y menos a煤n para restablecer la confianza de la poblaci贸n-, el pase no ha sido en vano. Ya nos hemos acostumbrado a 茅l y puede volver a utilizarse f谩cilmente en el futuro. La herramienta ha sido adoptada. La 煤nica pregunta que queda es cu谩ndo, y en qu茅 ocasi贸n, se volver谩 a utilizar el control masivo de la poblaci贸n a trav茅s de los c贸digos QR.

驴Y los 芦revolucionarios禄?

芦 隆Siempre es un error tratar de tener raz贸n frente a personas que tienen todas las razones para creer que no est谩n equivocadas! 禄

Raymond Devos

El Covid-19 ha fracturado todos los c铆rculos, todas las familias pol铆ticas (excepto los macronistas); el medio que llamar铆amos 芦revolucionario禄 -anarquistas, libertarios, marxistas no bolcheviques o autonomistas-, aunque ampliamente dividido, no ha escapado a ello. Se trata ciertamente de un mundo muy marginal y minoritario, que actualmente tiene muy poca repercusi贸n en el curso de los acontecimientos en Francia, pero es aquel en el que, m谩s o menos, estamos involucrados, y por eso le dedicamos estas pocas l铆neas.

El miedo no nos ayuda a ver con claridad. Esta crisis nos lo recuerda. A partir de la primavera de 2020, El Covid-19 est谩 provocando muchas disensiones sobre c贸mo reaccionar ante la situaci贸n. 驴Qu茅 protecci贸n colectiva debe establecerse? 驴Seguir celebrando reuniones? 驴Usar la m谩scara? 驴C贸mo tener en cuenta las necesidades de los compa帽eros m谩s vulnerables o preocupados? 驴Y la voluntad de los que se oponen a cualquier acci贸n de barrera? Y as铆 sucesivamente. Discusiones que a veces ni siquiera tienen lugar.

La vacuna en s铆 misma no deber铆a ser motivo de debate y ruptura en los c铆rculos activistas: no deber铆a haber ninguna divisi贸n sobre la eficacia de la vacuna de Pfizer鈥 y sin embargo. Pero lo problem谩tico aqu铆, y lo que distorsiona todo, es primero la obligaci贸n (disfrazada) de vacunar, y luego el mecanismo desplegado para controlarla, el pase sanitario, la coacci贸n estatal. El gobierno ha vinculado h谩bilmente ambas cosas y, a partir de ah铆, s贸lo se puede aceptar o rechazar este paquete; criticar el pase equivale a denigrar la vacunaci贸n, o incluso denunciar el conjunto de las medidas sanitarias, 隆incluso negar la existencia del Covid-19! Esta 芦l贸gica禄, a primera vista confusa, es sin embargo adoptada por muchos grupos y 芦twittos禄, en particular para analizar el movimiento anti-pass.

Si las manifestaciones contra la ley de 芦seguridad global禄 (noviembre de 2021) parec铆an prolongar la resistencia de los Chalecos Amarillos a la depredaci贸n del Estado, es sorprendente que tan pocos grupos capten, o quieran captar, la dimensi贸n antisocial de un pase sanitario que, sin embargo, fue anunciado por Macron al mismo tiempo que el relanzamiento de las reformas del seguro de desempleo y de las pensiones. Por el contrario, y al igual que los grandes medios de comunicaci贸n, muchos desprecian el movimiento contra el pase por considerarlo oscurantista (anticient铆fico), individualista (es decir, ego铆sta) y burgu茅s (porque es 芦consumista禄). Algunos compa帽eros se unieron y llamaron a sumarse a estas marchas desde el principio, mostrando (a trav茅s de panfletos, pancartas y consignas) que el pase sanitario era un dispositivo de vigilancia estatal particularmente peligroso que, en un contexto de lucha de clases cada vez m谩s 谩spero, pronto encontrar铆a un uso completamente diferente, contra los proletarios. Fuertemente aislados en su propio 芦medio禄, fueron acusados de manifestarse con la extrema derecha o, simplemente, de ser 芦pro-virus禄.

En Francia, sin embargo, la epidemia fue tomada en serio por la gran mayor铆a de la poblaci贸n. Las medidas profil谩cticas se respetaron amplia y masivamente (uso de mascarillas, uso de gel hidroalcoh贸lico, limitaci贸n de los encuentros con los amigos y familiares cercanos, uso de pruebas, etc.), y fue principalmente por sus deficiencias por lo que se critic贸 al gobierno (medios, mascarillas, pruebas, pedagog铆a, claridad), y no al rev茅s. S贸lo una minor铆a de la poblaci贸n consideraba a veces que las medidas tomadas por el Estado eran excesivas, y esta minor铆a probablemente creci贸 con el tiempo a medida que disminu铆a el miedo, que la gente se acostumbraba a vivir (y morir) con el virus, y que las nuevas variantes se presentaban como menos peligrosas. El llamado medio revolucionario no escap贸 a estas reacciones y discusiones pero, con muy pocas excepciones, no neg贸 la existencia de un peligro ni la necesidad de medidas de protecci贸n.

Es ciertamente dif铆cil elaborar una posici贸n pol铆tica de clase cuando es el conjunto de la sociedad el que es v铆ctima o est谩 amenazado por una epidemia, y la ex茅gesis de los lugares comunes de Marx y Bakunin no ofrece, por desgracia, respuestas a todas las cuestiones de nuestro tiempo. Es molesto. La crisis, el miedo, la dolorosa relaci贸n con el Estado, la impotencia, el retraimiento, los excesos, las imprecaciones y proscripciones鈥 Los tiempos no son sencillos, pero 驴lo han sido alguna vez?

Hubo una gran 茅poca de oposici贸n a la energ铆a nuclear en los a帽os setenta, y desde entonces se produjeron algunos brotes de movilizaci贸n. Al menos en este 谩mbito, en el medio activista, las cosas estaban claras. Cualquier declaraci贸n de un ministro de energ铆a o de econom铆a, o de un cient铆fico vinculado (de un modo u otro) al Estado o a la industria nuclear, se consideraba una mentira o, al menos, se trataba con la mayor sospecha, especialmente despu茅s de Chern贸bil. Hab铆a que escuchar a los cient铆ficos y especialistas 芦alternativos禄, denunciantes de la energ铆a at贸mica, que sosten铆an la verdad; todos los activistas estaban de acuerdo, aunque en realidad ninguno de ellos tuviera los conocimientos necesarios para tomar una decisi贸n鈥 Prueba, si es que se necesitaba alguna, de que el reinado de los expertos es una estafa.

Lo mismo ocurr铆a a principios de este siglo. Mientras los lectores franceses acababan de descubrir a John Zerzan y a los anarquistas de Oreg贸n, la lucha contra los transg茅nicos estaba en pleno apogeo (saqueando laboratorios y destruyendo campos de experimentaci贸n transg茅nica, incluidos los terap茅uticos [46]). La videovigilancia tambi茅n estaba dando sus primeros pasos y contaba con la oposici贸n de activistas anarquistas y de extrema izquierda, as铆 como de algunos ciudadanos que defend铆an las libertades p煤blicas; sus cr铆ticas eran evidentes, al igual que las de la tecnolog铆a utilizada para la vigilancia, o incluso la tecnolog铆a en general (la aparici贸n de los chips RFID, por ejemplo), que se estaba generalizando y permitir铆a un control policial cada vez m谩s preciso. Los tel茅fonos m贸viles (con botones) eran entonces la peor calamidad.

Desde entonces, Internet, las redes sociales y los tel茅fonos inteligentes han cambiado la situaci贸n鈥 Poco a poco, cada activista se va equipando y luchando con fuerza en Twitter, mientras que los m谩s radicales entre nosotros se hacen con aplicaciones de alta seguridad鈥

Abandonando sus objetivos e ideas revolucionarias, abandonando las cuestiones de la lucha de clases, la cr铆tica radical tiende hoy a fragmentarse seg煤n las luchas espec铆ficas, y si cada una sigue denunciando el capitalismo (garant铆a de seriedad), lo califica a su vez con el adjetivo ad hoc de su elecci贸n: patriarcal, tecnoindustrial, transf贸bico, etc.

La denuncia de la tecnolog铆a (de hecho, de sus excesos) sigue existiendo e incluso tiene un relativo 茅xito editorial, con la asistencia de lectores. Pero a medida que se especializa, y para llegar a un p煤blico m谩s amplio, se separa de la cr铆tica social en una especie de aburguesamiento. A menudo va acompa帽ada de una valorizaci贸n del 芦viejo mundo禄, de las artesan铆as, las t茅cnicas, los oficios, los gestos y el saber hacer del pasado, de los antiguos, de la Naturaleza, etc. De ah铆 el renovado inter茅s que despiertan autores brillantes antes catalogados como reaccionarios o conservadores, y la creciente atracci贸n que despierta entre los lectores de la misma cala帽a, entre los que, parad贸jicamente, se recluta ahora a un buen n煤mero de opositores a las nuevas tecnolog铆as (leyes de bio茅tica, eugenesia, etc.). Por otra parte, una parte de la izquierda y de la extrema izquierda parece paralizada por la idea de que una cr铆tica al transhumanismo o a la artificializaci贸n de la reproducci贸n pueda ser calificada de homof贸bica o transf贸bica. Al menos con un smartphone de 煤ltima generaci贸n uno no se arriesga a que le tomen por fascista. Pero lo que es evidente es que cuanto m谩s se utiliza este dispositivo, menos f谩cil es criticarlo.

Volvamos a la crisis sanitaria. 驴C贸mo habr铆a reaccionado a la epidemia un movimiento obrero poderoso, organizado y contra-social? 驴C贸mo habr铆an reaccionado el PCF y la CGT de los a帽os 60, por ejemplo? Sin duda, creando dispensarios populares en los municipios y barrios de izquierda, organizando la vacunaci贸n, coordinando la producci贸n y distribuci贸n de mascarillas, etc. Tal vez en lugar de la prefectura, pero necesariamente en colaboraci贸n con ella, por ejemplo para ayudar a la vacunaci贸n masiva en las zonas m谩s resistentes a los mandatos estatales (como Marsella o las Cevenas). [47]

En Estados Unidos, en los a帽os 70, los Young Lords, los Panteras Negras Latinas, practicaban un 芦activismo sanitario禄 al tiempo que denunciaban el 芦complejo m茅dico-industrial禄, es decir, la convergencia de intereses econ贸micos, la profesi贸n m茅dica, el mercado de seguros y las empresas farmac茅uticas. Con la ayuda de m茅dicos y enfermeras enfadados y obligando a los ayuntamientos a liberar recursos materiales seg煤n el m茅todo de 芦ir al terreno, identificar el problema, hacer un esc谩ndalo y obligar a las autoridades a reaccionar禄, llevaron a cabo, por ejemplo, campa帽as de detecci贸n de la tuberculosis y la intoxicaci贸n por plomo, lacras que asolaban los barrios pobres de los que proced铆an, pero tambi茅n programas de desintoxicaci贸n basados en la acupuntura. Dentro de este Movimiento Sanitario Radical (Radical Health Movement), se desarroll贸 una concepci贸n completamente nueva de la salud, que pretend铆a 芦desmedicalizarla禄 (abolir la separaci贸n entre pacientes y cuidadores, compartir conocimientos, aprender gestos m茅dicos) y tomar en consideraci贸n todas las condiciones de la vida de un individuo y no s贸lo el funcionamiento de su cuerpo [48]. Una cr铆tica similar de la medicina era com煤n en Francia en esa 茅poca.

En la primavera de 2020, algunos habr谩n so帽ado con una gigantesca coalici贸n de grupos, okupas e infokioskos organizando una autodefensa popular y sanitaria鈥 pero esto se volvi贸 inimaginable una vez que la vacuna y el pase se pusieron en el centro de la lucha contra el virus. Ahora no tenemos control sobre lo que sucede.

Al final, no es tan sorprendente que la oposici贸n al pase sanitario haya encontrado poca respuesta en el llamado entorno revolucionario. En otros tiempos o en otro contexto, este dispositivo habr铆a sido tratado por los activistas y las organizaciones como lo que es, otra vulgar medida de seguridad contra la que luchar [49]. Pero la 茅poca en la que la oposici贸n a las autoridades m茅dicas y cient铆ficas era garant铆a de radicalidad ha pasado. Recordar que los grupos farmac茅uticos son empresas como cualquier otra y que hacen un uso inmoderado de la corrupci贸n para conquistar mercados les expone a la acusaci贸n de conspiraci贸n. Esta cr铆tica esperar谩 a d铆as mejores. Por el contrario, se trata de poner de relieve las historias m谩s delirantes de los antivacunas para desactivar cualquier posibilidad. [50]

驴De un exceso a otro? En tiempos de crisis y miedo, cuando no es posible imaginar la creaci贸n y distribuci贸n autogestionada de una vacuna, no es il贸gico recurrir al Estado y aceptar sus instrucciones, o incluso confiar en 茅l鈥 Es un impulso comprensible, pero no una prueba de racionalidad. El miedo es una reacci贸n bastante normal, que sin duda explica muchos comportamientos, pero tambi茅n errores y excesos. Nosotros tambi茅n hemos tenido miedo.

A los compa帽eros que hacen sistem谩ticamente lo contrario de lo que propugna el gobierno (muy raro) responden a veces los que, aduciendo que son 芦materialistas禄, se erigen en vir贸logos y alaban la incre铆ble eficacia de tal o cual vacuna o clasifican a los buenos cient铆ficos (cuyas recomendaciones hay que seguir) y a los malos (que son charlatanes). La batalla de los tweets contin煤a, y cada uno se aferra a sus m茅dicos de referencia. Puedes besar a todo el mundo y bailar toda la noche en una fiesta, y luego conducir a casa borracho, pero antes de irte a dormir, castigar谩s a los ego铆stas irresponsables y no vacunados en las redes鈥 驴Pro-Macron contra pro-Covid? 驴Mala fe o mala conciencia? Cada uno se encierra en posiciones claras, convencido de sus certezas, los dem谩s son s贸lo borregos o idiotas鈥 Peleas que no auguran nada bueno y hacen lamentar las de los errores y logros de los comuneros, los marineros de Kronstadt o los anarquistas de Barcelona.

Pandemia y comunismo

芦 No somos comunistas que quieren destruir la libertad personal y convertir el mundo en un gran cuartel o un gran taller. Hay, en efecto, comunistas que se toman la molestia y que niegan y quieren suprimir la libertad personal, que en su opini贸n se interpone en el camino de la armon铆a; pero nosotros no queremos comprar la igualdad al precio de la libertad. Estamos convencidos [鈥 de que en ninguna sociedad la libertad personal puede ser mayor que en la que se basa en la comunidad. 禄

Karl Schapper, Kommunistische Zeitschrift, n潞 1, septiembre de 1847.

Algunos se han preguntado c贸mo se habr铆a gestionado una epidemia de este tipo en un mundo sin capitalismo, Estado, clase, valor, dinero, trabajo asalariado, g茅nero y tantas otras cosas (un mundo que llamaremos comunista aqu铆). Pero, para responder a este tipo de preguntas, necesitamos saber c贸mo ser铆a ese mundo.

驴Nos lo imaginamos con una industria farmac茅utica (deslocalizada) capaz de suministrar a todo el planeta miles de millones de dosis de vacunas de ARN mensajero y todo tipo de medicamentos en pocos meses? 驴Un servicio p煤blico mundial de laboratorios biol贸gicos interconectados con recursos ilimitados, dotados de cient铆ficos motivados 煤nicamente por la filantrop铆a? 驴As铆 que electricidad abundante? Entonces, 驴las centrales nucleares (autogestionadas)? 驴Una industria petroqu铆mica (neutra en carbono)? 驴Smartphones (justos) y 5G (alternativos)? 驴Trabajadores que se toman un merecido descanso para hacer turismo (茅tico) en Marruecos o Tailandia [51]? En definitiva, 驴podemos imaginar que el comunismo no es m谩s que el mundo que conocemos hoy, pero gestionado de otra manera?

No lo creemos. Si alguna vez se produce una revoluci贸n, lo m谩s probable es que socave mec谩nicamente los cimientos sobre los que se asienta el mundo actual, en una especie de declive vertiginoso, particularmente brutal y radical -basta con pensar por un momento en la forma en que se crean la electricidad y el combustible para comprender que una revoluci贸n trastornar谩 este tipo de producci贸n鈥 y todo lo que depende de ella.

Algunos comunistas piensan que nos centraremos en salvar lo que es 芦pr谩ctico禄. Con esta idea, es posible que no queramos desprendernos de muchas cosas: 驴qui茅n dir铆a que no quiere Internet, un esc谩ner PET para el c谩ncer, medios de locomoci贸n abundantes y r谩pidos? [52] Pero la revoluci贸n no se har谩 seg煤n la idea de lo 芦pr谩ctico禄. La revoluci贸n no se har谩 seg煤n esos criterios, y el comunismo corre el riesgo de ser en algunos aspectos mucho menos 芦c贸modo禄 que el capitalismo si nos atenemos a las categor铆as actuales, sobre todo en los pa铆ses occidentales, pr谩cticamente desprovistos de conocimientos artesanales [53]. La 芦clasificaci贸n selectiva禄 que se har谩 entre los restos y ruinas del viejo mundo no se har谩 seg煤n lo que sea pr谩ctico, sino seg煤n lo que sea factible. 驴Qui茅n iba a remover toneladas de tierra en el coraz贸n de 脕frica para extraer gramos de metales raros? 驴Qui茅n operar铆a los pozos petrol铆feros emirat铆es o los barcos de GNL paname帽os? Para decirlo sin rodeos, a menos que podamos imaginar que las industrias nuclear y petrolera sigan existiendo, es muy probable que en un mundo posrevolucionario la industria farmac茅utica (independientemente de lo que pensemos de ella) ya no exista y que los medicamentos sean escasos, poco variados y fabricados de forma artesanal o protoindustrial [54]. Nos guste o no, es probable que los seres humanos se traten con frecuencia con lo que hoy se conoce (en Francia) como medicinas alternativas o blandas鈥

Entonces, 驴c贸mo se plantear铆a la cuesti贸n de la vacunaci贸n, por ejemplo? 驴Podr铆a ser obligatorio? (Hoy en d铆a hay quienes se autodenominan 芦libertarios禄 pero est谩n a favor) 驴Y qui茅n lo decidir铆a? Algunos responden que bastar铆a con seguir los consejos de los mejores vir贸logos del mundo, confiar en sus recomendaciones; libres de toda presi贸n capitalista, de la sed de competencia o de los intereses financieros, estar铆an inevitablemente de acuerdo en el mejor curso de acci贸n, 驴verdad? (Pero entonces, 驴por qu茅 no confiar en otros expertos para resolver otras cuestiones importantes? Energ铆a, agronom铆a, urbanismo, industria, justicia, etc.) En cualquier caso, 驴qui茅n ser铆a el responsable de hacer cumplir esta decisi贸n? 驴Qu茅 autoridad y en qu茅 condiciones [55]? 驴Y qu茅 pasar铆a con los no vacunados?

Algunos dir谩n que la vacunaci贸n es 芦un acto que se da por descontado禄, un requisito para una sociedad libre y solidaria鈥 Puede que estas personas no se hagan esas preguntas.

En los a帽os 1968, no se dud贸 en afirmar que la salud es un objeto pol铆tico, 芦el lugar donde se encarnan literalmente las desigualdades禄 [56], y que el m茅dico est谩 芦del lado de las fuerzas de represi贸n 芦. [57] Se observaron los resultados de la 芦revoluci贸n禄 de la medicina: una ciencia 芦que s贸lo consigue compensar el aumento de la mortalidad que se deriva del funcionamiento social (accidentes de tr谩fico, ocupaciones sedentarias y las enfermedades resultantes, estr茅s, contaminaci贸n, etc.) [58]芦. Hoy en d铆a, la medicalizaci贸n de la sociedad est谩 bien establecida, al igual que la ideolog铆a de la 芦calidad de vida禄, que intenta compensar la falta de sentido de la vida, una falta cruel, dir铆an algunos. Pronto, 芦la b煤squeda de la salud se equiparar谩 a la b煤squeda de un estado de bienestar completo, norma 煤ltima para dos acciones esenciales: medir la calidad de las relaciones sociales, el optimismo y la voluntad de trabajar bien entre los ciudadanos europeos; y recomendar el seguimiento y la vigilancia de las patolog铆as mentales para contener su propagaci贸n禄. [59] Si la crisis del Covid-19 ha reforzado una convicci贸n, 铆ntima pero compartida, es 茅sta: en el capitalismo, la b煤squeda de la salud es la b煤squeda de la salud econ贸mica.

No somos indiferentes a la felicidad insostenible que nos preparan los aprendices de brujo de la ganancia de funci贸n, la vigilancia generalizada o la inteligencia artificial. Es dif铆cil saber si hemos terminado con la pandemia del Sars-CoV-2, pero todo indica (urbanizaci贸n, deforestaci贸n, cr铆a industrial, etc.) que en el futuro tendremos que volver a enfrentarnos a virus de este tipo. Es de esperar que no sean m谩s letales, porque la reacci贸n de los Estados ser谩 probablemente igual de ca贸tica, al menos al principio, y la de la poblaci贸n muy incierta.

Esperemos tambi茅n que estos episodios no se repitan demasiado r谩pido, ya que hemos visto que no son en absoluto per铆odos favorables para el proletariado (ni para la cr铆tica radical). Y si los pr贸ximos a帽os ver谩n ciertamente la aparici贸n (sobre todo en Europa) de conflictos sociales de gran magnitud y violencia, es menos seguro que adopten las formas a las que estamos acostumbrados, las de los movimientos sociales a los que estamos acostumbrados (jornadas de manifestaci贸n, huelgas sectoriales o generales) o las que creemos conocer ahora (Chalecos Amarillos). M谩s bien, volver谩n a tomar formas nuevas y muy desconcertantes y, tal vez, direcciones desagradables. La represi贸n ser谩 evidentemente de una violencia al menos equivalente a la del propio movimiento, y las posibilidades de victorias para los proletarios (necesariamente parciales) ser谩n por tanto bastante bajas.

En el momento de escribir estas l铆neas, se avecinan las consecuencias econ贸micas del conflicto entre la OTAN y Rusia y, para Francia, la reelecci贸n del presidente saliente para un nuevo mandato. Por tanto, es probable que los acontecimientos se precipiten (en el sentido qu铆mico y cronol贸gico). La situaci贸n no es muy favorable al advenimiento de una revoluci贸n que derribe el capitalismo. Por ello, nos da cierta verg眉enza no poder concluir este texto con una nota de optimismo, a no ser que estemos evocando un futuro lejano鈥 Lo sentimos.

Tristan Leoni & C茅line Alkamar, marzo de 2022.

Traducci贸n semiautom谩tica x Materiales

NOTAS

1 鈥 La serie Star Trek de Gene Roddenberry (1966-1969) imagin贸 una versi贸n muy b谩sica de esto, el comunicador, que inspir贸 al creador del primer tel茅fono m贸vil.

2 鈥 El libro de Ira Levin tambi茅n plantea la cuesti贸n del determinismo, el poder de los ordenadores y la revuelta; la del hombre honesto y dispuesto que de repente se encuentra con el control de una instituci贸n. La idea central (hiperconspiratoria pero bastante cl谩sica) es la de una dictadura que crea y mantiene su propia oposici贸n, un movimiento de resistencia del que (menos cl谩sico) extrae sus futuros l铆deres. Sobre este tema, v茅ase tambi茅n Tristan Leoni, 芦Lucha de hielo (sobre 芦Snowpiercer, la Transpercene禄)禄, DDT 21, julio de 2014.

3 鈥 芦驴Pero de qu茅 sirve la implantaci贸n subcut谩nea de un chip NFC o RFID?禄, L鈥橴sine digitale, 25 de julio de 2019.

4 鈥 Los empleados pueden as铆 芦atravesar las puertas de entrada, conectarse a su ordenador, utilizar la fotocopiadora o pagar en la cafeter铆a con s贸lo extender el brazo禄. [Suecia es el pa铆s m谩s avanzado del mundo en este 谩mbito. Seg煤n el gobierno, unas 2.000 personas viven actualmente con un chip subcut谩neo. La empresa Epicenter fue la primera, en 2015, en ofrecerlas a sus empleados. Los usos est谩n cada vez m谩s desarrollados en el pa铆s: SJ, empresa p煤blica de ferrocarriles, ofrece desde junio a sus usuarios la posibilidad de comprobar sus billetes escaneando el brazo. Las discotecas de Espa帽a lo ofrecen a sus clientes para facilitar el pago y el acceso a las zonas VIP. En M茅xico, la polic铆a los tiene para facilitar su localizaci贸n en caso de secuestro. Algunas empresas de Canad谩 y B茅lgica tambi茅n han probado el experimento, siempre de forma voluntaria.鈥 V茅ase Gregory Raymond, 芦Ces entreprises qui implantent des puces 茅lectroniques dans leurs salari茅s禄, Capital, 27 de julio de 2017.

5 鈥 芦El pase sanitario en la piel: en Suecia, una empresa propone un implante de microp煤as禄, Midi libre, 27 de diciembre de 2021.

6 鈥 Las inmensas transferencias de capital entre las arcas de los Estados y las de los grupos farmac茅uticos provocadas por la gesti贸n de la crisis permiten dudar de ello.

7 鈥 Entrevista con Fran莽ois Alla y Barbara Stiegler, france3-regions.francetvinfo.fr, 18 de enero de 2022.

8 鈥 A mediados de junio, en los hospitales de Par铆s, s贸lo el 37% del personal denominado no m茅dico (enfermeras, camilleros, personal de reeducaci贸n, m茅dico-t茅cnico o socio-educativo, etc.) estaba totalmente vacunado. St茅phane Mandard y Camille Stromboni, 芦Covid-19: por qu茅 la vacunaci贸n se ha estancado entre las enfermeras y los auxiliares de enfermer铆a禄, Le Monde, 18 de junio de 2021.

9 鈥 V茅ase Philippe Descamps, 芦Une m茅decine sous influence禄, Le Monde diplomatique, noviembre de 2020.

10 鈥 Read Fran莽oise Salvadori, Laurent-Henri Vignaud, Antivax. Histoire de la r茅sistance aux vaccines du XVIIIe si猫cle 脿 nos jours, ed. Vend茅miaire, 2019. Los autores subrayan que las dudas sobre la vacunaci贸n tambi茅n se explican por el car谩cter muy particular y espec铆fico de las vacunas como medicamentos: nunca se prueba la eficacia de una vacuna por uno mismo, siempre es una apuesta.

11 鈥 Seg煤n una encuesta de Ipsos de 2019 para Les Entreprises du M茅dicament (LEEM), cuando se trata de informaci贸n sobre medicamentos, dos tercios de los franceses no conf铆an en las empresas farmac茅uticas, y el 85% de la poblaci贸n no conf铆a en la palabra de los pol铆ticos.

12 鈥 Colectivo, 芦El pase sanitario franc茅s da lecciones para la vacunaci贸n obligatoria de Covid-19禄, Nature Medicine, 12 de enero de 2022.

13 鈥 De hecho, la tecnolog铆a del ARN ha sido durante mucho tiempo objeto de investigaci贸n y experimentaci贸n, sobre todo en la investigaci贸n del c谩ncer, pero tambi茅n para varias vacunas, contra el virus de la gripe o el virus del Zika, que estaban en fase de prueba antes de que se descubriera el Sars-Coagulante, antes de que Sars-CoV-2 se abriera paso.

14 鈥 芦La ciencia se construye sobre la base de la controversia y eso es normal禄, reacciona Franck Chauvin, Presidente del Alto Consejo de la Salud P煤blica (HCSP). Pero se ha convertido en un espect谩culo televisivo en directo, que ha convertido a los cient铆ficos en gladiadores禄, Philippe Descamps, ibid.

15 鈥 驴No hab铆a llegado Jean Castex a la primac铆a un a帽o antes, proclamando: 芦Debemos restablecer la confianza禄?

16 鈥 Antes de que se inyecte la vacuna, cada persona debe firmar un alta que estipula su 芦consentimiento libre e informado禄. Algunos recordar谩n que en 1999 un ex Primer Ministro, Laurent Fabius, y dos ex ministros, Georgina Dufoix (Asuntos Sociales y Solidaridad Nacional) y Edmond Herv茅 (Sanidad), comparecieron ante el Tribunal de Justicia de la Rep煤blica por homicidio involuntario en el esc谩ndalo de la sangre contaminada. Nunca se es demasiado cuidadoso.

17 鈥 Colectivo, 芦El pase sanitario franc茅s tiene lecciones para la vacunaci贸n obligatoria de Covid-19禄, Nature Medicine, 12 de enero de 2022.

18 鈥 Un hecho que rara vez se se帽ala, pero que nos parece que atestigua que el Estado est谩 seguro de que las nuevas vacunas no causan efectos secundarios importantes, es la vacunaci贸n obligatoria de los soldados franceses; es cierto que 茅sta no comienza hasta septiembre de 2021. Pero hay que tener en cuenta que el car谩cter conspirativo de una idea no es absoluto. Por ejemplo, en 2020, cualquiera que sugiriera que el Sars-CoV-2 podr铆a haber escapado del laboratorio P4 de Wuhan era inmediatamente desacreditado como te贸rico de la conspiraci贸n y desaparec铆a de los principales medios de comunicaci贸n鈥 una idea que, en 2021, se convirti贸 en una explicaci贸n al menos tan razonable como las dem谩s (Facebook, que borraba autom谩ticamente los mensajes que planteaban esta posibilidad, ahora los vuelve a permitir).

19 鈥 Si bien la vacilaci贸n vacunal parece ser mucho m谩s fuerte en las zonas donde viven los proletarios que en aquellas donde reside la burgues铆a, tambi茅n es mayor en ciertas regiones del Sur que han sido hist贸ricamente 芦tierras de insubordinaci贸n禄 : 芦Esta mayor prevalencia en el Sur profundo tambi茅n se refiere a la presencia bastante significativa en estas regiones de una poblaci贸n que ha optado por estilos de vida ecol贸gicos y alternativos. Ya no se trata de ejecutivos seducidos por la new age californiana, sino de personas neorurales, jubilados o miembros de las peque帽as clases medias que se cuidan con plantas en lugar de con productos qu铆micos y vacunas, que est谩n en desacuerdo con la sociedad de consumo y que se muestran voluntariamente desafiantes con las instituciones gubernamentales y las grandes empresas, ya sean laboratorios farmac茅uticos u operadores telef贸nicos. Llegados a este punto, podemos establecer un paralelismo entre el rechazo a la vacunaci贸n y la oposici贸n al despliegue del 5G, fen贸menos que en cierto modo provienen de la misma matriz tecnof贸bica.鈥 Cf. J茅r么me Fourquet, Sylvain Manternach, Pourquoi la d茅fiance vaccinale est-elle plus forte dans le sud de la France, Fondation Jean Jaur猫s, 9 de agosto de 2021, 14 p.

20 鈥 Geoffrey Pion y Emma Wenckowski, 芦驴Son los manifestantes contra el pase sanitario realmente los idiotas ego铆stas que muchos describen?禄, Sede, 6 de septiembre de 2021.

21 鈥 Parte de la 芦pol铆tica sanitaria禄 consist铆a en 芦persistir en la inversi贸n de las responsabilidades y en el seguimiento de la 芦holgazaner铆a禄 de los franceses, que tomaba la forma de un chantaje diario en vacaciones. Esta musiquita, que nos iba a arrullar durante todo el verano, era el colmo de la humillaci贸n de una naci贸n de ciudadanos tratados como una horda de ni帽os desobedientes, que s贸lo pod铆an entender el chantaje del traje de ba帽o y que volver铆an a ser chantajeados, unos meses despu茅s, con las vacaciones de Navidad.鈥 V茅ase Barbara Stiegler, De la d茅mocratie en Pand茅mie, Gallimard, enero de 2021.

22 鈥 Por el hecho de oponerse a la vacunaci贸n obligatoria, 驴se puede considerar a los bomberos, a las enfermeras o, en otro g茅nero, a las personas muy implicadas en el apoyo a los emigrantes, como terribles ego铆stas individualistas?

23 鈥 Sylvain de Zones subversives en 芦Une analyse du mouvement anti-passe sanitaire en France m茅tropolitaine禄, programa Sortir du capitalisme (s.d.).

Esta 芦marginalidad asumida禄 difiere de una comunidad o de una nueva 芦familia禄 que se hubiera constituido en el curso de una lucha a causa de las pr谩cticas comunes (ocupaciones, barricadas, chabolas, etc.), un tipo de comunidad a priori solidaria pero que, mec谩nicamente, tiende a encerrarse y a replegarse sobre s铆 misma.

24 鈥 Creer que todos los militantes o corrientes de extrema derecha son partidarios de un Estado centralizado, autoritario, cat贸lico, hom贸fobo y racista, rodeado de torres de vigilancia y alambre de espino, no ayuda a entender lo que est谩 pasando. No es un bloque monol铆tico. Un ojo entrenado notar谩, por ejemplo, en las procesiones anti-pass la presencia, obviamente muy minoritaria, de cat贸licos tradicionalistas (estilo Manif pour tous), que estuvieron ausentes en el movimiento de los Chalecos Amarillos.

25 鈥 Y por qu茅 no convocar otras manifestaciones, espec铆ficamente 芦de izquierdas禄, en otros lugares (as铆 fue en Par铆s). Hay que recordar aqu铆 que, durante d茅cadas, y hasta 1991, los militantes de extrema izquierda y anarquistas sol铆an manifestarse en Francia detr谩s de las procesiones de supuestos partidarios (PCF, CGT) de reg铆menes dictatoriales particularmente severos (URSS, etc.) y, a veces, junto a supuestos partidarios (grupos mao铆stas) de un r茅gimen dictatorial particularmente sangriento (la China de Mao).

26 鈥 Marie Gouyon, Louis Malard, Augustin Baron, Activit茅 et conditions d鈥檈mploi de la main-d鈥櫯搖vre pendant la crise sanitaire Covid-19 en octobre 2021, Dares, 29 de noviembre de 2021.

27 鈥 Aunque el Covid-19 no est谩 reconocido como enfermedad profesional para el personal sanitario.

28 鈥 C茅line Delbecque, 芦Que se informen los que no lo hacen禄: la obligaci贸n de vacunar, objeto de tensi贸n entre los soignants禄, L鈥橢xpress, 23 de julio de 2021.

29 鈥 St茅phane Ortega, 芦Biblioth猫ques: 3 semaines de gr猫ve 脿 Grenoble contre le contr么le du passe sanitaire禄, rapportsdeforce.fr, 13 de septiembre de 2021, y 芦C鈥檈st 脿 quel moment qu鈥檕n arr锚te d鈥檕b茅ir? Les biblioth猫ques grenobloises en lutte contre le pass sanitaire禄, La Nouvelle Vague, no 2, diciembre de 2021, p. 1-3.

30 鈥 #BDR103, 26 de enero de 2022.

31 鈥 En plena campa帽a electoral, s贸lo la irrupci贸n en el juego pol铆tico de una nueva figura nacionalista sobreexcitada suele despertar a una parte del electorado y recordarle que es necesario, una y otra vez, movilizarse para preservar la democracia, sea cual sea su fisonom铆a.

32 鈥 Para una introducci贸n, v茅ase el documental de Sylvain Louvet y Ludovic Gaillard, Tous surveill茅s : 7 milliards de suspects, 2020, 89 min.

33 鈥 Pensamos, por ejemplo, en Chute libre (2016), el primer episodio de la tercera temporada de la serie Black Mirror.

34 鈥 Senado, 芦Crisis sanitarias y herramientas digitales: responder eficazmente para recuperar nuestras libertades禄, Rapport d鈥檌nformation, n潞 673 (2020-2021), 3 de junio de 2021.

35 鈥 A principios del siglo XXI, algunos siguen el ejemplo de Benjam铆n Franklin, que escribi贸 que 芦un pueblo dispuesto a sacrificar un poco de libertad por un poco de seguridad no merece ninguna de las dos cosas, y acabar谩 perdiendo ambas禄. Otros son brillantemente insurgentes鈥 隆en la Academia Francesa! Como Fran莽ois Sureau que, el 6 de marzo de 2022, en su discurso de aceptaci贸n, evoc贸 芦esta sustituci贸n del conejo salvaje por el ciudadano libre que nos est谩 preparando esta f贸rmula imb茅cil, repetida una y otra vez desde hace veinte a帽os, de que la seguridad es la primera libertad. Seg煤n esta medida, ning煤n pa铆s es m谩s libre que el reino de Stalin o Mussolini. Despu茅s de Rocroi, despu茅s de Valmy, despu茅s de Bir Hakeim, aqu铆 est谩 la seguridad, como el cintur贸n del mismo nombre, como el sue帽o del caracol. [Nuestros predecesores hab铆an creado, mantenido y defendido el tesoro de la libertad en tiempos mucho m谩s peligrosos que los nuestros. Hab铆an previsto este debilitamiento de la inteligencia y de la voluntad que nos hace consentir todos los t贸picos. Y nos vamos repitiendo que los tiempos son dif铆ciles. Pero los tiempos [鈥 son siempre dif铆ciles para los que no aman la libertad鈥.

Sobre estas cuestiones, v茅ase por ejemplo Nicolas Bonanni, 芦Libert茅 des lib茅raux et libert茅 des anarchistes禄, enero de 2020.

36 鈥 Sylvain Louvet y Ludovic Gaillard, Tous surveill茅s : 7 milliards de suspects, 2020, 89 min.

37 鈥 Tristan Leoni, C茅line Alkamar, 芦Whatever it costs. Le virus, l鈥櫭塼at et nous禄, DDT 21, abril de 2020.

38 鈥 Clothilde Dozier, 芦Le plaisir d鈥檃pprendre禄, en 芦Choc num茅rique par temps de pand茅mie禄, Le Monde diplomatique, abril de 2021

39 鈥 Sobre estas cuestiones, v茅ase, por ejemplo, el libro de PMO Le R猫gne machinal. La crise sanitaire et au-del脿, Service compris, 2021 (aunque obviamente no suscribimos la visi贸n que desarrolla de una 芦clase tecnocr谩tica禄 en guerra con la libertad y los vivos).

40 鈥 En Francia, la seducci贸n de los ciudadanos de m谩s edad -que son los menos propensos a la abstenci贸n- es una condici贸n necesaria para cualquier victoria electoral. Durante la crisis sanitaria, esta es la parte de la poblaci贸n m谩s partidaria de las restricciones gubernamentales, sobre todo cuando se dirigen a los j贸venes. Adem谩s, en un periodo electoral, reducir las medidas sanitarias coercitivas demasiado pronto es arriesgado y, en caso de otra ola epid茅mica inesperada, se presta a cr铆ticas fatales.

41 鈥 隆Piensa que en diciembre de 2021 el gobierno ordenar谩 el cierre de los locales nocturnos por no respetar las medidas de barrera, pero autorizar谩 la actividad de los clubes de intercambio de parejas!

42 鈥 Celia Izoard, 芦Bient么t le 鈥榩ortefeuille d鈥檌dentit茅 num茅rique鈥, un cauchemar totalitaire禄, Reporterre, 9 de diciembre de 2021.

43 鈥 Pregunte a la persona que lo reclama si est谩 de acuerdo en confiarle sus c贸digos de acceso al buz贸n personal.

44 鈥 Las ciudades seguras, la vertiente de seguridad de la ciudad inteligente, son por el momento s贸lo ciudades piloto en las que las autoridades locales y las multinacionales de la seguridad est谩n probando nuevas tecnolog铆as, en particular la videovigilancia inteligente, destinada a controlar a los habitantes. En Francia, la ciudad m谩s avanzada parece ser Niza. V茅ase Myrtille Picaud, 芦Fear on the city: the market for 鈥榮afe cities’禄, The Conversation, 26 de mayo de 2020.

45 鈥 V茅ase el folleto an贸nimo Incidentes de clase en China. Los trabajadores chinos contra el capital global en el siglo XXI, 2010, 40 pp.

46 鈥 V茅ase, por ejemplo, Algunos enemigos del mundo feliz, OGM: Endgame, 2004, 24 p. o Ren茅 Riesel, 芦Aveux complets des v茅ritables mobiles du crime commis au Cirad le 5 juin 1999禄.

47 鈥 Durante la huelga general de mayo-junio de 1968, fue de hecho la CGT la que garantiz贸 el funcionamiento m铆nimo de la sociedad francesa, por ejemplo los hospitales y los servicios de urgencia (suministros, energ铆a, etc.), en colaboraci贸n, a veces tensa, con los servicios de la prefectura.

48 鈥 Claire Richard, Young Lords. Histoire des Black Panthers latinos (1969-1976), L鈥櫭塩happ茅e, 2017.

49 鈥 Es probable que una medida de este tipo tomada por una presidenta Marine Le Pen se hubiera encontrado con una oposici贸n mucho m谩s fuerte por parte de activistas y organizaciones de izquierda y extrema izquierda.

50 鈥 Esto es lo que hacen los principales medios de comunicaci贸n, por ejemplo, en noviembre de 2020, cuando se estren贸 el documental conspirativo Hold-up, que inmediatamente se promocion贸 y se convirti贸 en un 茅xito (es dif铆cil decir 芦sin querer禄).

51 鈥 Un art铆culo de la UCL publicado en septiembre de 2020, 芦驴Habr铆a soportado mejor la epidemia el comunismo libertario?禄, nos parece ejemplar y paradigm谩tico desde este punto de vista, sobre todo en lo que respecta al triste estado de la imaginaci贸n revolucionaria actual. En cambio, podemos leer la Utop铆a 2021 de L茅on de Mattis (Acratie, 2021, 140 p.).

52 鈥 驴Y por qu茅 no un dispositivo de pase sanitario, para ir a un baile o a una org铆a con total seguridad sanitaria, como algunos 芦comunistas禄 han podido defender ante nosotros? En sus mentes, siempre ser谩 necesario controlar y vigilar a las personas鈥

53 鈥 Sobre este tema, Bryan Ward-Perkins, La Chute de Rome. Fin d鈥檜ne civilisation, Flammarion, 2017, 370 p.

54 鈥 V茅ase, sin embargo, el optimismo de Alexandre Grothendieck durante su conferencia 芦驴Vamos a continuar la investigaci贸n cient铆fica?禄, en el Cern, el 27 de enero de 1972 (disponible en YouTube).

55 鈥 Buscamos argumentos de autoridad, por ejemplo el de la Comuna de Par铆s鈥 porque el ayuntamiento del distrito 14 decidi贸, en mayo de 1871, continuar una campa帽a de vacunaci贸n contra la viruela (no obligatoria, pero s铆 recompensada con una bonificaci贸n) iniciada bajo el Segundo Imperio.

56 鈥 Claire Richard, op. cit.

57 鈥 Comit茅 nacional de j贸venes m茅dicos, comunicado del 7 de mayo de 1968.

58 鈥 鈥楲a r茅volution m茅dicale: comment la m茅decine avance en se mordant la queue鈥, Survivre鈥 et vivre, no 17, invierno 1973.

59 鈥 Renaud Garc铆a, Le Sens des limites. Contre l鈥檃bstraction capitaliste, L鈥櫭塩happ茅e, 2018.