De parte de Peri贸dico El Roble December 22, 2021 28 puntos de vista

Y EL NECESARIO CAMBIO REVOLUCIONARIO DE ARGENTINA Y DEL MUNDO

por El orejano

鈥淓l capitalismo es un sistema econ贸mico de producci贸n de bienes y servicios que se ha demostrado el m谩s eficiente frente al sistema colectivista del socialismo y del comunismo, nadie discute que la forma de producir benes y servicios es esa鈥. (Cristina Fern谩ndez de Kirchner- 12/11/21)

鈥淧orque su socialismo no se desprende de estudios cient铆ficos sino de la sumatoria de las demandas sociales, de una pol铆tica simplemente distributiva en sus reclamo. Pero la clase obrera no es el sujeto simplemente porque luche para conseguir algo dentro del capitalismo, sino contra la explotaci贸n que genera el tipo de propiedad de los medios de producci贸n destruyendo del actual y luchando por crear uno nuevo dirigido por la clase obrera y las capas trabajadoras de la sociedad 鈥 (Arturo Borelli ex PO 11 SEPT. 2021)

鈥淢arx inicia su obra principal, El Capital, no con con la lucha de clases, ni tampoco con la plusval铆a, sino con un an谩lisis minucioso de la mercanc铆a, del trabajo que la produce, del valor, del dinero y del fetichismo. Y no trata estas categor铆as como factores simplemente dados naturales o supra hist贸ricos鈥 (Daniel Papalardo. ESTADO-FORMAS JURIDICAS Y CARCEL, Rosario 2020)

Lamentablemente el grueso de las izquierdas se quedan con el luchismo socialdem贸crata por mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y del pueblo pero no siempre van a fondo en el sentido de ayudar a desentra帽ar las causas de la explotaci贸n.

Nuestro objetivo obrero y popular es el que tenemos que aspirar a una vida mejor terminando con la explotaci贸n del hombre por el hombre lleg谩ndose, hoy al extremo de que un mill贸n de capitalista tienen mas riquezas que juntos el resto de la poblaci贸n del mundo que hoy superamos los 7 mil millones de habitantes que somos en el planeta.

Y es as铆. El sistema capitalista ya cumpli贸 su misi贸n positiva que fue desarrollar las fuerzas productiva, es decir los medios de producci贸n, la f谩bricas, la navegaci贸n, la aviaci贸n, la productividad, pero a la vez se los apropi贸 y se hizo due帽o hasta de las persones, apropi谩ndose de las riquezas creadas, para ser ellos los encargados de la distribuci贸n de lo que nosotros los laburantes producimos con nuestro trabajo. Solo Benetton tiene casi un mill贸n de hect谩reas que les manoteo a los pueblos originario y hasta uno de los mas hermosos y grandes lagos. Hoy esa forma de producir est谩 pudriendo toda la sociedad humana, est谩 llevando el mundo a un desastre universal.

Lamentablemente casi todas las izquierdas no trabajan, no militan, no se organizan en funci贸n de cambiar el mundo de base sino que su luchas es en funci贸n de mejorar el capitalismo, sacarle algo pero no todo a los patrones, al sistema de explotaci贸n burgu茅s. Aspiran a tener muchos diputados, intendentes,etc, como si ese fuera el camino.

Con la socialdemocracia bien organizada se puede arrancar algo pero miremos lo que pas贸 con en Chile con Allende, Brasil con Lula o Dilma Rousessf Evo en Bolivia, Manuel Zelaya en Honduras, Lugo en Paraguay. Grandes intentos y grandes fracasos porque esas 鈥渋zquierdas no van a fondo y el sistema capitalista es muy h谩bil y tiene el poder鈥.

No se puede cambiar este sistema de explotaci贸n desde el parlamento burgu茅s sino en forma revolucionaria y con un programa, se帽alando qu茅 bienes hay que expropiarle a los burgueses y c贸mo, sino no habr谩 cambios de fondo para terminar con la explotaci贸n. No lo pude hacer la socialdemocracia de las izquierdas y menos aun con el SISTEMA BURGU脡S DEL PERONISMO QUE ES UN CONCILIADOR ENTRE EL CAPITAL Y EL TRABAJO

驴PUEDE HABER UN MUNDO M脕S IGUALITARIO?

Sin dudas, pero este mundo que se va pudriendo no cae solo, hay que tirarlo y esto solo se puede realizar con un cambio revolucionario organizado a partir de las propias luchas obreras, populares, y trabajadores de la tierra. Con acciones que se organicen desde las bases, con la ayuda de grupos aun peque帽os pero con una conciencia clara clasista y revolucionaria sobre la necesidad que no pasa por el parlamento el burgu茅s sino por su destrucci贸n y la creaci贸n de otra forma de organizar la sociedad humana: para m铆 el socialismo por ahora, pero con vistas al comunismo.

Nada de esto ser谩 gratis, como no fue gratis las sublevaci贸n de los esclavos.

BASTA DE LUCHAR POR SEPARADO LA CLASE OBRERA, LOS TRABAJADORES DE LA TIERRA, LAS MASAS POPULARES.

EL GRADO DE VIOLENCIA NECESARIA SER脕 PROPORCIONAL Y DE ACUERDO CON LAS RESISTENCIAS QUE PONEN Y QUE OPONGAN EN UNA SITUACI脫N REVOLUCIONARIA LOS GRANDES CAPITALES CONCENTRADOS.

El orejano diciembre del 2021

*Socialdemocracia: corriente pol铆tica que postula que la revoluci贸n obrera y popular se puede llevar a cabo por v铆a del actual parlamento y no necesariamente en forma revolucionaria